Einstieg in die V-Drums-Mittelklasse mit neuem V51-Modul

Das große E-Drum-Portfolio von Roland umfasst mittlerweile eine Vielzahl unterschiedlichster Sets. Zwischen der preisgünstigeren 3er-Serie und den Flaggschiffen der 7er-Serie positioniert der Hersteller die neue 5er-Reihe als professionelle Mittelklasse. Das Roland TD-513 bildet dabei den Einstiegspunkt in diese Produktfamilie. Besonders hervorzuheben ist das ebenfalls neue Drum-Modul V51. Wir haben das TD-513 für euch getestet.

Kurz & knapp Was ist es? Roland TD-513, E-Drum-Kit der neuen V-Drums-5-Serie im Einstiegssegment der professionellen Mittelklasse. V51-Modul: Das neue Drum-Modul bietet die gleiche Sound-Engine wie das V71 und umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten.

Das neue Drum-Modul bietet die gleiche Sound-Engine wie das V71 und umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten. Einordnung: Einstieg in die 5er-Serie zwischen TD-516 und VAD-516 mit klarer Ausrichtung auf die Mittelklasse.

Einstieg in die 5er-Serie zwischen TD-516 und VAD-516 mit klarer Ausrichtung auf die Mittelklasse. Spielgefühl: Solide Verarbeitung und gutes Handling, jedoch einfache Pads im Vergleich zu höherwertigen Modellen.

Solide Verarbeitung und gutes Handling, jedoch einfache Pads im Vergleich zu höherwertigen Modellen. Bewertung: Klanglich stark, aber das TD-516 bietet für den Aufpreis die deutlich attraktivere Gesamtausstattung.

Bewertung Roland TD-513 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Bewertung des Autors

Affiliate Links Roland TD513 V-Drum Kit Kundenbewertung: (1) 2.799,00€

ANZEIGE

Die neue V-Drums 5 Serie

Mit der Einführung der V-Drums-5-Serie ersetzt Roland die bisherige TD-27-Generation. Das Portfolio besteht nun aus drei Modellen: dem TD-513 als Einstieg, dem TD-516 als mittlere Ausbaustufe und dem VAD-516 als akustisch orientiertes Spitzenmodell der Serie.

Alle drei Sets sind mit dem neuen V51-Drum-Modul ausgestattet. Die Unterschiede liegen daher vor allem im Bereich der Pads und der Hardware-Ausstattung.

Damit folgt Roland dem aktuellen Trend hin zu einer übersichtlicheren Produktpalette. Gleichzeitig rücken auch die günstigeren Module näher an die Ausstattung der Spitzenmodelle heran und die Kompatibilität der Produktfamilien untereinander steigt, insbesondere bei den digitalen Eingängen und den Möglichkeiten des Sounddesigns.

Das Roland TD-513 setzt auf ein kompaktes Rack-System und eine klassische E-Drum-Bauweise. Im Lieferumfang enthalten sind:

Drum-Modul: V51

Snare: PD-12P

Tom 1: PD-8H

Tom 2: PD-8H

Tom 3: PD-10H

Hi-Hat: VH-10

Crash 1: CY-12C-T

Crash 2: CY-14R-T

Ride: CY-16R-T

Kick: KD-10

Drum Stand: MDS-Standard3

Alle Komponenten machen einen hochwertigen Eindruck und sind äußerst stabil. Der Aufbau hat mich als jemanden, der schon das eine oder andere Kit aufgebaut hat, etwa eine Stunde gekostet. Die Konstruktion des Racks ist äußerst praktikabel und schnell zusammengeschraubt.

Die Dimensionen passen gut zu den mitgelieferten Pads. Auch als große Person hatte ich nicht das Gefühl, zu wenig Platz zu haben. Sobald jedoch weitere Pads hinzukommen sollten, beispielsweise eine vierte Tom, wird es eng.

