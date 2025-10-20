Rolands TR-Erbe lebt weiter!

Nach über 40 Jahren bringt Roland wieder eine analoge Drummachine heraus und führt damit die legendäre TR-Serie fort, die in den 80er- und 90er-Jahren ganze Musikrichtungen geprägt hat. In den letzten Jahren wurde Roland oft dafür kritisiert, sich zu sehr auf digitale Nachbildungen der Klassiker zu verlassen. Viele hatten die Hoffnung längst aufgegeben, dass die Japaner noch einmal zu ihren analogen Wurzeln zurückkehren würden. Währenddessen hat Roland aber längst in ihren Laboren an der neuen Rhythmus-Maschine gefeilt. Über vier Jahre hat die Entwicklung gedauert, herausgekommen ist ein wahres Kraftpaket. Die Roland TR-1000 ist druckvoll, vielseitig und mit genau jener performativer Energie, wofür die TR-Serie immer gestanden hat. Das Erbe lebt weiter!

Kurz & knapp Was ist es? Roland TR-1000, analoge Drummachine, Fortsetzung der legendären TR-Serie mit hybrider Klangarchitektur. Klang: Extrem druckvoller, authentischer Analogsound mit TR-808/909-Charakter und modernen Hybrid-Engines.

Extrem druckvoller, authentischer Analogsound mit TR-808/909-Charakter und modernen Hybrid-Engines. Funktionen: Vier Klang-Engines, Layering, Morphing, Sampling, Off-Grid-Sequencing und projektbasierter Workflow.

Vier Klang-Engines, Layering, Morphing, Sampling, Off-Grid-Sequencing und projektbasierter Workflow. Design: Minimalistisch-modern, aber mit etwas kontrastarmer Beschriftung.

Minimalistisch-modern, aber mit etwas kontrastarmer Beschriftung. Praxis: Hohe Lernkurve, aber enorme klangliche Tiefe und Ausdruckskraft – ideal für Profis und Performer.

Hohe Lernkurve, aber enorme klangliche Tiefe und Ausdruckskraft – ideal für Profis und Performer. Fazit: Zeitloses Kraftpaket mit minimalen Schwächen in Haptik und Bedienung – fast ein Best Buy für Drum-Enthusiasten.

Die Geschichte der TR-Serie

Nicht häufig hat man das Gefühl, gleichzeitig ein lebendiges Stück Musikgeschichte und einen zukünftigen Klassiker in der Hand zu halten. Der Roland TR-1000 Rhythm Creator fällt ganz sicher in diese Kategorie. Viel Hype gab es in den letzten Wochen zu beobachten und ja: Auch mich hat die Begeisterung im Vorfeld angesteckt.

Roland begann Anfang der 1970er-Jahre mit der Entwicklung von Rhythmusmaschinen, zunächst als Begleiter für Orgelspieler. Erst in den 1980er-Jahren erhielten die TR-808 und TR-909 ihre ikonische Bedeutung, aber nicht wegen ihrer ursprünglichen Bestimmung, sondern weil junge Musiker in Detroit, Chicago und London sie in völlig neue stilistische Kontexte überführten und damit die Grundlage für Techno, House und Hip-Hop legten. Ähnlich verhielt es sich mit der TB-303, deren Zweckentfremdung zur Geburtsstunde des Acid-Sounds wurde.

Die Roland TR-1000 ist ein spannendes neues Kapitel und verbindet zwei Identitäten von Roland: das musikkulturelle Erbe der TR-808 und TR-909 auf der einen Seite und Rolands Pioniergeist – „we design the future“ – auf der anderen. Somit kehrt Roland mehr als vier Jahrzehnte später zu ihren Wurzeln zurück und führt sie gleichzeitig in die Zukunft.

Dass Roland diese Bedeutung bewusst würdigt, wird in dem wunderbaren Einführungstext im Handbuch, einer Nachricht des Entwicklerteams, verdeutlicht. Die Entwicklung der Roland TR-1000 hat viele Jahre intensiver Forschung und Klanggestaltung in Kooperation mit Musikern und Produzenten gebraucht, um den Anspruch an die legendäre TR-Serie gerecht zu werden.

