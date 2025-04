Warmer und transparenter Sound

Mit dem Sennheiser HD 550 präsentierte der in Wedemark ansässige Hersteller vor einigen Wochen einen neuen Kopfhörer. Dieser wird als Einstiegsprodukt in die Welt der audiophilen Sennheiser-Kopfhörer beworben und soll gegenüber den bisherigen Modellen einen erweiterten Frequenzgang aufweisen.

Sennheiser HD 550: Übersicht und erster Eindruck

Auch wenn der HD 550 nicht explizit als Studiokopfhörer beworben wird, wollten wir wissen, ob und wenn ja, wie gut er sich im Tonstudio behaupten kann. Denn von Sennheiser hatten wir bereits mehrere Kopfhörer aus der HiFi-Sparte im Test und vielen von diesen Kopfhörern konnten wir am Ende einen sehr guten Klang bescheinigen, der absolut tonstudiotauglich ist.

Geliefert wird der Kopfhörer im für Sennheiser typischen bedruckten Karton. Anders als bei so manchem Lifestyle-Produkt herrscht hier eher neutrale Nüchternheit und funktionales Verpackungsdesign vor.

Neben dem Kopfhörer selbst befindet sich in der Verpackung lediglich ein dünner Stoffbeutel für Aufbewahrung und Transport des Kopfhörers sowie ein gerade ausgeführtes 1,8 m langes Kabel, das auf einem vergoldeten 3,5 mm-Klinkenstecker endet. Ein Adapter auf 6,3 mm Klinke liegt bei.

Neben dem Kabel lassen sich beim Sennheiser HD 550 auch die Ohrpolster austauschen, so dass einem langfristigen Einsatz zunächst einmal nichts im Wege steht.

Das Design würde ich mit schick und modern umschreiben und insgesamt macht der Kopfhörer verarbeitungstechnisch einen guten Eindruck. Alle Bestandteile des vornehmlich aus Kunststoff gefertigten Kopfhörers sind ordentlich montiert und verschraubt. Das Gewicht liegt bei 237 g, so dass der Kopfhörer sehr leicht auf dem Kopf aufsitzt.

Das niedrige Gewicht und das daraus resultierende haptische Gefühl verleitet vielleicht auch dazu, den Kopfhörer nicht unbedingt für einen On-the-road-Einsatz einzuplanen, aber wie bereits erwähnt, ist der HD 550 gut verarbeitet. Einem Einsatz im Heim- oder Tonstudio bzw. im Wohnzimmer steht also absolut nichts im Weg.

Den Kopfbügel ist weich gepolstert und passt sich sehr gut verschiedenen Kopfformen an. Die Ohrmuscheln lassen sich auf beiden Seiten rund 5,5 cm ausfahren, dazu sind sie leicht drehbar.

Der Kopfhörer sitzt sehr angenehm auf und aufgrund seines offenen Designs gibt es auch kein beengtes Gefühl, auch bei längeren Sessions nicht. Die Ohrmuscheln sind auf der Innenseite mit Velours ausgekleidet und der Kopfbügel mit Kunstleder ummantelt.

Technisch kommt bei diesem Sennheiser Kopfhörer ein Schallwandler mit einer Größe von 38 mm zum Einsatz. Dieser wird von Sennheiser im irischen Tullamore gefertigt. Den Frequenzgang gibt der Hersteller mit 6 Hz bis 39,5 kHz an. Eine enorm breites Feld, das mit menschlichen Ohren aber keineswegs zu verifizieren ist. Interessant erscheint dabei die sehr geringe Gesamtverzerrung, die laut Sennheiser bei weniger als 0,2 % liegt.

Der Kennschalldruck beläuft sich auf 106,7 dB, die Impedanz liegt bei 150 Ohm.

Wie klingt der Sennheiser HD 550?

Während des Tests musste sich der HD 550 an unterschiedlichen Quellen und Signalgebern beweisen. Neben einem SPL Phonitor Mini kam dabei u. a. der Monitorcontroller Drawmer CMC2, ein älteres iPhone SE und ein Mackie 1604 Mischpult mit seinem Kopfhörerausgang zum Einsatz.

Der erste Eindruck ist sehr positiv, denn der HD 550 bietet ein sehr warmes, nicht zu analytisch, aber dennoch neutrales Klangbild. Einen stimmigen Mix vorausgesetzt, bringt er Songs und Tracks, vor allem im Bereich der Klassik, Jazz oder akustischen Live-Produktionen, wunderbar ans Ohr. Tiefe Kontrabässe sind druckvoll, klar und präzise, fette Kickdrums sauber. Aber alles nicht mit allzu viel Punch, was zum einen natürlich an seiner offenen Bauweise, zum anderen aber auch an der klanglichen Abstimmung liegt.

Der höhere Frequenzbereich wird sehr detailliert dargestellt und klingt schön brillant, wird aber in keinster Weise aufdringlich oder scharf, was das insgesamt sehr angenehme Klangbild des Sennheiser HD 550 unterstreicht.

Im Mittenbereich schafft es der Kopfhörer vor allem wieder bei ruhigeren Mixes, eine sehr große Ausgewogenheit an den Tag zu legen. Für härtere Rock-Nummern würde ich ihn vermutlich nicht heranziehen, das ist nicht so sein Metier.

Im Vergleich zu meinem eigenen AKG K812 agiert der Sennheiser deutlich wärmer und bei Weitem nicht so analytisch wie der offene AKG-Kopfhörer. Der K812 befindet sich preislich natürlich auf einem ganz anderen Niveau, schlägt sich beim Klangvergleich aber durchaus wacker.

Besonders gut gefallen hat mir beim HD 550 die Positionierung von einzelnen Signalen oder Instrumentengruppen auf der Stereobühne. Bei Mix-Entscheidungen lassen Veränderungen sehr gut nachvollziehen.

Aufgrund seiner Bauweise dichtet der Sennheiser HD 550 natürlich nicht allzu stark nach außen hin ab. Auch lautere Geräusche von außen bekommt man bei aufgesetztem Kopfhörer durchaus mit. Dafür bietet er aber wie gesagt ein angenehmes, transparentes Klangbild, das sowohl für den Musikgenuss zu Hause als auch im Tonstudio sein Einsatzgebiet finden kann.