Die Cymbal-Halterungen des Roland TD-513 machen einen hervorragenden Eindruck. Dank der Kugelgelenke lassen sie sich sehr schnell in die gewünschte Position bringen. Sowohl die Cymbals als auch die Halterungen sind so konstruiert, dass sich die Pads auf den Stativen nicht verdrehen können. Das ist notwendig, da die Cymbal-Pads keine 360-Grad-Trigger-Zone besitzen. Auch die Hi-Hat wird mit einer etwas einfacheren Fixierungsoption geliefert.

ANZEIGE

Die Fixierungspunkte am Rack des Roland TD-513 selbst sind allerdings etwas sparsam eingesetzt worden. So können die Füße links und rechts außen weiterhin in alle Richtungen gedreht werden. Aufgrund des langen Hebels passiert das in der Praxis auch durchaus.

Auch die Kabelpeitsche des V51-Drum-Moduls ist nur sehr knapp bemessen. Ohne weiteres Zubehör lässt sich das Modul damit nur auf der Hi-Hat-Seite montieren. Hier hätte ich mir gewünscht, dass alle Kabel gleich lang wären. Dies würde deutlich mehr Flexibilität beim Aufbau und bei der Positionierung des Moduls ermöglichen.

Wie auch das Flaggschiffmodul V71 wird das V51 mit einem externen Netzteil betrieben. In dieser Preisklasse wäre ein internes Netzteil mit Kaltgerätestecker jedoch die praktischere Lösung.

Das Roland V51 Drum-Modul

Das Herzstück der Serie ist zweifellos das V51-Drum-Modul, vor allem weil es dem teureren V71-Modul unglaublich nahe kommt. Dieses konnte mich bereits beim Test des VAD-716 überzeugen.

Das V51-Modul verfügt über drei digitale Trigger-Eingänge, die beim TD-513 zwar zunächst ungenutzt bleiben. Dadurch bietet das Kit jedoch ausreichend Spielraum für spätere Upgrades. Es kommt die gleiche Sound-Engine wie im V71-Modul zum Einsatz und auch das Farbdisplay sowie die von Roland bekannte, intuitive Bedienung sind mit an Bord.

Die Bearbeitungsmöglichkeiten sind vielfältig und gleichzeitig sinnvoll umgesetzt. So können bis zu drei Samples übereinander gelegt werden. Darüber hinaus lassen sich Dämpfung, Stimmung, Kesseltiefe, Drumfelle, Mikrofonposition und viele weitere Parameter anpassen.

Die klangliche Umsetzung ist dabei genauso gut wie beim großen Bruder. Trotz der zahlreichen Möglichkeiten gibt es jedoch eine altbekannte und im Live-Betrieb durchaus relevante Einschränkung: Das Roland V51-Drum-Modul bietet neben den Master-Outs lediglich zwei Direct-Outs. Damit liegt der Griff zu einem VST-Plug-in erneut recht nahe. Umso erfreulicher ist es, dass sowohl USB-C als auch 5-polige MIDI-DIN-Buchsen vorhanden sind.

Wem das nicht genug ist, der kann mit der Roland Cloud Connect App weitere Expansions hinzukaufen und das Sound-Angebot erweitern. Die vorinstallierte Bibliothek ist sehr praxisnah aufgebaut, jedoch nicht sonderlich umfangreich.

Schlagzeuger, die eher modernes Sounddesign bevorzugen, werden unter Umständen nicht um Expansions, MIDI-Pakete oder eigene Samples herumkommen. Dafür bietet das V51 jedoch die passenden Möglichkeiten zur Integration und Weiterverarbeitung.

Die Drum-Pads des Roland TD-513

Zugegebenermaßen haben mich die mitgelieferten Pads nicht sonderlich beeindruckt. Hier merkt man schnell, dass das Roland TD-513 das Einstiegsmodell der 5er-Serie ist. Die Pads sind durchweg „analog“ aufgebaut. Ride und eines der Crash-Becken verfügen über drei Zonen, während die übrigen Pads lediglich zwei Zonen bieten. Die Kickdrum besitzt nur eine Trigger-Zone.

Bei den Toms befindet sich der Piezo-Abnehmer jeweils am unteren Rand des Pads. Bei der Snare sind die Abnehmer hingegen symmetrisch auf drei Positionen verteilt.

