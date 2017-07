Test: Roland SP-555

Ist zwar schon ein alter Hut aber ich stells trotzdem mal klar.

Das der SP-555 eingefangene Samples nicht mit Effekten recorded stimmt so einfach nicht.

Man kann über den Line In, als auch über den Mic Eingang wet recorden.

Die Tasten EFFECT ASSIGN plus LINE IN (oder MIC) gedrückt halten und der ausgewählte Effekt wird zugewiesen und recorded. Funktioniert im Loop Capture Mode und im normalen Sampling Mode.

Was auch gerne übersehen wird: Der Sp-555 kann über USB, Audio direkt reinsampeln (ebenfalls mit Effekten, wenn man will). Auch heutzutage noch immer kein Standard, denkt man zB. an die neuen Electribes etc.