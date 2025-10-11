Kompakter analoger Synthesizer mit Aftertouch

Der Sequential Fourm ist ein polyphoner Analogsynthesizer, der die Essenz klassischer Prophet-Sounds in ein kompaktes, modernes Instrument überträgt. Mit echter polyphoner Aftertouch-Tastatur, direktem Bedien-Layout und einem warmen, lebendigen Klangcharakter lädt er zum sofortigen Spielen und Experimentieren ein. Dieser Synthesizer will nicht nur nostalgische Gefühle wecken, sondern sich als kreatives Zentrum moderner Produktionen behaupten. Ob ihm das gelingt?

Kurz & knapp Was ist es? Sequential Fourm, polyphoner Analogsynthesizer, kompakter Synthesizer mit Prophet-DNA für Bühne und Studio. Klang & Flexibilität: Vielseitiger, klassischer Sequential-Sound mit flexiblen Oszillatoren und Modulationsmatrix.

Vielseitiger, klassischer Sequential-Sound mit flexiblen Oszillatoren und Modulationsmatrix. Bedienung: Übersichtliches Layout, polyphoner Aftertouch und praktische Features wie Chord-Mode und Sequencer.

Übersichtliches Layout, polyphoner Aftertouch und praktische Features wie Chord-Mode und Sequencer. Preis-Leistung: Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, hochwertige Verarbeitung und transportfreundliches Design.

Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, hochwertige Verarbeitung und transportfreundliches Design. Fazit: Eigenständiger Synthesizer mit Prophet-Charakter, ideal für Einsteiger und mobile Musiker.

ANZEIGE

Sequential Fourm, polyphoner Analogsynthesizer

Junger Synth mit Geschichte

Wer an Dave Smith denkt, denkt an Sequential Circuits und an berühmte Instrumente wie den Prophet 5 oder Prophet VS. Diese berühmten Instrumente leben bis heute weiter: Ihre DNA steckt in allen Instrumenten, die Dave Smith später unter dem Namen Dave Smith Instruments (DSI) und dann Sequential produziert hat. Außerdem natürlich auch in zahlreichen Klonen anderer Hersteller, allen voran Behringer.

Letzterer dürfte auch der Grund gewesen sein, warum etablierte Hersteller wie Moog oder nun auch Sequential zunehmend unter Druck geraten sind, denn eines kann man den Klonen der berühmten Vorbilder nicht nachsagen: dass sie schlecht klängen. Ganz im Gegenteil. Nicht nur junge Musiker erfüllen sich mit diesen günstigen Nachahmern den Traum, mit dem Sound der Legenden zu musizieren, ohne Unsummen dafür ausgeben zu müssen.

Bereits der Moog Messenger hat gezeigt, dass man die Moog-DNA mit modernen Features versehen auch in ein Produkt mit konkurrenzfähiger Preisgestaltung gießen kann. Nun folgt mit dem Sequential Fourm ein weiterer Synthesizer, der die Herzen vieler junger und jung gebliebener Fans schneller schlagen lassen dürfte. Sequential verspricht nicht weniger als den legendären Sound des Prophet-5 mit diesem schlanken, leichten und sehr günstigen Synthesizer in die Heimstudios und auf die Bühnen zu bringen.

Prophet 5 DNA

Sequential bewirbt den Sequential Fourm Analogsynthesizer ausdrücklich mit einem Hinweis auf die Klangerzeugung des Prophet 5. Auch das Filterdesign und die Hüllkurven sollen an den legendären Urgroßvater des Prophet-5 angelehnt sein.

Oszillatoren

Sequential spricht auf der Produktseite von zwei „Prophet 5-lineage“ analogen Oszillatoren pro Stimme. Beide Oszillatoren besitzen wie das Vorbild Oszillator-Sync. Oszillator B kann außerdem im Low-Frequency-Mode als polyphoner LFO eingesetzt werden.

