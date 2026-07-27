57 Stunden Akku und toller Sound

Auch wenn unser heutiger Testkandidat, der Sennheiser Momentum 5, nicht direkt im Studio- oder Recording-Bereich beheimatet ist, wissen wir, dass solche drahtlosen ANC-Kopfhörer von vielen unserer Leser regelmäßig genutzt werden. Wie auch die kleinen, weißen In-Ears von Apple & Co., die heutzutage fast Standard beim hören von Musik sind, nutzen viele User solche ANC-Kopfhörer auf Reisen oder beim entspannten Musikgenuss auf der Couch. Den neuen Sennheiser Momentum 5 haben wir uns für euch einmal näher angeschaut.

Kurz & knapp Was ist es? Der Sennheiser Momentum 5 ist ein kabelloser Over-Ear-ANC-Kopfhörer mit Bluetooth, USB-Audio und analogem Betrieb. Er richtet sich an Nutzer, die hohen Klangkomfort, effektive Geräuschunterdrückung und eine lange Akkulaufzeit suchen. Klang: Sehr detailreicher, dynamischer und druckvoller Sound mit präzisem Bass und breiter Stereobühne.

Sehr detailreicher, dynamischer und druckvoller Sound mit präzisem Bass und breiter Stereobühne. ANC: Effektive Geräuschunterdrückung mit acht Mikrofonen und gut funktionierendem Transparenzmodus.

Effektive Geräuschunterdrückung mit acht Mikrofonen und gut funktionierendem Transparenzmodus. Akku: Bis zu 57 Stunden Laufzeit mit aktiviertem ANC sowie vom Nutzer austauschbarer Akku.

Bis zu 57 Stunden Laufzeit mit aktiviertem ANC sowie vom Nutzer austauschbarer Akku. Ausstattung: Bluetooth 5.4, zahlreiche aptX-Codecs, USB-Audio und umfangreiche Smart-Control+-App.

Bluetooth 5.4, zahlreiche aptX-Codecs, USB-Audio und umfangreiche Smart-Control+-App. Fazit: Klangstarker Premium-Kopfhörer mit hoher Zukunftssicherheit, sehr gutem Komfort und überzeugender Gesamtausstattung.

Bewertung Sennheiser Momentum 5 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Bewertung des Autors

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Aufbau des Sennheiser Momentum 5

Mit dem Momentum 5 möchte Sennheiser den nächsten Entwicklungsschritt gehen und bietet damit eine Alternative zum bereits länger erhältlichen HDB 630 an, den wir euch zeitnah in einem eigenen Test (samt Vergleich zum Momentum 5) präsentieren werden.

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Optisch hat Sennheiser den Over-Ear-Kopfhörer Momentum 5 dezent designt. Er bietet eine zurückhaltende Optik, die fast schon minimalistisch erscheint. Die glatte Außenseite der Ohrmuscheln verhilft dem Kopfhörer zu einem edlen und zeitlosen Touch. Erhältlich ist der Momentum 5 in den drei Farben Schwarz, Weiß und Denim (Blau), da sollte für jeden etwas Passendes dabei sein.

Der Kopfbügel des Momentum 5 ist außen mit Stoff bespannt. Auf der Innenseite haben ihn die Sennheiser-Entwickler mit einem weichen Kunstleder bezogen, über das der Kopfhörer sehr angenehm auf dem Kopf aufsitzt. Bei längeren Sessions wird dieses zwar warm, und die rund 290 g Gewicht merkt man nach einiger Zeit natürlich ebenfalls auf dem Kopf, aber insgesamt bietet der Sennheiser Momentum 5 einen sehr guten Tragekomfort.

Zusammenfalten lässt sich der Kopfhörer leider nicht, aber dafür flach hinlegen, die Ohrmuscheln eindrehen und im zum Lieferumfang gehörenden Case verstauen. Dieses misst ca. 20 x 21 x 5 cm.

