Test: Roland TR-8S, Drumcomputer mit Sampling

Der Roland TR-8S Rhythm Performer ist ein achtspuriger Drumcomputer, in dem die Analog Circuit Behavior-Technologie der AIRA-Produktfamilie arbeitet. ACB, das bedeutet digital mit 32 Bit/96 kHz Qualität, mit der die Klänge berechnet bzw. ausgegeben werden. Mit ACB wollte Roland ein Wundermittelchen schaffen, um seine analogen Erfolge der Vergangenheit unbegrenzt wiederverwerten zu können, was denn auch so geschehen ist. Jedoch glänzten die meisten AIRA Produkte, System-1 und TR-8 voran, vor allem durch rückwärts gewandte Features und willkürliche Limitierungen, die von meiner Seite keine Sympathie aufkommen ließen. Trotzdem habe ich, als die Frage aufkam, ob ich die Roland TR-8S testen will, zugesagt. Was mich also in aller Welt zu dieser Entscheidung gebracht, könnt ihr in diesem Test hier lesen.

Auspacken

In einem simplen Karton befindet sich der Roland TR-8S Rhythm Performer, ein Netzteil und das gedruckte, mehrsprachige Handbuch. Das Handbuch führt in die grundlegende Bedienung ein, ist aber nicht vollständig.

Das komplette Handbuch gibt es nur als englischsprachiges PDF-Datei von der Roland-Website, das mit 50 Seiten daher kommt, im Gegensatz zu den 25 Seiten der gedruckten Version. Auf der fehlenden anderen Hälfte befinden sich vorwiegend die Parameter- und weiterführende Funktionsbeschreibungen.

Das Gerät ist mit 2,1 kg gerade noch leicht genug, um beim Hochheben zu irritieren, sieht sie doch schwerer aus. Doch habe ich beim Schrauben an dem Gerät keine negativen Auswirkungen aufgrund des Gewichts feststellen können. Der Roland blieb fest auf dem Tisch und rutscht nicht.

Das neue Design ist kantiger geworden, die Bedienoberfläche ist komplett flach, wo die TR-8 noch ihre Schrägen hatte. So befinden sich auf der Unterseite nun auch eine rechtwinklige Griffaussparungen, was das Hochheben des Roland TR-8S sehr komfortabel macht.

Das Gerät ist sauber verarbeitet. Die Frontplatte besteht aus Aluminium, das Gehäuse aber aus Kunststoff. Sämtliche Fader und Drehregler sind gummiert und haben einen angenehmen Dreh- und Schiebewiderstand. Während die Potis fest und spielfrei sitzen, lässt sich der Fader etwas wackeln, aber nichts was außerhalb des normalen Rahmen fallen würde. Auch die Gummikappen der Knöpfe wackeln etwas, haben aber immer einen spürbar definierten Druckpunkt und reagieren immer zuverlässig.

Auf der Rückseite gibt es an Anschlüssen, neben dem Netzteilanschluss auch einen Netzschalter. Über die USB2-Buchse können Audiosignale sowohl aus also auch in das Gerät gelangen – dazu später mehr. Das MIDI-DIN-Pärchen besitzt einen Soft-Thru.

Der Roland TR-8S stellt über USB auch zwei MIDI-Ports im Desktop zur Verfügung. So lassen sich u.a. Pattern und Kit-Wechsel per MIDI steuern und natürlich auch die einzelnen Instrumente spielen.

Der SD-Karten-Slot kann über den Desktop-Rechner angesprochen werden, so dass die Speicherkarte nicht immer herausgezogen werden muss, was dem Federmechanismus dieser filigranen Kartenhalterungen immer abträglich ist. Dazu muss der „Storage-Modus“ aktiviert werden. Dies geschieht, indem bei angehaltenem Sequencer die SHIFT-Taste gedrückt und erst dann das USB-Kabel angeschlossen wird. Dann wird die im Roland eingelegte SD-Karte auf dem Desktop angezeigt.

Zum Beenden des Storage-Modus muss lediglich die SD-Karte am Desktop wieder abgemeldet werden. Das ist zwar etwas doof, besonders wenn der Roland im Verbund mit einem Aggregate-Device betrieben wird, doch hängt das an der generellen Verwaltung von Massenspeichern am Desktop an sich und weniger an Roland.

