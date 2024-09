Test: Shik N32B v3, MIDI-Controller fürs Tonstudio

MIDI-Controller für DAW, Grooveboxen, Tracker, Synthesizer

Der Shik N32B v3 ist die aktuelle Version des bekannten, kompakten MIDI-Controllers. Die Firma Shik hat sich vollkommen dem Markt der MIDI-Controller verschrieben und sie versprechen auf ihrer Website einen starken, einfach zu bedienenden MIDI-Controller, der die Kreativität fördert und das Musikmachen erleichtert.

Dann wollen wir mal testen, ob dieses Versprechen eingehalten wurde. Auf dem Blog von Shik wurde die Entwicklung des Controllers mit verschiedenen Gehäusearten und ständig weiterentwickelter Firmware sehr schön veranschaulicht. In unserem Test widmen wir uns der derzeit aktuellen Version 3 des N32B.

Gehäuse, Anschlüsse und Potis des Shik N32B v3

Das Gehäuse des Shik NB32B v3 besteht aus leichtem und sehr robustem, gebogenem Metall. Eine mattschwarze Lackierung mit Struktur macht einen eleganten Eindruck. Sowohl die Gehäuseober- als auch die Gehäuseunterseite wurde seitlich mit je drei versenkten schwarzen Schrauben fest verschraubt. Vier Gummifüße auf der Unterseite sorgen für einen festen Stand. Der Controller macht optisch schon mal einen sehr guten Eindruck. Mit den kompakten Maßen von 209 x 135 x 25 mm (L x B x H) passt er sowohl in ein mobiles als auch ein festes Setup.

Die 32 Potis sind mit einem weißen Aufdruck vertikal in Vierergruppen durchnummeriert und aus Kunststoff gefertigt. Die gummierten Potiknöpfe mit weißer Nase und einer leichten Riffelung sind fest aufgesteckt.

Ein kleines 7-Segment-Display zeigt in roten Zahlen den eingestellten Wert im MIDI-typischen Bereich von 0 bis 127 an. Zwei kleine Taster aus Kunststoff mit hörbarem Druckpunkt stehen für weitere Einstellungen zur Verfügung. Die gesamte Frontseite ist übersichtlich aufgebaut und alle Bedienelemente sind gut zu erreichen.

An der Stirnseite befinden sich die Anschlüsse des Shik N32B v3 MIDI-Controllers, die ebenfalls weiß beschriftet wurden. Sehr schön ist, dass die Beschriftung der Anschlüsse so aufgedruckt wurde, dass man sie lesen kann, wenn man von oben über das Gerät schaut. Der USB-C-Anschluss dient sowohl der Stromversorgung mit 5 Volt als auch der Datenübertragung. Hierüber werden auch neue Firmwares eingespielt, die der Hersteller bereits mehrfach aktualisiert hat. Daneben befinden sich drei MIDI-Buchsen in Form eines MIDI-Input, eines MIDI-Thru und eines MIDI-Outputs. Alle drei in 3,5 mm TRS-Format.

Zum Lieferumfang gehört ein farblich passendes USB-A auf USB-C-Kabel sowie ein TRS auf DIN-5 MIDI-Adapter. Der MIDI-Controller wird in einem schlichten, weißen Pappkarton mit Logo verpackt und ist in der Verpackung gut geschützt.

Einsatz des Shik N32B v3 MIDI-Controllers im Tonstudio

Die Potis des Shik N32B v3 sind per Web-Editor frei programmierbar, aber ich möchte den Controller zunächst zur Steuerung von Ableton Live ausprobieren. Der Controller ist sowohl für die Steuerung einer DAW als auch für Grooveboxen, Hardware- und Software-Synthesizer für Live-Anwendungen und im Studio geeignet. Per USB an einen Windows PC angeschlossen, startet der MIDI-Controller sofort und wird per „Plug and Play“ erkannt. Die Zuordnung der Regler ist in Ableton Live per MIDI-Learn in der DAW kinderleicht umgesetzt. Intuitiv habe ich mich in Verbindung mit der DAW für eine vertikale Belegung der ersten Reihen des Controllers pro Audio- oder MIDI-Kanal der DAW entschieden und Volume, Pan und Send-Effekte zugeordnet. Das klappt super und der kompakte Controller passt wunderbar neben ein Laptop, so dass er immer griffbereit ist.

