Die Infernal Machine 90 als kompromisslose Plug-in-Emulation

Die Publison Infernal Machine 90 ist eines jener legendären Studiogeräte, deren Name bis heute Ehrfurcht auslöst. Passenderweise erschien das Original im Orwell-Jahr 1984 und markierte einen technologischen Höhepunkt der frühen digitalen Audiotechnik. Mit einem damaligen Preis von rund 20.000,- US-Dollar blieb sie jedoch nur wenigen Studios vorbehalten. Im November 2025 erschien mit dem Savant Audio Labs IM90 Plug-in erstmals eine vollständige Software-Emulation dieses Ausnahmegerätes. Exakt 42 Jahre nach dem Original – eine Zahl, die Douglas Adams gefallen hätte. Nach den viel beachteten Emulationen der Quantec Raumsimulatoren QRS und Yardstick war die Erwartungshaltung entsprechend hoch.

Kurz & knapp Was ist es? Savant Audio Labs IM90, Software-Plug-in, kreative Multieffekt-Emulation der legendären Publison Infernal Machine 90. Authentizität: Sehr detailgetreue Emulation inklusive historischer Wandler-, Bit- und Algorithmus-Varianten.

Sehr detailgetreue Emulation inklusive historischer Wandler-, Bit- und Algorithmus-Varianten. Pitch-Shifter: Extrem charakterstark, musikalisch und per MIDI spielbar – das klangliche Herzstück des Plug-ins.

Extrem charakterstark, musikalisch und per MIDI spielbar – das klangliche Herzstück des Plug-ins. Time & Delay: Ungewöhnliche Zeitmanipulationen und komplexe Feedback-Strukturen für experimentelles Sounddesign.

Ungewöhnliche Zeitmanipulationen und komplexe Feedback-Strukturen für experimentelles Sounddesign. Reverb: Eigenständiger Hall mit enormen Decay-Zeiten und klarer Abgrenzung zu klassischen Lexicon- oder EMT-Ästhetiken.

Eigenständiger Hall mit enormen Decay-Zeiten und klarer Abgrenzung zu klassischen Lexicon- oder EMT-Ästhetiken. Fazit: Kein Allrounder, sondern ein hochspezialisierter Kreativprozessor mit einzigartigem Klangcharakter und hohem Inspirationspotenzial.

Historischer Hintergrund: Publison und die Infernal Machine

Der französische Hersteller Publison wurde Ende der 1970er-Jahre von Peter und Dany Dean, Philippe Petitdemange, Bruno Dauchez und Jean-Pierre Lafont gegründet. Bis zur Einstellung der Produktion im Jahr 1997 entstanden dort außergewöhnlich kreative Audiowerkzeuge, die heute als rare Sammlerstücke gelten.

Publison-Geräte fanden sich in namhaften Tonstudios wie den Air Studios London, bei PWL (Stock, Aitken, Waterman), im Umfeld von Sylvia Massey, im Experimentalstudio des SWR sowie bei experimentellen Komponisten wie Luigi Nono. Ihren Kultstatus verdanken sie unter anderem Produktionen von Prince, Madonna, Kraftwerk, Tangerine Dream, Frank Zappa, Brian Eno, ABBA, Cyndi Lauper, Led Zeppelin, Cher und Rick Astley.

Die Infernal Machine 90 knüpfte an den Erfolg des DHM 89 B2 von 1978 an, erweiterte dessen Funktionsumfang jedoch erheblich. Sie war ein vollwertiger digitaler Multieffektprozessor mit modulierbarem Pitch-Shifting, Reverb, komplexen Delay-Strukturen, dynamikabhängiger Zeitmanipulation und Sampling. Besonders bemerkenswert war die Echtzeitfähigkeit von Pitch-Shifting und Time-Stretching, die es erlaubte, Samples tonal zu spielen, ohne deren Abspielgeschwindigkeit zu verändern.

Zahlreiche ikonische Sounds der 1980er-Jahre werden der Infernal Machine zugeschrieben, darunter die wiederkehrende Phrase „Never Gonna“ in Rick Astleys Song „Never Gonna Give You Up“ oder die markante Vocal-Sequenz in Mel & Kims „Respectable“. Auch Frank Farian nutzte das Gerät für Produktionen mit Boney M., Klaus Schulze führte die IM90 als Instrument auf dem Album Dreams, und Prince listete sie mehrfach in seinen Liner-Notes.

