Test: sE Electronics X1 A, Kondensatormikrofon

Der Hersteller sE Electronics hat die Palette bei seiner günstigen X1 Serie etwas gestrafft. Von den fünf Exemplaren, die ich vor zwei Jahren im Test hatte, sind noch das Ursprungsmodell X1, das Bändchen Mikrofon X1 R, der Drums- und Percussionspezialist X1 D und das neu hinzu gekommene X1 S übrig. Ladies and Gentlemen, please welcome the sE Electronics X1 A.

Auspacken

Wie bei den günstigen sE Mikrofonen üblich, kommt das X1 A in einem Pappkarton und liegt hier gut geschützt im Formschaum. Mit dabei ist eine Mikrofonklemme, die gegenüber früheren Modellen neu gestaltet wurde und nun durch weicheren Kunststoff bequemer zu nutzen ist.

Auch neu ist, dass sE seinen Produkten nun eine deutsche Bedienungsanleitung im DIN A6 Format beilegt. So müssen die Infos nicht mehr aus dem Internet abgelesen werden. Auf der Rückseite wird auf die Option hingewiesen, die 2-jährige Garantiezeit durch eine Registrierung des Produkts auf drei Jahre zu verlängern.

Äußerlichkeiten und innere Werte

Optisch gleicht das sE Electronics X1 A seinem Urvater wie ein Ei dem anderen. Derselbe schwarze Metallbody, schwarzes Einsprechgitter, Pad und Low Cut als Schieberegler aus Plastik. Beide Mikrofone bieten alleinig die Richtcharakteristik Niere.

Bei näherem Hinsehen sind allerdings doch Unterschiede wahrnehmbar. So sind die Kontakte des XLR-Anschlusses nun vergoldet und auch die Lackierung macht einen hochwertigeren Eindruck. Da scheint sE permanent nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen.

Während beim X1 das zweilagige Gitter einen Blick auf die Kapsel frei lässt, ist diese beim X1 A durch einen innenliegenden Wind- und Poppschutz aus Schaumstoff nicht optisch zugänglich.