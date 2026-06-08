Gut abgeschimt durch den Studioalltag!

Der Sennheiser HD 480 PRO Plus ist ein geschlossener Over-Ear-Studiokopfhörer für den professionellen Einsatz in Recording-, Monitoring- und Live-Umgebungen. Er richtet sich an Toningenieure, Produzenten und ambitionierte Homerecording-Nutzer, die eine zuverlässige Abschirmung bei gleichzeitig hochwertiger Klangqualität benötigen.

Kurz & knapp Was ist es? Sennheiser HD 480 PRO Plus, geschlossener Over-Ear-Studiokopfhörer für Recording, Monitoring und Live-Anwendungen. Klang: Druckvoller, kontrollierter Bass mit transparenter Signaltrennung und angenehmem Hochtonverhalten.

Druckvoller, kontrollierter Bass mit transparenter Signaltrennung und angenehmem Hochtonverhalten. Tragekomfort: Sehr bequemer Sitz mit moderatem Anpressdruck und atmungsaktiven Velourspolstern.

Sehr bequemer Sitz mit moderatem Anpressdruck und atmungsaktiven Velourspolstern. Ausstattung: Spiralkabel mit Mini-XLR-Anschluss, austauschbare Polster und hochwertiges Hardcase.

Spiralkabel mit Mini-XLR-Anschluss, austauschbare Polster und hochwertiges Hardcase. Praxis: Überdurchschnittliche Schallisolation für Recording- und Monitoring-Situationen.

Überdurchschnittliche Schallisolation für Recording- und Monitoring-Situationen. Fazit: Starkes Gesamtpaket für professionelle Studioarbeit mit kleiner Schwäche bei der Kabelverriegelung.

Bewertung Sennheiser HD-490 PRO Plus Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

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Vorgezogenes Fazit & Kaufberatung

Wer sich bei Sennheiser im Pro-Audio-Bereich bewegt, darf eines erwarten: keine Experimente, sondern handwerkliche Verlässlichkeit. Das erhält man beim HD 480 PRO Plus. Ohne großes Brimborium liefert der Kopfhörer klanglich einen anspruchsvollen Grundklang mit beachtlicher Konsequenz in allen anderen Bereichen.

Für rund 439,- Euro erhält man einen geschlossenen Studiokopfhörer, der im Aufnahme- und Monitoring-Alltag eine ausgesprochen souveräne Figur macht. Wer allerdings einen Kopfhörer für das abschließende Mastering-Urteil sucht, sollte eher, sofern man im Sennheiser Universum verbleiben möchte, zum offenen Bruder HD 490 Pro greifen. Die geschlossene Bauform hat bei aller Qualität naturgemäß ihre Grenzen.

Der HD 480 PRO Plus hingegen ist dann genau das richtige Werkzeug, wenn der Sänger im Aufnahmeraum steht, die Umgebung laut ist oder das Kabel nicht im Weg hängen soll. Kurzum, ein Kopfhörer, der mehr kann als sein Preis vermuten lässt, aber kein Allheilmittel ist.

Hintergrund: Wer baut hier eigentlich was?

Nur wenige deutsche Firmen haben es im Pro Audio Bereich geschafft, sich einen weltweiten Namen aufzubauen, wie es die nach vor in Familienbesitz befindliche Firma Sennheiser geschafft hat. Allerdings hat Sennheiser 2022 seine Consumer-Electronics-Sparte für rund 200 Millionen Euro an den Schweizer Hörgerätehersteller Sonova verkauft. Seitdem betreibt Sonova das Consumer-Geschäft unter der Marke Sennheiser auf Lizenzbasis, während die professionelle Audiotechnik (Mikrofone, Monitoring, Konferenzsysteme) im Familienunternehmen verbleibt. Das ist keine Kleinigkeit, denn es erklärt, warum der HD 480 PRO Plus ein echtes Sennheiser-Produkt ist, während der Noise-Cancelling-Kopfhörer im Elektronikmarkt nebenan technisch von einem anderen Unternehmen kommt.

