Test: Roland Fantom 6,7,8 Workstation und Synthesizer

Das Fantom ist zurück – im Intensivtest

Roland, nicht nur ein deutscher Vorname, sondern auch der Firmenname, der noch heute die Herzen von Synthesizer-Fans höher schlagen lässt. Hört man genauer hin, geht es dann um analoge Produkte wie den SH-101, Jupiter-8, Juno-6, Juno-106, Jupiter 4, MKS-80 und einige mehr. Doch auch im digitalen Bereich der Sampler und ROMpler hatte Roland einiges zu bieten: Man denke nur an den Roland S-550 Sampler mit Maus- und Monitor-Anschluss, den D-50 oder JV-1080, deren Preset-Sounds auf unzähligen Hits zu hören sind. Doch für die Performance orientierten Keyboarder war es die Roland Fantom-Reihe – eine Workstation, die bis heute auf den Bühnen dieser Welt unterwegs ist. Dass es ausgerechnet um den Fantom in den letzten Jahren so ruhig geworden ist, während Yamaha mit dem Montage einen mächtigen Gegenspieler ins Feld geworfen und ganz nebenbei die FM-Synthese wiederentdeckt hat, war für viele Keyboarder unverständlich. Auch Jupiter-80 und -50 konnten diese Lücke nicht hinreichend schließen.

Das Roland Fantom ist zurück!

2019 soll nun ein großes Jahr für Roland werden. Nach System 8, Roland Cloud und Boutique Synths kommt mit dem neuen Roland Fantom-Modell nach langer Zeit wieder eine waschechte Workstation ins Programm, die sich dem Yamaha Montage und dem Korg Kronos entgegen stellt. Drei bis auf die Tastatur identische Modelle schicken Roland ins Rennen um Bühne und Studio: 88er Hammermechanik (Fantom 8), 76 halbgewichtete (Fantom 7) oder 61 halbgewichtete Tasten. Alle Modelle mit Aftertouch. Und schon der erste Blick offenbart ein schickes farbiges Touch Display, neun Schieberegler, jede Menge Encoder, 16 beleuchtete Pads und Roland Bender sowie Pitch- und Modulations-Rad! Viele können wahrscheinlich ihr Glück gar nicht fassen: Schon der JD-XA ließ hoffen, dass die dort seit langer Zeit mal wieder installierten Spielhilfen in Form von „Rädern“ auch in andere zukünftige Produkte Einzug finden würden. Die Hoffnungen wurden erfüllt: Alle neuen Roland Synthesizer haben die beliebten Spielhilfen mit an Bord und sie sind sogar beleuchtet. Doch da viele Leser sicherlich brennend interessiert, was unter der Haube vor sich geht, fangen wir doch einfach genau da an und arbeiten uns von innen nach außen vor.

Roland Fantom: Mehr als nur ein neuer ROMpler

Der Roland Fantom bietet zwei neue Sound-Engines, die der Workstation ihre Klanggewalt verleihen: V-Piano und Zen-Core. Wenn bei V-Piano nun etwas klingelt, kommt das nicht von ungefähr, denn das ist genau die Sound-Modeling-Technologie, die Roland auch in seinem gleichnamigen Stage Piano einsetzt. Fantastische und bis ins kleinste Detail formbare Piano-Sounds sind das Ergebnis. Die zweite Säule des Fantom ist Zen-Core: Der Name ist Programm, denn nichts bringt diesen Prozessor so schnell aus der Ruhe. Er vereint ROMpler, VA-Synth, Drum-Synth und Multieffektgerät. Doch damit nicht genug: Die Sample-Pads laufen autark und sind vierstimmig polyphon und besitzen sogar eigene Effekte. Und all das kratzt gerade mal an der Oberfläche, denn hinzu kommen noch ein analoges Filter und ein Sequencer. Doch der Reihe nach …

Die neue alte Struktur des Fantom Sounds 2019

Die unterste Struktur eines Sounds am Roland Fantom ist ein Tone. Roland nutzt diese Nomenklatur schon viele Jahre. Ein Tone besteht aus bis zu vier Partials. Jedes Partial entspricht einem Oszillator.

Als Oszillator für ein Partial stehen zur Auswahl: PCM, VA, PCM Sync, SuperSaw und Noise. Genauer gesagt 2008 PCM Samples verteilt auf 963 PCM Samples in Wave-Bank A, 257 Samples in Bank B, 520 Samples in Bank C und 268 in Bank D. Hinter VA verbergen sich neun Schwingungsformen des virtuell analogen Synthesizers SAW, SQUARE, TRIANGLE, SINE, RAMP, JUNO, TRIANGLE 2, TRIANGLE 3, SINE 2. PCM-Sync bietet 48 Sync-Waves von Rauschen bis JX-8P Pulse. SuperSAW und Noise sind genau das, was sie bezeichnen. Bei der SuperSAW klingeln bei Kennern sofort die Glocken und sie erinnern sich an das gleichnamige Gebilde aus Rolands JP-8000, bei dem mehrere gegeneinander verstimmte Sägezahnschwingungen geschichtet wurden. Welcher Techno-Hit kam ohne aus? Einen Super-Duper-Saw aus allen vier Oszillatoren gleichzeitig mit je einer SuperSAW kann man sich auch basteln, denn hinsichtlich der Oszillatoren gibt es keine Einschränkungen. Und wer es besonders fett mag, spielt dann noch mit dem SuperSAW Detune-Parameter, mit dem die Verstimmung der einzelnen Sägezahnschwingungen innerhalb eines SuperSAW-Oszillators beeinflusst werden kann. Klingt verrückt, oder? Ist es auch.

