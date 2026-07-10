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Test: Roland TD-513, E-Drums

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Einstieg in die V-Drums-Mittelklasse mit neuem V51-Modul

10. Juli 2026
roland td-513 test

Test: Roland TD-513, E-Drums

Das große E-Drum-Portfolio von Roland umfasst mittlerweile eine Vielzahl unterschiedlichster Sets. Zwischen der preisgünstigeren 3er-Serie und den Flaggschiffen der 7er-Serie positioniert der Hersteller die neue 5er-Reihe als professionelle Mittelklasse. Das Roland TD-513 bildet dabei den Einstiegspunkt in diese Produktfamilie. Besonders hervorzuheben ist das ebenfalls neue Drum-Modul V51. Wir haben das TD-513 für euch getestet.

Kurz & knapp

Was ist es? Roland TD-513, E-Drum-Kit der neuen V-Drums-5-Serie im Einstiegssegment der professionellen Mittelklasse.

  • V51-Modul: Das neue Drum-Modul bietet die gleiche Sound-Engine wie das V71 und umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten.
  • Einordnung: Einstieg in die 5er-Serie zwischen TD-516 und VAD-516 mit klarer Ausrichtung auf die Mittelklasse.
  • Spielgefühl: Solide Verarbeitung und gutes Handling, jedoch einfache Pads im Vergleich zu höherwertigen Modellen.
  • Bewertung: Klanglich stark, aber das TD-516 bietet für den Aufpreis die deutlich attraktivere Gesamtausstattung.
Bewertung

Roland TD-513

Finger WegUngenügendBefriedigendGutSehr GutAusgezeichnetNicht bewertet
Bewertung des Autors
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Roland TD513 V-Drum Kit
Roland TD513 V-Drum Kit
Kundenbewertung:
(1)
2.799,00€ Thomann

Inhaltsverzeichnis

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Die neue V-Drums 5 Serie

Mit der Einführung der V-Drums-5-Serie ersetzt Roland die bisherige TD-27-Generation. Das Portfolio besteht nun aus drei Modellen: dem TD-513 als Einstieg, dem TD-516 als mittlere Ausbaustufe und dem VAD-516 als akustisch orientiertes Spitzenmodell der Serie.

Roland TD-513

Alle drei Sets sind mit dem neuen V51-Drum-Modul ausgestattet. Die Unterschiede liegen daher vor allem im Bereich der Pads und der Hardware-Ausstattung.

Damit folgt Roland dem aktuellen Trend hin zu einer übersichtlicheren Produktpalette. Gleichzeitig rücken auch die günstigeren Module näher an die Ausstattung der Spitzenmodelle heran und die Kompatibilität der Produktfamilien untereinander steigt, insbesondere bei den digitalen Eingängen und den Möglichkeiten des Sounddesigns.

Roland TD-513 Drum Set Pads Kit

Optisch macht das neue Roland TD-513 auf jeden Fall etwas her

Technische Daten und Ausstattung

Das Roland TD-513 setzt auf ein kompaktes Rack-System und eine klassische E-Drum-Bauweise. Im Lieferumfang enthalten sind:

  • Drum-Modul: V51
  • Snare: PD-12P
  • Tom 1: PD-8H
  • Tom 2: PD-8H
  • Tom 3: PD-10H
  • Hi-Hat: VH-10
  • Crash 1: CY-12C-T
  • Crash 2: CY-14R-T
  • Ride: CY-16R-T
  • Kick: KD-10
  • Drum Stand: MDS-Standard3

Alle Komponenten machen einen hochwertigen Eindruck und sind äußerst stabil. Der Aufbau hat mich als jemanden, der schon das eine oder andere Kit aufgebaut hat, etwa eine Stunde gekostet. Die Konstruktion des Racks ist äußerst praktikabel und schnell zusammengeschraubt.

Die Dimensionen passen gut zu den mitgelieferten Pads. Auch als große Person hatte ich nicht das Gefühl, zu wenig Platz zu haben. Sobald jedoch weitere Pads hinzukommen sollten, beispielsweise eine vierte Tom, wird es eng.

Die Cymbal-Halterungen des Roland TD-513 machen einen hervorragenden Eindruck. Dank der Kugelgelenke lassen sie sich sehr schnell in die gewünschte Position bringen. Sowohl die Cymbals als auch die Halterungen sind so konstruiert, dass sich die Pads auf den Stativen nicht verdrehen können. Das ist notwendig, da die Cymbal-Pads keine 360-Grad-Trigger-Zone besitzen. Auch die Hi-Hat wird mit einer etwas einfacheren Fixierungsoption geliefert.

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Die Fixierungspunkte am Rack des Roland TD-513 selbst sind allerdings etwas sparsam eingesetzt worden. So können die Füße links und rechts außen weiterhin in alle Richtungen gedreht werden. Aufgrund des langen Hebels passiert das in der Praxis auch durchaus.

