Test: Rupert Neve Designs Portico 545, Enhancer

Einfach, aber gut

Wenn es um den perfekten Gesangssound bei großen Liveshows geht, legen Profis Wert auf kompromisslose Qualität. Obwohl es heute Digitalpulte mit allen möglichen integrierten Prozessoren gibt, nutzen zahlreiche Tontechniker nach wie vor kostspielige Sideracks, die mit allerhand technischen Leckerbissen gefüllt sind. Auf den Livebühnen rund um den Globus ist für den Gesang oder die Sprache im professionellen Lager nicht selten der Portico 5045 anzutreffen, ein Stereo-Prozessor im 19-Zoll Format, der es in der Live-Sound-Umgebung ermöglicht, das Mikrofonsignal vor dem Feedback um bis zu 20 dB anzuheben, ohne dabei negative Auswirkungen auf den Klang des Quellsignals zu haben. Egal, ob bei der Oscar-Verleihung oder auf Tour mit Weltstars wie Madonna, Taylor Swift und Paul Simon, der Portico 5045 hat das Leben vieler Tontechniker enorm erleichtert, das behaupten die Anwender. Auf der jüngsten InfoComm 2018 im Juni in Las Vegas hat Rupert Neve Designs nun den Portico 545 angekündigt, die Mono-Version des 5045 für das 500er Format. AMAZONA.de gehört zu den ersten, die dieses Gerät in den Händen halten können – und euch mit diesem Testbericht einen Überblick verschaffen.

Einige Stimmen von namhaften Tontechnikern zum Portico 5045

Vincent Casamatta (Maroon 5, Halsey): „The 5045 is the one piece of hardware I can’t do a show without. It let’s me eq the mic for how I want it in the mix instead of worrying about feedback. It’s especially game changing when the vocalist is out in front of the mains.“

Andy Meyer, FOH Engineer (Madonna, Justin Timberlake): „Without the 5045, I wouldn’t be able to do my job.“

Paul Gallagher, FOH Engineer (CHVRCHES): „It’s great for shutting the mic down when it’s not in use, while leaving the envelope of the source sounding natural. We are using 965 capsules – they can be sensitive, so it’s great for getting more gain without building up feedback. I’ve found since using the 5045, reverbs and delays sound tighter.“

Diese Videos der Profis sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache

Andy Meyer, Madonna Tontechniker Live

Todd Hartmann, Head of Audio, Austin Stone Worship

Was kann der Portico 545 denn jetzt?

Der Portico 545 Primary Source Enhancer kann genau das, was die 5045 Rackversion auch so beliebt gemacht hat. Er macht das Signal lauter und ermöglicht es dem Tontechniker, Mikrofonsignale (Gesang, Sprache, Instrumentenabnahme, …) in der Live-Sound-Umgebung vor eintretendem Feedback um bis zu 20 dB anzuheben.

Infobox zur besseren Einschätzung von 20 dB

Aus Sengpiel Audio:

– 20 dB Pegeländerung sollen den Faktor 4 (vierfach) bei der empfundenen Lautstärke und Lautheit ergeben

– 20 dB Pegeländerung ergeben den Faktor 10 bei der gemessenen Spannung und dem Schalldruck

– 20 dB Pegeländerung ergeben den Faktor 100 bei der berechneten Schallleistung und der Schallintensität