So verwendet Roland gelegentlich die Funktionsbezeichnung „000“, die für Instrumente steht, die „würdig sind, als Maßstab in den Bereichen Technologie und Innovation zu gelten“. Die Namensgebung der TR-1000 ist sozusagen ein Symbol für technologische Reife, ikonisches Design und jenen Moment, in dem eine Produktlinie zur Legende wird.

Was ist der Roland TR-1000 Rhythm Creator?

Der Rhythm Creator TR-1000 ist also Rolands neues Flaggschiff unter den Drummachines und kombiniert analoge Klangerzeugung, digitales Modeling und eine integrierte Sampling-Engine zu einem geschlossenen Produktionssystem. Vier Klangarchitekturen, die sogenannten Generators, stehen zur Verfügung: echte analoge Schaltungen auf Basis der TR-808/909, Rolands ACB-Technologie, eine FM/VA-Engine für moderne Klangfarben sowie eine umfangreiche Sampling-Sektion mit PCM- und eigenen Aufnahmen. Über 2.000 Presets und ein großer interner Speicher mit 48 GB bieten reichlich Ausgangsmaterial für Sounddesign.

Der Sequencer der Roland TR-10000 folgt dem klassischen TR-Prinzip, erweitert es jedoch um moderne Tools wie Off-Grid-Timing, Probability, individuelles Shuffle pro Spur und Motion-Recording. Ein Projekt umfasst Patterns, Kits und Songs, sodass auch längere Arrangements direkt im Gerät entstehen können.

Für die Klanggestaltung stehen analoge Filter und Drive sowie digitale Effekte, Kompressor/EQ pro Spur und flexibles Routing bereit, von klassischen TR-Sounds bis hin zu experimentelleren Setups deckt die Maschine ein wirklich breites Spektrum ab.

Damit versteht sich die TR-1000 weniger als reine Rhythmusmaschine, sondern als Plattform. Sie knüpft an das Erbe der Serie an, führt es aber deutlich weiter in Richtung Produktionszentrale. Ob dieser Spagat zwischen direkter Performance und tiefgehender Funktionalität in der Praxis gelingt, zeigt sich im Praxisteil. Zunächst aber nochmal zu den äußeren Werten.

Erster Eindruck: Haptik und Äußeres

Ja, es handelt sich um eine Flaggschiff-Drummachine: Das wird mir sofort klar, als das Testgerät bei mir eintrifft. Mit einer Breite von ca. 48 cm, einer Tiefe von 31 cm und einer Höhe von knapp 13 cm besitzt die Roland TR-1000 eine imposante Präsenz auf dem Tisch. Auch das Gewicht von 5,5 kg trägt zu diesem Eindruck bei. Die Roland TR-1000 nimmt Platz, verankert sich spürbar zentral im Setup und vermittelt damit eine Art handwerklicher Beständigkeit. Die abgeschrägte Oberfläche neigt sich zum Benutzer und bietet einen idealen Überblick.

Obwohl sich das Gerät in seiner physischen Präsenz auf die Tradition der TR-Serie bezieht, ist das äußere Erscheinungsbild deutlich im Jahr 2025 verankert. Roland war bisher immer für charakteristische Designs bekannt, die viele farbliche Akzente setzen, die zugleich als Bedienhilfen fungierten. Die Roland TR-1000 verzichtet auf jede Form der visuellen farblichen Kodierung und erscheint minimalistisch, modern und futuristisch. Die Gestaltung wirkt ernster und technischer, wodurch auf mich eine ästhetische Professionalität ausgestrahlt wird.

Die reduzierte Farbgebung wirkt modern, bringt jedoch auch weniger Kontrast mit sich. Beschriftungen sind teilweise schwer lesbar, insbesondere unter dunkleren Lichtverhältnissen. Dies fiel mir besonders im lauflichtbasierten Sequencer auf, wo die betonten Steps (1/5/9/13) gerne deutlicher hervorgehoben sein könnten. Die funktionale Lesbarkeit leidet hier etwas unter dem Stealth-Design.

