Digitale Funktechnik mit moderner Mikrofonkapsel

Mit der SLX-D-Serie hat Shure bereits im Jahr 2021 einen wichtigen Schritt vollzogen. Der Hersteller bringt digitale Funktechnik auf ein Niveau, das sowohl professionellen als auch ambitionierten semiprofessionellen Anwendern gerecht wird. Das hier getestete System Shure SLXD24/N8SB kombiniert die bewährte digitale Funkstrecke der SLX-D-Reihe mit einer der spannendsten Neuentwicklungen im Bereich der dynamischen Mikrofone, der Supernierenkapsel Nexadyne 8/S.

Kurz & knapp Was ist es? Shure SLXD24/N8SB, digitales Funkmikrofonsystem mit Handsender und Nexadyne 8/S Supernierenkapsel. Klang: Moderne, präsente Abstimmung mit hoher Sprach- und Gesangsverständlichkeit.

Moderne, präsente Abstimmung mit hoher Sprach- und Gesangsverständlichkeit. Funktechnik: Digitale Übertragung ohne Compander-Effekte bei hoher Betriebssicherheit.

Digitale Übertragung ohne Compander-Effekte bei hoher Betriebssicherheit. Kapsel: Nexadyne 8/S mit Supernierencharakteristik für hohe Rückkopplungsfestigkeit.

Nexadyne 8/S mit Supernierencharakteristik für hohe Rückkopplungsfestigkeit. Zielgruppe: Geeignet für Bühne, Verleih und hochwertige Festinstallationen.

Geeignet für Bühne, Verleih und hochwertige Festinstallationen. Preis-Leistung: Angemessen positioniert im mittleren Segment mit professionellem Anspruch.

In diesem ausführlichen Praxistest gehen wir zunächst auf die SLX-D-Serie als Ganzes ein und beleuchten ihre technischen Grundlagen sowie die wichtigsten Features. Anschließend widmen wir uns gezielt dem getesteten Modell und insbesondere der verbauten Mikrofonkapsel. Abschließend folgt eine realistische Einordnung typischer Einsatzbereiche sowie eine Empfehlung, für wen sich dieses System besonders eignet. In diesem Zusammenhang betrachten wir auch den Akkubetrieb inklusive der zugehörigen Ladeschale.

Der Lieferumfang des Shure SLXD24/N8SB

Shure liefert das komplette Set mit allem, was für den sofortigen Einsatz benötigt wird:

Handsender mit Mikrofonkapsel, Mikrofonhalter, Mikrofontasche und zwei Batterien

Empfänger mit Netzteil und zwei abnehmbaren Antennen

Set zum 19-Zoll-Rack-Einbau inklusive BNC-Adaptern und Kabelset für den abgesetzten Antennenbetrieb

So entfällt der separate Zukauf von Zubehör, der oft mit hohen Zusatzkosten verbunden ist.

Shure SLX-D: Digitale Funkstrecken für den professionellen Alltag

Die SLX-D-Serie positioniert sich bewusst zwischen den bekannten analogen Systemen wie der SLX-Reihe früherer Generationen und den höherpreisigen digitalen Serien QLX-D und ULX-D. Sie richtet sich an Anwender, die professionelle Audioqualität, hohe Betriebssicherheit und moderne Features benötigen, ohne in die absolute Oberklasse investieren zu müssen.

Dank der einfachen und übersichtlichen Grundinstallation eignet sich das System auch für weniger erfahrene Nutzer, die das System einschalten und direkt einsetzen möchten. Anstatt an dieser Stelle alle Details zu erläutern, verweise ich auf einen ausführlichen Praxisartikel auf AMAZONA.de

Digitale Übertragung hörbar und messbar

Herzstück der SLX-D-Serie ist die digitale Audioübertragung mit 24 Bit bei einer Abtastrate von 48 kHz. Im Vergleich zu analogen Funkstrecken entfallen Compander-Effekte sowie das typische Pumpen oder Atmen. Die Klangqualität bleibt über die gesamte Reichweite hinweg konstant, zudem zeichnet sich das System durch einen sehr niedrigen Eigenrauschpegel aus.

