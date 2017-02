Test: Roland DJ-99, DJ-Mixer

Im September 2016 gab es einen sehr speziellen Tag in dem vergangenen Jahr, an dem untern anderem der Roland DJ-99 angekündigt wurde. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, vielleicht hilft es, wenn man das Datum erneut erwähnt: 09.09.2016. Erinnerung wieder da? Es war der Roland 909-Celebration-Day, der Tag, an dem Roland 33 neue Produkte auf den Markt brachte bzw. ankündige, pünktlich zum 33. Geburtstag der legendären Roland TR-909.

Unter den 33 Produkten waren auch drei DJ-Produkte, allen voran ein echtes Monster, ein MIDI-Controller für Serato DJ samt verbautem Step-Sequencer im Stile einer 808, der Roland DJ-808. HIER geht es zum Testbericht.

Bei den anderen beiden Produkten handelte es sich um den Roland DJ-99 und den Roland TT-99, einen Battle-Mixer und einen DJ-Plattenspieler.

Beide Geräte sind nur in limitierter Auflage erschienen, im Design der Roland 909.

Schauen wir uns zunächst den Roland DJ-99 an.

Schon in der Ankündigung war zu erkennen, dass beide Produkte nicht wie der DJ-808 aus eigener Entwicklung und Produktion stammen, sondern zugekauft und mit einem eigenen Design versehen worden sind. Sie sind quasi eine Zugabe zu den ebenfalls angekündigten Produkten und sind als limitierte Auflage für den 909-Fan im Sortiment. Ohne jedoch, dass Roland hier mit den Produkten ernsthaft in den DJ-Markt einsteigen möchte. Vielleicht kommt das noch.

Der erste Blick und praktischer Eindruck

Der Roland DJ-99 ist ein klassischer 2-Kanal-Battle-Mixer mit Grundausstattung. Das sage ich deswegen, weil früher EQ, Line-Fader, Crossfader und so ein bisschen was für den Kopfhörer als vollkommen ausreichend galt. Heute besitzen 2-Kanal-Mixer je nach Hersteller gern noch eine Effekt-Sektion oder Filter.

Also, der DJ-99 ist ganz klassisch aufgebaut: Zwei Kanäle mit einem Gain sowie ein 3-Band-EQ ohne Angabe von Werten, nur mit Cut oder Boost bezeichnet.

Mittig zwischen den EQs findet sich ein Level-Metering von -6 bis + 6 plus zusätzlichem Clip-Segment ganz oben. Nettes Feature: Das Metering ist umschaltbar vom klassischen Master-Meter zu einem Pre-Fader-Level.