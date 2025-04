Test: Samples from Mars, Vintage Drumcomputer, Sampler, Synthesizer

Best Samples ever, von Vintage-Drumboxen?

Samples from Mars bietet Drumsamples von Vintage-Drumcomputern und Vintage-Synthesizern an. Das ist erst einmal nichts Neues, aber die schiere Menge an gesampelten Units und Samples – und das zu einem unglaublichen Preis (bezogen auf das Bundle) – hat mich neugierig gemacht. Ist das alles nur Schall und Rauch oder lohnt sich der Einkauf – und wenn ja, für wen?

Vergangenen Winter bin ich zum ersten Mal über Social-Media auf den Anbieter aufmerksam geworden. Der folgende Spot wurde mir quasi auf Insta, FB und ich denke es war auch TikTok, förmlich um die Ohren gehauen. Immer und immer wieder …

Ich gestehem: Als geouteter Vintage-Nerd hat mich das selbstverständlich neugierig, aber auch ein wenig skeptisch gemacht. Der Blick auf die Anbieterseite war dann zunächst auch ein wenig verwirrend und hat eher noch mehr Fragen im Kopf aufgemacht als beantwortet.

Seht euch mal bei diesem Screenshot die Preisgestaltung an, dann seht ihr, warum ich zunächst skeptisch war:

Reden wir über Geld

Ein einzelnes Set kostet im Samples From Mars Shop zwischen 19 $ und 39 $. Da finden sich dann jede Menge Vintage-Drumcomputer, Vintage-Synthesizer, aber auch Samples die mit Vintage-Samplern aufgenommen oder nachbearbeitet wurden. Dazu kommen Samples, die auf diverse Weisen verfremdet wurden, zum Beispiel indem sie vor dem Sampling auf Tape oder Vinyl überspielt wurden. Der betriebene Aufwand klingt also nach richtig viel Arbeit und die Preisgestaltung wäre dem durchaus angemessen. Merkwürdig war aber, dass ALLE diese Packages zusammen in einem Bundler Weihnachten für 49 $ angeboten wurden (inzwischen wieder 99 $).

Nimmt man zum Beispiel die vier folgenden Sets, kommt man mit den Einzelpreisen auf 106 $:

Das läge dann aber bereits 58,-$ über dem Special zu Weihnachten, bzw. immer noch 7,-¢ über dem aktuellen Bundlepreis. Nun werden viele sagen: Einem geschenktem Gaul schaut man nichts ins Maul. Das Internetzeitalter … und zahlreiche schlechte Erfahrungen, haben uns aber dazu erzogen, solche absurd klingenden Gesamtpakete kritisch zu hinterfragen. Immerhin spricht der Anbieter von einem satten Preisnachlass von 95 % oder in Zahen: Statt für 2.222 Euro bezahlt man nur 99 $.

Nach dem Motto „zu schön um wahr zu sein„, haben wir uns das ALL THE SAMPLES-Bundle also bestellt.

Das ALL THE SAMPLES Bundle

Bestellt und online geliefert, erhält man unkompliziert einen Donwload für sage und schreibe 81 nach Ordnern sortierte Samplepacks mit einem Umfang von 68 GB. Jedes Samplepack ist wiederum unterteilt in Subordner, die zum Abspielen der Sample die gängigsten Datenfiles enthalten, um nicht erst die einzelnen Samples zu Programmen zusammenstellen zu müssen. Angeboten werden:

Im folgenden Screeshot kann man die Struktur noch besser erkennen:

Von Formaten für Apple Logic bis hin zu MPC oder Maschine ist demnach viel dabei. Die eigentlich Samples befinden sich jeweils im WAV-Ordner. Für die 68 GB wurden also nicht unzählige Samples für die Formate dupliziert sondern. Das war erfreulich.

Samples From Mars: Drumcomputer

Im Prinzip war das der Part, der mich persönlich am meissten reizte. Zum Beispiel war ich enttäuscht von der Authentizität der Highhat-Sounds im Behringer Klon RD-6, einem Nachbau der Roland TR-606. Die waren so weit vom Original entfernt, dass ich mich auf die Suche nach guten Original-Samples machte. Und voilà, Samples from Mars lieferte mir genau, was ich haben wollte:

Die Clap habe ich mir kurzerhand aus dem 707-Set geborgt. Und dasselbe Spiel mit einem schnellen Test der LinnDrum-Samples.