Neben dem Kopfhörer und dem erwähnten Case gehören ein USB-C-Ladekabel, ein Audiokabel mit 3,5 mm-/2,5 mm-Steckern sowie ein Handbuch zum Lieferumfang. Holt man den Sennheiser Momentum 5 zum ersten Mal aus seiner Verpackung, zieren die Ohrmuscheln Aufkleber, auf denen die wichtigsten Steuerungsgesten erklärt werden, dazu später mehr. Hat man die Steuerung verinnerlicht, lassen sich die Aufkleber rückstandsfrei von den Ohrmuscheln entfernen.

Gegenüber dem Vorgänger Momentum 4 hat sich technisch einiges getan. Gleich geblieben ist jedoch der 42-mm-Treiber. Klanglich soll sich das aktuelle Modell an den HD-600-Serie orientieren, so dass Nutzer einen kraftvollen, dynamischen und detailreichen Klang erwarten dürfen.

Seine Verbindung stellt der Kopfhörer wahlweise über Bluetooth, über ein Klinkekabel oder über USB her. Dabei werden die Daten im USB-Modus mit 24 Bit und 96 kHz übertragen, sehr gut. Die Frequenzbereiche gibt Sennheiser je nach Übertragungsart wie folgt an:

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USB & Bluetooth: 6 Hz bis 40 kHz

Analog: 6 Hz bis 22 kHz

Bei den Übertragungsarten ermöglicht Sennheiser nun neben den Codecs AAC, SBC und den aptX-Versionen aptX, aptX Adaptive und aptX HD auch aptX Lossless und der Sennheiser Momentum 5 arbeitet ab Werk mit Bluetooth 5.4. Auch wenn Bluetooth 6.0 bereits angekündigt wurde, wird es mit Sicherheit noch etwas dauern, bis sich der neue Standard verbreitet hat, aber Sennheiser wird diesen dem Momentum 5 später per Firmware-Update nachreichen. Auch Dolby Atmos mit Head-Tracking soll später per Update nachgereicht werden.

Die Anzahl der für das ANC-System wichtigen Mikrofone wurde von vier auf acht erhöht, was laut Sennheiser u.a. dazu führt, dass das Active Noise Cancelling bis zu drei mal effektiver als beim Vorgänger ist. Auch der Transparenzmodus, bei dem man die Signale des Kopfhörers mit den Umgebungsgeräuschen mischen kann, sowie Telefonate profitieren davon.

Eine der interessantesten Neuerungen beim Sennheiser Momentum 5 ist der austauschbare Akku – und zwar nicht vom Reparaturdienst oder durch Einsendung beim Hersteller, sondern durch den Nutzer selbst. Hierfür gibt es für den Kopfhörer auf alle Fälle einen Extra-Punkt, auch wenn Sennheiser hier einer im Jahr 2027 kommenden EU-Regel vorgreift, die Hersteller dazu verpflichtet, Nutzern den Austausch von Kopfhörerakkus zu ermöglichen.

Einen Plus-Punkt gibt es definitiv auch für die lange Akkulaufzeit. Laut Sennheiser schafft es der Momentum 5 auf eine Laufzeit von 57 Stunden – und das bei aktiviertem ANC-System. Damit könnte der Kopfhörer weit über zwei Tage durchlaufen, das ist schon Spitzenklasse. Zum Vergleich: die AirPods Max 2 und die Bose Quiet Comfort QC35 II bringen es auf ca. 20 Stunden, andere Modelle von Sony und Sennheiser auf rund 30 Stunden.

Wichtig zu wissen: auch wer den Sennheiser Momentum 5 per Kabel nutzt, muss diesen anschalten. Das ist bei Kopfhörern anderer Hersteller anders.

Steuerung

Der Sennheiser Momentum 5 lässt sich direkt am Kopfhörer mit Hilfe von Touch-Flächen steuern. Dazu gibt es eine Taste, die für das An-/Ausschalten und die Kopplung via Bluetooth zuständig ist. Mit Hilfe von unterschiedlichen Gesten wie Tippen oder Wischen können Nutzer die Lautstärke ändern oder zum nächsten Titel der Musik-Playlist gehen. In der Praxis funktioniert das sehr gut. Während des Tests haben die Touch-Flächen sauber und zielgenau auf Gesten reagiert.