Natürlich stehen Oszillator-Sync, Ringmodulation und zwei verschiedene Crossmodulationen zur Verfügung. Alle vier Partials durchlaufen jeweils die Sektionen Pitch, Filter und Amp, die jeweils über eine eigene ADSR-Hüllkurve verfügen. In der Pitch-Sektion gibt es neben den üblichen Parametern für Coarse-, Fine-Tuning und Envelop- Depth noch einen Random-Depth-Parameter, der für eine zufällige Verstimmung sorgt. So wird der Klang lebendig oder bei hohen Einstellungen ganz schön schräg und experimentell.

Die Digital-Filter des Synthesizers

In der Filtersektion stehen 10 Filtertypen zur Verfügung: LPF (Lowpass-Filter), HPF (Highpass-Filter), BPF (Bandpass-Filter), MG, JP, PKG (Peak-Filter), LPF2, LPF3, P5, VCF1 (Voltage Controlled Filter). Selbst im „Parameter Guide“ hält Roland sich sehr geschlossen zu den Filtertypen MG, JP, VCF1 und P5. Es wird lediglich gesagt, dass diese sich sehr gut dazu eignen, den Sound analoger Synthesizer der Vergangenheit nachzuahmen. Nennen wir die Kinder mal versuchsweise beim Namen und behaupten frech, dass MG das Moog Ladder-Filter nachahmt, während P5 den Prophet-5 als Vorbild hat, JP den Jupiter und VCF1 den Juno-106. Filter-Envelope und auch die Amp-Sektion bieten keine großen Überraschungen.

Modulieren bis der Arzt kommt

Überraschender wird es wieder beim Thema Modulation, denn hier geht es richtig zur Sache: Zwei LFOs pro Partial stehen zur Verfügung, darunter jeweils ein Step-LFO mit 16 Schritten. Das bedeutet pro Tone 2 x 4 = 8 LFOs und bei einer Scene mit 16 Tones 8 x 16 = 128 LFOs. Wer dann noch behauptet, der Roland Fantom klinge zu statisch, dem kann wohl auch nicht mehr geholfen werden. Als LFO-Typen finden wir neben dem bereits erwähnten Step LFO die weiteren Typen SINE, TRIANGLE, SAW UP, SAW DOWN, SQUARE, RANDOM, TRAPEZOIDAL, SAMPLE & HOLD, CHAOS WAVE, VSIN (mit zufallsbasierter Amplitude pro Zyklus). Natürlich lassen sich die LFOs zum Tempo synchronisieren. Beim Step-LFO wählen wir pro Schritt Step Length, Step Depth und Step Curve. Step Curve umfasst ganze 36 Schwingungsformen. Alle Möglichkeiten können hier gar nicht aufgezählt werden. Ich empfehle dringend, den Parameter-Guide von der Roland Website herunterzuladen und zu studieren.

Wem das zur Klangformung noch nicht reicht, darf pro Partial zu einem 3-Band-EQ greifen (Low-Shelf, parametrisches Mittenband, High-Shelf). Unter Control definieren wir pro Partial, wie sich die Spielhilfen des Keyboards auswirken. Den Abschluss bildet die Matrix-Control. Diese Modulationsmatrix erlaubt Zugriff auf so gut wie alle Parameter des Fantom. Gleich vier Controller pro Tone können eingerichtet werden. Wohl dem, der hier bei umfangreichen Scenes nicht den Überblick verliert.

Übersicht ist dann auch das Stichwort: Für diejenigen, die eine tabellarische Übersicht der Parameter bevorzugen, gibt es einen PRO-EDIT-Modus oder die vielen Regler für die wichtigsten Synthesizer-Funktionen.

Roland Fantom: Workstation mit Analog-Feeling

NORD machen es mit ihren STAGE und ELECTRO Produkten vor, wie man mit gut ausgewählten Reglern eine intuitiv zu bedienende Oberfläche für einen digitalen Synthesizer erstellt. Roland zieht nun mit und so finden wir für die Sektionen Oszillator, Filter, Envelope/Amp und Effects Regler, die uns beim Sound-Schrauben helfen sollen. Das funktioniert nach etwas Übung in Zusammenarbeit mit dem Touch-Display ganz hervorragend und ergibt auch während des Spielens von Sounds Sinn, denn so wird das Tweaken von Filter-Einstellungen oder der Amp-Hüllkurve wie bei einem analogen Synthesizer zum Vergnügen. Das Display zeigt während der Schraubaktionen eine Overlay-Grafik an, so dass man das Geschehen auch im Display verfolgen kann. Diese verschwindet nach einigen Sekunden oder nach Drücken auf Exit wieder. Gut gelöst.

