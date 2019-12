Test: Roland JU-06A vs Roland Juno-60 Synthesizer

Die perfekte Juno-60 Kopie?

Der Roland JU-06A und ein wenig Geschichte

An den Synthesizern aus Rolands Boutique-Serie, den Miniatur-Remakes berühmter Klassiker wie beispielsweise dem Roland Juno-106 oder Roland SH-101, scheiden sich ein wenig die Geister: Die einen möchten lieber einen authentischen, analogen Nachbau jener legendären Synthesizer und kein kleines digitales Modul, das im Vergleich zum Original für viele eher „wie Spielzeug“ anmutet. Vielen anderen hingegen scheinen Rolands Neuauflagen zu gefallen – die Verkaufszahlen sprechen hier für sich, denn viele der limitierten Boutique-Modelle wie der Roland JU-06 waren schnell ausverkauft und haben bereits steigende Preise auf dem Gebrauchtmarkt erzielt. Das hat Roland zum Anlass genommen, mit dem Roland JU-06A jetzt eine verbesserte Version des Vorgängers JU-06 herauszubringen, die nun den Fokus auf den Juno-60 setzt. Welche Figur der kleine Synthesizer im Praxistest macht und wie er sich im Vergleich mit seinem berühmten Vorfahren, dem Roland Juno-60 schlägt, klären wir in diesem AMAZONA.de Test.

Roland JU-06A – Legende und Remake

Der Roland Juno-60 war mein erster Hardware-Synthesizer und ich habe ihn schnell lieben gelernt. In zahllosen Live-Auftritten konnte der Juno-60 unter Beweis stellen, was genau ihn so besonders und gefragt macht: schneller und intuitiver Zugriff auf jeden Parameter, durch große Fader und minimalistische Übersichtlichkeit; durchsetzungsfähiger und charaktervoller Grundsound, der immer gut klingt und fast nie richtig „verbogen“ werden kann sowie eine hohe technische Zuverlässigkeit. Die Gebrauchtpreise für einen Juno-60 haben sich in den letzten 8 Jahren jedoch nochmals verdoppelt (auf über 2.000 Euro), so dass die Boutique-Serie von Roland für viele eine durchaus interessante Alternative darstellt.

Obwohl … ist sie wirklich eine Alternative zum Original oder bedient sie doch eher eine andere Nische? Nun, schaut man sich die oben genannten Punkte für den Juno-60 an, dann kann man einige Kritikpunkte an dem Remake JU-06 schon ein wenig nachvollziehen: Im Live-Betrieb zeigt das kleine Boutique-Modell im Miniaturformat vermutlich nicht seine größte Stärke. Zudem kamen hinsichtlich der digitalen Klangerzeugung bei vielen Musikern auch Zweifel auf, ob der Sound wirklich noch genauso gut ist wie beim Original. Man muss sich also im Klaren darüber sein, was man von den Roland Boutique-Instrumenten alles erwartet.

Was den Roland Juno-60 ebenfalls noch so spaßig machte, ist ein Feature, das beim JU-06 – wie auch bei dessen Vorbild, dem Juno-106 – fehlte, im aktuellen Nachfolger Roland JU-06A aber einbezogen wurde: der Arpeggiator. Diesen habe ich beim JU-06 schon etwas vermisst, auf die beiden Ribbon-Controller für Modulation und Pitch hätte ich dafür gerne verzichtet. Dies hat Roland nun verbessert und so befindet sich auf der linken Seite des JU-06A nun die Arpeggiator- und Keyboard-Sektion.

Der JU-06A ist nun also eine Mischung, und enthält sowohl Juno-60 als auch Juno-106 Sounds – klasse! Optisch ist er nun ganz dem Juno-60 nachempfunden, was vielen Leuten gefallen dürfte.

