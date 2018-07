Test: Sennheiser HD 660 S, Studiokopfhörer

Neueste Schallwandler inklusive

Mit dem HD 660 S hat Sennheiser einen Nachfolger der eigentlich für den Hi-Fi-Einsatz konzipierten HD 650 und HD 600 Kopfhörer entwickelt. Dementsprechend wird der Sennheiser HD 660 S auf der Sennheiser Website auch unter „High End“ geführt und nicht unter der für uns Musiker, Sänger und Produzenten gedachten „Studio“-Sektion. Doch da man die Vorgänger durchaus auch im ein oder anderen Studio vorfindet, ist das Grund genug, uns den Sennheiser HD 660 S einmal genauer anzuschauen.

Aufbau des Sennheiser HD 660 S

Beim Sennheiser HD 660 S handelt es sich um einen Kopfhörer der offenen Bauweise. Hierdurch ist er vor allem für die Bereich Mix und Mastering prädestiniert. Aufgrund der bauartbedingten relativ großen und Abstrahlung nach außen hin, eignet er sich wenig bis gar nicht für den Recording-Bereich.

Optisch hält Sennheiser seinen neuen Schützling sehr dezent in Schwarz. Der vornehmlich aus Kunststoff gefertigte Kopfhörer bringt ein Gewicht von 260 Gramm zzgl. Kabel auf die Waage, entsprechend leicht sitzt er auf dem Kopf auf. Die Ohren werden vom Kopfhörer komplett umschlossen. Nicht nur dank des Gitternetzes, das an den Außenseiten der Ohrmuscheln angebracht ist, entwickelt sich jedoch kein „abgeschottetes Gefühl“ – sehr gut.

Die Innenseiten der Ohrmuscheln sind mit SCHAUMSTOFF ausgekleidet, entsprechend weich sitzen sie rund um den Ohren auf. Auch die Unterseite des Kopfbügels ist mit Schaumstoff ausgekleidet. Das bereits erwähnte Gitternetz erlaubt einen guten Blick auf die Wandler des Sennheiser HD 660 S.

Die Verarbeitung wirkt solide, wenn auch der Griff zu Kunststoff als Hauptmaterial des Kopfhörers einen klaren Unterschied zu anderen road-tauglichen Kopfhörern deutlich lassen wird. Für den Betrieb im Studio sehe ich hierbei jedoch keine Einschränkungen.

Geliefert wird der HD 660 S in einer edel anmutenden Box, die innen komplett mit Schaumstoff ausgekleidet ist und eine entsprechend gute Aufbewahrungsmöglichkeit darstellt. Zum Lieferumfang gehören eine mehrsprachige Bedienungsanleitung, ein kurzes Adapterkabel von Groß- und Kleinklinke sowie zwei 3 m lange gerade Anschlusskabel. Während das erste der beiden Kabel unsymmetrisch ausgeführt ist und auf einem 6,3 mm Klinkenstecker endet, ist das zweite Kabel symmetrisch und endet auf einem 4,4 mm Klinkenstecker. Hierüber lässt sich der Kopfhörer an entsprechende Kopfhörerverstärker anschließen. Die Kabel sind austauschbar, am Kopfhörer werden sie beidseitig befestigt und rasten sicher ein, alle Kabel sind mit vergoldeten Steckern versehen.