Die Oberfläche selbst ist dagegen sehr sinnvoll aufgebaut. Zentrale Parameter liegen unmittelbar griffbereit, die Fader haben einen angenehmen Widerstand und die Encoder reagieren dynamisch auf die Drehgeschwindigkeit, was eine präzise Feindosierung vereinfacht. Einziger Kritikpunkt ist die Soft-Touch-Beschichtung der Regler, die zwar modern wirkt, aber auch rutschiger ist als eine klassische Gummierung und langfristig zu der bekannten Problematik mit den klebrigen Encodern neigen könnte.

Das Display ist zwar relativ klein, aber gut ablesbar und funktional gestaltet. Es drängt sich nicht auf, sondern unterstützt den Workflow, insbesondere durch die sechs zugeordneten Encoder, die schnelle Eingriffe ohne Menü-Sprünge erlauben. Insgesamt setzt die Gestaltung mehr auf Klarheit als auf visuelle Inszenierung. Es sieht schick aus, aber könnte für meinen Geschmack durchaus stärker farblich akzentuierter sein.

Die Anschlüsse der Roland TR-1000

Die Roland TR-1000 verfügt über ein umfangreiches Anschlussfeld, das sowohl klassische Studioumgebungen als auch hybride Setups unterstützt. Zur Audioausgabe stehen neben dem Stereo-Main-Out mehrere zuweisbare Einzelausgänge bereit, über die einzelne Instrumente separat ausgeführt werden können. Für externe Klangquellen gibt es einen Stereo-Eingang bzw zwei Mono-Eingänge, die sowohl zum Durchschleifen als auch zum direkten Sampling genutzt werden können.

Zur Steuerung und Synchronisation sind MIDI In/Out, CV/Gate, Trigger-Ein- und Ausgänge sowie ein Clock-Interface vorhanden. Über USB-C arbeitet die TR-1000 als Mehrkanal-Audiointerface und überträgt gleichzeitig MIDI-Daten, sodass eine direkte Integration in eine DAW möglich ist. Die Zuweisung der Ausgänge erfolgt innerhalb des Kits oder Projekts, sodass Routing flexibel anpassbar bleibt.

Besonders schön ist der Kopfhörerausgang vorne am Gerät: sehr praktisch im Alltag. Was jedoch etwas negativ auffällt ist, dass die rückseitigen Klinkenbuchsen nicht verschraubt, sondern direkt auf die Platine gelötet sind. Das steht etwas im Kontrast zum ansonsten sehr robusten Aufbau der Roland TR-1000.

Im stationären Studioeinsatz ist dies unproblematisch, da keine mechanische Belastung entsteht. Bei häufigem Umstecken, Live-Nutzung oder bei schwereren Klinkensteckern bedeutet diese Konstruktion jedoch ein potenziell höheres Risiko für Materialermüdung oder wackelnde Buchsen im Langzeitbetrieb.

Features und Architektur des TR-1000

Hier die wichtigsten Features im Überblick:

Dual-Layer-Architektur für die ersten vier Tracks

Cross-Morphing zwischen Klangzuständen

Per-Step Probability, Humanize und Timing-Shifts

Off-Grid-Programming über das gesamte Pattern

Motion-Recording für Layer- und Morph-Parameter

Non-destruktives Slicing und internes Time-Stretching

Resampling direkt im Gerät

Analoges Filter + analoger Drive

Projektbasierte Speicherstruktur

Engine-Mischung: Analog + Digital + Sampling gleichzeitig

Sequencer-Funktionalität erweitert gegenüber TR-8S

Klar, der wesentliche Selling-Point der TR-1000 besteht sicher in den authentischen analogen Instrumente der TR-808 und TR-909. Es sind 10 analoge TR-808 Instrumente: Bass Drum, Snare Drum, Low Tom, High Tom, Rim Shot, Hand Clap, Open HiHat, Closed HiHat, Cymbal & Cow Bell. Und dann noch 6 analoge TR-909 Instrumente: Bass Drum, Snare Drum, Low Tom, High Tom, Rim Shot & Hand Clap. Der TR-1000 basiert auf einer hybriden Klangarchitektur, in der vier unterschiedliche Engines parallel zur Verfügung stehen: Analoge Schaltung, ACB-Modelling, FM-Synthese, Multilayer-Sampling mit Time-Stretching.

