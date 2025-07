Test: Roland SP-404 MKII, DJ-Controller

Wie aus einem Sampler ein Schweizer Taschenmesser für DJs wurde

Der Roland SP-404 MKII ist ein Sampler, der seit Jahren überall eine gute Figur macht. Gern gesehen in den Studios von Hip-Hop Produzenten, aber auch auf vielen Bühnen bei Live-Acts vertreten. Wir möchten uns jedoch ansehen, wie sehr sich der Klassiker für DJs eignet.

Kurz & knapp Was ist es? Ein vielseitiger Sampler und Performance-Controller, der durch ein Software-Update auch als DJ-Controller funktioniert – perfekt für kreative Musiker, Produzenten und fortgeschrittene DJs. ANZEIGE Vielseitigkeit & Flexibilität : Sampler, Effekteinheit und DJ-Controller in einem – ideal für Studio und Live.

: Sampler, Effekteinheit und DJ-Controller in einem – ideal für Studio und Live. Effekte & Bedienung : Umfangreiche DJ-Effekte lassen sich intuitiv steuern – praktisch als Ergänzung zum DJ-Mixer.

: Umfangreiche DJ-Effekte lassen sich intuitiv steuern – praktisch als Ergänzung zum DJ-Mixer. DJ-Funktionen : Serato-Steuerung inklusive Loops, Stems, Hot Cues & mehr – aber mit Eingewöhnungszeit.

: Serato-Steuerung inklusive Loops, Stems, Hot Cues & mehr – aber mit Eingewöhnungszeit. Mobil & kompakt : Leichtes Gerät mit vielen Funktionen, perfekt für mobile Setups oder das Homestudio.

: Leichtes Gerät mit vielen Funktionen, perfekt für mobile Setups oder das Homestudio. Nicht für Einsteiger: Für DJ-Neulinge nicht ideal – besser für Fortgeschrittene oder kreative Hybrid-Performer.

Was genau ist der Roland SP-404 MKII?

Im Grunde genommen haben wir es hier mit einem Tausendsassa zu tun. Denn das Gerät kann vieles sein: Sampler, Effekteinheit und seit Neuestem auch DJ-Controller.

Mit einem Gewicht von 1,1 kg ist das Gerät sehr leicht und vor allem eins: übersäht mit Buttons. Insgesamt sind es 49, hinzu kommen vier Potis, ein Push-Encoder und ein OLED-Display. Wir haben es also mit einem ziemlich vollgepackten Gerät zu tun.

Die Anschlüsse des Allrounders

Anschlussseitig gibt es auf der Vorderseite einen Kopfhörerausgang mit 3,5 mm und 6,3 mm Klinke. Hinzu kommt ein Klinkeneingang, der sich per Schalter entweder für Mikrofone oder Gitarren konfigurieren lässt. Die Eingangslautstärke kann über ein eigenes Poti angepasst werden.

Auf der Rückseite befinden sich ein paar 6,3 mm Stereo-Klingenausgänge und im gleichen Format auch Eingänge. Neben einem USB-C-Port zur Verbindung mit einem Rechner gibt es zwei 3,5 mm Klinkenbuchsen für MIDI In und MIDI Out.

Die zwei zentralen Elemente sind das OLED-Display mit den dazugehörigen Effekt-Buttons, die mit den darüber liegenden Potis eingestellt werden können, sowie die 16 Performance-Pads.

Mit dem Roland SP-404 MKII lassen sich Beats ganz einfach erstellen. Wir möchten heute jedoch aus der Sicht eines DJs auf das Gerät schauen. Man könnte beispielsweise ganz unkompliziert den SP-404 MKII als Sample-Player nutzen.

Die erste typische Anwendung für DJs: One-Shots und Loops

Einfach an den DJ-Mixer anschließen und One-Shots abfeuern. Immerhin stehen uns 10 Bänke mit je 16 Pads pro Projekt zur Verfügung. Das sollte mehr als genug sein, oder? Das Schöne daran ist, dass wir hier im Vorfeld unsere Samples aussuchen und sortieren können und unabhängig von einem Rechner in jedes Setup integrieren können.

Durch die MIDI-Unterstützung kann der SP-404MKII aber natürlich auch mit dem passenden DJ-Equipment synchronisiert werden, sodass auch Sequenzen in den Mix eingebaut werden können. Also müssen es nicht nur One Shots sein, sondern auch synchronlaufende Loops sind möglich als Ergänzung für euer DJ-Set. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen Stepsequencer-Modus, sodass ihr auch taktgenau Samples zu eurem DJ-Set einprogrammieren könnt. Schnell mal eine zusätzliche Off-HiHat oder ein anderes Kick-Pattern sind hier also schnell umgesetzt und bringen etwas frischen Wind in den Mix.

Der Roland SP-404 MKII als Effekteinheit

Der Roland SP-404 MKII verfügt über einen beeindruckenden Umfang an Effekten. Von Delays über Reverbs bis hin zum DJFX-Looper bleiben hier keine Wünsche offen und durch die Potis lassen sich die Effekte immer noch weitreichend anpassen.

Natürlich lassen sich den angeführten Loops und One-Shots oder die eigenen Sequenzen spielend leicht mit einer Vielzahl an Effekten bedingen und uns gefällt besonders gut das MFX Tape Delay und das Time Control Delay durch die Pitch-Shifts beim Ändern des Timings. Das eignet sich gerade bei simplen Sounds wie einer Clap oder einer HiHat, um etwas mehr Bewegung und Groove in den Mix zu bringen. Diese Sounds setzen sich dabei ein wenig ab von weiteren Mixgeschehen, aber das gibt dem Ganzen eine interessante Tiefe.