Komfortabler geht es über die zugehörige App, die für iOS und Android erhältlich ist. Neben Verbindungseinstellungen, einem 8-Band-Equalizer samt persönlichen Klangprofilen und Personalisierungen lassen sich über die „Smart Control+“-App auch sogenannte Sound-Zonen einrichten. So kann der Momentum 5 bei Erreichen einer bestimmten geografischen Zone wie bspw. am Arbeitsplatz oder im Fitnessstudio automatisch das ANC aktivieren oder ausschalten. In der Praxis funktioniert das erstaunlich gut.

Über die App lässt sich natürlich auch das ANC-System anpassen, das zwar mit hohen, nicht-gleichmäßigen Geräuschen an seine Grenzen kommt, gleichbleibende Klangquellen wie Geräusche im Zug oder Flugzeug sehr effektiv eliminiert. Im Vergleich zu den kürzlich getesteten AirPods Max 2 empfinde ich das ANC des Sennheiser Momentum 5 einen Tick besser.

Wie klingt der Sennheiser Momentum 5?

Während des Tests muss sich der Momentum 5 an unterschiedlichen Quellen beweisen. Neben dem Kabelbetrieb an einem SPL Phonitor Mini kommt ein Kopfhörerausgang eines aktuellen Mackie Pults, der Monitorcontroller Drawmer CMC2 sowie ein älteres iPhone SE zum Einsatz. Bei der drahtlosen Bluetooth-Übertragung sowie über USB dazu ein Mac Studio und ein aktuelles Samsung Smartphone. Stilistisch gilt es wie immer allerhand zu bewältigen, von aktuellen Charts-Songs über Klassik und Jazz bis hin zu älteren und moderneren Electro-Titeln.

Klanglich kann der Sennheiser Momentum 5 auf ganzer Linie überzeugen. Grundsätzlich bietet der Over-Ear-Kopfhörer einen dynamischen, detailreichen und vor allem druckvollen Sound. Der Bassbereich kommt sehr akkurat und präzise rüber und es ist erstaunlich, wie druckvoll der Momentum 5 auch den Subbassbereich abbilden kann. Obwohl der Kopfhörer in der Grundeinstellung für meinen Geschmack schon ordentlich Bass bietet, lässt sich dieser auf Wunsch über die App noch weiter verstärken. Und selbst dann bleibt der Bass weiterhin klar und knackig.

Im Mittenbereich überzeugt der Kopfhörer mit einer hohen Sprachverständlichkeit, die sowohl bei Vocals/Gesang als auch beim Hören von Podcasts oder Schauen von Filmen und Serien von Vorteil ist. Auch beim Telefonieren ist das natürlich ein schöner Plus-Punkt.

Die Höhen werden sehr sauber abgebildet und runden das insgesamt sehr gute Klangbild des Sennheiser Momentum 5 ab. Mit einer schönen Brillanz versehen, kommen selbst kleinste Details ans Ohr, was vor allem bei gut gemachten (und gespielten) Live-Aufnahmen beeindruckend ist. Leisere Geräusche aus dem Orchester oder der Jazz-Combo sorgen dafür, dass der Momentum 5 hier einen richtig tollen und detaillierten Sound bietet.

Live-Aufnahmen machen mit dem Kopfhörer auch deshalb so viel Spaß, da er die Stereobühne vergleichsweise weit aufspannt und sich einzelne Mix-Bestandteile sehr gut orten lassen. Alles in allem kann man den Klang des Sennheiser Momentum 5 daher nur mit sehr gut bewerten.

Günstige Alternative

Wer die neuen Features des Momentum 5 nicht zwingend benötigt, sollte sich einmal das Vorgängermodell Momentum 4 anschauen, dass es aktuell für 199,- Euro zu kaufen gibt. Die limtierte Sonderauflage zum 80-jährigen Sennheiser-Jubiläum wurde vom in Hannover geborenen Künstler Bond Truluv designt.