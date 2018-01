Test: Roli Block Seaboard, Touch Block, USB/Bluetooth-Controller

Als Erweiterung zum Blocks System bietet der Hersteller Roli seit Kurzem das Roli Block Seaboard sowie den Roli Block Touch an. Die zuvor eigenständigen Produktgruppen des Herstellers – Seaboard und Blocks – lassen sich ab sofort also verbinden und zu einem Setup zusammenstellen. Doch alles der Reihe nach, um was geht es überhaupt?

Seit einigen Jahren steht die britische Firma Roli für innovative Produkte. Angefangen hat alles mit dem Seaboard, eine Art Keyboard, das statt „normaler“ Tasten über Keywaves verfügt und hierüber deutlich ausdrucksstärkeres Spiel ermöglicht, als dies mit herkömmlichen Tasteninstrumenten möglich ist. Die ersten Vorführungen auf der NAMM Show und der Frankfurter Musikmesse waren entsprechend gut besucht und sorgten für wahre Menschentrauben rund um den Roli Stand.

Nach Einführung verschieden großer Modelle entwickelte Roli dann das Blocks System, ein berührungsempfindlicher Controller, der auf Basis von mehreren eigenständigen Komponenten und dank ausgeklügelter Anschlusstechnik schnell zum komplexen Controller-Zentrum zusammengesteckt werden kann. Jetzt verbindet der Hersteller Seaboard und Blocks zu einem System, so dass sich die neueste Ausführung Roli Block Seaboard ab sofort mit dem Rest des Blocks System verbinden lässt.

Für den Einstieg in diesen Artikel empfehle ich zunächst das folgende Video sowie unsere Artikel/Tests zu den anderen Roli Produkten Seaboard Rise und Roli Blocks:

Wie eingangs bereits erwähnt, ermöglicht das Roli Block Seaboard (und seine Brüder) ein ungemein ausdrucksstarkes Spiel. Roli nennt das Ganze 5D-Touch-Technologie, da man mit den Bewegungen Anschlagen, Drücken, Gleiten, Rutschen und Heben zur Klanggestaltung nutzen kann.

Dies erfordert – wie bei allen neuartigen Instrumenten – eine längere Eingewöhnungsphase, hat man den Dreh aber raus, kann man mit dem Seaboard spielerisch deutlich mehr umsetzen, als man das von herkömmlichen Controllerkeyboards kennt. Voraussetzung ist natürlich, dass die Möglichkeiten des Seaboards auch mit der Klangerzeugung harmonieren.

Da dies bei weitem nicht alle Software-Instrumente zu leisten im Stande sind, liefert Roli das Block Seaboard mit dem hauseigenen Software Synthesizer „Equator Player“ und „Noise“ sowie der Verwaltungssoftware „Blocks Dashboard“ aus. Und da sind wir bereits bei einem der Unterschiede zu den größeren Seaboards. Das Grandstage oder das Seaboard Rise werden mit dem vollumfänglichen Equator Synthesizer ausgeliefert, das Roli Blocks Seaboard lediglich mit der Player Software. Diese bietet immerhin 200 auf das Seaboard abgestimmte Sounds, von Drums über Synthesizer bis hin zu Pianos ist alles dabei, die Editierungsmöglichkeiten sind gegenüber der Vollversion allerdings eingeschränkt. Zu Editieren sind pro Sound maximal fünf „Macro Controls“, diese sind von Roli fest vorgegeben. Wer auf die Vollversion von Equator upgraden möchte, wird mit 79,- Euro zur Kasse gebeten. Einzeln ist Equator auch erhältlich, dann kostet die Software 179,- Euro. Equator lässt sich entweder standalone oder als Plug-in in allen gängigen DAWs nutzen.

Beim Aufbau orientiert sich das Roli Block Seaboard am nächst größeren Seabaord Rise 25, dem Block Seaboard wurde aber eine Taste/Keywave weniger spendiert, es besitzt also 24 Keywaves. Ebenso fehlt dem Blocks Seaboard die komplette linke Controllereinheit mit Cursor-/XY-Feld, den drei Fadern und den Oktavierungstasten. Beim Einsatz in der Praxis macht dies einen gewaltigen Unterschied, denn somit fällt beim Blocks Seaboard viel Editierspielraum weg. Auf der anderen Seite macht sich dies auch im Preis sehr deutlich bemerkbar, das Blocks Seaboard ist rund 380,- Euro günstiger als das Rise 25.

Ein weiterer Unterschied ist das Gehäuse. Besteht dies beim Seaboard Rise 25 aus solidem Metall. ist das Gehäuse des Blocks Seaboard aus Kunststoff gefertigt. Nichtsdestotrotz macht das Seaboard einen sehr robusten Eindruck. Das Silikon der Keywaves ist samtweich, die „Tasten“ sprechen sehr gut an und Wischbewegungen lassen sich hiermit ebenfalls sehr gut umsetzen. Das Seaboard verfügt über einen internen Akku, der laut Hersteller rund 10 Stunden Spielspaß bietet.

Um das Roli Block Seaboard mit den restlichen Komponenten des Blocks Systems zu verbinden, verfügt es über vier magnetisch Konnektoren. Führt man die gewünschten Komponenten der Blocks Einheiten zusammen, schnappen sie zusammen, die Verbindung ist hergestellt. Die Verbindung zum Computer, wahlweise Windows, Mac oder iOS, lässt sich vom Blocks Seaboard über einen USB-Port herstellen, hierüber wird auch der Akku geladen. Diese Möglichkeit bietet auch das Blocks Lightpad, die kleineren Blocks Touch, Loop und Live bieten dies nicht, hier muss man also immer über Lightpad oder Seaboard gehen. Ist in diesem Fall und aufgrund der Kombination von Touch Blocks und Lightpad/Seaboard aber sinnvoll.