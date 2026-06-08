Professioneller Sound für Smartphone & Co.?

Wer heutzutage Videos, Podcasts oder Interviews mit dem Smartphone aufnimmt, stößt schnell an die Grenzen der integrierten Mikrofone. Zwar werden die verbauten Mikrofone moderner Smartphones immer besser, von einer wirklich professionellen Aufnahmequalität sind sie aber nach wie vor ein gutes Stück entfernt. Genau hier setzt das Shure MV88 USB-C an.

Kurz & knapp Was ist es? Das Shure MV88 USB-C ist ein kompaktes Stereo-Kondensatormikrofon für Smartphones, Tablets und Computer, das hochwertige Audioaufnahmen unterwegs ermöglichen soll. Klang: Deutlich besser als integrierte Smartphone-Mikrofone mit überzeugender Sprach- und Musikqualität.

Deutlich besser als integrierte Smartphone-Mikrofone mit überzeugender Sprach- und Musikqualität. Flexibilität: Vier Richtcharakteristiken und umfangreiche DSP-Funktionen für unterschiedlichste Anwendungen.

Vier Richtcharakteristiken und umfangreiche DSP-Funktionen für unterschiedlichste Anwendungen. Apps: MOTIV Audio und MOTIV Video erweitern die Möglichkeiten erheblich und sind hervorragend umgesetzt.

MOTIV Audio und MOTIV Video erweitern die Möglichkeiten erheblich und sind hervorragend umgesetzt. Mobilität: Kompakt, leicht und schnell einsatzbereit – ideal für Content Creator und Musiker.

Kompakt, leicht und schnell einsatzbereit – ideal für Content Creator und Musiker. Praxis: Besonders stark bei Interviews, Podcasts, Produktvideos und mobilen Musikaufnahmen.

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Shure MV88 USB-C

Das kompakte Stereo-Mikrofon richtet sich an Musiker, Journalisten, Content Creator und alle, die unterwegs ohne großen Aufwand hochwertige Audioaufnahmen erstellen möchten. Dank USB-C-Anschluss funktioniert das MV88 heute nicht mehr nur mit Smartphones, sondern ebenso mit Tablets und Computern. Hinzu kommen die beiden kostenlosen Apps MOTIV Audio und MOTIV Video, mit denen sich deutlich tiefer in die Klanggestaltung eingreifen lässt, als man es von typischem Smartphone-Zubehör gewohnt ist.

Ob das kleine Mikrofon tatsächlich professionellen Ansprüchen genügt oder am Ende doch eher ein nettes Gadget bleibt, klären wir im Test. Anzumerken ist, dass ich das Shure MV88 USB-C mit einem iPhone 16 nutze. Einige im Folgenden genannten Features sind bei Verwendung älterer Modelle eventuell nicht verfügbar.

Facts & Features

Das Shure MV88 USB-C ist die aktuelle Version des bereits seit Jahren erhältlichen MV88. Während die erste Generation ursprünglich für Apples Lightning-Anschluss entwickelt wurde, setzt Shure nun konsequent auf USB-C. Eine sinnvolle Entscheidung, denn damit lässt sich das Mikrofon heute nicht nur mit Smartphones, sondern ebenso mit Tablets, Laptops und Desktop-Rechnern verwenden.

Im Inneren arbeitet eine Kombination aus einer Nierenkapsel und zwei seitlichen Achter-Kapseln. Dadurch kann das Mikrofon unterschiedliche Stereocharakteristiken erzeugen und deutlich mehr Räumlichkeit einfangen als die meisten integrierten Smartphone-Mikrofone.

Zu den wichtigsten Facts & Features zählen:

Stereo-Kondensatormikrofon

USB-C-Anschluss

Aufnahme bis 24 Bit / 48 kHz

bedienbar über MOTIV Audio und MOTIV Video Apps

DSP mit EQ, Kompressor, Limiter und Hochpassfilter

verschiedene Presets

Windschutz im Lieferumfang

Die technischen Specs lassen auf gute Qualität der Aufnahmen und leichtes Handling hoffen:

kompatibel mit iPhone-, iPad- und Android-Geräten sowie Computern mit USB-C

vier wählbare Richtcharakteristiken: Stereo (stufenlos von 60° bis 135°), Mono-Niere, Mono-Acht sowie Raw-Mitte-Seite