Mit einem Dynamikumfang von über 120 dB bewegt sich die SLX-D-Serie im professionellen Bereich. Stimmen und Instrumente werden sauber, transparent und ohne hörbare Artefakte übertragen. Das fällt insbesondere bei Sprachbeschallung und Gesang sofort auf.

Frequenzmanagement und Betriebssicherheit

Gerade in Zeiten immer dichter werdender Funkumgebungen ist ein zuverlässiges Frequenzmanagement entscheidend. Shure setzt hierbei auf bewährte Technologien wie eine automatische Frequenzsuche, True Digital Diversity sowie eine stabile HF-Performance auch beim parallelen Betrieb mehrerer Systeme.

Die SLX-D-Serie lässt sich problemlos in größere Systeme integrieren und ist vollständig kompatibel mit der Software Shure Wireless Workbench. Diese erlaubt die Überwachung und Konfiguration der Anlagen aus der Ferne. Das macht sie nicht nur für Live-Veranstaltungen interessant, sondern auch für Festinstallationen, bei denen Planungssicherheit, Monitoring und eine schnelle Fehlersuche im Vordergrund stehen.

Reichweite und Sendeleistung flexibel anpassbar

Ein wichtiger Punkt in der Praxis ist die Reichweite. Für das SLX-D-System wird sie mit 60 m angegeben. Im Rahmen unseres Praxistests war in einer Halle mit 30 m Länge auch noch Empfang hinter der nächsten Wand möglich.

Besonders angenehm ist die Möglichkeit, die Sendeleistung des Handsenders umzuschalten:

1 mW für kurze Distanzen und HF dichte Umgebungen,

10 mW für größere Bühnen, Hallen oder Outdoor-Events.

Diese Umschaltbarkeit ist keineswegs selbstverständlich und erlaubt es, das System optimal an die jeweilige Veranstaltung anzupassen. Eine geringere Leistung bedeutet neben einer längeren Laufzeit auch eine geringere Störanfälligkeit, etwa auf kleinen Bühnen oder in Konferenzräumen, in denen benachbarte Räume nicht beeinträchtigt werden sollen. Eine höhere Leistung sorgt für zusätzliche Sicherheitsreserven, zum Beispiel auf großen Bühnen oder bei Open-Air-Veranstaltungen. Innerhalb des Portfolios von Shure ist das System mit unterschiedlichen Sendefrequenzen erhältlich.

Das Shure SLXD24/N8SB im Test

Das getestete Set des Shure SLXD24/N8SB besteht aus einem SLX-D Empfänger und einem digitalen Handsender, der mit der Mikrofonkapsel Nexadyne 8/S bestückt ist. Der Handsender ist bewusst modular aufgebaut und erlaubt den Einsatz unterschiedlicher Shure Kapseln.

Kapselkompatibilität als echter Vorteil

Ein großer Pluspunkt des Systems ist die Kompatibilität des Handsenders mit verschiedenen Shure Mikrofonkapseln sowie mit kompatiblen Modellen von Fremdherstellern. Anwender können das Klangverhalten gezielt anpassen oder vorhandene Kapseln weiterverwenden. Dadurch bleibt die Funkstrecke langfristig flexibel und wirtschaftlich interessant, insbesondere für Verleiher oder Veranstaltungsdienstleister.

Nexadyne-Serie: Neue Generation dynamischer Mikrofone

Mit der Nexadyne-Serie bringt Shure eine komplett neue Mikrofonfamilie auf den Markt, die speziell für moderne Live-Anwendungen entwickelt wurde. Die hier verbaute Nexadyne 8/S ist die Variante mit Supernierencharakteristik. Technisch besonders interessant ist die sogenannte Revonic™ Dual Engine Technologie. Im Unterschied zu klassischen dynamischen Mikrofonen arbeitet die Nexadyne 8/S mit zwei dynamischen Wandlern, die laut Shure gemeinsam zu einer Reduzierung von Körperschall beitragen, einen gleichmäßigeren Frequenzgang ermöglichen, den Nahbesprechungseffekt besser kontrollieren und Verzerrungen auch bei hohen Pegeln verringern.