Dass Sennheiser mit dem HD 480 Pro eine geschlossene Variante des HD 490 Pro auf den Markt bringt, ist konzeptionell naheliegend, aber nicht zwangsläufig erfolgversprechend. Solche Parallelmodelle scheitern nicht selten daran, dass der Klang der offenen Variante in der geschlossenen nicht reproduzierbar ist. Im vorliegenden Fall gelingt der Transfer jedoch bemerkenswert gut.

Verarbeitung & Ausstattung

Der in Rumänien von Hand gefertigte Sennheiser HD 480 PRO Plus präsentiert sich verarbeitungstechnisch solide und hochwertig. Der breite Kopfbügel aus Federstahl ist offen gestaltet und liegt unverhüllt da. Kein Kunststoffmantel, keine Designspielerei, aber dennoch optisch sehr geschmackvoll. Was auf den ersten Blick spartanisch wirkt, erweist sich in der Praxis als funktionale Entscheidung.

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Der Bügel lässt sich über klar definierte Rasterstufen sehr präzise an unterschiedliche Kopfgrößen anpassen und behält seine Position äußerst stabil. Ohrmuscheln und Halterungen bestehen aus Kunststoff, was einen gewissen optischen Kontrast zum Metallbügel erzeugt, aber dem Gesamtbild keinen ernsthaften Schaden zufügt. Ein Profiwerkzeug muss nicht schön sein, es muss funktionieren.

Die sogenannten Recording-Ohrpolster verdienen eine gesonderte Erwähnung: Der Materialmix aus seitlichem Kunstleder und aufliegender Velouroberfläche ist ein interessantes Konzept, das Schalldämmung und Tragekomfort miteinander verbindet. Das Kunstleder reduziert die Schalldurchlässigkeit, das Velours minimiert den Anpressdruck, schont Brillenträger und hält den Kopf kühler als klassische Lederpolster es täten.

Denn wer kennt das Problem nicht: Nach zwei Stunden Aufnahme fühlen sich die Ohren an wie in einer Sauna eingemauert. Beim HD 480 PRO Plus bleibt dieser Effekt erfreulicherweise aus.

Das Kopfpolster des Sennheiser HD 480 Pro Plus sitzt per Klettverschluss am Bügel und lässt sich unkompliziert tauschen. Bei den Ohrpolstern ist mehr Geduld gefragt – sie sind geklippt und lassen sich nur mit gewissem Kraftaufwand lösen, sitzen dafür aber bombenfest. Ersatzteile sind separat erhältlich, was in dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit ist und die Langlebigkeitsperspektive des Kopfhörers deutlich verbessert.

Ein großes Plus ist das beidseitig anschließbare Kabel per Mini-XLR. Das mitgelieferte Spiralkabel dehnt sich auf drei Meter aus und ist damit für den Studiobetrieb die optimale Ausführung. Es verheddert sich nicht, baumelt nicht im Weg und überträgt kaum Körperschall – dank der gewendelten Abschnitte direkt am Anschluss. Dass sich diese Konstruktion in der Praxis tatsächlich bewährt, ist keine Marketingbehauptung, sondern schlicht feststellbar. Kabelgeräusche sind mit diesem Modell kaum ein Thema.

Einen Wermutstropfen gibt es jedoch: Die Arretierung des Steckerkabels im Gehäuse erweist sich als ausgesprochen stur. Man muss wirklich mit aller Kraft am Stecker ziehen und zerren, um ihn zu entfernen. Ein winziger Druckpunkt bei der Verriegelung sorgt dafür, dass Kabelwechsel zur kleinen Geduldsprobe werden. Hier hätte ich mir etwas mehr Praxistauglichkeit gewünscht.

