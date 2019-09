Test: Roland K-25m Tastatur für Boutique Synthesizer

Tastatur mit Mankos für Boutique-Synthesizer

Unter den Namen Roland JX-03, Roland Juno-06 und Roland JP-08 gibt es zwischenzeitlich drei VA-Synthesizer in Miniaturausgabe, die entweder standalone funktionieren oder sich durch die optionale Tastatur K-25M ergänzen lassen.

Grundsätzlich lassen sich tatsächlich alle Klangerzeuger der Boutique-Synthesizer-Serie von Roland mit der K-25m Tastatur verbinden. Egal ob es sich um einen Drumcomputer handelt, wie die Roland TR-08, einen Analogsynthesizer wie dem Roland SE-02 oder eben einen Vintage-Keyboard-Klone wie z. B. dem Roland JP-08.

Die Roland K-25m Tastatur

Die Tastatur besitzt 25 Keyboard-Tasten in normaler Größe. Da die Module in der Regel sehr kleine Knöpfe zur Bedienung bereitstellen, wirkt die Tastatur in Kombination mit den Modulen etwas klobig. Schön ist etwas anderes. Die Tastatur besitzt leider keinen Aftertouch und nimmt von der Spielqualität unter den 25-Tasten-Controllern einen mittleren Platz ein. Virtuos wird damit sicher niemand spielen können, aber zur schnellen Editierung der Module ist sie ausreichend.

Arretierung und Aufstellwinkel der Module

Die Module rasten in die K-25m Tastatur kräftig ein und lassen sich entweder komplett waagerecht oder mit Hilfe einer rechteckigen Plastikscheibe in drei angewinkelten Positionen arretieren.

Elektronische Verknüpfung zwischen Modul und K-25m

Die Verbindung gelingt mittels eines in der Tastatur verbauten Kabels, das auf der Unterseite des Roland JP-08 mit dem entsprechenden Interface verbunden wird. Damit eine versehentliche Verpolung unmöglich wird, hat der Stecker eine Nase auf einer Seite. Dennoch ist die Herstellung der Verbindung nicht sonderlich elegant gelöst, da der Zugang zum Interface zu weit in das Gehäuse des Moduls eingelassen ist. Das Ablösen der Steckverbindung wird dadurch ebenfalls erschwert und man zieht unweigerlich am Kabel selbst, weil man den Stecker nicht greifen kann. Damit ist eine zuverlässige Verbindung dauerhaft nicht garantiert. Immerhin kostet die Tastatur 99,- Euro (UVP). Da wäre es ärgerlich, wenn das Kabel bereits nach kurzer Zeit seinen Dienst versagt.

Vor allem wenn man mit einer Tastatur abwechselnd mehrere Module bedienen möchte, hätte ich mir hier eine einfachere Lösung gewünscht. Das Flachbandkabel entfernen und wieder anbringen, ist eine echte Plagerei.

Die K-25m Tastatur in der Praxis

Tastatur inklusive einem Modul sind handlich, lassen sich schnell zusammenklappen und nehmen auch bei einem Live-Set nicht viel Platz weg. Leider besitzt die Tastatur aber keine einzige Modulationsmöglichkeit. Irgendwie ist das Teil nicht wirklich zu Ende gedacht.

Für den Preis von 88,- Euro bieten Wettbewerber deutlich mehr, siehe auch z. B. AKAI APC Keys 25 oder M-Audio Oxygens 25 MKIV. Zwar können die Wettbewerber die Module nicht direkt aufnehmen, aber über ein MIDI-Kabel verbunden bieten am Ende die Keyboards der Wettbewerber sehr viel mehr Möglichkeiten zum selben Preis.

Die Roland Boutique-Synthesizer sind seit 2015 am Markt und erfreuen sich großer Beliebtheit. Kein Wunder, dass ROLAND seine Mini-Serie an Vintage-Klonen jedes Jahr um neue Ausgaben erweitert hat.