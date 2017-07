Test: Roland RD-800, Stagepiano

Der Hersteller Roland hat seit kurzem ein neues Stagepiano namens RD-800 im Programm. Eine umfangreiche Soundsektion, eine sehr gute Tastatur, viele Parameter im direkten Zugriff und somit alles parat für den perfekten und stressfreien Live-Auftritt – so zumindest das Credo von Roland. Ob das wirklich alles so zutrifft, wollten wir natürlich genauer wissen und haben und das neue Roland RD-800 einmal genauer angeschaut.

Aussehen, Verarbeitung und Bedienung

Schält man das RD-800 zum ersten Mal aus seiner Verpackung, erwartet seinen Besitzer ein Stagepiano, was klassisch schick und gleichzeitig modern daher kommt. Die abgerundeten Ecken, das strahlende LC-Display und die modern aufleuchtenden Drehregler lassen das RD-800 insgesamt sehr gut aussehen, so dass es sowohl im Studio als auch auf der Bühne eine gute Figur macht. Das Gehäuse des RD-800 besteht aus Plastik, verfügt jedoch über eine Vorderleiste aus Metall, was dem Gehäuse eine sehr große Stabilität gibt. Trotzdem beläuft sich das Gewicht nur auf 21,7 kg, so dass es ohne große Rückenschmerzen zum nächsten Live-Auftritt getragen werden kann. Die Bedienoberfläche des komplett in schwarz gehaltenen Gehäuses ist leicht nach vorne geneigt, was das Ablesen und die Bedienung des RD-800 erleichtert.

Die Oberfläche des RD-800 ist klar gegliedert und schon nach kürzester Zeit findet man sich auch als Roland Neuling darauf zurecht. Mittig zeigt das LC-Display mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln stets die wichtigsten Informationen an. Rechts das von anderen Roland Produkten bereits bekannte Drehrad samt vier Cursor, die das Navigieren im Menü ermöglichen. Weiter rechts schließen sich die Tone-Tasten an, die die insgesamt 1.113 Sounds in 10 Kategorien zusammenfassen. Darüber zehn Taster, mit denen die Live-Sets (Registrierungen) aufgerufen werden können. Abgeschlossen wird die rechte Seite mit sechs Tastern für Recorder, Live Set Edit und Split.

Links vom Display befinden sich die Bedienelemente der vier Tastaturzonen (Upper 1-3, Lower) sowie der Effekte und des Equalizers. Wirklich schön anzuschauen sind die Drehregler des RD-800, die allesamt mit einem roten bzw. blauen LED-Ring beleuchtet sind. Dieser dient jedoch nur als optischer Hinweis, welcher Regler gerade aktiv ist und zeigt nicht den tatsächlichen Stand des Reglers an, wie man es beispielsweise von einigen Focusrite Produkten her kennt. Am unteren Ende der Tastatur befindet sich der obligatorische Modulations- und Pitchbend-Joystick sowie zwei Assignable-Tasten, die mit unterschiedlichsten Funktionen belegt werden können.