Ganze 50 unterschiedliche ACB (Analog Circuit Behavior) Sound Engines stehen zur Verfügung, mit einem weitem Parameterumfang zur tiefergehenden Bearbeitung. Der entscheidende Unterschied gegenüber früheren TR-Geräten liegt darin, dass sich die ersten vier Instrumente pro Kit zweifach layern lassen, mit dediziertem Mix-Regler. Jeder Layer kann aus jeder beliebigen Engine stammen.

Ein Instrument kann also beispielsweise analog beginnen, digital ergänzt werden und zusätzlich ein Sample-Unterlayer erhalten, das die Transienten verstärkt oder den Bassbereich ausdehnt. Dieses System führt zu einem modularen Klangverständnis innerhalb der Maschine und erinnert schon etwas an die Elektron-Maschinen. Die Layer sind also nicht nur additive Klangquellen, sondern lassen sich gegeneinander ausbalancieren oder überblenden.

In Verbindung mit dem Morph-System können zwei Klangzustände definiert werden, wodurch echte Crossfade-Bewegungen möglich sind, live oder automatisiert per Motion Recording.

Der Sequencer hat einige Neuerungen erfahren und erlaubt nun bewusste Abweichung vom Quantisierungsraster. Steps lassen sich zeitlich verschieben, wodurch ein menschlicher Groove entsteht, ohne dass das Grid aufgegeben wird. Zudem gibt es Probability-Funktionalität, die pro Step und pro Track einstellbar sind. Die Roland TR-1000 kann also kontrolliert instabile oder sich wandelnde Patterns erzeugen, ohne die Form zu verlieren.

Die Struktur ist projektbasiert: Anstatt lose gespeicherter Kits verwendet die Roland TR-1000 ein vollständiges Projektmanagement: Ein Projekt enthält alles: Kits + Patterns + Songs + Effektzuweisungen + Morph-Zustände. Das schafft eine Produktionslogik, die eher einer DAW ähnelt als einem klassischen Drumcomputer.

Die Effektsektion der Roland TR-1000 ist funktional solide, aber eher musikalisch ausgelegt. Sie unterstützt den Klang, statt ihn zu verfremden, was in der Praxis bedeutet, dass die Maschine vor allem im Bereich Klangveredelung punktet und weniger in experimentellen Performance-Effekten. Die Effekte der TR-1000 lassen sich jedenfalls super tweaken und bleiben und bleiben stets musikalisch. Zu der analogen Effektsektion später mehr im letzten Kapitel!

Im Kontext früherer TR-Modelle markiert die TR-1000 einen Bruch mit der bislang gewohnten Gerätephilosophie. Die klassischen Drumcomputer der Serie waren stets monolithisch aufgebaut: Sie lieferten einen festgelegten Satz an Klangerzeugern, geprägt durch ihre jeweilige Schaltung und damit durch eine klar umrissene klangliche Identität. Auch die TR-8S führte diese Logik weiter und blieb letztlich ein Sample- und Modeling-basiertes System, nicht modular im eigentlichen Sinne.

Die Roland TR-1000 hingegen verabschiedet sich von dieser Geschlossenheit. Das Ergebnis ist eine Maschine, die zwar genealogisch in der Linie von 808 und 909 steht, funktional aber einen großen Schritt in Richtung Produktionszentrale macht. Die Roland TR-1000 wird dadurch unwahrscheinlich mächtig, verliert aber natürlich auch etwas von seiner charmanten Direktheit und Einfachheit.

