Test: Showsync Videosync, VJ-Add-on für Ableton Live auf dem Mac

Alles so schön bunt hier!

Showsync Videosync ist eine Software-Lösung, die es erlaubt, Video-Clips beinahe genauso wie Audioclips in Ableton Live zu benutzen. Zwei Einschränkungen gibt es allerdings. Erstens: Es funktioniert nur mit Live 10 und Live 11, wobei die Plug-ins mindestens die Standard-Versionen benötigen, da sie auf Max4Live beruhen. Und zweitens: Die Software ist z. Zt. nur für macOS erhältlich.

Abgesehen davon empfiehlt sich ein aktueller Rechner, da die Rechenleistung ordentlich in Anspruch genommen wird. Ausdrücklich ist Showsync Videosync auch bereits auf den neuen Apple-Silicon-Macs lauffähig. Ein Grund für die Entscheidung, das Programm nur für macOS herauszubringen, war die Tatsache, dass dieses Betriebssystem bereits „High Performance Video Playback Frameworks“ mitbringt, wie auf der Seite des Anbieters Showsync nachzulesen ist.

Showsync Videosync kann man in zwei Versionen kaufen: „Videosync“ (199,- Euro) und „Videosync Intro“ (79,- Euro). Beiden gemeinsam ist die Möglichkeit, Videodateien sowohl in der Clip- als auch in der Arrangement-Ansicht abzuspielen und den Master-Ausgang als Syphon-Ausgang zu nutzen. Bei Syphon handelt es sich um eine kostenlose Open-Source-Software, die es ermöglicht, Video-Frames oder -Streams zwischen Applikationen zu teilen.

Die Vollversion bietet zudem noch folgende Funktionen: ReturnTracks können auch als Syphon-Ausgang genutzt werden, um damit Multi-Video-Streams zu ermöglichen. 17 Plug-ins im Max4Live-Format (noch mal Achtung, da die Live-Intro-Versionen keine Max4Live-Unterstützung bieten, funktionieren diese auch in der Videosync-Vollversion nicht).

Dazu gibt es noch Überblendungsoptionen für die Video-Layer und die Möglichkeit, die Rechenleistung über das Netzwerk zu verteilen. Sogar das SDK für die Video-Plug-ins wird mitgeliefert, um eigene Plug-ins zu programmieren.

Die verschiedenen Video-Plug-ins von Showsync Videosync

Die Plug-ins von Videosync sind alle recht grundlegend und es findet sich nichts Außergewöhnliches darunter. Dennoch sind alle wichtigen Optionen vorhanden, um zusammen mit den Überblendungsmodi interessante Ergebnisse erzielen zu können. In Zukunft sollen auch noch mehr Video-Plug-ins zur Verfügung stehen.

Es stehen zur Auswahl:

BloomBlur

BrightnessContrast

ColorControl

Crop

Displacement

Feedback

HueSaturation

Keyer

Mirror

Pixelate

Transform

Wavvy

Es gibt aber auch drei Plug-ins in der Max4Live-Instrumenten-Kategorie: „External In“, lässt einen Syphon-Stream von anderen Applikationen in Ableton Live und „Squares“ ist ein Klötzchengenerator. Zu guter Letzt noch zwei Utility-Plug-ins namens Properties and Status.

Besonders interessant ist „Simpler“, wie der gleichnamige Audio-Sampler zum Abfeuern von Video-Clips per MIDI gedacht.

Das klingt doch soweit ganz potent. Der eigentliche Clou von Showsync Videosync ist aber, dass eben auch alle Parameter der Video-Plug-ins auf die übliche Weise ferngesteuert werden können. Das bedeutet also, man kann diese ebenso über Clip- oder Arrangement-Automation steuern, wie auch über die CV-Plug-ins, die z. B. einen LFO bereitstellen. Und auch die Warp-Funkion für Clips verlangsamt bzw. beschleunigt den Video-Clip. Leider funktionieren die Follow-Actions noch nicht, es wird aber nach einer Lösung dafür gesucht.

Einfache Installation von Showsync Videosync

Freundlicherweise findet man auf der Website von Showsync einen Link, um sich Videomaterial zum Experimentieren herunterladen zu können. Auch die Installation läuft vorbildlich ab, da nach dem Start Schritt-für-Schritt-Anweisungen gezeigt werden, welche Einstellungen man in Ableton Live vornehmen muss, um das Programm in Betrieb zu nehmen. Das umfasst unter anderem die Aktivierung der gerade installierten MIDI-Bedienoberfläche „ShowSync“. Über diese Schnittstelle kommuniziert Showsync Videosync mit dem eigentlichen Videofenster, welches mit der Showsync Videosync- App aufgerufen wird und sich mit Ableton Live verbindet. Das integrierte Video-Fenster von Live wird nicht benötigt.

Nun kann man nach Herzenslust mit Clips spielen, über das Properties-Plug-in die Art der Ebenenüberblendung einstellen und mit allen möglichen Plug-Ins experimentieren. Da die Automation dieser Video-Plug-ins exakt wie die der Audio-Effekte funktioniert, wird der geneigte Ableton-Benutzer in kurzer Zeit recht komplexe Video-Überblendungen und -Ergebnisse zustande bekommen – das ist der große Vorteil von Showsync Videosync – es gibt keine Lernkurve für die Handhabung des Add-ons, da es sich nahtlos in das vorhandene System integriert. Wer noch nie Video gemischt hat, muss den Einsatz und die Wirkung der Effekte und Ebenenüberblendungen natürlich erst erlernen, kann sich aber an der Vorgehensweise für Audio orientieren.

Das zieht

Auf dem Testsystem (macMini Ende 2014, 8 GB RAM, Intel Iris 1536 MB) war eine ruckelfreie Wiedergabe von drei übereinander liegenden Ebenen, die verschiedene Ebenenüberblendungen und einen automatisierten Videoeffekt nutzten im Vollbildmodus nicht zu erreichen. Die eingesetzten Videos kamen von „Beeple“, besaßen eine Auflösung von 1920 × 840 und waren in HC.264 kodiert. Eine flüssige Wiedergabe konnte ich auf dem Testsystem erreichen, wenn ich das Video um die Hälfte der Diagonale verkleinerte. Das ist also nicht Showsync Videosync anzukreiden, sondern meinem recht betagten Testsystem. Das galt übrigens auch für Lo-Res-Videos, was mich ein wenig überraschte.

Probleme

Auch konnte ich einige Probleme feststellen, wenn man die Warp-Marker nutzt, um die Abspielgeschwindigkeit der Videos zu beeinflussen. Zu oft blieben dann Videos nach einigen Loop-Durchgängen stehen. Auch ist zwar das Ausblenden von Videos über den Volume-Regler möglich, setzt man doch ein Audio-Plug-in, wie „Utility“ ein, das ebenfalls die Lautstärke des Kanals beeinflusst, so wirkt das ausschließlich auf die Audiospur des Videos.