fünf Preset-Modi für Sprache, Gesang, Akustikinstrumente, laute Schallquellen und eine neutrale Flat-Einstellung

integrierter Echtzeit-Denoiser, Limiter, 5-Band-Equalizer und Auto-Level-Modus

schaltbarer Hochpassfilter mit 75 Hz oder 150 Hz

Kompressor in vier Stufen: Off, Leicht, Medium und Stark

Grenzschalldruckpegel: 120 dB SPL

Empfindlichkeit: -32,75 dBFS/Pa

Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz

Aufnahmeauflösung: max. 24 Bit / 48 kHz

Gain-Regelbereich: bis +36 dB

Verarbeitung und erster Eindruck

Bereits beim ersten Anfassen wird klar, dass Shure das MV88 USB-C nicht als billiges Smartphone-Gadget konzipiert hat. Das Gehäuse besteht überwiegend aus Metall und macht einen ausgesprochen hochwertigen Eindruck.

Der Mikrofonkopf lässt sich um 90 Grad schwenken. Das reicht in der Praxis völlig aus, um zwischen Selfie-Aufnahmen, Interviews oder klassischen Konzertmitschnitten zu wechseln. Die Mechanik arbeitet dabei angenehm stramm und vermittelt Vertrauen.

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Um allen Aufnahmesituationen gerecht zu werden, ist der Kopf zusätzlich noch um 90 Grad drehbar, so dass die Kapsel im Stereo-Modus sowohl bei liegendem als auch bei quer oder hochkant gehaltenem Smartphone seitenkorrekt arbeiten kann.

Besonders gefällt mir, dass das Mikrofon trotz seiner kompakten Bauform eher wie ein professionelles Werkzeug wirkt als wie typisches Smartphone-Zubehör. Nichts klappert, nichts wirkt billig und auch die USB-C-Verbindung sitzt erfreulich fest.

Gerade bei mobilen Aufnahmen ist das wichtig. Wer schon einmal ein Interview geführt oder einen Konzertmitschnitt aufgenommen hat, weiß, dass man sich über jede potenzielle Fehlerquelle freut, die man nicht im Hinterkopf behalten muss.

Praxis: Schneller Einsatz ohne Technikstudium

Eine der großen Stärken des Shure MV88 USB-C ist seine unkomplizierte Handhabung. Mikrofon einstecken, Aufnahme-App öffnen und loslegen.

Wer lediglich Sprachaufnahmen für Social Media, Podcasts oder Interviews erstellen möchte, erhält bereits mit den Werkseinstellungen erstaunlich gute Ergebnisse. Stimmen werden klar und verständlich aufgezeichnet, ohne künstlich aufgeblasen oder übermäßig komprimiert zu wirken. Interessant wird es allerdings, sobald man beginnt, die Möglichkeiten des Mikrofons auszureizen.

Bei meinen Tests kam das Shure MV88 USB-C unter anderem bei Sprachaufnahmen, Akustikgitarren und beim Filmen von Produktvideos zum Einsatz. Gerade bei Aufnahmen im Videostudio wird schnell deutlich, dass man es hier nicht mit einem gewöhnlichen Smartphone-Mikrofon zu tun hat, sondern mit einem durchdachten Gadget.

Natürlich ersetzt ein MV88 kein aufwendiges Stereo-Setup mit hochwertigen Studiomikrofonen. Das wäre auch eine unrealistische Erwartung. Für ein Mikrofon dieser Größe und Preisklasse ist die Leistung allerdings mehr als beeindruckend und für viele Anwendungsbereich mehr als ausreichend.

Die MOTIV Audio App – Das Kontrollzentrum

Ein wesentlicher Bestandteil des Systems ist die kostenlose MOTIV Audio App. Hier zeigt sich schnell, dass Shure das MV88 nicht nur als Mikrofon, sondern als komplette Aufnahmelösung versteht. Neben verschiedenen Presets für Sprache, Gesang, Akustikinstrumente oder laute Umgebungen lassen sich zahlreiche Parameter individuell anpassen:

Gain

Limiter

Kompressor mit drei Stufen

EQ

Hochpassfilter

Auto-Pegel

Stereo-Breite

Richtcharakteristik

Echtzeit Denoiser

Als gelungen erweist sich die Benutzeroberfläche. Shure schafft den Spagat zwischen einfacher Bedienung und professionellen Eingriffsmöglichkeiten erstaunlich gut. Es empfiehlt sich allerdings, die Betriebsanleitung zu lesen, denn die unterschiedlichen Richtcharakteristiken erschließen sich nicht unbedingt von selbst.

