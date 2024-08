Test: Roland Cloud RE-201, Space Echo DAW-Plug-in

Legendäres Space Echo, jetzt als Cloud-Plug-in

Das Roland Cloud RE-201 ist ein Software-Effekt für die DAW. Wir können zwar nicht ergründen, warum Roland nun auch das legendäre Space Echo RE-201 als Plug-in neu aufgelegt hat, können aber feststellen, dass die Lücken innerhalb der Roland Cloud nach und nach weniger werden – ist doch mit Zenology FX die Effektecke gut abgedeckt. Auch dort finden wir ein Tape Delay. Somit fehlen aus eigenem Hause nur noch ein Federhall und ein legendäres Tape-Delay. In der legendären Reverb-Ecke kneifen wir beide Augen zu, denn diese ist zumindest versteckt zu finden. Aber das ist ein anderes Thema.

ANZEIGE

Roland Cloud RE-201, Space Echo Plug-in

Wenn wir nun Reverb und ein Tape-Delay zusammenpacken und in ein Gehäuse aus virtuellem Tolex packen, erhalten wir ein Roland Space-Echo RE-201. Und wie schrieb Kollege Costello in seinem Artikel dazu:

„Das Roland Space Echo ist ein Klassiker, der aber nie in Gefahr war, in Vitrinen von Vintage-Fetischisten zu verstauben. Diese Legende ist auch nach über 40 Jahren noch quicklebendig und wird von unzähligen aktuellen Acts benutzt…“

und weiter:

„Das ist pure Magie. Gerade weil es eben nicht digitale Perfektion bietet, sondern analoge Wärme, die inklusive aller Unzulänglichkeiten eines mechanischen Effektgeräts sehr lebendig und musikalisch klingt. „

Nun hat sich die Welt in den letzten 50 Jahren ein erhebliches Stück weiter gedreht, der Produzent von heute ist mobil und hätte gerne seine Lieblings-Plug-ins zur Mitnahme. So behalten wir Costellos Worte zum Original im Kopf und betrachten die virtuelle Neuauflage.

Installation und Inbetriebnahme des Roland Cloud Plug-ins

Nachdem wir uns für einen Lifetime- oder Abo-Schlüssel entschieden haben, kann über die letzte Version des Roland Cloud Managers, der Download und die Installation gestartet werden. Das Roland Space Echo RE-201 wird sowohl als AU- als auch VST(3)-Plug-in angeboten. Das alles klappt mittlerweile dank Roland Cloud Manager recht gut und geht schnell von der Hand.

Im Nachfolgenden wird die AU-Version unter Logic getestet. Klanglich sollten zu der VST-Version und etwaigem Windows-Rechnern keine Unterschiede bestehen. Da wird auch die Auswahl zwischen gealterter Optik und direkt aus der Fabrik keinen Einfluss haben.

ANZEIGE

Technischer Background und eine kleine Kulturgeschichte

Space Echo-Geräte wurden in Genres wie Reggae, Dub, Trip Hop, Post-Punk und experimentellem Rock eingesetzt. Im Jahr 2007 begann die Roland-Tochter Boss mit der Produktion von Space Echo-Pedalen, die die Sounds der Originalgeräte nachbildeten. Das Roland Space Echo RE-201 war nicht das erste seiner Art und auch nicht das letzte. Allerdings war es auf Grund seiner Bauweise und Funktion sicher das erfolgreichste.

1974 brachte Roland die ersten Space Echo-Geräte in zwei Versionen auf den Markt: das RE-101 und das RE-201, das auch einen Federhall enthielt. Anstelle der in früheren Bandechogeräten verwendeten Bandspule verwendet das Space Echo ein freilaufendes (3 Playback +1 Recording Kopf) Bandtransportsystem. Das Band spult frei in einer Kammer, wobei ein Capstan-Antrieb verwendet wird, der durch eine Kunststoffabdeckung geschützt ist. Dadurch werden Bandverschleiß, Rauschen und Flattern reduziert.