Roland JU-06A: Features

Der Roland JU-06A ist ein 4-stimmig polyphones Klangmodul zur digitalen Nachbildung der Juno-60 und Juno-106 Synthesizer. Die Klangerzeugung erfolgt komplett digital auf Rolands ACB-Technologie basierend und lässt sich per Schalter zwischen Juno-60 und Juno-106 umschalten. Zur Verfügung stehen ein DCO mit Sägezahn und Rechteck, Suboszillator und Rauschen; eine ADSR-Hüllkurve, ein synchronisierbarer LFO sowie ein Hochpass- und ein resonanzfähiges Tiefpassfilter – alles exakt so wie beim Juno-60.

Ebenfalls enthalten: ein Arpeggiator und ein 16-Step-Sequencer, der zur Programmierung kurzer Notensequenzen genutzt werden kann.

Neben der Nachbildung des berühmten Juno-Chorus besitzt der JU-06A auch noch einen Delay-Effekt, was besonders in Verbindung mit dem Arpeggiator sehr sinnvoll ist.

Der JU-06A ist sehr kompakt und transportabel; das zeigt sich auch an der Möglichkeit zum Batteriebetrieb und dem eingebauten Lautsprecher. Außerdem besitzt das Modul noch ein integriertes USB-Audiointerface mit 24 Bit/44,1 kHz.

Auch der JU-06A kann natürlich wieder optional mit dem Keyboard Roland K-25m erweitert werden.

Erster Eindruck des Roland JU-06A

Ich befreie den Roland JU-06A aus seinem Karton und halte ihn in meinen Händen. Das Gewicht von 996 g vermittelt einen wertigen Eindruck, der keineswegs Assoziationen an ein Spielzeuginstrument weckt. Das Gehäuse ist aus Metall gefertigt und die Fader fühlen sich stabil und leichtgängig an, wenn auch durchaus recht klein. Auch die Taster fühlen sich wertig und mit einem guten Druckpunkt an.

Ein USB-Anschlusskabel liegt dem Gerät leider nicht bei.

Die Anschlüsse

Die Anschlüsse des Roland JU-06A befinden sich auf der Rückseite des Gerätes. Die Stromversorgung geschieht über einen Mini-USB-Anschluss sowie über 4x AA-Batterien. Es gibt einen MIDI-In und einen MIDI-Out. Alle anderen Ein- und Ausgänge sind als Miniklinke ausgeführt: Kopfhörerausgang, Audioausgang, Mix In sowie External Clock In. Der Volume-Regler befindet sich ebenfalls auf der Rückseite.

Die Bedienoberfläche

Das Frontpanel ist in seiner Gestaltung und Farbgebung nun ganz dem Juno-60 und Juno-6 angepasst und erscheint sehr übersichtlich. Dies empfinde ich als Verbesserung zum Vorgänger JU-06, denn das originale Design des Juno-60 ist in seiner Übersichtlichkeit schon kaum zu schlagen. Fast alle Klangparameter sind über die Fader einzustellen, was ein schnelles Ablesen der Werte erleichtert. Aber: Viele Patch- und Delay-Parameter des Roland JU-06A sind nur über verschiedene Tastenkombinationen auf den 16 Sequencer-Tasten zu erreichen. Beschriftet sind diese nicht auf dem Frontpanel, so dass man besser die Bedienungsanleitung griffbereit hat, um hier nicht den Überblick zu verlieren. Der JU-06A erweitert damit die Soundpalette etwa durch zusätzliche LFO-Schwingungsformen und entfernt sich damit auch ein wenig von dem Original, an dem wirklich jeder Parameter einen eigenen Regler hat.

