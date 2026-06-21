Ein ideales Match für Bassisten

Der Name Rupert Neve Designs steht seit vielen Jahren für höchste Qualität im Studio und auf der Bühne. Mit einer Rupert Neve Designs RNDI oder ihrem kleinen Bruder RNDI-M hat man den legendären Sound im handlichen Format als DI-Box immer dabei. Besonders Bassisten profitieren von dem sauberen, in den tiefen Mitten leicht betonten Signal – ein ideales Match für jedes Genre.

Kurz & knapp Worum geht es? Rupert Neve Designs bietet mit der RNDI und RNDI-M zwei hochwertige DI-Boxen, die mit exzellenter Klangqualität, hoher Praxistauglichkeit und dem typischen Neve-Charakter überzeugen. Neve-Sound: Warme tiefe Mitten, hohe Transparenz und ein besonders lebendiges Spielgefühl.

Warme tiefe Mitten, hohe Transparenz und ein besonders lebendiges Spielgefühl. Zwei Varianten: RNDI und RNDI-M liefern nahezu identische Klangergebnisse bei unterschiedlicher Ausstattung.

RNDI und RNDI-M liefern nahezu identische Klangergebnisse bei unterschiedlicher Ausstattung. Hohe Flexibilität: Geeignet für passive und aktive Instrumente, Pedalboards und Röhrenverstärker.

Geeignet für passive und aktive Instrumente, Pedalboards und Röhrenverstärker. Praxisgerecht: Robuste Bauweise, einfache Bedienung und problemloser Live-Einsatz.

Robuste Bauweise, einfache Bedienung und problemloser Live-Einsatz. Klare Empfehlung: Vor allem Bassisten profitieren vom charaktervollen und gleichzeitig sehr natürlichen Klangbild.

Bewertung Rupert Neve Design RNDI & RNDI-M Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

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Rupert Neve Designs RNDI & RNDI-M – Facts

Hochwertiger Rupert-Neve-Übertrager

Sehr hohe Phasentreue

Großer Headroom von +21,5 dBu

Stromversorgung über 48-V-Phantomspeisung

Zuschaltbarer Ground-Lift

Für Instrumenten- und Lautsprechersignale geeignet

Anschlüsse: 6,3-mm-Klinkeneingang, 6,3-mm-Thru-Ausgang und symmetrischer XLR-Ausgang

Für alle, die es genauer wissen möchten: Die Internetseite des Herstellers bietet eine Vielzahl hervorragend aufbereiteter Informationen rund um das Unternehmen und seine außergewöhnliche Geschichte. Rupert Neve zählt zu den großen Pionieren der analogen Studiotechnik und genießt nicht ohne Grund den Status einer Legende. Hier sollte man also unbedingt mal reinlesen!

Für eilige Leser gibt’s hier einen ersten Eindruck vom Sound, straight out of the (DI-) Boxes:

Aufbau und Verarbeitung

Bereits beim Auspacken wird klar: Das sind Qualitätsprodukte. Beide DI-Boxen sind äußerst robust gebaut und wirken nahezu unzerstörbar. Das matte schwarze Design ist schlicht gehalten, was mir persönlich sehr gut gefällt. Grelle Farben sucht man vergebens – ideal für einen unauffälligen Einsatz auf der Bühne. Alle Schrauben sitzen natürlich fest und sauber im Gehäuse, eine ungerade Kante sucht man vergebens.

Der Aufbau ist äußerlich denkbar einfach: Auf der Vorderseite befinden sich zwei Klinkenbuchsen für Input und Thru sowie eine kleine LED, die anzeigt, ob die DI-Box über die 48-V-Phantomspeisung versorgt wird. Beide Geräte lassen sich ausschließlich auf diese Weise betreiben, ein Anschluss für ein externes Netzteil ist nicht vorhanden. Im Jahr 2026 dürfte das allerdings kein Problem mehr darstellen, denn selbst die kleinsten Audiointerfaces und Mischpulte bieten diese Funktion mittlerweile an. Das fehlende Netzteil macht sowohl den Aufbau als auch den Transport deutlich einfacher.