In späteren Jahren wurden Solid-State-Verzögerungseffekte aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und der originalgetreueren Wiedergabe des Klangs populär. Bandverzögerungseffekte wie das Space Echo blieben jedoch beliebt, da sie durch die Komprimierung und Verzerrung des Bandes „den Eindruck erwecken, dass die Echos zurückweichen, anstatt nur leiser zu werden“. Letztlich verwundert es nicht, dass die Produktion erst in den 1990er-Jahren eingestellt wurde. Die technischen Daten laut Roland Website auf einen Blick:

Legendäre Tape-Delay- und Echo-Sounds mit mehreren Tonkopf-Kombinationen und Federhall

Frei skalierbare, hochauflösende Nutzeroberfläche vermittelt das Bediengefühl der Original-Hardware

Hochdetaillierte und historisch korrekte grafische Darstellung mit originalgetreuem, gealtertem Design

Über 50 von Experten erstellte Presets

Perfekt geeignet für alle Arten von Klangquellen: Keyboard, Gitarre, Drums, Vocals und mehr

Erweiterte Parameter für neue Sounds und moderne Produktionstechniken

Sechs temposynchrone LFO-Kurven für die Bandgeschwindigkeit mit Rate- und Depth-Steuerung

Anpassbarer physischer Gerätezustand, Wow/Flutter-Gleichlauf und Motordrehmoment

Kompatibel mit den Plug-in-Formaten VST3, AU und AAX

Das virtuelle Space Echo aus der Roland Cloud

Ob nun der fünfzigste Geburtstag des Space Echo RE-201 der Grund für eine Neuauflage war, ist reine Spekulation. Sowohl als Original und Nachbau und als Software gibt es unzählige Varianten für Windows, Mac OS und sogar iOS. Zumal man neben dem offensichtlichen Einsatz als (Tape) Delay auch andere Nutzungszwecke und Sound-Gestaltungsmöglichkeiten interessant erscheinen. Stichwort Preamp, Tape-Sättigung und Zusammenkleben von Tracks.

Roland hat hierzu das Space Echo RE-201 originalgetreu nachgebildet und mit einigen Features ausgestattet, die es so im Original nicht gibt. Das ergibt in einer virtuellen Umgebung Sinn, das Band kann ja nicht einfach mit der Hand abgebremst und beschleunigt werden. Wer das benötigt, sei an iOS und das RE-1 verwiesen, das sich nicht unbedingt 1:1 ans Original hält aber einige zusätzliche und moderne Funktionen bietet – ohne dass gleich das Band reißt.

Einsteiger in die wunderbare Welt des Tape-Echos werden am virtuellen RE-201 die nahtlose Einbindung in die DAW schätzen und sich über die Zusatzfunktionen wie MIDI-Mapping freuen.

Dass Roland nicht den Weg des geringsten Widerstands geht, sondern das Space Echo RE-201 in die digitale Zukunft bringt, wird spätestens dann klar, wenn ein Blick unter die Haube geworfen wird. Mit ein wenig einarbeiten und Automatisierung sind Effekte und Presets möglich, die so mit dem Original nur schwer realisierbar sind.

Ich habe quasi die Wahl zwischen einem werksneuen und sauberen Sound, kann mein Gerät altern lassen und die Bandqualität beeinflussen. Und komme stets zu einem guten Ergebnis. Dazu gehört auch, dass man A/B hören kann, um seine Einstellungen anzupassen. Oder eben Parameter nicht mit der Maus einstellen muss, sondern diese mittels Controller beeinflussen kann. Ob man diese Funktionen benötigt oder nicht, entscheidet am Ende der Anwender. Hier wird die Summe des Ganzen mitgenommen und ergibt einen Mehrwert. Ob man das Space Echo RE-201 nun mit oder ohne diese Funktionen einsetzt, steht natürlich auf einem anderen Blatt.

Einsatz im Tonstudio: Roland Cloud RE-201 Space Echo

Neben den offensichtlichen Einsatzzwecken des RE-201, wie Echo, Delay, Reverb auch Dual, kann man das RE-201 auch für die Effekte Tape-Sättigung und als Preamp nutzen. Das mag zunächst ungewöhnlich erscheinen, sollte aber unbedingt ausprobiert werden. Denn es waren immer auch ungewöhnliche „Geheimtipps“,die Leben in eine Produktion bringen.

Generell ist es durchaus richtig und wichtig, dass Roland sich mit der eigenen Historie befasst und diese in die Neuzeit bringt. Im Falle des Roland Space Echo RE-201 ist das gelungen. Lassen wir mal Gimmicks wie optische Alterung weg – auch Software-Entwickler dürfen Humor haben. Wesentlich ist aber, dass sich die Software im Vergleich zum Original sehr gut schlägt. Auch im Vergleich zu anderen Plug-ins schlägt sich das Space Echo RE-201 super. Am Ende muss allerdings der Anwender entscheiden, welche Variante er bevorzugt.

Die Klangbeispiele beginnen immer Dry und wechseln dann nach einigen Takten zu Wet.