Ganz links auf dem JU-06A befinden sich nun die Keyboard-Funktionen, die das Spielen des Synthesizers erlauben, wenn kein Sequencer läuft oder keine Noten per MIDI/USB getriggert werden. Es können Akkorde und Noten gespielt werden, während der HOLD-Button als Haltepedal wirkt und besonders mit dem Arpeggiator unerlässlich ist, der rechts daneben liegt. Der Arpeggiator bietet alle Funktionen des Originals: Up, Down und Up/Down Mode, 3 Oktaven Range sowie ein RATE-Poti zur Veränderung des Tempos – dies kann zu einer MIDI-Clock via MIDI-In oder USB und einem externen Clock-Signal synchronisiert werden. Der JU-06A lässt sich also auch in ein modulares Setup einbinden.

Rechts daneben befinden sich die rot hinterlegten verschiedenen Sektionen der Klangerzeugung. Diese sind von links nach rechts: LFO, DCO, HPF, VCF, VCA und ADSR-Envelope-Generator. Jede dieser Sektionen bietet exakt die Funktionalität des Vorgängers JU-60, mit einem Unterschied, für den PWM-Regler lassen sich nun drei Ziele auswählen: LFO, Manual und auch Envelope. Mit Letzterem beeinflusst die Form des Envelopes die PWM. Diese dritte Funktion hatte der Juno-106 vom originalen Juno-60 nicht mehr übernommen und so fehlte sie auch beim JU-06 Modul. Nun wurde dies wieder hinzugefügt, was die Klangmöglichkeiten des JU-06A noch mal erweitert!

Im unteren Bereich des JU-06A Moduls befinden sich 16 Drucktaster zur Steuerung des Sequencers, über die ebenfalls die 64 verschiedenen Klangspeicherplätze aufgerufen werden können. Auch dienen diese Taster als Keyboard zum Spielen von Noten, wenn NOTE in der Keyboard-Sektion ausgewählt ist. In Kombination mit dem eingebauten Lautsprecher und dem Batteriebetrieb kann man dem Modul also auch unterwegs ganz ohne angeschlossenes Keyboard oder Lautsprecher Klänge entlocken. Die Oktaven lassen sich hierbei auch über die beiden Taster für CHORUS verstellen.

Ein kleines Display bietet nützliche Information über die getriggerten Notenwerte sowie über das Tempo.

JU-06A: Im Praxistest

Nun bin ich neugierig geworden, welche Klänge sich dem Roland JU-06A entlocken lassen – und ob mich diese genauso packen, wie die meines Juno-60. Roland selbst sagen auf ihrer Homepage, dass der Sound und das Regelverhalten von den Originalen nicht zu unterscheiden sei, selbst in extremen Einstellungen. Auch der Chorus wurde bis ins Detail rekonstruiert und hat nun sogar 3 verschiedene Einstellungen zur Dosierung des Rauschens im Chorus.

Bei soviel Liebe zum Detail fragt man sich allerdings, warum Roland dies nicht auch konsequent bei der Polyphonie weitergeführt hat: Die Namensgebung bei den Vorbildern Juno-6/60/106 basierte schließlich auf der 6-stimmigen polyphonen Klangerzeugung – daher ist es etwas schade, dass man mit dem JU-06A erneut nur 4 Stimmen zur Verfügung hat. Das wird nicht nur Vintage-Puristen etwas bitter aufstoßen; auch all jene, die gerne vielstimmige Akkorde mit beiden Händen greifen, können schnell an die Grenzen stoßen.

Die Klangerzeugung

Der Roland JU-06A besitzt einen Oszillator, der den DCO des Juno-60 bzw. Juno-106 nachbildet. Dieser lässt sich wahlweise als Sägezahn, Puls bzw. einer Kombination aus beiden Schwingungsformen betreiben. Zusätzlich können noch Rauschen sowie ein Suboszillator stufenlos hinzugeregelt werden.

