Test: Roland TT-99, DJ-Turntable

Heute gibt es den Doppelschlag Roland. Heute Morgen, begonnen mit dem Roland DJ-99, führen wir den Start nun sinnigerweise fort mit dem zweiten Produkt, welches das Unternehmen am Roland 909-Celebration-Day im letzten Jahr angekündigt hatte, dem Roland TT-99. Erst ein Mixer, dann der Plattenspieler.

So wie der Roland DJ-99 ist auch der Roland TT-99 Teil der limitierten DJ-Produkt-Serie im 909-Design und gerichtet an die Fans der legendären Drummachine.

So finden sich die farblichen Merkmale der TR-909 unverwechselbar auch im Plattenspieler wieder.

Dieser präsentiert sich nach dem Auspacken als sehr klassisches Modell der schon häufig erwähnten OEM-Serie, ein Modell also, das von einem Hersteller angeboten und hergestellt wird, modifiziert im Design oder Funktionen auf Wunsch von Kunden. Schon lange bedienen sich die kleinen und großen Hersteller von DJ-Produkten dieses Angebots, scheint es doch der einfachste Zugriff auf Know-how und adäquate Produktionskosten zu sein. Kein Wunder also auch, dass viele der Modelle nicht nur gleiche innere Werte haben, sondern auch Funktionen und Bauteile dieselben sind.

Der Roland TT-99 kommt hell – erstaunlich hell. Der Grauton der TR-909 ist auch die Grundfarbe des Plattenspieler, untypisch, aber eigentlich ganz schick. Unaufgeregt ist ebenso wie bei dem Roland DJ-99 die Anlehnung an das Design-Vorbild: Das Roland Logo findet sich auf der rechten Seiten, darüber im 90° Winkel das 909-Logo. Die Nuance des Orange-Tons findet sich neben dem Roland Logo in der Rasterung des Pitch-Faders wieder, ebenso im vorderen Teil des Tonarms.

Abgesehen davon prangt ein großes „Roland 909“- Logo auf der Slipmat. Mitgeliefert wird ein Puck, platziert klassisch oben links am Plattenspieler in einer dafür vorgesehen Mulde. Umgeben ist diese von einer runden Skala, wer sich erinnert, ein nicht ganz offensichtlicher Hinweis auf die Oberfläche der TR-909 und die Skala der beiden großen Potis auf dieser.

Ebenso wie hell, ist der TT-99 gefühlt sehr leicht. So wirkt es zumindest auf den ersten Blick beziehungsweise Griff. Laut Hersteller rund bringt der Plattenspieler rund 10 kg (9,8 kg) auf die Waage, gefühlt weniger. Ohne Cover sagt meine Waage dazu auch nur 8,5 kg, das Cover selbst kommt auf 600 Gramm.

Ein Grund für das geringe Gewicht ist der Aufbau des Gerätes aus Kunststoff und Aluminium.