Die große RNDI verfügt zusätzlich über einen kleinen Kippschalter zur Anpassung des Eingangspegels. Dadurch kann sie auch zwischen Verstärker und Lautsprecherbox betrieben werden, was vor allem für Nutzer älterer Röhrenamps interessant ist. Die Rückseite beider Geräte ist noch übersichtlicher gestaltet. Dort befinden sich lediglich der symmetrische XLR-Ausgang sowie ein Ground-Lift-Schalter.

Insgesamt präsentiert sich das Bedienkonzept als selbsterklärend und praxisnah, falsch machen kann man hier nicht viel. Trotzdem hätte ich mir als Bassist zumindest noch einen zuschaltbaren Low-Cut gewünscht, wie ihn z. B. die Radial J48 oder neue Walrus Audio Mantle Preamp anbieten.

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Das erste Anspielen

Auch wenn wir heute versuchen, möglichst alles rational messbar zu machen, sollten wir das subjektive Spielgefühl nicht außer Acht lassen. Gerade beim Musizieren spielen solche Faktoren eine entscheidende Rolle. Nicht alles lässt sich über die Ohren erfassen oder in Messwerten darstellen, manchmal spürt man den Unterschied einfach unter den Fingern.

Die beiden DI-Boxen von Rupert Neve Designs treffen genau diesen Punkt. Bereits direkt nach dem Anschließen entsteht das Gefühl, dass sich etwas verändert hat, obwohl man es zunächst nicht eindeutig hört. Der Sound bleibt sauber, wirkt aber direkter und reagiert unmittelbarer auf jede Nuance im Anschlag. Entfernt man die DI-Box wieder aus der Signalkette, erscheint der Klang plötzlich etwas lebloser und weniger inspirierend.

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Normalerweise bin ich kein Freund solcher beinahe esoterisch anmutenden Beschreibungen. Allerdings fällt es mir schwer, dieses Phänomen anders auszudrücken. Die Art und Weise, wie die DI-Boxen von Rupert Neve Designs das Klangbild formen, wirkt lebendig und dreidimensional, ohne den Sound künstlich aufzublähen. Hat man sich einmal an dieses Spielgefühl gewöhnt, möchte man eigentlich nicht mehr darauf verzichten.

Rupert Neve Designs RNDI vs. Radial Engineering J48

Um die Unterschiede auch hörbar zu machen, habe ich die Rupert Neve Designs RNDI mit meinem bisherigen Recording-Standard, der Radial Engineering J48, verglichen. Streng genommen hätte ich hierfür einen Looper verwenden müssen, um Unterschiede im Anschlag auszuschließen. Allerdings halte ich von solchen klinischen Tests nur bedingt etwas.

In der Praxis spielen wir schließlich selbst – lebendig, mit allen kleinen Fehlern und Ungenauigkeiten, die handgemachte Musik ausmachen. Entsprechend sollte das Equipment auch genau das abbilden können. Natürlich habe ich mir dennoch größte Mühe gegeben, die beiden kurzen und bewusst einfach gehaltenen Riffs möglichst identisch einzuspielen.

Mit meinem passiven Fünfsaiter-Jazzbass habe ich zwei typische Praxisbeispiele aufgenommen. Das erste Riff bewegt sich in höheren Lagen und kombiniert rhythmische mit melodischen Elementen. Das zweite Beispiel nutzt vor allem die tiefen Saiten und beinhaltet überwiegend lange Töne. Hier zeigt sich meiner Meinung nach besonders gut, wie stabil eine DI-Box selbst tiefste Frequenzen übertragen kann.

Wie zu erwarten, fällt der Unterschied zwischen den beiden hochwertigen DI-Boxen nicht drastisch aus, hörbar ist er aber durchaus. Die Rupert Neve Designs RNDI klingt im Bereich zwischen etwa 250 und 600 Hz etwas voller und runder und verleiht dem Klangbild dadurch eine wärmere Note. Im direkten Vergleich wirkt die J48 nüchterner und kühler.