Oszillator A verfügt über die Schwingungsformen Sägezahn und Rechteck mit einstellbarer und modulierbarer Pulsbreite. Oszillator B hat zusätzlich eine Dreiecksschwingung an Bord. Die Schwingungsformen lassen sich außerdem gemeinsam aktivieren – für noch mehr klangliche Vielfalt.

ANZEIGE

Filter

Die Filtersektion des Sequential Fourm Synthesizers ist ebenfalls am Prophet-5 angelehnt und bietet das klassische 4-Pol-Tiefpass-Filter, ergänzt durch eine Basskompensation bei hoher Resonanz. Das kennen wir schon vom Moog Messenger: Bei hoher Resonanz kommt es in der Regel zu einem starken Bassabfall. Durch die integrierte Basskompensation ändert sich der Bassanteil auch bei hoher Resonanz nicht.

Die Filtersektion verfügt über eine Feedback-/Drive-Schaltung für zusätzliche Sättigung und „Edge“ sowie Keyboard-Tracking mit drei Stufen.

Modulation, Hüllkurven & Matrix

Der LFO besitzt sieben verschiedene Schwingungsformen: Sinus, Sägezahn, invertierter Sägezahn, Rechteck, S/H (Sample & Hold), Noise, DC. Für Sample & Hold stehen wiederum mehrere S&H-Modes zur Auswahl: S&H, Random, Pink Noise, White Noise, Violet Noise und DC.

Er lässt sich mit verschiedenen Step-Werten zum Tempo synchronisieren. Für komplexe Modulationen erlaubt der LFO das gleichzeitige Auswählen von bis zu vier Schwingungsformen. Er moduliert außerdem bis weit in den hörbaren Bereich von 0,021 Hz bis 556 Hz, was ihn für extreme Effekte nutzbar macht.

Für Filter und Amplitude stehen zwei ADSR-Hüllkurven zur Verfügung. Beide Hüllkurven lassen sich über die Anschlagstärke beeinflussen.

Eine vom Pro-One inspirierte Modulationsmatrix mit zwei Modulationsbussen (Bus A und B) gestattet die Auswahl mehrerer Quellen und Ziele (auch gleichzeitig manipulierbar über das Modulationsrad). Die Idee ist einfach:

Eine Farbkodierung verrät, welcher Modulationsbus ausgewählt ist. Auf der linken Seite sind die drei Modulationsquellen aufgelistet, auf der rechten Seite die acht Modulationsziele. Ein roter Button signalisiert ein direktes Routing von der Quelle zum Ziel. Ein blauer Button signalisiert eine Modulation über das Modulationsrad. Ein violetter Button hingegen ermöglicht das gleichzeitige direkte Routing und die Modulation über das Modulationsrad. Über drei Regler in der Quellsektion lässt sich die Stärke der Modulation (positiv und negativ) einstellen.

Mixer, Unison, Glide

Im Mixer lassen sich Oszillator A und B mischen. Für Oszillator A steht außerdem eine Feedback-Funktion zur Verfügung. Über den Rauschgenerator ist weißes, pinkes und „violettes“ Rauschen möglich. Ideal für perkussive Sounds.

Im Unison-Modus lassen sich bis zu vier Stimmen für besonders fette und schwebende Sounds stacken. Auswählbar ist die Anzahl der Stimmen, die beim Tastendruck gestackt werden sollen. Außerdem lässt sich die Verstimmung der Stimmen zueinander einstellen, um noch mehr Schwebungen zu erzeugen.

Hinter Unison versteckt sich auch der Chord-Mode. Hält man bis zu vier Tasten gleichzeitig auf der Tastatur gedrückt und wählt währenddessen Unison, merkt sich der Sequential Fourm Synthesizer den Akkord, der dann fortan auf der Tastatur transponierend gespielt werden kann.

Des Weiteren steht dem Spieler ein Glide-Effekt zur Verfügung. Die Übergangszeit für den Glide-Effekt lässt sich über einen Regler bequem einstellen, um fließende Übergänge von einem Ton zum nächsten zu erstellen.