Die Roland TR-1000 in der Praxis

Die Roland TR-1000 macht einen – zugegebenermaßen nicht leichten – Spagat zwischen direkter Performance und tiefreichender Funktionalität. Es wird in der Praxis schnell klar, dass die TR-1000 sehr flexibel, flüssig und wandelbar ist. Eigentlich mag ich ja die etwas fester vorgegebene Struktur insbesondere der älteren Roland-Maschinen sehr gerne, denn dadurch ergibt sich eine sehr direkte einfach Bedienung. Dieses Erlebnis hat man mir der Roland TR-1000 nicht mehr und ja: Es hat mir auch etwas gefehlt.

Instinktiv möchte man natürlich die Drehregler anfassen und den Sound verändern, aber viele der Potis sind erstmal gar nicht belegt, man muss sie erst noch zuweisen. Das macht nicht so wirklich Spaß und bremst in der Praxis zunächst aus. Dadurch fühlt es sich eher wie ein offenes System an und weniger wie ein klassischer TR-Rhythmuscomputer. Ob Roland künftig mehr Werkzuweisungen für die Encoder ausliefert, bleibt abzuwarten, doch die Plattformarchitektur lässt es technisch zu.

Sequencing

Der generelle TR-Workflow bleibt indes gleich: Es gibt maximal 16 Steps pro Pattern bzw. Variation. Möchte man längere Muster haben, muss man die 8 möglichen Variation verketten. Das ist vielleicht etwas inflexibler als bei andern Drummachines, aber macht das Sequencing wiederum sehr übersichtlich. Ich mag dieses Konzept sehr gerne, zudem sowohl die Verkettung als auch das Kopieren der Variations super einfach und ohne Handverkrampfen wie bei der TR-8s geht.

Trotz der neuen Features wie Off-Grid-Programmierung, Probability pro Step, individuellem Shuffle pro Spur und Motion-Recording bleibt der Sequencer absolut intuitiv zu bedienen. Er erweitert die klassische TR-Arbeitsweise, ohne sie zu überfordern und erlaubt deutlich mehr Ausdruck in der Rhythmik. Es wird zwar schon etwas menülastiger, aber die Menüebenen bleiben flach und direkt.

Es gibt im Sequencer-Kontext der Roland TR-1000 einige Einschränkungen, die schon von vielen Usern kritisiert wurden. So gibt es etwa kein Metronom, was besonders beim Starten doch etwas unpraktisch sein kann, wenn man gerne live eintrommeln will. Darüber hinaus gibt es zwar Quantisierung, allerdings muss man diese vorher festlegen, man kann keine Spuren nachträglich quantisieren. Auch gibt es keine individuellen Track-Längen, Freunde von polyrhythmischen Beats werden also nicht gut bedient.

Song Mode

Der Song Mode der Roland TR-1000 ermöglicht es, mehrere Patterns samt ihrer Variationen und Zustände zu einer vollständigen durchlaufenden Struktur zu verbinden, sodass aus einzelnen Pattern-Ideen ein fertiges Arrangement entsteht. Es ist mehr als nur eine Aneinanderreihung von Patterns, der Modus fühlt sich wie eine kleine Timeline an, in der Variationen, Fill-ins und Morph-Zustände zu einem smoothen Verlauf verknüpft werden können. Damit lässt sich die Roland TR-1000 nicht nur spielen, sondern auch arrangieren, ohne die Maschine verlassen zu müssen.

Das Coole an der Sache ist, dass sich Pattern-Wechsel sehr musikalisch vollziehen, weil der Song Mode nicht als starre Abfolge gedacht ist, sondern als fließender Übergang zwischen Zuständen. Wenn man etwa während des Song Modes morpht, werden diese Morphing-Zustände direkt weitergetragen. Dadurch wird ein Springen vermieden, alles bleibt kontinuierlich-organisch. Es entsteht das Gefühl, eine Performance in Form zu bringen, statt ein starres Raster abzuarbeiten. Song Mode ist generell gut gelöst, aber auch hier gilt: Die Lernkurve ist etwas steil, der Modus erfordert Vorbereitung und Eingewöhnung.