Mit Roland V-Piano

Für die Zone 1 steht die leistungsfähige V-Piano-Engine zur Verfügung. V-Piano arbeitet mit „Physical Modeling“ und ist demzufolge unbegrenzt polyphon spielbar, da nicht mit Samples gearbeitet wird. Ein weiterer Vorteil dieser Technologie ist die Möglichkeit, wirklich jeden einzelnen Ton separat zu bearbeiten. Beim V-Piano stehen dafür Tuning, Level und Character als Parameter zur Verfügung. Alle Parameter aufzuzählen und zu beschreiben würde den Rahmen des Testberichts sprengen. Übliche Verdächtige, die man nennen sollte, sind String Resonance, Damper Resonance, Lid (Öffnungswinkel des Flügels). Keyoff-Resonance und Cabinet-Resonance bieten weitere Eingriffsmöglichkeiten. Der Piano Designer besitzt den Umfang einer guten Modeling-Software und ist damit sehr vielseitig. Somit kann jeder sein persönliches Piano-Highlight kreieren.

Drum Kit Core

Für Schlagzeug Sounds steht ebenfalls eine eigene Engine zur Verfügung, die sogar über einen eigenen Satz an Effekten verfügt (siehe unten). Auch hier stehen umfangreiche Editierungsmöglichkeiten bereit, die kaum Wünsche offen lassen.

Effekte und noch mehr Filter

Neben den üblichen globalen Effekten wie Chorus und Reverb gibt es Effekte für einen Tone (MFX mit 90 Algorithmen, Partial EQ, Drum Kit Kompressor, Drum Kit Partial EQ), Zone/Scene-Effekte (Insert-Effekt 1 und 2 mit 90 Algorithmen, Zone EQ, Chorus, Reverb, Analog Filter) und Master Effekte (Mastering Kompressor, EQ). Für den Audioeingang stehen außerdem ein Low Cut, ein Input EQ und Reverb zur Verfügung. Diese Aufteilung sorgt dafür, dass alle Tones auch nach dem Zuweisen zu einer Szene noch klingen wie vorher und es nicht zu unschönen Sprüngen im Klangbild kommt, wenn man von einem Tone zum nächsten wechselt. Die Verschaltung der Effekte ist komplex und fast immer kann zwischen einer seriellen und parallelen Schaltung gewählt werden.

Virtuell Analog Filter im Fantom 2019

Großes Aufsehen erregten Roland bereits bei der Produktankündigung mit dem „Analog Filter“. Es besteht aus zwei analogen Filterstufen plus Overdrive. Das analoge Filter kann zusätzlich zum digitalen Filter in den Signalweg eingeschleift werden. Dieses geschieht aber nicht auf der Tone-Ebene, sondern auf der Zone/Scene-Ebene. Hier wirkt es entweder auf die komplette Szene oder eine ihm zugewiesene Zone. Möglich ist es, direkt vom Zonen-Ausgang auf die analoge Filterstufe zu gehen oder zunächst in einen oder beide Insert-Effekte und dann weiter zum analogen Filter oder als letzte Möglichkeit, den gesamten Main-Bus zum Filter zu schicken. Auch der Drum Bus lässt sich so auf das Filter routen. Die jeweilige Einstellung wird dann zusammen mit der Szene gespeichert.

Da das analoge Filter leider nicht auf der Tone-Ebene operiert, ist es nicht möglich, es als Ersatz für das digitale Filter zu nutzen. Die Idee, einen schmatzenden Moog-Bass mit dem analogen Filter zu basteln, diesen dann zu speichern und in die Szenen zu kopieren, wo man ihn benötigt, muss also leider verworfen werden. Auch eine Filter-Hüllkurve wie beim digitalen Filter gibt es nicht. Hier muss dann leider immer wieder neu beim Erstellen der Szenen Hand angelegt werden.

Zum Analog-Filter selbst: Das Signal passiert zunächst die analoge Overdrive-Stufe mit den Parametern Gain und Level. Je mehr Gain, desto mehr verzerrt es. Die Filterstufe selbst bietet Low Pass 1, Low Pass 2, Low Pass 3, High Pass, Band Pass und Off zur Auswahl an. Außerdem natürlich Cutoff und Resonance.

Eine Besonderheit des Analog-Filters ist es, dass es neben einer Rückführung auf den Main-Bus auch möglich ist, das gefilterte Signal an zwei mit Analog Filter Out 1 und 2 beschrifteten Ausgängen abzugreifen. Da wir auch ein am analogen Eingang anliegendes Signal auf das Analog-Filter schicken können, ergeben sich ungeahnte Möglichkeiten, da das analoge Filter somit genutzt werden kann, um ausschließlich externe Signale zu bearbeiten! Da die digitale Filterstufe auf der Tone-Ebene sehr gut klingt, ist dieser Aspekt fast reizvoller als der Einsatz des Analog-Filters mit Fantom Sounds. Es gibt ja einige gute digitale Synths am Markt, die sehr gut klingen, deren Filter aber nicht resonanzfähig sind. Da der Fantom auch ein exzellenter MIDI-Controller ist, lässt sich hier bestimmt einiges anstellen – im Studio wie auch auf der Bühne.