Darüber hinaus kann man aber natürlich den Roland SP-404 MKII als eine reine Effekteinheit verwenden. Dazu wird das Gerät einfach via Send & Return in den Mix eingeschleift und schon können die vielen Effekte des Roland SP-404 MKII genutzt werden. Wer also mehr will als die Standard-Sound-Color oder Beat-FX an bei meisten DJ-Mixern, für den könnte sich der Griff zum Allrounder von Roland definitiv lohnen.

Mit dem zum diesjährigen 404-Day, dem 04.04., erschienenen Update auf Version 5.0 kann der SP-404MKII von Roland allerdings auch als eigenständiger DJ-Controller verwendet werden.

Hierzu kann man das Gerät einfach per USB-C an den Rechner anschließen und Serato DJ Pro oder Serato DJ Lite auf verschiedene Art und Weise steuern.

In unseren Augen wird aus dem Roland SP-404 MKII so schnell ein DJ-Controller wie der Native Instruments X1. Denn mit Hilfe des Value-Potis kann durch die Musikbibliothek gescrollt und Songs direkt auf die Track-Decks geladen werden. Die Maus wird somit überflüssig. Uns gefällt das, denn so verbringen wir mehr Zeit am Equipment als am Rechner und die Integration für das Browsen und Laden von Songs ist hierbei wirklich gut gelungen.

Zugegeben, man muss sich erst einmal daran gewöhnen, wo genau welche Funktion versteckt ist. Einige sind jedoch recht intuitiv gestaltet. So haben wir zum Beispiel bei Betätigung des Loop-Buttons die Möglichkeit, Loops in verschiedenen Längen über die 16 Performance-Pads zu aktivieren. Auch die Aktivierung eines Roll-Effekts geschieht naheliegend nach Betätigung des Roll-Buttons. Natürlich werden die Aktionen am Gerät auch passend in der Software visuell dargestellt. So hat man zur Not immer einen Blick auf die Länge des aktiven Loops auch wenn man am Roland SP-404 MKII schon wieder an einer ganz anderen Stelle ist und beispielsweise die nächsten Hot-Cues vorbereiten möchte.

Hierbei gelten jedoch nur die ersten beiden Reihen der Pads für die Rolls, die beiden unteren Reihen sind für Beat-Jumps gedacht.

Selbstverständlich können mit dem Roland SP-404 MKII auch Hot-Cues gesetzt, gelöscht und getriggert werden. Hierfür geht es dann aber nicht ganz so intuitiv weiter. Diese Möglichkeit wird aktiv, wenn man den Button „Pattern Edit” drückt.

Eine weitere, nicht direkt erkennbare Option, die wir genial finden, ist die Möglichkeit, Stems stummschalten zu können. In Serato DJ Pro gibt es die Stems „Drums”, „Bass”, „Melodie” und „Vocal”. Drückt man den Button „Pattern Select“, leuchten die erste und die dritte Spalte der Pads auf. Hier können für beide Track-Decks wahlweise einzelne Stems stummgeschaltet werden.

Wer mehr über dieses Update wissen möchte, der findet hier einen ausführlichen Test nur zu den Neuerungen.

Reines Auflegen mit dem Roland SP-404 MKII? Das geht!

Tatsächlich ist es auch möglich, mit dem Roland SP-404 MKII auf „klassische” Weise aufzulegen. Beim Anschluss an den Rechner werden zunächst die auf den Pads ausgewiesenen Zweitbelegungen aktiv. So können wir nicht nur die Funktionen Play, Pause und Sync betätigen. Darüber hinaus können wir die BPM zielgenau steigern oder verringern und mithilfe der Pitchbend-Pads auch den Takt angleichen.

In der Praxis können wir aber klar sagen, dass auch, wenn es geht, das Beatmatchen mit klassischem Equipment mehr Spaß macht.

Im Übrigen agieren in diesem Modus die oberen Potis als Channel- und der letzte sogar als Crossfader. Scratchen ist hier nicht möglich, jedoch können einfache Transitions umgesetzt werden. Wer aber schnell mal einen Übergang austesten möchte, kann dies aber definitiv mit dem Gerät als DJ-Controller tun.

Ihr seht also: Die Zielgruppe des Roland SP-404 MKII ist deutlich breiter gestreut, als man zunächst ahnt. Beatmaker, Produzenten, Live-Acts und DJs können mit diesem Allrounder eine Menge Spaß haben und ihr Setup auf eine neue Ebene bringen. Wir würden das Gerät DJ-interessierten Einsteigern allerdings nicht als ersten DJ-Controller empfehlen, dafür gibt es eher klassischere Varianten, mit denen sich die Grundlagen besser vermitteln lassen. Für alle anderen, gerade die, die etwas Abwechslung suchen, lohnt sich jedoch ein Blick auf das Gerät.

Preis des Roland SP-404 MKII

Preislich liegt das Gerät bei 442,- Euro und ist damit nicht günstig. Jedoch kommt es hier eben auf den Anwender an. Einen reinen DJ-Controller zur Unterstützung der Software für diesen Preis? Da gibt es wahrscheinlich passendere Optionen. Einen DJ-Controller, mit dem man aber auch mal auf der Couch Beats bauen kann? Dann gibt es tatsächlich nur dieses Gerät.

Wer mehr über den klassischen Einsatz des Allrounders erfahren möchte, dem verlinken wir hier unseren originalen Testbericht.