Abgesehen davon nehmen sich beide Kandidaten wenig. Sie geben präzise das wieder, was man ihnen zuführt, und arbeiten dabei äußerst sauber und nebengeräuscharm. Müsste ich mich entscheiden, würde ich als Bassist zur RNDI greifen, da sie die natürlichen Frequenzen eines E-Basses auf angenehme Weise unterstützt. Als Gitarrist könnte man dagegen die J48 bevorzugen, da dort zum einen die Low-Cut-Funktion interessanter ist und eine Betonung der tiefen Mitten weniger benötigt wird.

RNDI vs. RNDI-M

Schauen wir uns nun an, ob sich klanglich Unterschiede zwischen der Rupert Neve Designs RNDI und ihrem kleinen Bruder, der RNDI-M, feststellen lassen. Hierfür habe ich meinen Fender Precision Bass von 1965 mit Flatwounds verwendet und ein stiltypisches Riff eingespielt.

Rein vom Spielgefühl her könnte ich nicht sagen, welche der beiden Boxen gerade verkabelt ist. Die Rupert Neve Designs RNDI-M reagiert genauso direkt und sensibel auf sämtliche Spielnuancen wie ihr großer Bruder und überträgt exakt das, was man hineingibt.

Vielleicht – und wirklich nur vielleicht – meine ich, bei der Rupert Neve Designs RNDI-M einen minimal kräftigeren Bassbereich wahrzunehmen. Dafür würde ich allerdings nicht meine Hand ins Feuer legen. Unterm Strich lässt sich festhalten, dass beide Boxen hervorragend klingen und den Precision Bass ausgezeichnet abbilden.

Doch wie verhalten sich die beiden DI-Boxen mit einem aktiven Signal und vorgeschaltetem Pedalboard? Um das herauszufinden, habe ich meinen Fretless-Bass samt speziell abgestimmtem Board verwendet. Dieses besteht aus einem Tuner, einem selbstgebauten Low-Cut, dem hervorragend klingenden Preamp der deutschen Edelschmiede Rheingold sowie Chorus und Reverb. Für die kleine melodische Passage kam selbstverständlich alles gleichzeitig zum Einsatz.

Auch mit dieser Signalkette haben die DI-Boxen keinerlei Probleme und liefern einen ausgewogenen und hochwertigen Sound. Wie zu erwarten, tritt der typische „Neve-Charakter“ hier deutlich in den Hintergrund. Entsprechend klingen sowohl die große als auch die kleine Version praktisch identisch. Beide DI-Boxen erfüllen ihre Aufgabe in bester Qualität.

Die RNDI am Röhrenamp

Zum Abschluss wollte ich die Möglichkeit testen, die Rupert Neve Designs RNDI zwischen Verstärker und Lautsprecherbox einzuschleifen. Viele Besitzer älterer Röhrenverstärker möchten deren Klang möglichst originalgetreu übertragen, ohne auf komplizierte und störanfällige Mikrofonierungen angewiesen zu sein. Für den Test kam mein Reußenzehn Studio Bass Amp zum Einsatz – eine 15-Watt-Vollröhre mit druckvollem und charakterstarkem Sound.

Auch bewusst in die Sättigung gefahrene Signale verarbeitet die RNDI sauber und präzise. Der Klang des Röhrenverstärkers wird impulstreu und stabil übertragen und erhält dabei eine angenehme Portion Wärme, ohne unnatürlich gefärbt zu wirken oder bestimmte Frequenzbereiche zu benachteiligen. Mehr kann man von einer DI-Box kaum verlangen.

Die RNDI live auf der Bühne

Natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen, beide DI-Boxen auch im Live-Betrieb zu testen. Die Veranstaltung fand in kleiner Besetzung mit Schlagzeug, Klavier und Bass im Rahmen eines Gala-Dinners statt. Da wir zunächst im Foyer Jazz spielten und insgesamt eher auf moderate Lautstärken angewiesen waren, ließ ich meinen AER-Amp dort stehen und spielte im eigentlichen Saal ausschließlich über die RNDI-M direkt ins Pult.

Der Sound war erwartungsgemäß hervorragend. Der Soundcheck mit meinem Sadowsky Jazz Bass und der Rupert Neve Designs RNDI-M dauerte keine zehn Sekunden. Mischer und Bandkollegen lobten den Sound über alle Maßen. Einfach, unkompliziert und klanglich überzeugend – was will man mehr?