Layering und Morphing

Layering und Morphing bei der Roland TR-1000 bringen die Tiefe in das klangliche Potential der Maschine. Das Schöne an der Integration dieser beiden Tools ist, dass das Sounddesign somit innerhalb eines laufenden Patterns geschieht, nicht außerhalb des Sequencers. Auf diese Weise lassen sich Klang und Rhythmik gleichzeitig formen. Man kann direkt im Spielfluss die Layer justieren, Morph-Szenen aufnehmen, Variationen anhören und weiterfeilen.

Den Morph-Fader kann man etwa so einrichten, dass er zwischen zwei Zuständen überblendet (Layer-Lautstärken, Filter, Decay), also praktisch wie ein Crossfade zwischen Layer A/B plus parallel verknüpften Parametern wirkt. Die Zuweisung der Morph-Parameter geht schnell von der Hand. In Summe kann man sich so schnell einen richtig kraftvollen Performance-Morpher anlegen.

Trigger Outs – der TR-1000 im Verbund mit externer Hardware

Die Roland TR-1000 bietet mit seinen Trigger-Ausgängen und den zusätzlich als Träger zuweisbaren Einzelausgängen einige Optionen zur externen Sequenzierung, ein erweitertes Trigger-Routing ist jedoch noch nicht voll umgesetzt. Track-Speed-Multipliers, Umkehrung der Abspielrichtung, Track Delay – all diese tiefergehenden Einstellungen gibt es derzeit nicht. Wer mit modularer Hardware, Eurorack oder externen Sequenzern arbeitet und den TR-1000 als „Hub“ verwenden will, kommt womöglich an gewisse Grenzen.

Sampling

Sampling mit der Roland TR-1000 ist gut umgesetzt und erscheint als vollwertiger Bestandteil. Slicing, Resampling und Time-Stretching sind allesamt vorhanden. Hat man damit einen kleinen SP-404 integriert? Naja, nicht wirklich. Die Sampling-Funktionalität der Roland TR-1000 ist so in den Workflow eingebettet, dass sie unmittelbar Teil der Sequenzierung wird. Die Maschine ersetzt damit nicht die SP-404, sondern verschiebt den Schwerpunkt: Sampling dient hier nicht als eigenständiges Klanglabor, sondern als Erweiterung des Pattern-Konzepts.

Aufnahmen lassen sich direkt einspielen, slicen, layern und anschließend wie jedes andere Instrument innerhalb des Sequencers behandeln. Dadurch entsteht kein Bruch zwischen Aufnehmen und Arrangieren, sondern der Klang wird im laufenden Pattern weitergeformt. Die Roland TR-1000 macht das Sampling direkt und Performance-orientiert: Erst aufnehmen, dann formen, dann performen. Die Display-Darstellung funktioniert super und ermöglicht präzises Slicen, Probehören fehlt jedoch. Ein weiterer möglicher Kritikpunkt: Die Sampling-Auflösung liegt nur bei 16 Bit/48 kHz.

Im Summe zeigt sich der Workflow der Roland TR-1000 als ein System, das an vielen Stellen weniger auf sofortige Spontaneität setzt, sondern auf ein eingerichtetes, bewusst gestaltetes Spiel. Wer sich die Maschine erschließt, erhält ein äußerst wandlungsfähiges Instrument, ein wahres Kraftpaket, das im Verlauf des Spielens immer mehr musikalische Tiefe entwickelt. In meinem Test über 14 Tage habe ich es klar erkannt: Es wird vermutlich gar mehrere Jahre dauern, bis man die TR-1000 wirklich gemeistert und ausgereizt hat. Man kann die TR-1000 auch minimalistischer à la TR-808/606/909 nutzen, aber man muss dies bewusst tun.

Der Klang des Roland TR-1000 Rhythm Creator

Während ich mir persönlich zu Beginn hinsichtlich Workflow gerne etwas mehr reduzierte TR-Mentalität gewünscht hätte, bin ich auf der klanglichen Ebene absolut begeistert und restlos überzeugt. Das Alleinstellungsmerkmal der Roland TR-1000, nämlich die analogen Schaltungen der TR-808 und TR-909, sind absolut auf den Kopf getroffen. Insbesondere beim Low-End, also den Wumms und Druck der 909- und 808-Kicks, bleiben keine Wünsche offen, so herausragend und druckvoll klingt es.