Als Nächstes kommt der Trigger-Ausgang. Soweit wir feststellen konnten, gibt dieser nur S-Trigger-Signale aus. Eine weitere Einstellungsoption dafür haben wir nicht gefunden. Mit einem originalen SH-101 funktionierte das dann auch hervorragend. Die Trigger-Spur läuft im Übrigen parallel mit den Tracks der Instrumente und ist durch gleichzeitiges Drücken der Instrumententasten „CC“+“RC“ erreichbar. Hier können dann die Trigger-Step gesetzt werden.

Über den EXT-In kann ein Mono- oder Stereosignal durch den Roland durchgespeist werden. Der Eingang verfügt auch über eine umfassende Side-Chain-Funktion. Jedes der 11 Instrumente kann als Eingangssignal für den Side-Chain-Effekt ausgewählt werden. Als Effekt gibt es zwei Gate- und sechs Ducking-Varianten, zum rhythmischen Abscheiden oder Dämpfen des externen Eingangssignals. Damit lässt sich externes Audiomatierial leicht in eine rhythmische Form bringen.

Die sechs ASSIGNABLE/TRIGGER-Ausgänge können den Instrumenten frei zugeordnet werden. In den Kit-Einstellungen gibt es die Ausgänge 1 bis 6, also Monoausgänge. Die Ausgänge A, B und C sind die Stereopaare, also 1-2, 3-4 und 5-6. Zusätzlich können die Ausgänge 1 bis 6 als Triggerausgänge umgeschaltet werden. Ebenfalls steht für jedes Instrument noch der „MIX OUT“ als Ausgangsoption zur Verfügung.

Dabei verhält es sich so, dass Instrumente, die auf einen Ausgang 1-6 gelegt werden, nicht am MIX-Out anliegen. Das bedeutet, es gibt acht separate Ausgänge, wenn die Instrumente auf dem MIX-OUT im Panorama hart links und rechts verteilt werden.

Wird ein Ausgang 1-6 auf „Trigger“ eingestellt, werden die Instrumente, die auch auf diesen Ausgang gelegt sind, automatisch am MIX-OUT ausgegeben. Dabei sind die Steps für das Instrument und das Triggersignal am Ausgang dieselben. Mit einem Korg Volca auf Falling-Synchronisation (Low-Gate) klappte das auch very tight.

Der Kopfhörerausgang ist fest dem analogen Mix-Out als auch dem USB-MIX-Ausgangskanal zugeordnet.

USB-Audio



Der Roland dient auch als „Audio-MIDI-Interface“. Es bietet am USB-Port 14 Eingänge und 8 Ausgänge. In den Kit-Einstellungen für USB Audio gibt es die Optionen ASSGN und INDIV. Bei „Assign“ werden die Signale an den analogen Kanäle 1-6 auch über USB ausgegeben. Die Kanäle 7 bis 14 werden nicht verwendet.

Bei der Einstellung „Individuell“ werden alle Instrumente plus der analoge EXT-IN als Monokanäle über die USB in den Rechner übertragen. D.h. am Desktop sind die USB-Eingänge 1-2 das Summensignal, 3-13 sind die Instrumente und 14 ist der EXT-IN.

Sehr schade ist, dass der EXT-IN nur mono weitergegeben wird, obwohl sich Einstellen lässt, ob der Eingang Mono- oder Stereosignale verarbeiten soll.

Möchte man den EXT-IN als Stereosignal über USB abgreifen, geht das nur über USB-MIX, Kanal 1-2. Analoger Stereoeingang und parallel laufende Instrumente scheint also nicht zu gehen. Falls es sich so verhält, sollte hier dringend noch nachgebessert werden, ein ernstzunehmendes Ersatz-Audiointerface ist der Roland damit leider nicht. Ich würde gerne den USB-Summeneingang gegen einen USB Stereo EXT-IN tauschen.

Die acht USB-Ausgänge vom Desktop zum Roland liegen entsprechen an den Ausgängen MIX-OUT (1-2) und an den ASSIGNABLES (3-8) an.

Es wird auch so manchen erfreuen zu hören, dass der neue Roland nun auch (anscheinend) bei anderen Samplefrequenzen als 96kHz arbeitet. Zumindest auf dem Mac. Ich konnte eine erfolgreiche Session mit 44 kHz fahren. Ob das Signal allerdings an irgendeiner Stellen, ob intern im Roland oder in macOS downgesampelt wurde, vermag ich aber nicht zu sagen. Nur derzeit soviel, dass andere Sampleraten im Desktop einstellbar sind. Kommen wir zur Bedienung.