Die letzten neuen Infernal Machines wurden 1990 ausgeliefert. Sämtliche originale Schaltungsunterlagen und Software-Bestandteile befinden sich heute im Besitz von Jonathan Prager (Studio Piscine à Tokyo, Lyon), dem letzten offiziell autorisierten Publison-Service-Partner.

Ausstattung und Plug-in-Umsetzung

Das Original verfügte über zwei Mono-Audioeingänge (A und B) sowie zwei zugehörige Stereo-Ausgänge. Zusätzlich existierte eine separate Remote-Einheit mit Display, LED-Metern und Endlos-Drehreglern zur komfortablen Echtzeitsteuerung.

Das Savant Audio Labs IM90 Plug-in orientiert sich konsequent am Layout und Bedienlogik der Hardware, wurde jedoch sinnvoll für die Bildschirmarbeit optimiert. Dedizierte LED-Taster für die Hauptsektionen Delay, Time und Reverb sowie ein frei skalierbares GUI erleichtern die Navigation deutlich.

Über den Bereich Audio Levels lassen sich interne Ausgangspegel, Wet/Dry-Verhältnis und ein globaler Recirculation-Parameter einstellen, der extreme Feedback-Effekte ermöglicht. Zusätzlich können Delay, Pitch-Shifter und Reverb separat deaktiviert werden.

Delay-Sektion

Der Signalfluss der Delay-Sektion des Savant Audio Labs IM90 Plug-in ist logisch aufgebaut. Zunächst wird im globalen Mixer festgelegt, ob das Plug-in als Insert oder Send-Effekt arbeitet. Die Delay-Zeiten für linken und rechten Kanal lassen sich unabhängig oder gekoppelt einstellen, inklusive separater LFO-Modulation.

Feedback und Cross-Feedback stehen im Savant Audio Labs IM90 Plug-in ebenso zur Verfügung wie Hoch- und Tiefpassfilter im Feedback-Pfad. Am rechten Rand wird der Ausgangspegel der Verzögerungsleitung bestimmt sowie der Anteil, der an den Reverb weitergegeben wird.

Pitch-Shifter: Zentrales Klangmerkmal der IM90

Der Pitch-Shifter ist eines der Herzstücke der Infernal Machine. Gesteuert wird er über ein großes Alphadial mit einem Bereich von minus zwei bis plus einer Oktave. Vier Routing-Modi erlauben es, den Pitch-Wert nur auf einen Kanal anzuwenden oder beide Kanäle parallel beziehungsweise invertiert zu modulieren.

Historisch korrekt arbeitet der Regler mit Pitch-Ratios, alternativ stehen Rasterungen in Halbtönen oder Cent zur Verfügung. Der Algorithmus ist auf Frequenzbereiche oberhalb von 100 Hz optimiert und überzeugt besonders bei monophonen Signalen wie Lead-Synths oder Streichinstrumenten.

Der Feedback-Parameter im TIME Fenster gilt im Übrigen auch für den Pitchshifter, da beide technisch eng verknüpft sind. Eigene Spiralling Echos oder Crystallizers gehen damit sehr leicht von der Hand.

Im Settings-Menü des Savant Audio Labs IM90 Plug-ins lassen sich die klassischen Modi Vocal und Strings sowie die modernen Varianten Time und Complex auswählen. Charakteristisch ist die asynchrone Nulldurchgangsdetektion für linken und rechten Kanal, die ein außergewöhnlich breites Stereobild erzeugt. Optional kann diese Synchronisation auch aktiviert werden.

Ein besonderes Highlight ist die artefaktarme MIDI-Steuerung des Pitch-Intervalls, wodurch sich das Plug-in wie ein expressives Echtzeit-Instrument spielen lässt. MIDI-Notennumnern steuern dabei das Intervall, das Modulationsrad die Glide-Geschwindigkeit (default = 1 s, bei Rücksetzen des Modwheels auf CC01 = 0 auch 0 ms!).

Time-Sektion: Kreative Zeitmanipulation

Die Time-Sektion des Savant Audio Labs IM90 Plug-ins ist der experimentellste Bereich des IM90. Savant Audio Labs verzichtete bewusst auf eine vollständige Emulation der historischen Sampling-Funktionen und konzentrierte sich auf ein Destillat der klanglich interessantesten Zeitmanipulationen.

