Test: Shure GLXD16+ Wireless-System, Effektgerät

Kabellos und stabil - der Klassiker von Shure neuaufgelegt

Wer ist schon mal auf einer Bühne über ein am Boden liegendes Kabel gestolpert? Im Endeffekt passiert das jedem mal … früher oder später. Klar, da liegen ja auch einige rum. Manche lassen sich sauber verlegen und mit Gaffa festkleben (AUFGEMERKT: Gaffa hält die Welt zusammen, wissen wir alle!), aber andere müssen flexibel sein. Während an den Drums und Keys oft einfache Möglichkeiten der Befestigung vorhanden sind, so tut man sich als herumlaufende/r Gitarrist:in oft schwer, das Kabel festzukleben. Wäre ja auch am Ziel vorbei. Eine tolle Alternative bieten seit Jahrzehnten Drahtlossysteme verschiedenster Hersteller. Seit der Einführung von WLAN (2,4 GHz) bietet dieses weltweit verfügbare Frequenzband auch eine mögliche Alternative zu z. T. anmeldepflichtigen Frequenzen. Großes Problem ist die Überlagerung dieser Frequenz durch verschiedene Nutzungsquellen wie Smartphones, Laptops, Stagerouter etc. Mit steigender Nutzung steigt auch die Anfälligkeit für Dropouts. Mit dem neuen System GLXD16+ möchte Shure u. a. dieses Problem beheben und bringt den „Klassiker“ GLXD16 erneut im beliebten Bodentreterformat auf den Markt. GLXD16+ ist geboren. Mit tollen neuen Features. Let’s unbox this beauty!

UNBOXING – Shure GLXD 16 + Wireless System, Effektgerät

Das Wireless System wird per Post im Versandkarton geliefert. Das ganze System besteht aus dem Empfänger im Effektpedal-Format namens GLXD6+ Pedalboard-Empfänger, dem GLXD1+ Taschensender samt WA 305 Gitarrenkabel und SB 904 Shure Lithium-Ionen Akku. Zusätzlich gibt es ein Netzteil für den GLXD6+ Pedalboard-Empfänger und ein Ladekabel (USB) für den GLXD1+ Taschensender. Im Endeffekt alles analog zum „Klassiker“, dem Vorgängermodell GLXD16. Aber alles in überarbeiteter Version mit neuen Funktionen. Let’s check out some Specs & Facts …

SPECS & FACTS – Shure GLXD 16 + Wireless System, Effektgerät

Das brandneue System wurde erst vor wenigen Monaten vorstellt und ist der heiße Shit! Was wurde hier denn verbaut?

Der aus Aluminium gefertigte GLXD6+ Empfänger misst in seinem Abmessungen 95 x 48 x 138 mm (B x T x H) und wiegt 560 g, der aus Metall gefertigte Sender GLXD1+ 67 x 29 x 115 mm (B x T x H) und bringt ohne Akku 153,1 g auf die Waage.

Die zwei größten Neuerungen im Vergleich zur „alten“ GLXD 16 sind wohl nun das Dual-Band-System mit unterstützen Frequenzen aus den 2,4 GHz und 5,8 GHz Bändern (Frequenzband: Z4) und der eingebaute Klinkeneingang (!!!). Hier kann das Gitarrensignal via Klinkenkabel durchgeschleift werden. Also kein nerviges Umkabeln mit aus- und einstecken, sondern einfach nur einstecken und los geht’s! Auch sehr praktisch, wenn man mal nicht mit „Funke“ spielen will (z. B. in einer Probe). Das Pedalboard bleibt so immer spielbereit ohne umzustecken.

RECEIVER-MODE

Auf der Oberfläche des Empfängers befinden sich ein Display, vier Buttons sowie LEDs zur Anzeige diverser Funktionen/Parameter.

1: LED-Kette zeigt den Batteriestand des Senders an

2: Display zur Anzeige von „Group“, „Channel“, „LK (controls locked) / UN (controls unlocked)“ und „— (frequency not available)“

3: Link: manuelle Verbindung zwischen Sender und Empfänger herstellen & Remote-ID-Funktion

4: Mode: Gain-Anpassung

5: Audio: Anzeige des Audioempfangs

6: Mute: zeigt an, wenn der Audioausgang stummgeschaltet ist

7: RF: ON = Sender ist verbunden; blinkend = Sender wieder gesucht; OFF = kein Sender verbunden/Sender ausgeschaltet

8: Channel: Auswahl eines Kanals

9: Group: Auswahl einer Gruppe

Die siebenstufige Batterieanzeige ist unterteilt in folgende Nutzungsdauern:

① = > 30 min

② = > 2 hours

③ = > 4 hours

④ = > 6 hours

⑤ = > 8 hours

⑥ = > 10 hours

⑦ = > 11,5 hours

Drückst man den Fußschalter 1x, so gelangt man in den Tuner-Mode:

TUNER-MODE

Schaltet man den Tuner an, so ändern sich die Belegungen der Anzeigen/Buttons wie folgt:

1: leuchtet, wenn der gespielte Ton zu tief ist

2: zeigt die Abweichung des gespielten Tons an

3: leuchtet, wenn der gespielte Ton zu hoch ist

4: zeigt den Namen des Tons an

5: aktiviert das Tuner-Menü

6: Navigation durch das Tuner-Menü

Der Tuner bietet sowohl einen Nadelmodus als auch einen Strobe-Modus und lässt sich in der Frequenz einstellen von 432 Hz bis zu 447 Hz in 1 Hz Schritten. Auch lassen sich verschiedene Standard-Tunings einstellen, sprich halbtonweise verschieben als z. B. Eb oder C. Der Tuner erkennt Töne von F#0 bis C8 und arbeitet mit einer Genauigkeit von 1 cent.

Das Display lässt sich in der Helligkeit einstellen.

An Anschlüssen stehen neben der eben genannten Eingangsbuchse noch ein USB-C Port für Software-Updates und ein ebenfalls als 6,3 mm Klinkenbuchse ausgeführter Ausgang zur Verfügung. Hier kommt das Gitarrensignal aus dem Gerät heraus und kann an weitere Effektgeräte oder Amps etc. weitergeleitet werden. Zusätzlich findet man noch die Stromversorgungsbuchse an der Stirnseite des Empfängers. Mit dieser wird der GLXD6+ mit Strom versorgt. Benötigt wird hierbei: 9 – 15 V DC, 400 mA minimum und es sind sowohl center-positiv als auch negativ Stecker möglich. Das funktioniert auch hervorragend mit quasi allen handelsüblichen Multistromversorgungen. Praktisch!

An Features bietet die GLXD 16 + einen (sehr guten und genauen) integrierten Gitarrentuner, ein automatisches Frequenz-Setup sowie bis zu 8 Systeme simultan (mit den Frequency-Manager erweiterbar auf 16).

Es können mehrere Sender mit dem gleichen Empfänger verbunden werden und zwischen ihnen hin und her geschaltet werden. So bleiben die Sender am Gurt des jeweiligen Instruments und man kann schnell Instrumente wechseln, ohne den Sender jedesmal „umbauen“ zu müssen!

Diese lassen sich per Fußschalter auf der Front auswählen. Ebenfalls kann man über diesen Schalter den Tuner de- aktivieren!

Der SB 904 Shure Lithium-Ionen Akku gibt dem Sender GLXD1+ bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit bei einer maximalen Reichweite von 60 m.

Der Akku hat großartige Funktionen. So lässt er sich nach 15 min. Laden bereits 1,5 h betreiben, nach 30 min. schon 3 h, nach 1 h Ladezeit 6 h Betreib und nach 3 h ist er voll geladen für bis zu 11,5 h Betriebszeit.

PRAXISTEST: Erfahrungsbericht – Shure GLXD 16 + Wireless System, Effektgerät

Als Live-Gitarrist verwende ich die neue SHURE GLXD16+ nun schon seit einigen Wochen in Proben und auf der Bühne und bin begeistert! Das automatische Frequenzauswahlsystem arbeitet so butterweich, dass man nicht merkt, wie das Gerät zwischen Frequenzen umschaltet und so die permanente Funktion gewährleistet. Die Klangqualität ist hervorragend und Features wie die zusätzliche Klinkenbuchse und der eingebaute Tuner sind praktisch und erleichtern den Alltag. Wo ich mit der „alten“ GLXD 16 im reinen 2,4 GHz Betrieb noch ab und an mal Aussetzer hatte, weil der Stagerouter im InEar-Rack doch stärker als die GLXD 16 war, habe ich heute mit der GLXD16+ keine Probleme mehr. Das System sitzt auf dem Board direkt neben der Antenne meines InEar-Senders PSM300. Die beiden Systeme gehen sich aus dem Weg und arbeiten komplett störungsfrei. Gebaut sind beide Parts des Systems für die Ewigkeit. Einige Male runtergefallen und nicht mal ein Kratzer! Einfach toll, was die Jungs und Mädels von Shure da gebaut haben. Optisch finde ich beides auch sehr schick (klar, sehr individueller Geschmack). Der Dynamikumfang von 120 dB bietet jede Menge Platz für gefühlvolles Gitarrespielen ohne Stolperfalle und man kann endlich so performen, wie man will! Ich gebe die Funkstrecke nicht mehr her!