Arpeggiator/Sequencer

Der Arpeggiator verfügt über sechs Arpeggiator-Pattern. Einstellen lässt sich außerdem die Oktavlage. Über den polyphonen 64-Step-Sequencer lassen sich in Windeseile kleine Sequenzen programmieren, sogar mit individuellem Glide pro Step. Auch Pausen sind selbstverständlich möglich. Der Sequencer lässt sich darüber hinaus als Modulationsquelle einsetzen.

Spielhilfen und Tastatur

An Spielhilfen stehen ein Pitchbend- sowie ein Modulationsrad zur Verfügung. Außerdem lässt sich ein Fußschalter/Expression-Pedal anschließen. Die Tastatur besitzt 37 Slim-Keys mit monophonem und polyphonem Aftertouch. Nicht schlecht in dieser Preisklasse!

Anschlüsse

Auf der Rückseite des Sequential Fourm sind neben dem Netzteilanschluss (Netzteil extern, 12 V DC, 1,2 A, center-positive) und dem Security-Lock-Anschluss ein MIDI-Trio (IN, OUT, THRU), ein Fußschalter-/Expression-Pedal-Anschluss, ein Kopfhörerausgang und ein Line-Ausgang zu finden. Richtig gelesen: Der Sequential Fourm Synthesizer bietet nur einen monophonen Line-Ausgang. Außerdem entdecke ich noch eine USB-C-Buchse, die nicht zuletzt für Firmware-Updates da ist, aber auch bidirektionales MIDI überträgt. Der Pedalanschluss ist übrigens auch für Gate- und Trigger-Signale geeignet.

Presets und Display

In der Program-Sektion des Synthesizers findet sich ein kleines Display, fünf Schalter und ein Push-Encoder. Alle Einstellungen des Sequential Fourm lassen sich speichern. Das Display gibt Auskunft über das gerade gewählte Preset und bietet Zugang zu weiteren Parametern. Weitere Parameter stehen überall dort zur Verfügung, wo unter der weißen Beschriftung der Bedienelemente zusätzlich eine blaue Beschriftung angebracht ist. So lässt sich zum Beispiel die Pulsbreite von Oszillator A und B in der Program-Sektion mit dem Select-Push-Encoder einstellen.

Diese Doppelbelegung ist eine geschickte Lösung und trägt dem geringen Platz, der für Bedienelemente zur Verfügung steht, Rechnung. Statt die Oberfläche des Synthesizers mit eng aneinander positionierten Miniaturreglern zu besetzen, hat man sich bei Sequential für normalgroße Regler entschieden, die weit genug auseinander stehen, um sie ohne „spitze Finger“ bedienen zu können.

Außerdem lassen sich hier MIDI-Einstellungen vornehmen, Firmware-Updates durchführen, Aftertouch und Velocity der Tastatur konfigurieren und vieles mehr.

Sonstiges

Was ist sonst noch interessant? Die Maße des Sequential Fourm Synthesizers natürlich: 562 x 251 x 70 mm. Das Gewicht von 4 kg ist äußerst rückenschonend und mit einem passenden Rucksack ließe sich der Sequential Fourm Analogsynthesizer sogar auf dem Fahrrad oder in der Bahn bequem transportieren – das ist vielleicht für den einen oder anderen Leser nicht unwichtig.

Soundeditor

Für den Sequential Fourm Synthesizer gibt es bereits einen Soundeditor als Plug-in und als Standalone-Programm. Beide werden von Soundtower angeboten und sind kostenpflichtig. 69,95 US-Dollar sind jeweils zu zahlen oder als Bundle 99,95 US-Dollar. Das ist erst einmal bitter, bieten andere Hersteller doch kostenlose Plug-ins beziehungsweise Standalone-Apps für ihre Synthesizer an. Auf der Haben-Seite steht allerdings die komplette Fernsteuerung des Synthesizers und die Integration in eine DAW, sollte man das Plug-in nutzen. Selbst Sequenzen können im Editor erstellt werden.