Den Grundklang meines Juno-60 kann man als recht rund und warm bezeichnen; die Schwingungsformen haben auch mit vollständig geöffneten Filter eine angenehme Obertonstruktur und klingen nie zu hell oder schrill. Beim Vergleich einer einfachen Sägezahnschwingung mit dem JU-06A fällt mir auf, dass dieser etwas mehr Obertöne hat und somit etwas brillanter klingt. Der typische Klangcharakter der Juno-Familie ist jedoch klar zu erkennen. Dies wird auch in Klangbeispiel 6 deutlich. Schön zu hören hier auch: das Phasing bei einem einfachen Intervall aus zwei Tönen, das auch beim JU-06A gut umgesetzt ist.

Der leicht hellere, schon als härter zu bezeichnende Klangcharakter des Roland JU-06A zeigt sich auch im nächsten Klangbeispiel 07. Während der Juno-60 viel Druck in den Tiefmitten erzeugt, sind die Frequenzen bei gleichen Reglerstellungen auf dem JU-06A etwas schwächer repräsentiert.

Eine Neuerung beim JU-06A ist die Möglichkeit, nun auch den Envelope auf die Pulsbreite des Rechteck-Oszillators wirken zu lassen (Klangbeispiel 11). Das klingt schon sehr fein! Der Klangcharakter beim JU-06A ist schon sehr ähnlich zum Juno-60, auch wenn der Juno-60 auch hier wieder etwas runder und zurückhaltender klingt. Bisher vermisse ich diese Weichheit etwas beim JU-06A, auch wenn er in seinem Klang schon der Juno-Familie zugehörig klingt.

Nun testen wir mal etwas extreme Einstellungen bei den Oszillatoren und mischen einfach alle Schwingungsformen samt Suboszillator zusammen, inklusive Pulsbreitenmodulation. Das ergibt einen fetten Bass-Sound, der in Klangbeispiel 13 zu hören ist. Der Juno-60 ist hier ordentlich am Grummeln im Tiefbass und zeigt auch viel Bewegung in den Schwingungsformen; der Sound hat ein deutliches Phasing durch die Überlagerung und Verschiebung der verschiedenen Schwingungen. Dadurch ergibt sich ein sehr organischer Klang. Dies ist sicher keine leichte Aufgabe für die Emulation des JU-06A und auch wenn er hier schon eine gute Figur macht, ist das Original auch hier wieder einen Schritt voraus. Der JU-06A erzeugt zwar auch einiges an Druck im Bass, aber im Vergleich klingt er doch etwas statischer und kann nicht ganz die schwebende Tiefe des Juno-60 erreichen.

Filter

Das Filterdesign der Juno-60/106 Synthesizer, bestehend aus einem 24 dB/Okt. resonanzfähigem Tiefpassfilter sowie einen beim Juno-60 dreistufig einstellbaren Hochpassfilter, ist legendär und verantwortlich für den beliebten Klang. Das Tiefpassfilter dünnt die Frequenzen nicht aus und erzeugt schöne Resonanzen auch im Tiefmitten- und Bassbereich. Die Verzerrung bei voll aufgerissener Resonanz klingt immer schön weich und nie schrill. Dies gefällt mir auch bei der Emulation des Ju-06A sehr gut. Der Klang eines Filtersweeps auf dem JU-06A kommt dem Original schon ziemlich nahe. Dennoch habe ich den Eindruck, als mache das Filter des JU-06A nicht ganz so viel Druck in den tiefen Frequenzen, wie der des Juno-60; letzterer kann bei drastischeren Filtereinstellungen wirklich schöne puckernde Bässe aus Melodien zaubern. Dies fällt mir mit dem JU-06A schon etwas schwerer, denn der Filter schließt dann einfach im unteren Bereich etwas schneller. Umgekehrt öffnet das Filter des JU-06A auch etwas weiter, so dass mehr Obertöne zu hören sind als bei meinem Juno-60.

Ansonsten bietet das Filter alle Einstellungen wie auch beim Juno-60/106. Dass die Filterregler (wie alle anderen Regler auch) als nebeneinander liegende Fader ausgeführt sind, ist übrigens sehr praktisch, denn so kann man auch mit einer Hand gleichzeitig Resonanz und Frequenz tweaken, super!