Roland Fantom: Der Sequencer

Der Sequencer arbeitet auf der untersten Ebene mit Patterns. 16 Spuren (entsprechend den 16 Zones) und eine maximale Taktlänge von 32 Takten zeichnen ein Pattern aus. Jeder Spur können mehrere Patterns zugewiesen werden. Das muss man sich vorstellen wie das Session View in Ableton Live: Alle Patterns stehen in einer zweidimensionalen Tabelle und sind beliebig miteinander kombinierbar. Hat man eine gute Kombination gefunden, erstellt man daraus eine Group. Eine Group ist die nächste Ebene in der Hierarchie des Sequencers. Eine solche Group könnte dann zum Beispiel dem Intro, der Strophe oder dem Chorus entsprechen. Im nächsten Schritt werden die Groups zu einem Song verkettet. Innerhalb eines Songs können einzelne Groups wiederholt werden (Loop). Pattern, Groups und Songs werden mit einer Szene gespeichert. So kann es also sein, dass eine Szene lediglich Pattern enthält, eine andere hingegen einen ganzen Song. Unter dem Szenennamen zeigt der Fantom an, was die Szene außer den entsprechend zugewiesenen Tones sonst noch enthält. Den Sequencer an dieser Stelle umfassend zu beschreiben ist so gut wie unmöglich. Ich verweise hier auf die frei erhältliche Bedienungsanleitung und vor allem den Parameter Guide. Leider beherrscht der Sequencer keine Einbindung von Audio Spuren oder der Samples. Das ist sehr schade und es bleibt zu hoffen, dass ähnlich wie bei älteren Fantom Generationen diese Funktion per Update nachgereicht wird.

Für das Einspielen der Patterns selbst stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: Step Recording, Realtime Recording und TR-Recording. Die Visualisierung des Step Recording ähnelt der Pianorolle eines Software Sequencers. Zunächst stellt man den gewünschten Notenwert ein, dann drückt man die entsprechende Taste. Das Ergebnis wird dann in der Pianorolle dargestellt. Wer nun allerdings glaubt, dass für das Editing eben genau diese Pianorolle zur Verfügung steht, wird enttäuscht. Das Editing geschieht über sehr allgemein gehaltene Befehle wie Quantize, Transpose, Change Velocity, Change Duration, Erase oder Shift Clock (Verschieben von Events). Eine einzelne Note damit zu bearbeiten, wird zum Albtraum, den man seinem ärgsten Feind nicht wünscht. Bitte nachbessern!

Das Realtime-Recording ist keine besondere Überraschung: Man kann mit oder ohne Click aufnehmen, bereits das Eingangssignal quantisieren, die Länge des Vorzählers bestimmen und sagen, welche Events überhaupt aufgezeichnet werden sollen (Note, Control Change, Pitch Bend, Channel Aftertouch, Polyphoner Aftertouch). Auch die Länge des Patterns lässt sich vorher bestimmen. Achtung: Die maximale Pattern-Länge von 32 Takten betrifft leider auch das Realtime-Recording.

Interessanter ist da schon das TR-Recording: Der Name dürfte an die berühmten Roland Drumcomputer der TR-Serie wie TR-808, TR-909, TR-606 oder TR-505 erinnern. Deren bekanntestes Feature war die Lauflichtprogrammierung. Diese existiert auch am Fantom. Einmal aktiviert, werden die 16 Tasten für die Sound-Kategorien genutzt, um darüber ein Event zu setzen. Das kann entweder bei gestopptem Sequencer oder während der Wiedergabe geschehen. Während der Wiedergabe zeigt ein grüner „Cursor“ an, bei welchem Schritt innerhalb des Rasters wir uns gerade befinden. Durch das Drücken einer der 16 Taster wird ein Event gesetzt. Zuvor sollte aber im Display oder per Tastatur die gewünschte Note ausgewählt werden sowie die Velocity. Auch das Raster und die Länge des Patterns sind einstellbar.

Das größte Manko des Sequencers ist, dass dieser leider das Pattern-Song-Prinzip konsequent durchhält und ein Ausbrechen, zum Beispiel zum Realtime-Einspielen einer kompletten Spur über die gesamte Songlänge nicht zulässt. Alles muss in Pattern unterteilt werden. Auch die mangelhaften Editing-Features machen die Arbeit mit dem Sequencer nicht zum Vergnügen. Noch gravierender ist aber, dass auch externe MIDI-Files den Beschränkungen unterworfen sind und es nicht möglich ist, ein zuvor am Rechner mit Logic, Cubase und Co erstelltes File als Ganzes in den Fantom zu laden.