Die analoge Sektion wirkt unmittelbar, mit einer physischen Präsenz, die regelrecht gespürt wird. Der Unterschied zu den rein digitalen TR-Vorgängern zeigt sich weniger im Timbre als in der Art, wie Transienten reagieren. Die Kicks haben Gewicht, sie tragen, ohne komprimiert oder künstlich aufgeblasen zu wirken. Somit fangen die einzelnen Instrumente im Verbund an zu Bouncen und ein Ganzes zu bilden.

Für diesen druckvoll-transparenten Sound ist insbesondere auch der größere Headroom und die bewusst erweiterte Dynamik der TR-1000 verantwortlich. Dieses Zusammenspiel aus kräftiger Engine und kontrollierter Dynamik verleiht dem Gerät eine Klangqualität, die nicht nur wie Vintage klingt, sondern auch für moderne Mix-Situationen bestens gewappnet ist.

Auch die klassischen ACB-Modelle sind hier auf sehr hohem Niveau umgesetzt und liefern die vertraute Farbigkeit der TR-Historie, jedoch mit mehr Kontrolle durch die weiten Parameter und weniger Eigenleben als die analogen Stimmen.

Die Stärke des Instruments liegt nicht in einer einzelnen Engine, sondern im Zusammenspiel. Hybrid-Kits, die analoge und digitale Anteile miteinander verweben, klingen organisch und geschlossen, als würden beide Welten nicht gegeneinander antreten, sondern sich gegenseitig verstärken. Dabei entsteht ein Klangbild, das zugleich modern, körperlich und musikalisch geerdet ist. Die Sample-Engine fügt sich funktional sauber ein, tritt klanglich aber etwas nüchterner auf und bleibt eher Verstärker oder Texturerweiterung als eigentlicher Charakterträger.

Analog Drive und Analog Filter sind zwei Aspekte, die der Maschine nochmal mehr klangliche Flexibilität verleihen – und sie klingen wirklich gut. Sie sitzen zudem direkt im Signalfluß, nicht erst ganz am Ende. Dadurch greift der Analog Drive spürbar körperhafter, wie eine Gain-Struktur, die direkt eingreift und nicht nur obendrauf sitzt. Der Punch und die Dynamik wird dadurch substanziell verändert und die man kann ihn sauber und fett reinfahren. Sehr gut gelöst.

Für wen ist die Roland TR-1000 geeignet?

Die Roland TR-1000 richtet sich nicht an Einsteiger, die einfach nur sofort losjammen wollen, dafür ist seine Struktur ist zu tief und sein Anspruch zu groß. Roland selbst beschreibt ihn treffend als „moderne Rhythmus-Maschine für alle, die nur das Beste wollen“.

Wer die TR-8S mochte, wird sich zunächst in vertrautem Terrain wähnen, merkt jedoch bald, dass der TR-1000 mehr fordert. Dafür wird man aber mit enormer Tiefe belohnt. Produzenten und Live-Performer, die Klang als lebendigen Prozess begreifen, werden begeistert sein.

Im Vergleich positioniert sich die Roland TR-1000 zwischen klassischen Roland-Maschinen und modernen Performance-Groovebox-Samplern. Wer lieber intuitiv arbeitet, greift eher zur TR-8S oder Novation Circuit Rhythm. Freunde komplexer Modulation und Parameter-Locks finden Alternativen bei Elektron Digitakt, Syntakt oder Analog Rytm MKII. Wer stärkeres Sampling sucht, ist mit Akai MPC Live II oder III besser bedient, während der Erika Synths Perkons klanglich mithalten kann – bei deutlich reduziertem Funktionsumfang.

Der TR-1000 ist für Musikerinnen und Musiker gedacht, die zwischen Studio und Bühne pendeln und ein performatives Werkzeug suchen, das Beats nicht nur spielt, sondern formt. Und für all jene, die absolut keine Kompromisse beim Klang eingehen wollen.