Praxis

Wer schon einmal mit einem analogen Vintage-Synthesizer gearbeitet hat, wird sich mit dem Sequential Fourm sofort anfreunden können. Der Blick in die Bedienungsanleitung bleibt aufgrund der logischen und übersichtlichen Bedienoberfläche erspart. Fast alles erschließt sich auf den ersten Blick.

Firmware-Update

Wer den Synthesizer sofort am Veröffentlichungstag gekauft hat, sollte unbedingt das gleichzeitig veröffentlichte Firmware-Update installieren, das einen Tastaturfehler behebt. Im Auslieferungszustand sendete nämlich die höchste weiße Taste (c) sofort Aftertouch-Daten. Mit dem Firmware-Update wird das korrigiert und sie arbeitet von nun an einwandfrei.

Klang

Der Sequential Fourm Synthesizer macht Spaß, keine Frage – und er klingt auch amtlich.

Der Sequential Fourm ist ein typischer Sequential-Synthesizer mit dem klassischen Sequential-Sound, der sich an all diejenigen richtet, die einen leichten und gut zu transportierenden Synthesizer vom Originalhersteller haben möchten, der dennoch die DNA der berühmten Vorfahren in sich trägt. Das ist meines Erachtens gut gelungen. Der Sequential Fourm Analogsynthesizer ist klanglich sehr flexibel: Es grummelt, es knurrt, singt, schreit, zwitschert oder plätschert vor sich hin.

Die Demo-Sounds zeigen bereits das Potenzial des kleinen Sequential Fourm Synthesizers. Die Sounds lassen sich im Handumdrehen verändern und schnell erreicht man neue, inspirierende Klänge.

Prophet minus 1?

Hat man es jetzt hier mit einem Prophet-5 minus 1 zu tun, wie man es bereits im Internet lesen konnte? Natürlich nicht. Niemand wird sein Vintage-Exemplar gegen einen Sequential Fourm tauschen und auch Besitzer eines Prophet-6 oder anderer Sequential-Synthesizer müssen nicht um den Wert ihrer Instrumente bangen. Die DNA der Vorfahren und größeren Geschwister lässt sich aber nicht verleugnen und somit stellt der Sequential Fourm Synthesizer eine gute und kostengünstige Ergänzung an der unteren Preisskala des Herstellers dar.

Der Sequential Fourm ist der ideale Begleiter unterwegs: Ein MacBook Pro mit Ableton Live und der Sequential Fourm, dazu ein kleines Audiointerface und ein Kopfhörer – mehr braucht ein modernes Musikstudio eigentlich nicht. Das Keyboard mit polyphonem Aftertouch ist trotz seiner Slim-Keys nicht schlechter als andere Mini-Masterkeyboards, die üblicherweise für das mobile Arbeiten genutzt werden, sondern eher im Gegenteil: Die Regler senden MIDI-Signale, sodass alle Reglerbewegungen auch ihren Weg in den Rechner finden.

Wer den Winzling mit auf die Bühne nehmen sollte, muss noch ein gutes Effektpedal mit einplanen. Insbesondere mit einem Eventide H90 lebt der Synthesizer auf.

Beim Spielen fehlt mir dann doch ab und zu eine Stimme, denn gerade bei längeren Release-Zeiten setzt der Stimmenklau auch bei nur dreistimmigen Akkorden schnell ein. Hier wären fünf oder gar sechs Stimmen dann doch besser.

Ich habe neben einigen Klangbeispielen mit Presets auch wieder einen kleinen 80s-Style-Demosong gebaut. Die Sounds stammen bis auf die Claps und das Conga-Pattern in der Bridge allesamt aus dem Sequential Fourm Synthesizer. Als Effekt kamen etwas Hall und Delay aus Logic zum Einsatz. Das war’s auch schon.

Alternativen

Eine klanglich gute Alternative mit doppelter Polyphonie, sehr gutem Sound und deutlich geringerem Preis ist der Behringer Pro-800 Desktop-Synthesizer, eine Rekreation des Prophet-600, aber dafür mit acht Stimmen.