Auch wenn die 32 Potis für den Anfang bereits sehr umfangreich sind, bietet der Shik N32B V3 aber noch mehr. Mit den beiden kleinen Tastern kann man nun schnell zwischen den 16 MIDI-Kanälen umschalten und hat somit 16 x 32 Potis zur Verfügung, um seine DAW zu steuern. Ich habe das mal kurz im Kopf zusammengerechnet und komme damit schon auf 512 Möglichkeiten. Wer hier systematisch vorgeht, könnte sich ein Schema überlegen, das man sich in der Praxis leicht merken kann. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise, dass man im ersten MIDI-Kanal die ersten 8 Audio- und MIDI-Tracks steuert, im zweiten Kanal weitere 8 und im dritten Kanalparameter das Lieblings-VST-Plug-in und so weiter. Dann ist eine Beschriftung nicht notwendig und man hat schnell Zugriff auf alle virtuellen Potis von Ableton Live, die man benötigt.

Aber es geht noch weiter. Hält man nämlich den unteren der beiden Taster für zwei Sekunden gedrückt, kann man zwischen drei Presets wählen. Man könnte den Controller also im ersten Preset für die Verwendung mit Ableton Live und in der zweiten mit seinem Lieblings-Synthesizer programmieren. Dann kann man ihn bei der entsprechenden Verwendung einfach umschalten. Oder wer Ableton Live richtig ausnutzen möchte, kann natürlich auch alle drei Bänke damit belegen und kommt dann auf 1.536 Poti-Belegungen. Bis man das ausgenutzt hat, dürfte eine Zeit vergehen.

Shik N32B v3- mit Groovebox, Sampler und Tracker

Als Groovebox habe ich mal den Synthstrom Deluge ausprobiert, der ja auch über eine MIDI-Learn-Funktion verfügt. Daher ist die Bedienung hier genauso praktisch und einfach wie bei Ableton Live. Da beim Deluge einige Settings per Shift-Funktion gesteuert werden, ist der kompakte MIDI-Controller hier eine wunderbare Ergänzung. Aber auch mit der 1010Music Blackbox und dem Dirtywave M8 werden per MIDI-Learn schnell und einfach zahlreiche Steuermöglichkeiten hinzugefügt. Diese beiden Geräte haben sonst ja etwas eingeschränkte Steuermöglichkeiten, werden mit dem MIDI-Controller aber für die Live-Performance optimiert.

Ich habe beispielsweise verschiedene Filter, Delay- und Reverb-Effekte und natürlich die Lautstärke den einzelnen Potis zugeordnet. Die Live-Performance ist damit erheblich einfacher und schneller, da man die gewünschte Funktion nicht erst anwählen muss, sondern einfach das Delay dazu mischen kann, während man den Hall reduziert. Wirklich klasse. Und praktisch ist hier außerdem, dass das Deluge den kompakten Controller gleich per USB mit Strom versorgen kann. Da benötigt man weder ein zusätzliches Stromkabel noch ein extra MIDI-Kabel.

Andere Grooveboxen können natürlich per DIN-5-Kabel gesteuert werden. Dann würde man den Shik N32B v3 einfach per USB an einen Stromadapter anschließen. Wenn die Groovebox oder der Synthesizer keine MIDI-Learn-Funktion bietet, müsste man den Shik N32B v3 programmieren. Das funktioniert perfekt mit dem kostenlosen Web-Editor. Hier können pro Poti unterschiedliche Parameter eingestellt und frei programmiert werden.

Der Shik N32B v3 im Test: USB auf DIN-5-MIDI

Der Shik N32B v3 verfügt wie gesagt über USB-C- und TRS-MIDI-Ein- und Ausgänge und hat außerdem einen 3,5 mm MIDI-Thru. Das Tolle ist, dass das Routing der MIDI-Signale eingestellt werden kann. Der Controller sendet also nicht nur eigene MIDI-Daten, sondern leitet auch eingehende MIDI-Daten weiter. Das geht sowohl von USB auf TRS als auch anders herum und natürlich von TRS auf TRS. Damit lässt sich der Controller sehr gut in ein komplexes Setup integrieren. Automationen, Schaltprozesse und MIDI-Clock könnten von einer DAW oder einer Groovebox an Synthesizer weitergeleitet werden. Und während der Live-Performance kann man dann ausgiebig an den Reglern des MIDI-Controllers schrauben, um den Sound zu formen. Das ist clever gelöst und funktioniert einwandfrei.