Der Parameter Range definiert die Buffergröße, innerhalb derer Zeitdehnung oder -stauchung stattfindet, bevor das Signal wieder in den Echtzeitbetrieb übergeht. Rate bestimmt die Stärke der Expansion oder Kompression. Zufallsmodulationen, sanfte Übergänge über Change Rate sowie manuelle oder automatische Trigger erweitern die klanglichen Möglichkeiten erheblich.

In Kombination mit Delay und Reverb entstehen komplexe Texturen, die an Granularsynthese erinnern, klanglich jedoch eine eigenständige Ästhetik besitzen.

Reverb-Sektion

Die Reverb-Sektion des Savant Audio Labs IM90 basiert auf einem einzigen Algorithmus, dessen Room-Size-Parameter im Bereich von 1 bis 13 massive Klangveränderungen bewirkt. Kleine Werte erzeugen resonatorartige Strukturen, mittlere Werte simulieren Räume, hohe Werte führen zu Hallen und Kirchen.

Vier einzeln steuerbare Early Reflections lassen sich in Pegel und Zeit unabhängig einstellen, zum Host-Tempo synchronisieren und auch ohne das interne Delay nutzen. Verschiedene Korrelationsmuster ermöglichen zusätzliche Stereobreite beim Einsatz mehrerer Plug-in-Instanzen.

Mit einer maximalen Decay-Time von bis zu 200 s eignet sich der Reverb besonders für Ambient-Produktionen. Aber auch Presets mittlerer Raumgrößen, wie Toulon Opera, Theatre du Capitole oder Salle Gaveau überzeugen durch Dichte, Wärme und Plastizität.

Settings, Performance und Installation

Im umfangreichen Settings-Menü lassen sich Wandlercharakter, RAM-Größe, Pitch-Algorithmus-Varianten anpassen. Historische Revisionen der Infernal Machine können ebenso emuliert werden wie eine modernere High-Resolution-Interpretation.

Die Installation des Savant Audio Labs IM90 Plug-ins verläuft unkompliziert, es werden weder Hardware-Dongles noch zusätzliche Service-Apps benötigt. Die CPU-Last bleibt selbst bei sehr vielen Instanzen moderat. Das sehr gut geschriebene Handbuch liefert nicht nur etliche tolle Bedienhilfen, sondern auch wertvolle historische Hintergründe.

Ausblick

Savant Audio Labs hat die historische Publison Infernal Machine 90 auf überzeugende Weise in die Gegenwart übertragen. In einschlägigen Fachforen wurde jedoch vereinzelt Kritik laut, dass die Sampling-Funktionen der Originalhardware vollständig entfallen sind. Der Hersteller begründet diese Entscheidung nachvollziehbar damit, dass grundlegende Sampling-Aufgaben heute in jeder DAW vorhanden seien und man sich bewusst auf die klangprägenden Aspekte konzentriert habe.

Tatsächlich vermissen manche Anwender dennoch die Möglichkeit, eigene Samples direkt im Savant Audio Labs IM90 Plug-in zu laden und durch die charakteristischen, hervorragend emulierten Infernal-Converter zu schicken, wie man es etwa vom Aly James Labs VPROM kennt. Aus der Praxis betrachtet lässt sich dieses Klanggefühl jedoch problemlos reproduzieren, etwa durch eine vorgeschaltete Sampler-Instanz und das IM90 im Anschluss.

Das Savant Audio Labs IM90 emuliert selbst kleinste Eigenheiten und Unzulänglichkeiten der historischen Vorlage mit bemerkenswerter Detailtreue. Persönlich vermisse ich keine Funktionen – ob zukünftige Updates dennoch Erweiterungen bringen, bleibt abzuwarten.

Interview mit dem Hersteller

Savant Audio Labs zählt zu den wenigen US-Herstellern, die einen ausgesprochen direkten und offenen Austausch mit ihren Anwendern pflegen. Rückfragen zur Software werden vom Firmenchef persönlich beantwortet – eine Erfahrung, die ich bereits bei früheren Produkten wie dem Quantum 2772 Evolution und dem Quantum Room Simulator gemacht habe.