Sehr schön gestaltet sich auch das mitgelieferte Hardcase, das mit einem echten Schutz für den Sennheiser HD 480 PRO Plus und (ACHTUNG!) über einen hochwertigen Reißverschluss verfügt. Ich kann gar nicht aufzählen, wie oft ich mich überminderwertige Reißverschlüsse im Audiobereich in den letzten Jahren aufregen musste.

Tragekomfort des Sennheiser HD 480 Pro Plus

Wer über längere Sessions nachdenkt, darf aufatmen. Der Sitz des Hörers ist wirklich hervorragend. Selbst bei ruckartigen Bewegungen oder dem Beugen des Kopfes um 90 Grad verbleibt der Hörer ohne jedes Rutschen in seiner Position. Gleichzeitig ist der Anpressdruck für einen geschlossenen Kopfhörer ungewöhnlich moderat. Kein Schraubstockgefühl, das nach einer Stunde zum Abnehmen zwingt. Die Velourspolsterung an allen körperaufliegenden Stellen und die flexibel gelagerten Ohrmuscheln tun ihr Übriges. Mit 272 Gramm ohne Kabel bewegt sich das Gewicht in einem angenehmen Rahmen.

Einziger Vorbehalt: Wer einen überdurchschnittlich großen Kopf hat, stößt beim Ausziehen des Bügels an die maximale Einstellung. Für wirklich große Köpfe sollte man daher vor Kauf eine Überprüfung der möglichen Einstellungen vornehmen.

Wie klingt der Sennheiser HD 480 Pro Plus?

Der Sennheiser HD 480 PRO Plus fällt klanglich durch den typischen Grundsound eines geschlossenen Kopfhörers auf. Eine leicht basslastige, aber tieftonstabile Grundwiedergabe mit gezügelten Mitten und moderaten Höhen. Diesen Grundklang mag man oder nicht, je nachdem wie sich die persönlichen Präferenzen gestalten. Allerdings sei hier klar gesagt: Innerhalb dieser charakteristischen Abstimmung agiert der Sennheiser HD 480 PRO Plus auf überdurchschnittlichem Niveau.

Der Tieftonbereich gibt sich definiert und druckvoll, kein aufgeblasenes Bassfundament, wie es bei manchen Tracking-Kopfhörern zur Verfügung steht, die eher auf Wohlklang als auf Kontrolle ausgelegt sind. Transparente und hochwertige Produktionen klingen entsprechend lebendig, ohne dass die Referenztauglichkeit darunter leidet.

Die Mitten sind präzise und aufgeräumt, Stimmen klingen voll und nah, Gitarren werden mit guter Auflösung, allerdings mit einer dezenten „Belegtheit“ im Hochmittenbereich wiedergegeben.

Was bei diesem Hörer überdurchschnittlich gut abschneidet, ist die räumliche Trennung der einzelnen Signale. Selten hört man in diesem Preissegment einen Kopfhörer, der so transparent und geschmackvoll in diesem Bereich zu Werke geht. Impulse und Transienten werden authentisch und neutral übertragen.

Im Hochtonbereich gibt sich der Sennheiser HD 480 PRO Plus zurückhaltend, frei von Schärfe und aggressiven Zischlauten, was bei langen Recording-Sessions eindeutig von Vorteil ist. Wer allerdings diffizile High-End-Entscheidungen treffen muss oder wer S-Laute analytisch prüfen möchte, ist mit dem offenen Brudermodell besser beraten. Vergleichbare Hörer aus dem Hause Beyerdynamic lieferten im direkten Vergleich etwas mehr Hochtondetail und minimal bessere Tiefenstaffelung, dafür überzeugt der Sennheiser mit ehrlichem Bass, stärkerer Stimmpräsenz und dem geringeren Gewicht.

Die Schallisolation ist für die Preisklasse ebenfalls überdurchschnittlich gut. Gesangsaufnahmen, akustische Gitarren, ggf. laute Regieräume, der HD 480 PRO Plus schirmt zuverlässig ab, ohne dass nennenswerte Anteile der Signale nach außen dringen.