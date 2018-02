Roland DJ-505

Im Süden Deutschlands aufgewachsen, träumte Ingo in seiner Jugend von einer Karriere als Heavy Metal Gitarrist. Mit 19 verschlug es ihn dann aber nach Österreich, wo er in Graz Jazzposaune studierte. Während des Studiums wuchs, zum Missfallen seiner Professoren, die Liebe zur elektronischen Musik. Der Schritt zum DJ und Ableton-Nerd passierte schnell. Neben zahlreichen Auftritten unter seinen DJ Pseudonymen Reebone, Wunder Brumme oder Gœtz, sorgte vor allem sein DJ Duo „Toastbusters“ für internationales Aufsehen. Inzwischen lebt und arbeitet Ingo in Berlin als Posaunist, DJ und Musikproduzent. Darüber hinaus ist er Dozent für elektronische Musikproduktion an der „Electronic Music School“ Berlin.