Roland Stativ3 TD513 Drum Rack

An sich sind diese Fixierungen eine sehr gute Sache, sie müssten nur überall verbaut sein

Auch die Kabelpeitsche des V51-Drum-Moduls ist nur sehr knapp bemessen. Ohne weiteres Zubehör lässt sich das Modul damit nur auf der Hi-Hat-Seite montieren. Hier hätte ich mir gewünscht, dass alle Kabel gleich lang wären. Dies würde deutlich mehr Flexibilität beim Aufbau und bei der Positionierung des Moduls ermöglichen.

Wie auch das Flaggschiffmodul V71 wird das V51 mit einem externen Netzteil betrieben. In dieser Preisklasse wäre ein internes Netzteil mit Kaltgerätestecker jedoch die praktischere Lösung.

Das Roland V51 Drum-Modul

Das Herzstück der Serie ist zweifellos das V51-Drum-Modul, vor allem weil es dem teureren V71-Modul unglaublich nahe kommt. Dieses konnte mich bereits beim Test des VAD-716 überzeugen.

Das V51-Modul verfügt über drei digitale Trigger-Eingänge, die beim TD-513 zwar zunächst ungenutzt bleiben. Dadurch bietet das Kit jedoch ausreichend Spielraum für spätere Upgrades. Es kommt die gleiche Sound-Engine wie im V71-Modul zum Einsatz und auch das Farbdisplay sowie die von Roland bekannte, intuitive Bedienung sind mit an Bord.

Roland TD-513 Sound Modul Drum Modul V51

Nun auch bei Roland angekommen Farbdisplays in der Mittelklasse, an physischen Reglern wurde trotzdem nicht gespart

Die Bearbeitungsmöglichkeiten sind vielfältig und gleichzeitig sinnvoll umgesetzt. So können bis zu drei Samples übereinander gelegt werden. Darüber hinaus lassen sich Dämpfung, Stimmung, Kesseltiefe, Drumfelle, Mikrofonposition und viele weitere Parameter anpassen.

Roland TD-513 V51 Drum Modul

Roland TD-513: In Sachen Einstellungen lässt das V51-Modul keine Wünsche offen

Die klangliche Umsetzung ist dabei genauso gut wie beim großen Bruder. Trotz der zahlreichen Möglichkeiten gibt es jedoch eine altbekannte und im Live-Betrieb durchaus relevante Einschränkung: Das Roland V51-Drum-Modul bietet neben den Master-Outs lediglich zwei Direct-Outs. Damit liegt der Griff zu einem VST-Plug-in erneut recht nahe. Umso erfreulicher ist es, dass sowohl USB-C als auch 5-polige MIDI-DIN-Buchsen vorhanden sind.

Wem das nicht genug ist, der kann mit der Roland Cloud Connect App weitere Expansions hinzukaufen und das Sound-Angebot erweitern. Die vorinstallierte Bibliothek ist sehr praxisnah aufgebaut, jedoch nicht sonderlich umfangreich.

Schlagzeuger, die eher modernes Sounddesign bevorzugen, werden unter Umständen nicht um Expansions, MIDI-Pakete oder eigene Samples herumkommen. Dafür bietet das V51 jedoch die passenden Möglichkeiten zur Integration und Weiterverarbeitung.

Die Drum-Pads des Roland TD-513

Zugegebenermaßen haben mich die mitgelieferten Pads nicht sonderlich beeindruckt. Hier merkt man schnell, dass das Roland TD-513 das Einstiegsmodell der 5er-Serie ist. Die Pads sind durchweg „analog“ aufgebaut. Ride und eines der Crash-Becken verfügen über drei Zonen, während die übrigen Pads lediglich zwei Zonen bieten. Die Kickdrum besitzt nur eine Trigger-Zone.

Roland TD-513 Kit Vollständig Pads Modul

Roland liefert mit dem TD-513 ein stimmiges Gesamtpaket

Bei den Toms befindet sich der Piezo-Abnehmer jeweils am unteren Rand des Pads. Bei der Snare sind die Abnehmer hingegen symmetrisch auf drei Positionen verteilt.

Die Toms fühlen sich aufgrund ihres im Vergleich zu den PDX-8-Pads relativ hohen Rands etwas klein an, lassen sich aber dennoch gut bespielen. Der asymmetrisch positionierte Piezo-Abnehmer ist mir dabei nicht sonderlich negativ aufgefallen. Das liegt allerdings auch daran, dass der untere Bereich der Rack-Toms in der Praxis eher selten aktiv angespielt wird.

Die Snare spielt sich präzise und ermöglicht eine saubere Unterscheidung zwischen Cross-Stick und Rim-Shot. Hier machen sich die drei Piezo-Abnehmer deutlich bemerkbar und sorgen für ein realistisches Spielgefühl. An die digitale Variante kommt dieses System dennoch nicht heran.