Ziel des IM90 Plug-ins war es, das Originalgerät so präzise wie möglich zu emulieren. Selbst Details wie zusätzliche AD/DA-Wandlungen im internen Routing von Delay- und Time-Sektion in den Reverb wurden berücksichtigt und fließen ins Modeling ein. Wird im Settings-Menü die Ausgangsauflösung auf 16 Bit und der Modus auf Vintage gesetzt, werden auch Verzerrungen und Rauschanteile historisch korrekt nachgebildet. Wer dies nicht wünscht, kann jederzeit auf Modern umschalten. Die optionalen 12-Bit-Modi dienen der Emulation des Klangcharakters des älteren Publison DHM89 Pitchshifters.

Klanglich besonders relevant ist zudem die komplexe Filterarchitektur des Originals. Mehrere Anti-Aliasing-Filter sind an verschiedenen Stellen des Signalwegs aktiv, während an anderer Stelle bewusst darauf verzichtet wurde. So ist der Reverb intern auf eine Bandbreite von 12 kHz begrenzt, während der übrige Signalweg mit 16 Bit und bis zu 50 kHz arbeitet – für die damalige Zeit hervorragende Werte.

Auch der Hall-Algorithmus selbst wurde über die Produktionsjahre mehrfach überarbeitet. Savant Audio Labs entschieden sich für die Emulation jener Version aus den Jahren 1987 und 1988, die für den Großteil der bekannten Produktionen verantwortlich war. Frühere Varianten galten als klanglich noch unausgereift, spätere Revisionen waren nur sehr begrenzt verbreitet.

Alternativen

Direkt konkurrierende Plug-ins zum Savant Audio Labs IM90 existieren nicht. Die Originalgeräte sind heute derart selten, dass sich bislang kein anderer Hersteller an eine vergleichbare Emulation gewagt hat. Für typische Anwendungsbereiche wie komplexe Multieffektketten aus Pitch-Shifting, Delay und Reverb lassen sich zwar auch mit anderen Plug-ins überzeugende Ergebnisse erzielen.

So liefert etwa ein Eventide Dual H949 in Kombination mit dem D16 Group Repeater und einem Valhalla Vintage Verb hervorragende Resultate für perkussives Material, E-Gitarren oder kreative Vocals. Mit zusätzlichen Tools wie dem DDMF Metaplugin sind sogar ungewöhnliche Feedback-Strukturen möglich, die technisch über die Möglichkeiten des Savant Audio Labs IM90 hinausgehen. Auch im UAD-Ökosystem bieten sich Kombinationen aus AMS DMX und RMX16 an.

Keine dieser Signalketten reproduziert jedoch den spezifischen Publison-Charakter vollständig. Dabei handelt es sich um Klangästhetiken, die aus zahllosen Welthits vertraut sind und sich tief ins kollektive Klanggedächtnis eingebrannt haben. Virtuelle Instrumente wie Linndrum-Emulationen oder ein OB-Xa-VST bringen uns den Soundkosmos von Prince näher – doch erst mit der IM90 wird verständlich, welches entscheidende Puzzleteil bislang gefehlt hat.

Hier noch einige Erklärungen zu meinen Klangbeispielen:

01 – Ambient dry: Ein kurzer, unbearbeiteter Audiotrack aus meinem Savant Audio Labs Quantum 2772 Evolution Test. Klangerzeuger: Arturia V-Collection und Aly James Labs.

02 – Ambient IM90 THh custom preset: Eine von mir erstellte eigene Einstellung; wir hören eine einzelne Instanz der Savant Audio Labs IM90 Infernal Machine, angewendet auf die gesamte Audio-Summe.

03 – Ambient IM90 Finding Nemo: Ein sehr gelungenes Werks-Preset.

04 – OrchHits dry: Ein Tutti-Akkord aus einer von mir erstellten Orchesteraufnahme, viermal hintereinander kopiert.

05 – OrchHits IM90 Custom Preset THh: Ein weiteres eigenes Preset, das die Qualität des polyphonen Pitchshifts demonstriert. Die Emulation der historischen AD/DA-Wandler reagiert hierbei besonders auf den hohen Eingangspegel – die rote Clipping-LED leuchtet und wir erhalten noch lange vor dem Einsetzen von Hardclipping exakt jene wundervollen Sättigungsartefakte, die viele Anwender bereits am Roland S-50 Sampler so geliebt haben. Der Zugewinn an Subbass-„Macht“ ist schlicht ohne Worte.