Die Toms fühlen sich aufgrund ihres im Vergleich zu den PDX-8-Pads relativ hohen Rands etwas klein an, lassen sich aber dennoch gut bespielen. Der asymmetrisch positionierte Piezo-Abnehmer ist mir dabei nicht sonderlich negativ aufgefallen. Das liegt allerdings auch daran, dass der untere Bereich der Rack-Toms in der Praxis eher selten aktiv angespielt wird.

Die Snare spielt sich präzise und ermöglicht eine saubere Unterscheidung zwischen Cross-Stick und Rim-Shot. Hier machen sich die drei Piezo-Abnehmer deutlich bemerkbar und sorgen für ein realistisches Spielgefühl. An die digitale Variante kommt dieses System dennoch nicht heran.

Sehr schön zu sehen ist, dass Roland sich dafür entschieden hat, die Cymbals vergleichsweise groß zu gestalten. Mit 12, 14 und 18 Zoll erhält man eine praxisnahe Auswahl. Vor allem die Bell des 18 Zoll großen Ride-Beckens lässt sich dadurch deutlich angenehmer und präziser spielen.

Bei Hi-Hat und Ride-Becken handelt es sich um äußerst gelungene Emulationen der akustischen Vorbilder. Obwohl sich die Hi-Hat im V51-Modul sehr flexibel an die eigenen Bedürfnisse und Spielgewohnheiten anpassen lässt, stehe ich mit ihr (und auch dem Ride) etwas auf Kriegsfuß. Mit beiden Pads werde ich einfach nicht richtig warm. Letztlich muss hier jeder selbst herausfinden, ob ihm diese Systeme zusagen.

Wie klingt das Roland TD-513?

Für das Üben zu Hause ist das Roland TD-513 sehr gut geeignet. Es macht Spaß zu spielen und auch kleinere Gigs lassen sich damit problemlos bestreiten, ohne auf VST-Plug-ins zurückgreifen zu müssen. Allerdings bekommt man hier eher eine polierte Studioversion des akustischen Vorbilds geboten. Gleichzeitig bietet das System genügend Werkzeuge und Anpassungsmöglichkeiten, um die klanglichen Ansprüche der meisten Schlagzeuger zu erfüllen.

Alternativen zum Roland TD-513

An dieser Stelle möchte ich neben der Konkurrenz auch noch einmal auf die neue Produktpolitik von Roland eingehen. Es ist schön zu sehen, dass sich das Unternehmen auf eine überschaubare Auswahl an Kits konzentriert und viele Funktionen des Flaggschiffs auch in die kleineren Produktfamilien übernommen hat.

Roland TD-516

Aus meiner Sicht ist das Roland TD-513 nicht das attraktivste Angebot für ambitionierte Schlagzeuger. Für knapp 1.000,- Euro mehr erhält man bereits das TD-516. Dieses bietet drei digitale Pads sowie insgesamt größere und hochwertigere Komponenten, die den Anspruch der Mittelklasse deutlich besser repräsentieren. Wer das zusätzliche Budget zur Verfügung hat, sollte daher eher zum Roland TD-516 greifen.

Affiliate Links Roland TD516 V-Drum Kit Kundenbewertung: (5) 3.779,00€

Alesis Strata Prime

Wer dieses Budget nicht aufbringen möchte, kann sich bei Alesis umschauen. Für rund 2.800,- Euro erhält man dort das Flaggschiff Strata Prime des Herstellers. Dieses punktet vor allem mit einer ansprechenden Optik, bietet aber auch einen überzeugenden Sound.

Affiliate Links Alesis Strata Prime E-Drum Kit Kundenbewertung: (21) 2.839,00€

EfNote 5

Bei Efnote bekommt man für einige hundert Euro mehr die 5er-Serie. Meiner Meinung nach bietet sie die schönste Akustik-Optik am Markt und liefert ebenfalls einen sehr guten Sound. Dafür muss man Abstriche bei der Anzahl der Pads machen. Auch das Drum-Modul könnte mittlerweile ein Update vertragen.