Der Sampler des Fantom

Der Sampler des Roland Fantom ist komplett autark zu sehen und ist leider in die Klangerzeugung der Tones nicht mit eingebunden. Es ist also nicht möglich, eigene Samples auf der Tastatur zu spielen. Das ist sehr schade, denn die Editierfunktionen, die der Fantom zur Verfügung stellt, sind sehr umfangreich und vor allem über das Touch-Display (inklusive Schwingungsformdarstellung) auch sehr gut zu bedienen. Samples können entweder per Audio In aufgenommen werden oder als Datei importiert. Unterstützt werden WAV/AIFF-Dateien mit einer Sampling-Frequenz von 44,1, 48 und 96 kHz. Die Bitrate darf dabei 8, 16 oder 24 Bit betragen. Das Importieren von MP3-Dateien ist möglich: 44,1 oder 48 kHz und Bitraten von bis zu 320 kbps oder auch variable Bitraten werden akzeptiert. Ohne zu sehr in die Tiefe gehen zu wollen sei gesagt, dass das Zuweisen von Samples zu den Pads, das Erstellen eigener Samples über die Audioeingänge und auch der Import und das Editieren von Samples zügig von der Hand gehen. Umso trauriger ist es, dass der Sampler so wenig in die Klangerzeugung integriert ist. Hier gehen Hersteller wie Yamaha einen anderen Weg. Nichtsdestotrotz ist es nett, live über die Pads Samples abfahren zu können. Bei vier Bänken à 16 Sounds steht ausreichend Platz zur Verfügung. Importiert werden die Samples über USB-Sticks. Leider verraten weder das Manual noch die technischen Daten aus Parameter Guide oder Website die Größe des internen Sample-Speichers. Der Sampler stellt auch die einzige Möglichkeit dar, Audiofiles abzuspielen. Einen USB-Player, wie ihn die anderen Roland Synthesizer bieten, gibt es leider nicht.

Rhythm Patterns

Für die spontane Jamsession oder Improvisationen stehen 59 vorprogrammierte Rhythm Patterns bereit. Diese unterteilen sich jeweils in Intro, Verse 1, Fill-in 1, Verse 2, Fill-in 2 und Ending. Die einzelnen Patterns sind unterschiedlich lang (1, 2 oder 4 Takte). Abgerufen werden sie per Touch Screen, gestartet werden kann aber auch per Key-Trigger. Sie sind fest der Zone 10 zugewiesen, das vorprogrammierte Drum Set lässt sich gegen ein anderes Kit austauschen. Schade ist, dass zwar nach dem Intro Pattern automatisch zu Vers 1 gesprungen wird, nach dem Abspielen eines Fills aber nicht ebenfalls automatisch zurück.

Tastatur und Spielhilfen

Was nützen all die schönen Sounds, wenn sie nicht gespielt werden? Den Fantom gibt es mit zwei verschiedenen Tastaturen: Eine Graded Hammer Mechanik mit 88 Tasten oder ein leicht gewichtetes Modell mit 61 oder 76 Tasten. Zum Test stand der Roland Fantom 7 mit 76 leicht gewichteten Plastiktasten. Hier hat sich einiges getan: Die Tastatur ist erheblich besser als bei vergangenen Roland Keyboards. Sie ist angenehm stramm, klappert nicht und auch der Aftertouch lässt sich mit sanftem Druck auslösen und dosieren. Somit lassen sich die tollen Piano-Sounds auch auf den leichtgewichteten Tastaturen ausdrucksvoll spielen. Zu den Spielhilfen wurde schon eingangs etwas gesagt: Roland-Bender, Modulations- und Pitch-Rad stehen zur Verfügung. Außerdem drei programmierbare Tasten (Switch 1, 2 und 3), Chord Memory, Transpose (Oktave und Halbtonschritte), Arpeggio und Portamento. Hier ist Roland sich selbst größtenteils treu geblieben und große Unterschiede zu anderen Roland Instrumenten konnte ich nicht entdecken. Die 16 Pads lassen sich sehr gut spielen. Neben Samples können sie auch mit MIDI-Noten belegt werden oder die internen Sounds spielen (Pad Mode: Note Pad). Hier ist der Nutzen aber stark eingeschränkt, weil sie nicht anschlagdynamisch spielbar sind. Für das Einspielen von Drums in den Sequencer sind sie also weniger geeignet. In den Systemeinstellungen lässt sich lediglich pro Pad der Velocity-Wert einstellen, der beim Spielen ausgegeben wird. Interessanter ist es da schon, die Pads zum Ein- und Ausschalten einzelner Partials zu nutzen (Pad Mode: Partial Switch/Select) oder für Zone Mute, Zone Solo oder auch zum Aufrufen der einzelnen Rhythm-Patterns. Natürlich können sie auch die DAW steuern. Hier denke ich in erster Linie an Ableton Live, um beispielsweise im Session-View Clips aufzurufen.

Das Touch-Display des Roland Fantom

Touch-Displays gehören schon seit längerer Zeit fest zu Instrumenten dazu. Auch Roland macht hier keine Ausnahme. Das grafikfähige Display verfügt über eine Diagonale von 7 Zoll und Wide VGA-Auflösung (800 x 480 Pixel). Technisch gesehen ist es ein hintergrundbeleuchtetes LCD Display. Je nach Lichteinfall und Winkel beginnt es recht leicht zu spiegeln. Auf eher schummrigen Bühnen sollte das kein Problem sein. Im Test zuhause mit Lichteinfall aus einem nahen Fenster war es je nach Tageszeit schon etwas kritischer. Die Bedienelemente ganz am Rand des Displays reagieren nicht immer sofort auf Berührung mit dem Finger. Eine leichte Verbesserung ließ sich mit einem Tablet-Stift erzielen.