Der Web-Editor des Shik N32B v3 MIDI-Controllers

Der Web-Editor ist übersichtlich aufgebaut und erkennt den Controller sofort. Hier können sowohl die MIDI-Thru als auch die Output-Optionen eingestellt werden. Eine Beschriftung der Funktionen kann hier ebenfalls vorgenommen werden. Sie wird allerdings nur im Editor ausgegeben. Darüber hinaus ist auch noch die Änderung der MIDI-CCs und der Range zwischen 0-127 sowie deren Inversion möglich werden. Der MIDI-Kanal ist hier natürlich ebenfalls einstellbar und zwar pro Poti. Auf diese Weise hat man alle wichtigen Parameter sofort auf einen Blick verfügbar. Aber hier fangen die Einstellmöglichkeiten des MIDI-Controllers auch erst so richtig an.

Macros steuern mit dem Shik N32B v3

Es stehen acht verschiedene „Knopf“-Modi zur Verfügung. Neben dem Control-Change bietet der Controller noch eine hochauflösende Control-Change-Option samt MSB- und LSB-Werten. Im „Macro Control Change“-Modus können zwei CCs gleichzeitig in einer zuvor festgelegten Range justiert werden. „Program Change“-Befehle sind, ebenso wie „Mono After Touch“, „Poly After Touch“, „NRPN“ und „RPN“, die für bestimmte Geräte von einigen Herstellern verwendet werden können, möglich. Es sollte also für jedes Gerät der passende Befehl mit an Bord sein.

Shik MIDI-Controller Version S32 und CV16

Ich finde den Shik N32B v3 in seiner Funktionalität und Optik bereits ausgesprochen gut, aber laut Hersteller wird es bei Zeiten auch noch eine neue, verbesserte Version in Form des S32 und einem Eurorack-Expansion-Modul geben, dem CV16. Sie befinden sich noch in der Entwicklung und werden bald den Beta-Testern zur Verfügung gestellt.

Der Shik S32 soll die Grundfunktionen des N32B v3 beibehalten und um einige, tollen Features ergänzen. Mit vier statt zwei Macros, inklusive SysEx-Befehlen und einem kleinen OLED-Display anstelle des 7-Segment-Displays sollen die Möglichkeiten und die Übersichtlichkeit erhöht werden. Das Display wird dann auch die Beschriftungen der Potis anzeigen.

Außerdem wird es eine MIDI-Effekt-Engine geben, die es erlaubt, jeden Parameter mit jedem Macro zu mappen. Genaueres dazu wird demnächst veröffentlicht. Die Konfiguration wird dann auch ohne Editor, direkt am Encoder des Geräts einstellbar sein, aber einen Editor wird es hierfür ebenfalls geben.

Noch in der Entwicklung: Der Shik CV16, Eurorack-Expansion-Modul

Das ebenfalls angekündigte CV16-Modul ist ein programmierbarer MIDI- zu CV-Converter mit 16 Ausgängen mit 16 Bit Auflösung. Bislang soll es ein derartiges Gerät laut Shik noch nicht auf dem Markt geben. Dieses Modul arbeitet als Erweiterung des Shik S32 MIDI-Controllers und somit werden Macros sowohl über MIDI als auch via CV ausgegeben werden. LFOs und andere Effekte sollen ebenfalls mit integriert werden. Auch hier wird jeder Ausgang individuell konfigurierbar und man wird mehrere Module hintereinanderschalten können. Die CV-Range ist dann am Ausgang zwischen -5 V bis +5 V oder von 0-10 Volt einstellbar und somit mit vielen Geräten kompatibel.

Wer diese Features nicht unbedingt braucht und vor allem nicht auf ein neues Gerät warten möchte, ist in meinen Augen mit dem Shik N32B v3 extrem gut beraten.