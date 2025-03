Ein Mikrofon-Klassiker neu aufgelegt

Das dynamische Mikrofon MD 421 wurde im Oktober 2024 in einer Kompakt-Version neu aufgelegt und stellt sich nun einem ausführlichen Amazona-Test. Was bietet die neue Sennheiser MD 421 kompakt Version?

Die deutsche Firma Sennheiser kann getrost als Global Player bezeichnet werden. Entwickelt und fertigt man „Made in Germany“, ist der Name Sennheiser weiterhin auch in der Geschäftsführung vertreten. Und mit über 2.000 Mitarbeitern zählt das in Wedemark-Wennebostel bei Hannover ansässige Unternehmen klar zu den Global Playern und bedient den Markt für professionelle Mikrofone und Studiotechnik.

Sennheiser MD 421 – ein Jahrhundertmikrofon

Wer das nicht kennt, der hat gepennt. So oder so ähnlich muss das Erwähnen dieses Mikrofons schon vonstattengehen, denn wohl jeder hat bewusst oder unbewusst schon mal das Mikro irgendwo gesehen oder zumindest gehört. Reden der deutschen Nachkriegsgeschichte wurden bei etlichen Bundestagsdebatten teils mit einem MD 421 mikrofoniert. Das MD 421 war und ist jahrzehntelanger TV- und Rundfunkanstalten-Standard als Mikrofon mit Allrounder-Qualitäten. Selbst Blödelbarde Otto Waalkes hat das Mikrofon in den 1970ern schon vor seinem Rüssel, äh Mund, gehabt. Auch gewann Udo Jürgens mit dem MD 421 den Grand Prix Eurovision de la Chanson, der heute als ESC bekannt ist.

Das Mikrofon hatte seine Hochzeiten in Sachen TV Präsenz in den 1960er- und den 1970er-Jahren. Während der Testphase zum MD 421 Kompakt habe ich das alte 421er Mikrofon mehrfach bei TV-Dokumentationen erkennen können. Die Queen beim Besuch in Berlin, Steppenwolf beim TV Auftritt im Musikladen – oder war es der Beatclub? Kaiser Franz Beckenbauer beim Interview und sogar das schwedische Königshaus hat bei seinen Hochzeitsfeierlichkeiten in den späten 1970ern das Mikrofon genutzt.

Heutzutage wird das Mikrofon sehr gerne für die Abnahme von Teilen des Drumkits sowie Bass-Cabinets und bei Blechblasinstrumenten eingesetzt und ist auch hier immer noch Studiostandard. Kürzlich habe ich das MD 421 in einem auf Retro gemachten Musikvideo von Sarah Engels erblickt und sogar der wohl prominenteste Vertreter der Turnschuhgeneration Außenminister und Vizekanzler AD Joschka Fischer hat es zu seinen Jugendzeiten im Frankfurter Hausbesetzer-Umfeld vor dem Mund gehabt. Noch Fragen?

Die Historie des Sennheiser MD 421

Das MD 421 kompakt wirbt u. a. mit seinem Innenleben. Die Kapsel ist mit der des MD 421-II identisch. Die Historie zeigt die Einführung des MD 421 im Jahr 1960. Das MD 421-2 ist symmetrisch und bietet einen Großtuchelanschluss, das MD 421-N mit 5-stufigem Drehschalter zur schrittweisen Bassabsenkung und Kleintuchelanschluss. Das MD 421 Deluxe ist vom Innenleben her identisch zum MD 421-N, jedoch in schwarzer statt grauer Ausführung.

Zum Anschluss an Tonbandgeräte und Bandmaschinen sind die beiden Modelle MD 421 HL und HN zu nennen. HL kann wahlweise auch unsymmetrisch geschaltet werden, HN hat nur den unsymmetrischem Ausgang. Für die Neuzeit sind die MD 421-U Modelle interessant. Diese sind allesamt XLR-symmetrisch ausgebend gefertigt, nur der Gewindeanschluss unterscheidet sich.

Für die DIY-Freunde, die Stecker und Adapter gerne selbst löten, sei erwähnt, dass die Pin-Belegung im Laufe der Jahrzehnte variiert wurde. Details dazu finden sich im Netz bzw. habe ich weiter unten einige Quellen verlinkt.

Was für den einen hässlich aussieht, wirkt für den anderen wie eine Design-Offenbarung. Jedenfalls hat das „alte“ MD-421 einen absoluten Wiedererkennungswert, der im neuen kompakten Design immer noch erkennbar ist, aber eben nicht gleich „hier bin ich“ schreit.

Laut Informationen des Herstellers ist die verwendete Kapsel identisch zur MD 421-2 Serie. Bitte hört in die Klangbeispiele rein, für mich klingt das Kompakt Mikrofon aber etwas wuchtiger als sein Retro-Vorgänger. Erklärt wird das werkseitig durch die Produktion innerhalb bestimmter Grenzen, die u. a. durch die Handfertigung entstehen können. So können Abweichungen im Frequenzgang auch erklärt werden.

Aufbau des Sennheiser MD 421 Kompakt

Wie der Name schon sagt, ist das MD-421 kompakt deutlich kleiner als seine Modellvorgänger. Auch die Schnellwechselklemme aus alten Tagen wurde moderneren Anforderungen geopfert. Für Drummer interessant ist die optional erhältliche MZH-Klemme. Diese befestigt das Mikro auf Wunsch ein Stativ einsparend direkt an Bassdrum, Tom und Snare-Chassis.

Sehr gerne werden auch die Allrounder-Qualitäten des Mikrofons angepriesen. Sennheiser hat dafür ein paar Grafiken beigelegt, die zeigen, auf was man achten muss.

MD 421 Kompakt: Klangbeispiele

In meiner Sammlung tummeln sich diverse alte MD 421-Modelle. So u. a. das Standard-Modell mit der M- und S-Umschaltung (Filter für Musik und Sprache) mit Tuchelanschluss sowie auch das schwarze Modell mit XLR-Anschluss. Für die Klangbeispiele habe ich nur das beigefarbene Standardmodell parallel zum getesteten MD 421 kompakt Modell mikrofoniert und mir sind grundlegend dieselben Klangcharakteristika aufgefallen, wobei das EQ-Verhalten doch innerhalb der erwähnten Fertigungsgrenzen abweicht.

Das kompakt Modell ist untenrum wuchtiger. Wer das nicht mag, kann dem Kompakt Modell mit leichten EQ-Korrekturen den Charakter des Vintage-Standard-Modells verleihen. Gerade bei Toms sind die Qualitäten des Mikrofons sehr geschätzt. Bei den Aufnahmen bin ich über ein Yamaha MG10XU Pult zur Vorverstärkung und Wandlung gegangen. Sicherlich kann ein guter Preamp oder ein zwischengeschalteter Pegel-Booster noch mehr aus dem Mikrofon herauskitzeln.

Der verzerrte Gitarren-Sound macht jedoch eine Ausnahme in Sachen Klang. Denn hier zeigt sich eine Abweichung des Grundklangs. Beide Speaker des Gallien Krueger Amps klingen etwas unterschiedlich. Im Zweifel muss man durch Positionieren probieren, welcher Sound wie erreichbar ist.

Am Winkel der Mikrofonschiene sieht man schon, dass das MD 421 Kompakt deutlich kleiner dimensioniert ist. Das bedeutet Platzsparen und es ist gleichzeitig günstiger in der Anschaffung.