Fader und Regler

Das wohl herausragendste Merkmal des Fantom sind die vielen Fader und Regler. Wie schon beim Jupiter-80 besitzt jeder Fader eine eigene LED-Kette mit acht Segmenten und jeder Regler einen 15-segmentigen LED-Kranz. Diese zeigen die jeweils gespeicherten Werte unabhängig von der Position der Regler und Fader an. Eine Besonderheit ist, dass sich die Auflösung der Drehregler in Abhängigkeit der Drehgeschwindigkeit ändert: Langsames Drehen resultiert in einer feinen Auflösung, während das schnelle Drehen eine gröbere Auflösung zur Folge hat. Der genaue Wert wird beim Bewegen im Display innerhalb eines Overlay-Windows dargestellt. Zwischen jedem Fader und Regler befindet sich ein beleuchteter Button, der die betreffende Zone ein- oder ausschaltet. Leuchtet er nicht, ist die Zone nicht aktiv. Leuchtet der Button rot, arbeitet die Zone mit der integrierten Klangerzeugung. Leuchtet der Button hingegen grün, ist die Zone einem externen Klangerzeuger zugewiesen. Um aus einer Zone eine MIDI-Zone zu machen, muss beim Aktivieren der Zone der Shift Button gedrückt gehalten werden. Ohne Shift Button wechselt der Status immer nur zwischen ausgeschaltet und dem Einschalten der internen Klangerzeugung. Die kleineren beleuchteten Buttons oberhalb der Regler sind für das Selektieren der Zone zuständig, um deren Parameter zu editieren. Es stehen für die 16 Zonen zwei Gruppen à 8 Zonen zur Verfügung, schaltbar über den Zone Button. Diese acht Zone Buttons entsprechen in ihrer Funktion den Select Buttons eines digitalen Mischpults. Bevor eine Zone editiert werden kann, muss sie hier selektiert werden. Interessant: Sobald die Zone selektiert ist, kann der ihr zugewiesene Sound gespielt werden, unabhängig davon, ob die Zone selbst aktiviert ist oder nicht. So wird nicht nur gewährleistet, dass man immer hört, was man editiert, sondern es ergeben sich auch weitere kreative Möglichkeiten: Da nur Zone 1 ein V-Piano zugewiesen werden kann, könnte zum Beispiel jede selbst erstellte Szene ein solches enthalten, unabhängig davon, ob es benötigt wird oder nicht. Benötige ich es nicht, weil es sich zum Beispiel um eine Szene mit Bläser-, Orgel- oder Pad-Tones handelt, bleibt Zone 1 per default deaktiviert. Sollte nun spontan ein Piano benötigt werden, aktiviere ich einfach Zone 1 per Zone Select und kann es sofort und ohne Szenenwechsel spielen. Der Clou: Die restlichen Sounds werden in diesem Moment stummgeschaltet und es erklingt tatsächlich nur das Piano. So lassen sich bereits innerhalb einer einzelnen Szene-Klangwechsel schnell vornehmen.

Performance Hit: Scene-Chains

Ein Feature, um das ich sofort den Roland Fantom beneidet habe, sind die Scene-Chains. Innerhalb einer sogenannten Chain lassen sich Scenes in der Reihenfolge, in der sie während der Performance eines Songs benötigt werden, hintereinander legen. Sie können dann per Bedienelement, Touch Display oder Fußschalter weitergeschaltet werden. Bis zu 100 Chains lassen sich abspeichern, die jeweils aus bis zu 32 Seiten à 16 Scenes bestehen können. Ich glaube kaum, dass jemals so viele Scenes pro Song benötigt werden. Eine tolle Sache für die Live-Performance!

Motional Pad des Roland Synthesizers

Das Motional Pad ist eine Art virtueller Joystick, mit dem sich zwischen vier Zones überblenden lässt. Im Prinzip kann man sich das Vorstellen wie die Joysticks von Vector Synthesizern wie dem SY35 oder dem Joystick des Kawai K1. Ganz so aufregend wie es klingt, ist es aber nicht. Im Prinzip findet nur eine Simple Überblendung von einer Zone zur nächsten statt. Da sich das Ergebnis auch nicht aufzeichnen lässt wie bei den meisten Vector Synthesizern, ist der Nutzen relativ gering.

MIDI Fernsteuerung

Natürlich lassen sich alle Regler auch als MIDI-Controller nutzen. Während sie im Normalfall für Lautstärke und Panorama zuständig sind, lassen sich per Assign 1 und Assign 2 Buttons zwei komplett unabhängige Bänke für die MIDI-Steuerung erstellen. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass Roland Anpassungen für Logic und MainStage zur Verfügung stellt und sogar die Parameter der Smart Plug-ins auf das Touch-Display spiegelt. Komfortabler geht es kaum. So können externe Klangerzeuger viel besser als zuvor eingebunden und verwaltet werden. Angezeigt werden im Fall von Mainstage auch die Setlist und die Patch-Namen. Über das Touch Display lassen sich die einzelnen Patches komfortabel aufrufen. Der Blick oder Griff zum Laptop wird unnötig und dieser kann/darf aus dem Blickfeld des Keyboarders verschwinden. Interne und externe Sounds lassen sich in einer Scene miteinander mischen und schon nach kurzer Zeit ist vergessen, die Sounds eigentlich aus welcher Klangerzeugung stammen.