06 – LinnTrack-dry: Aly James Labs VPROM legt die Prince-typische LinnDrum-Soundgrundlage des Neo-80ies-Clips. Der Polysynth ist die DX7-Emulation Chipsynth OPS7, in zwei leicht gegeneinander verstimmten Instanzen, exakt so, wie man es z. B. auch mit einem Yamaha TX816 umgesetzt hätte. Die Bässe entstammen parallel dem Arturia Jun-6 und dem CS-80 V3.

07 – LinnTrack-wet: Durch Nutzung der Einzelausgänge des VSTi ist es möglich, Snare, Clap und HiHat mit jeweils separaten Instanzen der IM90 zu versorgen. Ja, ich weiß, das erscheint wie ganz schöner Overkill, aber es wird berichtet, dass Prince auf dem Höhepunkt seiner Karriere bis zu 15 Hardware-Exemplare der Infernal Machine besessen haben soll. Der etwas nichtssagende FM-Pluck-Sound à la Ed Sheeran erblüht durch einen 6,5-sekündigen Reverb, ein vorgeschaltetes, moduliertes Achtel-Delay und einen dezenten Detune-Pitchshifter zu einem traumtänzerisch breiten Soundgeflecht. Die Bässe gewinnen an Größe durch einen kurzen Kellerraum, kombiniert mit einer vorgeschalteten Time Expansion im AUTO-Modus. Insgesamt also fünf Instanzen der Savant Audio Labs IM90.

08 – MIDI Pitchmod: Das Waldorf Microwave 1 VSTi liefert mit dem Werks-Preset „White Shadow“ zunächst eine eher einfache Fläche. Ich spiele auf dem VSTi eigentlich nur drei Akkorde: zunächst einen Zweiklang für 10 s, dann einen Dreiklang für 5 s und zum Schluss einen Vierklang. Alle hörbaren weiteren Intervalle und Glides entstehen, indem ich parallel auf einer zweiten MIDI-Tastatur das Pitch-Intervall ändere und mit dem Modulationsrad die Glidetime in Echtzeit anpasse – alles beeindruckend clean und nahezu zippernoise-arm, jedoch zugleich mit der genau richtigen Portion Kultcharakter im Vergleich zu moderneren, oft übersterilen Pitch-Plug-ins.

09 – Classical Trio dry: Das Parzival Trio aus Nürnberg in einer Aufnahme, die wir wiederum schon von meinem Test des Savant Audio Labs Quantum 2772 Evolution kennen.

10 – Classical Trio IM90 Small Room C: Ein Werks-Preset, das für mich wirklich überzeugend klingt, als hätte man das Streichtrio in einem kleinen historischen Schlösschen, gewissermaßen „im roten Salon“, aufgenommen. Beeindruckend, wie natürlich sich der in die Jahre gekommene Algorithmus mit den in der Vorlage stark ausgeprägten Erstreflexionen mischt – ein Effekt, den ich z. B. von älteren Lexicon-Kultgeräten und meinem aktuellen Bricasti M7 so nicht kenne.

11 – Classical Trio IM90 Theatre du Capitole: Ein größerer Raum im Stil eines Opernhauses. Nicht die Ausgeburt höchster Authentizität, aber dennoch sehr attraktiv für diese Aufnahme.

12 – Rockmix full: Ein Ausschnitt aus dem bald erscheinenden Titel „She“ der von mir produzierten Classic-Rock-Band „7 Minutes to Hell“.

13 – Rockmix Drums IM90 toggling: Drums solo, wobei eine Instanz der IM90 auf dem Shure SM57 der Snare liegt. Es handelt sich um ein eigenes Custom Preset, basierend auf dem Reverb #37 „Konzerthalle A“ mit 1,1 s Decay Time. Zur besseren Hörbarkeit beginne ich mit dem Effekt und wechsle nach jeweils vier Snare-Hits auf das unbearbeitete Signal. Die IM90 kann auf wundersame Weise helfen, bei weiten Overhead- und Room-Mic-Stereofeldern die Snare aus ihrer „Punkthaftigkeit“ zu erlösen – sozusagen Mr. Misters 80ies-Hall und Stereoizer in einem Aufwasch.

Weitere Informationen zum Savant Audio IM90 findet ihr auf der Website des Herstellers.

