Test: Seymour Duncan Silver Lake, Effektgerät

Das Duncan Reverb-Flaggschiff fährt ein!

Der Seymour Duncan Silver Lake – ein weiteres Reverb-Flaggschiff, das nun auf den Markt kommt, diesmal aus amerikanischem Hause. Als Seymour Duncan 1976 ins Leben gerufen wurde, lag das Augenmerk der Firma nicht bei Workstations oder Effektpedalen, sondern bei Tonabnehmern. Das amerikanische Familienunternehmen, das sich leidenschaftlich dem Ton und dem Klang von Gitarren verschrieben hat, fand dann im Laufe seiner Geschichte vermehrt zur Welt der Fußtreter, auch wenn die Anfänge Seymour W. Duncans erst mal darin lagen, Instrumente von Größen wie Jimmy Page und Jimi Hendrix zu reparieren. Doch wer eine so lange Geschichte und so viel Know-how unter einem Dach vereint, setzt das früher oder später auch für die Konstruktion interessanter Effektpedale ein – der Dirty Deeds oder zuletzt auch die Gain Stage Palladium, die sich vor allem unter Bassisten großer Beliebtheit erfreut, sind hier zu nennende Beispiele.

Nach der Delay-Workstation Andromeda nun also das Silver Lake, eine vielfältige Hall-Workstation, die sich eine Preis-Riege unter der des Strymon Big Sky oder des Empress Reverb bewegt. Bringt der Seymour Duncan Silver Lake genug interessante Alleinstellungsmerkmale mit sich, um sich von der schieren Masse der Hallpedale auf dem Markt abzusetzen? Man darf gespannt sein!

Seymour Duncan Silver Lake – Facts and Features

Für seinen Funktionsumfang besitzt der Seymour Duncan Silver Lake die angemessene Größe. Sämtliche Buchsen und Anschlüsse befinden sich auf der Stirnseite. Was schließt das alles mit ein? Stereokapazitäten sollten für eine Hall-Workstation inzwischen selbstverständlich sein, da macht das Seymour Duncan Silver Lake auch keine Ausnahme. Hinzu kommt auch ein MIDI-In, mit dem man ggf. Presets per MIDI ansteuern kann sowie ein MIDI-Thru-Anschluss. Über einen Mini-USB-Anschluss kann das Silver Lake mit den Firmen-Updates aus der Online-Library gefüttert werden und 128 Preset-Speicherpositionen ergeben vor allem in der Kombination mit MIDI eine hervorragende Bedienbarkeit. Was die grundlegenden technischen Details also angeht, zieht das Silver Lake ganz klar mit Strymon und Empress mit und kann vielfältig eingesetzt werden.

Grundlegend besitzt der Seymour Duncan Silver Lake acht separate Reverb-Engines, die allesamt ihre Daseinsberechtigung haben – dazu aber später mehr. Eine digitale 24 Bit / 48 kHz Engine verantwortet die allgemeine klangliche Qualität der Engines und eine gut lesbare, nicht allzu grelle Anzeige in der linken oberen Flanke ermöglicht ein problemloses Orientieren zwischen den Presets.

Seymour Duncan Silver Lake – Bedienpanel

Schnell wird deutlich – hier geht einiges. Seymour Duncan wird sich mit der Frage beschäftigt haben, was eine Reverb-Workstation mitbringen sollte, das anderen fehlt. Viele Potis und Schaltmöglichkeiten, die über die üblichen Parameter hinausgehen, zeichnen den Silver Lake aus. Hat alles seine Daseinsberechtigung? Die acht Engines lauten zunächst wie folgt:

Room bietet den klassischen, unaufdringlichen Reverbsound aus den 70ern, der sich vor allem für kurzes, akzentuiertes Spiel eignet.

bietet den klassischen, unaufdringlichen Reverbsound aus den 70ern, der sich vor allem für kurzes, akzentuiertes Spiel eignet. Hall bietet weitläufigen Reverb für epische Leads.

bietet weitläufigen Reverb für epische Leads. Plate ermöglicht massive, transparente Hallflächen, die sich vor allem für Akkorde eignen.

ermöglicht massive, transparente Hallflächen, die sich vor allem für Akkorde eignen. Spring transportiert erwartungsgemäß ein gewisses Vintage-Feeling.

transportiert erwartungsgemäß ein gewisses Vintage-Feeling. Shimmer bringt die allseits beliebte Engine für aufhellenden Klang und Melodieführung mit.

bringt die allseits beliebte Engine für aufhellenden Klang und Melodieführung mit. Gated bietet einen kurzen, fast Trail-losen und metallischen Hall, der sich vor allem bei hohem Lowpass bemerkbar macht.

bietet einen kurzen, fast Trail-losen und metallischen Hall, der sich vor allem bei hohem Lowpass bemerkbar macht. Swell ermöglicht einen schwelenden, mit viel Decay angereicherten Reverb-Sound.

ermöglicht einen schwelenden, mit viel Decay angereicherten Reverb-Sound. Delay-Verb ist eine eher sphärische Engine, die am ehesten noch mit der Cloud-Engine des Strymon Big Sky verglichen werden kann.

Für jede dieser Engines bestehen Modulationsmöglichkeiten über das Tweak-Poti. Entweder High- oder Lowpass-Filter können hier eingerastet werden, aber auch Chorus- und Vibrato-Sounds können erzeugt werden, die vor allem bei den „weiten“ Reverb-Engines wie Plate oder Delay-Verb gut zur Geltung kommen. Darüber hinaus sind die Parameter, die eingestellt werden können, genau die, die man von einer Reverb-Workstation erwartet, nämlich Mix, Pre-Delay und Decay, über die wahrscheinlich nicht mehr allzu viel gesagt werden muss. Allzu ungewöhnlich ist der Tone-Regler, namentlich das Damp-Poti, das eine Einstellung der Klangfarbe des Hallsignals zulässt, ebenfalls nicht, und die Lo-Fi-Sättigung über „Grit“ kennt man ebenfalls von einigen Reverb-Pedalen, wie dem BigSky etwa.

Was eher ein Alleinstellungsmerkmal darstellt, ist der Dynamic Expression Trademark. Hier werden die Anschlagsdynamik und das Picking vom Seymour Duncan Silver Lake in Echtzeit erfasst. Wählt man den Soft-Modus, lässt sich das Spiel mit sanftem Picking durch die Trails tragen, während der Hard-Modus die Trails quasi abschneidet und hartes Picking begünstigt. Beide Modi interagieren äußerst interaktiv mit den Parametern – wenig Pre-Delay oder Decay können zum Beispiel im Soft-Modus schön sphärisch ausarten, je nach Spielweise. Hier wird also Echtzeitkontrolle über die Anschlagsdynamik in Abhängigkeit vom Mix, dem Damp oder Chorus/Vibrato ermöglicht – definitiv interessant und ein Feature, das man bei anderen Hallpedalen vergeblich sucht. Abgerundet wird das Ganze durch einen Trails On/Off-Schalter.