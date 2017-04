Test: Roland E-A7, Arranger Keyboard

In den 90er Jahren hatte der Hersteller Roland mit der E-Serie eine sehr erfolgreiche Produktreihe an Keyboards im Programm. Mittlerweile hören die aktuellen Keyboard-Modelle auf den Namen BK3 bis BK9, doch nun haben die Japaner ein neues Mittelklasse-Modell namens Roland E-A7 heraus gebracht. Kommt in der Keyboard-Szene nun auch eine Rückkehr und Besinnung auf die „alten“ Stärken der vergangenen Jahrzehnte? Mehr dazu in unserem Test zum Roland E-A7.

Aufbau

Rein optisch orientiert sich das E-A7 nicht an der alten E-Serie, sondern gleicht nicht nur aufgrund des zweiteiligen Displays eher den aktuellen BK-Modellen, insbesonders dem Top-Modell BK9. Im Hinblick auf das bzw. in diesem Falle die Displays wäre alles anderes auch nicht förderlich, denn heutzutage sollte ein aktuelles Arranger-/Entertainer-Keyboard auch ruhig entsprechende hochauflösende Displays bieten, das war in den 90ern natürlich bei weitem nicht so.

Untergebracht ist das E-A7 in einem mattschwarzen Kunststoffgehäuse, was Roland-typisch gut verarbeitet ist. Erstaunlich ist das Gewicht, denn das liegt beim E-A7 bei gerade einmal 8 kg. Die Bedienoberfläche macht einen aufgeräumten Eindruck, gelungen finde ich die Farbgebung der größtenteils hinter beleuchtenden Bedienelemente. Das geht in eine sehr moderne Richtung. Klar, die meisten Arranger- bzw. Entertainer-Keyboards sehen im Jahr 2016 schon lange nicht mehr altbacken oder bieder aus, aber Roland macht das meiner Meinung nach besonders gut. Die optische Orientierung an den aktuellen Synthesizer Modellen passt da sehr gut.

Zwischen den beiden 7 x 7 cm großen Displays befindet sich ein kleiner Mixer mit sechs Fadern und zugehörigen Buttons, die zur Steuerung der Lautstärke der Live- (Upper 1-3, Lower) und Style-Parts (Drums, Bass, ACC1-6) dienen. Über einen Bank-Schalter lässt sich zwischen den beiden Belegungen umschalten, so hat man die Lautstärken stets im Griff. Hinsichtlich der Übersichtlichkeit kann das E-A7 auf ganzer Linie überzeugen, denn dank der zwei Displays hat man sowohl die Styles und den Recorder (links) als auch die Sounds und die globalen Funktionen (rechts) stets im Blick.