Sehr schön zu sehen ist, dass Roland sich dafür entschieden hat, die Cymbals vergleichsweise groß zu gestalten. Mit 12, 14 und 18 Zoll erhält man eine praxisnahe Auswahl. Vor allem die Bell des 18 Zoll großen Ride-Beckens lässt sich dadurch deutlich angenehmer und präziser spielen.

Roland TD-513 Ride Becken Pad

Mit 18 Zoll ist das Ride-Becken des Roland TD-513 sehr angenehm zu spielen

Bei Hi-Hat und Ride-Becken handelt es sich um äußerst gelungene Emulationen der akustischen Vorbilder. Obwohl sich die Hi-Hat im V51-Modul sehr flexibel an die eigenen Bedürfnisse und Spielgewohnheiten anpassen lässt, stehe ich mit ihr (und auch dem Ride) etwas auf Kriegsfuß. Mit beiden Pads werde ich einfach nicht richtig warm. Letztlich muss hier jeder selbst herausfinden, ob ihm diese Systeme zusagen.

Wie klingt das Roland TD-513?

Für das Üben zu Hause ist das Roland TD-513 sehr gut geeignet. Es macht Spaß zu spielen und auch kleinere Gigs lassen sich damit problemlos bestreiten, ohne auf VST-Plug-ins zurückgreifen zu müssen. Allerdings bekommt man hier eher eine polierte Studioversion des akustischen Vorbilds geboten. Gleichzeitig bietet das System genügend Werkzeuge und Anpassungsmöglichkeiten, um die klanglichen Ansprüche der meisten Schlagzeuger zu erfüllen.

Alternativen zum Roland TD-513

An dieser Stelle möchte ich neben der Konkurrenz auch noch einmal auf die neue Produktpolitik von Roland eingehen. Es ist schön zu sehen, dass sich das Unternehmen auf eine überschaubare Auswahl an Kits konzentriert und viele Funktionen des Flaggschiffs auch in die kleineren Produktfamilien übernommen hat.

Roland TD-516

Aus meiner Sicht ist das Roland TD-513 nicht das attraktivste Angebot für ambitionierte Schlagzeuger. Für knapp 1.000,- Euro mehr erhält man bereits das TD-516. Dieses bietet drei digitale Pads sowie insgesamt größere und hochwertigere Komponenten, die den Anspruch der Mittelklasse deutlich besser repräsentieren. Wer das zusätzliche Budget zur Verfügung hat, sollte daher eher zum Roland TD-516 greifen.

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Alesis Strata Prime

Wer dieses Budget nicht aufbringen möchte, kann sich bei Alesis umschauen. Für rund 2.800,- Euro erhält man dort das Flaggschiff Strata Prime des Herstellers. Dieses punktet vor allem mit einer ansprechenden Optik, bietet aber auch einen überzeugenden Sound.

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EfNote 5

Bei Efnote bekommt man für einige hundert Euro mehr die 5er-Serie. Meiner Meinung nach bietet sie die schönste Akustik-Optik am Markt und liefert ebenfalls einen sehr guten Sound. Dafür muss man Abstriche bei der Anzahl der Pads machen. Auch das Drum-Modul könnte mittlerweile ein Update vertragen.

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Klangbeispiele
Fazit

Das Roland TD-513 ist ein solides E-Drum-Kit, das vor allem vom neuen V51-Modul profitiert. Die Sound-Engine, die umfangreichen Bearbeitungsmöglichkeiten und die Nähe zum deutlich teureren V71-Modul machen das Set klanglich zu einem der interessantesten Modelle seiner Preisklasse. Auch die Verarbeitung, die Cymbal-Größen und die Upgrade-Möglichkeiten durch die digitalen Eingänge hinterlassen einen positiven Eindruck.

Bei den Pads wird jedoch deutlich, dass es sich um das Einstiegsmodell der 5er-Serie handelt. Zwar erfüllen sie ihren Zweck und spielen sich insgesamt gut, an die digitalen Alternativen oder die Ausstattung des größeren TD-516 reichen sie jedoch nicht heran. Gerade angesichts des Preisunterschieds dürfte das TD-516 für viele ambitionierte Schlagzeuger die attraktivere Wahl sein.

Plus

  • umfangreiches Drum-Modul
  • gute Sounds
  • große Cymbal-Pads

Minus

  • wenige Direct-Outs
  • Abstriche bei den Pads

Preis

  • 2.799,- Euro
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Über den Autor
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Thaddaeus van Doesburg RED

Seit 2020 Musiker/ MD (Keys, E Git, Drums)
Seit 2024 selbständiger Studiobetreiber und FOH

Spezialisiert auf organische Musik hauptsächlich im (Folk/ Country) Pop und der christlichen Musikszene.

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