Angenehm dabei, die Samples liegen im unveränderten Original vor, aber auch in zahlreichen Variationen, die nachbearbeitet oder im Ausgangsprodukt gepitcht wurden. Die beiden Beats wurden schließlich mit Logics Ultrabeat erstellt, weil Ultrabeat ein schnelles Wechseln der Samples per Drag&Drop erlaubt. So konnte ich in Sekundenschnelle die diversen Variationen von Bassdrums und Co. durchswitchen und ein Set nach meiner Vorstellung zusammenstellen.

Da WAV-Samples in der Regel auch von allen modernen Hadrware-Samplern und Groveboxen akzeptiert werden, konnte ich mein Elektron Digitakt II sehr simpel mit den diversen Drumcomputern füttern. So klingt meine Digitakt II authentischer nach TR-606, als es die RD-6 je tun wird.

Erwähnenswert sind hier auch einige Exoten wie Viscounts R64 oder Eko – und sogar ein SOMA Pulsar-Set ist enthalten, das mir besonders gut gefallen hat. In dieser Kategorie spielt Samples from Mars seine Stärken aus, denn auch die Menge der Variationen jedes einzelnen Hits sucht wirklich seinesgleichen.

Samples From Mars: Synthesizer

Damit kommen wir zu einem eher kritischen Bereich der Sammlung, denn einen Großteil machen Multisamples und Samples von berühmten Vintage-Synthesizern aus. Mit über 40 GB nimmt es auch den Löwenanteil des Gesamtvolumens des Bundles ein. Entsprechend hoch waren meine Erwartungen.

Das Urteil fällt aber gemischt aus. Klassiker wie der OB-Xa oder Roland SH-5 ermüden hier mit Brot und Butter Sounds, seltene Monophone, wie zum Beispiel mit Rolands System 100 oder EDP Wasp fast nur experimentelle Klänge erzeugt wurden, die musikalisch wirklich schwer einzusetzen sind.

Die Multisamples von Oberheim und Junos wären für mich aber kein Kaufargument, da gibt es Anbieter für Vintage-Synthesizer-Libs, die umfangreicher, aber auch vielseitiger produziert wurden. Als Referenz wären hier z. B. unzählige Vintage-Libs von Uvi zu nennen, die ich persönlich wirklich sehr schätze.

Samples From Mars: Synthesizer E-Percussion

Mit Synthesizern lassen sich bekanntlich nicht nur Pads, Bässe und Bläser programmieren, sondern auch E-Percussion und Drums. Vor allem mit FM-Synthesizern gelingen da ganz außergewöhnliche Sounds, wer Digitone oder Volca FM kennt, weiß wovon ich spreche. Aber weit gefehlt, denn das als DX-Drums feilgebotene Package enthält die Sounds des Oberheim DX und das DX100 Set bietet jede Menge 4-OP-FM Keyboard-Klänge an und ist nicht spezialisiert auf FM-Percussion.

Richtig spannend sind dafür die Samples von Klassikern, denen man tatsächlich Drums und E-Percussion entlockt hat. Zu nennen wären hier z. B. Roland SH-101 oder Korg MS10 und auch ein sehr schönes Loop-Set mit Samples modularer Systeme gehört in diese Kategorie.

Samples From Mars: Sampler

Auch hier bin ich eher zwiegespalten: Natürlich klingen Samples aus einer E-Mu SP1200 oder MPC60 anders als aus das Original, aber richtig zur Geltung kommt das vor allem bei längeren Audiopassagen und Loops, die zahlreichen HipHo- und R&B-Tracks ihren charakterisctischen Sound verliehen haben. Das wiederum hat auch viel damit zu tun, wie mit einer SP1200 Songs produziert werden. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie das an einer DAW mit einzelnen Samples aus HiHats und Snares wirklich gelingen soll.

Wer aber grundsätzlich auf diesen LoFi-Sound steht, wird hier auf jeden Fall fündig. Ähnlich wie bei den Drummachines, wurde hier viel Arbeit reingesteckt und unzählige Samples erzeugt.

Samples from Mars: Specials wie Vinyl

Im letzten Abschnitt kurz noch ein Wort zu den Sets, die aus den anderen Kategorien rausfallen. Zum einen wären unzählige Samples, die über den Umweg einer Vinylpressung erzeugt wurden, zum anderen gehören da aber auch LoFi-Fragmente dazu wie im Set „Trumpet Fragments“ oder „Acid From Mars“.

Das sind alles kleine Überraschungsboxen mit hohem Soundpotential. Die Kehrseite der Medaille ist vermutlich der hohe Suchaufwand, der betrieben werden muss, um ein passendes Sample zu finden. Unter dem Sample-Namen „Memory Foam Trumpet“ kann man sich eben nur schwer etwas vorstellen – und über eine Suchfunktion wird man vermutlich ebenfalls nie auf dieses Sample stoßen.