Wer möchte, nutzt einfach die Presets. Wer tiefer einsteigen möchte, findet genügend Möglichkeiten zur Klangbearbeitung. Jedes Setting kann dabei als Profil gespeichert und jederzeit wieder aufgerufen werden.

Für ein hinterher maximal bearbeitbares Ergebnis bietet sich der Raw-Mitte-Seite-Modus an, hier liefert die Bedienungsanleitung eine detaillierte Anleitung, was man hinterher mit der Aufnahme anstellen muss, um sie optimal zu nutzen

Viele der Einstellungen werden direkt im Mikrofon gespeichert. Das bedeutet, dass beispielsweise ein einmal konfigurierter Kompressor oder EQ auch dann aktiv bleibt, wenn anschließend mit einer anderen App aufgenommen wird. Wer also zum Aufnehmen gewohnte Apps nutzen will, bekommt auch damit gute bis sehr gute Aufnahmen hin.

Die MOTIV Video App – Alternative zur Standard-Kamera

Während sich die MOTIV Audio App primär um reine Tonaufnahmen kümmert, richtet sich die MOTIV Video App an Content Creator und Videografen. Und genau hier wird es für viele Anwender besonders interessant.

Die Standard-Kamera-App vieler Smartphones bietet zwar gute Bildqualität, erlaubt aber meist nur eingeschränkte Kontrolle über den Ton, mit der MOTIV Video App sieht die Sache schon ganz anders aus. Während der Aufnahme lassen sich Pegel kontrollieren, DSP-Einstellungen überwachen und bei Bedarf anpassen. Gleichzeitig behält man die Bildaufnahme vollständig im Blick.

Wer regelmäßig YouTube-Videos produziert, Interviews filmt oder Produktvorstellungen aufnimmt, wird diesen Komfort schnell zu schätzen wissen. Leider kann ich mit der MOTIV Video App nicht auf die unterschiedlichen Aufnahmemodi der iPhone-Kamera zugreifen. Gerade der Kinomodus der neueren iPhone-Generationen ist ein echter Gewinn. Allerdings sind die wichtigsten Audioeinstellungen, wie oben erwähnt, im Mikro selbst gespeichert, so dass man auch die iPhone-Kamera im gewohnten Setting nutzen kann.

Klangqualität

Genug geredet, jetzt geht’s an die Substanz. Wie klingt das Ganze eigentlich? Nun, kurz und schmerzlos: überraschend gut. Sprachaufnahmen gelingen mit dem Shure MV88 USB-C recht einfach. Die Stimme wirkt präsent, natürlich und deutlich professioneller als über die integrierten Mikrofone aktueller Smartphones. Zum Einsatz kommt der Sprachmodus.

Auch Nebengeräusche werden erfreulich gut kontrolliert. Natürlich kann das Mikrofon keine Wunder vollbringen, aber die Sprachverständlichkeit bleibt selbst in schwierigeren Umgebungen auf einem hohen Niveau. Bei Musikaufnahmen zeigt das MV88 ebenfalls seine Qualitäten. Auch hohe Pegel bringen das MV88 nicht so schnell aus der Ruhe.

Das Preset „Bandmodus“ arbeitet zuverlässig und verhindert Übersteuerungen selbst bei lauteren Proberaum- oder Konzertaufnahmen. Zum Test habe ich das Smartphone mit angeschlossenem Shure MV88 USB-C vor meinen Gitarren-Amp gestellt. Und ja, ich war ziemlich laut, sagt meine Frau …

Die Akustikgitarren profitiert von der sauberen Stereoabbildung. Für genau solche Anwendungen dürfte das Mikrofon bei vielen Usern regelmäßig zum Einsatz kommen. Im folgenden Beispiel hört ihr meine Akustikgitarre im „akustischen Modus“. Zunächst unbearbeitet beim Strumming, beim Fingerpicking mit etwas zusätzlichem Kompressor und Reverb aus der DAW. Das Mikrofon liefert wirklich eine verdammt gute Basis für Gitarren-Recordings. Das Mikrofon steht dabei in etwa 50 cm Abstand zur Gitarre auf dem Desktop.