Hüllkurven und LFOs

Der Vorteil der LFOs beim JU-06A ist sicherlich die Möglichkeit, diese zum Tempo synchronisieren zu können. Darüber hinaus hat man nun auch noch die Möglichkeit, verschiedene Schwingungsformen für den LFO auswählen können. Dies geschieht über eine Tastenkombination in dem Sequencer-Bereich. (Es ist wirklich hilfreich, sich einige dieser Tastenkombinationen einzuprägen, da man ansonsten kein visuelles Feedback darüber hat.)

Somit kann der JU-06A Klänge erzeugen, die auf dem Juno-60 oder dem Juno-106 nicht möglich sind. Im Klangbeispiel 18 ist der LFO mit einer Random Schwingungsform zu hören.

Die Hüllkurve ist eine klassische ADSR-Hüllkurve und ist beim Original Juno-60 aufgrund der analogen Ausführung sehr schnell und knackig. Doch auch der JU-06A ist hier recht zackig unterwegs.

Arpeggiator und Sequencer

Der Arpeggiator ist sicherlich ein Gewinn auf dem JU-06A und macht durch seine einfache Bedienung großen Spaß. Die RATE kann zum Tempo synchronisiert werden oder freilaufen.

Der Sequencer besitzt 16 Steps, die per Lauflichtprogrammierung gesetzt und abgelesen werden. Es können 16 verschiedene Patterns gespeichert werden.

Einzelne Steps können einfach mit den Drucktastern aktiviert und deaktiviert werden. Die Eingabe von Noten kann über die 16 Drucktaster oder auch über den Value Regler erfolgen. Am einfachsten ist es sicherlich, ein MIDI-Keyboard anzuschließen und die Noten auf der Klaviatur einzuspielen.

Die Länge der Sequenz lässt sich von 1-16 Steps beliebig einstellen. Ebenfalls gut für Abwechslung in der programmierten Sequenz ist die Funktion Step Order Type, welche die Abspielreihenfolge auf 7 verschiedene Arten verändert, unter anderem auch in eine zufällige Reihenfolge.

Bei Verwendung des EXTERNAL CLOCK IN können weitere Variationen in die Sequenzen oder den Arpeggiator gebracht werden: In Verbindung mit einer Drummachine, die Trigger-Signale sendet wie die Roland TR-08, kann man schöne Rhythmen erzeugen.

Klang

Der Roland JU-06A macht schon Spaß und es lassen sich ihm eine Fülle an schönen Sounds entlocken, die deutlich wie die Juno-Synthesizer klingen und Assoziationen an viele bekannte und legendäre Klänge wecken. Man hat aufgrund der übersichtlichen Klangsynthese schnell einen brauchbaren Klang zusammengeschraubt und das Filter klingt ebenfalls gut. Roland hat mit dem Circuit-Modeling seiner ACB-Technologie schon gute Arbeit geleistet. Im direkten Vergleich mit einem Juno-60 zeigt sich allerdings der etwas härtere, weniger warme Grundcharakter des JU-06A. Dies zeigt sich insbesondere in den hohen Frequenzen. Wo der Juno-60 immer schwebend und sehr animiert daherkommt, kann der JU-06A dagegen schon mal eine Spur statischer und weniger lebendig wirken. Auch im Bassbereich erzeugt der JU-06A etwas weniger Druck, auch wenn der Klang immer noch Roland-typisch abgerundet und harmonisch klingt.

Die wirklich schönen Aha-Momente sind beim JU-06A zwar etwas seltener als bei dem Juno-60, der wie schon gesagt wirklich in fast jeder Einstellung ausgewogen und interessant klingt. Für sich alleine klingt der JU-06A aber trotzdem noch überzeugend. Das eingebaute Delay beim JU-06A ist eine gute Ergänzung und bereichert den Sound.