Best of both worlds: MIDI und CV/GATE

Neben den üblichen MIDI-Anschlüssen (In, Out 1, Out 2/Thru) gibt es weitere Optionen, externe Klangerzeuger mit dem Roland Fantom zu steuern. Hätte man noch vor 10 Jahren einen CV/GATE-Anschluss als noch antiquierter als MIDI bezeichnet, ist dieser heute wieder angesagter denn je. Das Analog-Revival hat uns wieder in das Vor-MIDI-Zeitalter transportiert und Converter von MIDI zu CV/GATE oder gar USB zu CV/GATE sind gefragter denn je. Der Fantom besitzt deshalb zusätzlich zu MIDI gleich zwei CV/GATE Anschlüsse, so dass der Einbindung alter wie neuer analoger Schätze nichts im Wege steht. Zusätzlich verfügt der Fantom über einen To Host-USB Anschluss, einen Anschluss für einen USB Stick sowie drei USB-Anschlüsse, die mit „External USB Device“ beschriftet sind. Die Bedienungsanleitung schweigt sich über deren genaue Funktion leider aus. Meine Vermutung, dass diese alternativ zu den MIDI-Anschlüssen verwendet werden können, um zum Beispiel Geräte mit USB-Anschluss wie iPad oder andere Tablets einzubinden, konnte ich im Test nicht bestätigen. Vielleicht dienen diese auch dem direkten Anschluss weiterer Controller oder eines Master Keyboards mit USB. Eine gezielte Auswahl in den MIDI-Einstellungen des Fantom konnte jedenfalls nicht vorgenommen werden. Vielleicht erschließt sich deren Funktion auch erst mit einem späteren Update.

Analoge Audioein- und Ausgänge

Wie schon beim Jupiter-80 gibt es den Main-Ausgang im XLR- und Klinkenformat. Zusätzlich freuen wir uns über vier weitere Klinkenausgänge (Sub 1 links/rechts und Sub 2 links/rechts). Außerdem dürfen wir auch den Analog-Filter-Ausgang (links/rechts) zu den Ausgängen zählen. In der Summe gibt es also reichlich Möglichkeiten, den Sound des Roland Fantom an die Audio-Umwelt weiterzuleiten.

Für das Sampling oder die Verarbeitung mit dem analogen Filter stehen zwei Audioeingänge für XLR/Klinke (Combo-Buchsen) zur Verfügung. Über kleine Trim-Potis neben den Buchsen lassen diese sich getrennt im Gain regeln.

Digitale Audioein- und Ausgänge

Gestrichen wurde leider der digitale Ausgang, der beim Jupiter-80 noch vorhanden war. Da jedoch S/PDIF- und AES/EBU-Anschlüsse in der Audiowelt eine immer untergeordnetere Rolle spielen, werden viele Anwender den digitalen Ausgang nicht vermissen. Dies fällt insbesondere auch deshalb weniger ins Gewicht, weil der Fantom nicht nur Audiosignale per USB empfangen kann, sondern auch senden. Insofern gelangt das Signal auch ohne dedizierten Digitalausgang verlustfrei per USB in den Computer. Die per USB empfangenen Audioströme können über einen eigenen Fader in der Lautstärke geregelt werden.

Volle Workstation-Kontrolle

Damit die Hände für das Spielen frei bleiben, können Fußschalter und Pedale angeschlossen werden. Vier Controller-Eingänge stehen dafür auf der Rückseite zur Verfügung, deren Zuweisung in den Systemeinstellungen vorgenommen wird und im Zusammenspiel mit den umfangreichen Modulationsmöglichkeiten für lebendiges Spiel sorgen.

Der Sound der Workstation

Und wie klingt das Instrument jetzt? Roland bleibt sich hinsichtlich der Klangerzeugung in weiten Bereichen Treu. Die PCM-Samples waren schon bei den vergangenen Instrumenten sehr gut und die Synthese-Möglichkeiten bieten bis auf die stark verbesserte LFO-Sektion und die neue Effekt-Struktur kaum Neuigkeiten. Wie schon der Jupiter-50/80, die FA-Workstations oder auch die Integra-Synths klingt der Roland Fantom sehr gut. Er hebt sich von den anderen Instrumenten vor allem durch die neue V-Piano Engine ab sowie durch die Tatsache, dass bis zu 16 Tones ohne Einbußen in Sachen Effekten geschichtet werden können. Durch die vielen Modulationsmöglichkeiten kann man aufwändige Soundgebilde erstellen, wenn man denn möchte. Dies ist auch die große Stärke des Roland Fantom. Die beiden bis zur Selbstoszillation reichenden analogen und digitalen Filter sind eine Bereicherung und laden durch die dedizierten Bedienelemente zum Schrauben ein.

Im direkten Vergleich des Fantom zu meinem Jupiter-80 fällt aber eine Sache auf: Die SuperArticulation Voices des Jupiter-80 sind erheblich besser programmiert und viel expressiver zu spielen als die meisten Natursounds des Roland Fantom. Nicht, dass die Sound Engine des Fantom das nicht hergeben würde. Es fehlt an gut programmierten Presets. Während am Jupiter-80 zum Beispiel bei den meisten Naturinstrumenten per Switch 1, Switch 2, Aftertouch und Velocity zwischen verschiedenen Artikulationen umgeschaltet wird (vor allem bei Blechbläsern, Streichern, Holzbläsern usw.), übernimmt beim Fantom bei allen von mir gespielten Sounds Switch 2 die Funktion des Haltepedals und Switch 1 steuert den LFO mit meistens viel zu drastischen Werten. Es eiert dann einfach unschön herum. Manchmal steuert das Modulationsrad die Cutoff-Frequenz, das war es aber auch schon. Selbst bei Aftertouch und Velocity war man oft sehr einfallslos, zum Beispiel bei den Gitarren. Auch fehlt es so manchem Preset im direkten Vergleich zum Jupiter-80 an Druck. Das fällt vor allem bei den Synthesizer-Bässen auf. Für ein Michael Jackson Tribute-Projekt habe ich am Jupiter-80 viele Registrations programmiert, die ich nun am Fantom versucht habe, nachzubauen. Tatsächlich besitzen viele Tones sogar ähnliche Namen, so dass das auffinden passender Sounds kein so großes Problem ist. Im direkten Vergleich wackeln beim Jupiter-80 insbesondere bei Moog-ähnlichen Bässen die Wände, während sich der Fantom vergleichsweise zahm verhält. Hier muss dann erst mit den Zone/Scene-Effekten und den EQs nachgeholfen werden, damit es so richtig schiebt. Im 1:1-Vergleich sind einfach viele Tones und Live Sets am Jupiter-80 besser programmiert. Obwohl der Jupiter-80 auf der Tone-Ebene nur drei Partials statt vier besitzt, einige Filter-Typen weniger und auch weniger Modulationsmöglichkeiten auf der LFO-Ebene (zwei LFOs pro Partial, aber keinen Step LFO), sind seine Möglichkeiten von den Programmierern besser genutzt worden. Zurückstecken muss der Jupiter-80 natürlich aufgrund der nur vier gleichzeitig spielbaren Live Sets. Allerdings kann auch hier jedes Live-Set bereits aus vier Tones bestehen, so dass sich auch am Jupiter-80 gewaltige Klangwelten zaubern lassen, wenn man denn will. Im Vorteil ist der Fantom mit seinen mächtigeren Prozessoren allerdings was die Stimmenzahl angeht und die Effekte. Auch hinsichtlich der Pianos ist der Fantom einen Schritt weiter.

Obwohl schon der Jupiter-80 weitgehende Möglichkeiten des Eingriffs ermöglicht, setzt der Fantom hier noch einmal neue Maßstäbe. Sehr gut gefallen hat mir auch die Sektion FX, in der unter der Rubrik „Pulsating“ die Sound-Programmierer zeigen, was sich mit den vielfältigen Modulationsmöglichkeiten und dem Step LFO alles anstellen lässt. Im Prinzip lassen sich in allen Kategorien gute Sounds finden, die Suche danach ist allerdings sehr mühselig. Eine Favoriten-Funktion wie sie schon der Juno-Gi besaß, wäre sehr hilfreich. Es bleibt allerdings die Möglichkeit, sich die besten Tones einfach auf die User-Speicherplätze zu kopieren, um sie dann bei Bedarf schneller wiederzufinden.

Nicht so wirklich sinnvoll erscheinen mir Gimmicks wie das Motional Pad. Hier sind Funktionen wie der Tone Blender beim Jupiter-80 oder der schön leuchtende Motion Knob bei Yamaha erheblich vielseitiger einsetzbar. Vielleicht mag Roland diesbezüglich mit einem Update noch etwas nachrüsten, um diesen flexibler zu machen. Eine weitere Sache, die mir beim Durchforsten der Tones aufgefallen ist: Es gibt anders als beim Jupiter-80 keine Zugriegelfunktion für die Orgel-Sounds. Schade, denn durch die vielen Fader wäre sie doch hier endlich vernünftig einsetzbar gewesen. Beim Jupiter-80 muss man sich diesbezüglich mit dem Touch-Display herum quälen. Stattdessen kommen Samples zum Einsatz. Das eigentlich sehr gut klingende Jon Lord Preset nutzt anstelle des Rotary-Effekts ein zweites Sample, das per Modulationsrad oder Switch 1 aktiviert wird. Das klingt wenig authentisch. Hier hätte ich eine deutliche Steigerung erwartet.

Bei den Bläser-Samples fehlen verschiedene Artikulationen, wie zum Beispiel „Falls“. Es ist mir im Testzeitraum gelungen, diese mit dem Step-LFO nachzubilden. Aber komfortabel ist das nicht und klingt auch nicht ganz so realistisch. Gleiches gilt für die übrigen Samples von Naturinstrumenten.

Die Stärken des neuen Roland Fantom liegen definitiv bei den Piano-Sounds sowie bei allen synthetischen Sounds. Hier kann die Zen Core-Technologie ihre Stärken ausspielen und es sind beeindruckende Klanggebilde möglich. Leider ist diese Entwicklung bei vielen Herstellern zu beobachten: Schwerpunkt bei synthetischen Sounds. Persönlich finde ich diese Entwicklung etwas bedauerlich, da gerade die Super-Articulation-Voices in Sachen Naturinstrumente einen wirklichen Fortschritt darstellten.

Der Roland Fantom on YouTube