Das Ergebnis ist ein technisch sehr aufwendig aufgebautes Mikrofon. Auf der Abbildung ist die Kapsel mit abgeschraubtem Einsprachekorb zu sehen, inklusive der seitlichen akustischen Laufzeitelemente sowie der aufwendigen Körperschallentkopplung.

Richtcharakteristik: Superniere vs. Niere

Die Nexadyne 8/S verfügt über eine Supernierencharakteristik, die besonders dann von Vorteil ist, wenn hohe Monitorlautstärken erforderlich sind, nur wenig Platz auf der Bühne zur Verfügung steht und Rückkopplungen zuverlässig vermieden werden müssen.

Zum Vergleich bietet Shure mit der Nexadyne 8/C auch ein Modell mit Nierencharakteristik an. Diese verzeiht Ungenauigkeiten bei der Mikrofonführung eher, bietet jedoch geringere Rückkopplungsreserven.

Gerade auf lauten Bühnen spielt die Superniere ihre Stärken (bei richtigem Einsatz) klar aus, während die normale Niere etwas toleranter bei Einsprache auch außerhalb der Hauptachse ist, dafür allerdings auch mehr seitlichen Schall einfängt und leichter koppelt.

Klangcharakter der Nexadyne 8/S im Detail

Klanglich präsentiert sich die Nexadyne 8/S ausgesprochen modern. Ohne direkten Vergleich lässt sich das Klangbild als sehr direkt mit fokussierten, präsenten Mitten beschreiben. Der Bass wirkt straff und kontrolliert, während die Höhen offen bleiben, ohne dabei scharf zu wirken.

Klangvergleich: Shure SM58 vs. Nexadyne-8/S

Um einen Vergleich mit einem bekannten Klangbild zu ermöglichen, habe ich ein klassisches Shure SM58 herangezogen. Dieses Mikrofon dient vielen Anwendern als vertraute Referenz. Dabei gehe ich bewusst davon aus, dass die Funkstrecke selbst klanglich keinen relevanten Einfluss hat. Zudem habe ich die unterschiedlichen Richtcharakteristiken, Niere beim SM58 und Superniere bei der Nexadyne, außer Acht gelassen.

Den Klangeindruck des Shure SM58, basierend auf Tests und Erfahrungswerten, würde ich als warm und vertraut beschreiben. Die Höhen wirken weich, das Mikrofon reagiert sehr gutmütig auf wechselnde Mikrofonführung und bleibt dabei angenehm unaufdringlich, auch wenn es weniger detailliert abbildet. Griffgeräusche fallen durch die geringe Körperschallübertragung kaum auf, zudem zeigt sich das SM58 unempfindlich gegenüber Plosivlauten.

Im Vergleich dazu zeigt sich die Shure Nexadyne 8/S mit einer deutlich höheren Präsenz, was zu einer gesteigerten Sprach und Gesangsverständlichkeit führt. Die Bassabbildung wirkt minimal straffer, zudem bietet die Supernierencharakteristik eine höhere Rückkopplungsfestigkeit. Griffgeräusche fallen etwas geringer aus, was möglicherweise auch auf den robusten Korpus des Handsenders zurückzuführen ist. Gegenüber Plosivlauten verhält sich die Nexadyne 8/S ähnlich unempfindlich wie das Shure SM58. Der Nahbesprechungseffekt setzt hörbar bei etwas tieferen Frequenzen ein als beim Shure SM58 und bleibt bei geübter Anwendung gut kontrollierbar.

Im direkten Vergleich wirkt das Shure SM58 fast schon klassisch retro und insgesamt etwas zurückhaltend. Die Shure Nexadyne 8/S tritt hingegen moderner und durchsetzungsstärker auf. Gerade bei lauten Bühnenbedingungen oder in einem dichten Klanggemisch fällt der Unterschied deutlich auf.

Im direkten Live-Einsatz auf einer Anlage, die ich gut kenne, hat mir der transparente Klang des Shure SLXD24/N8SB ohne größere Eingriffe am Equalizer sehr gut gefallen. Rückkopplungen oder Übersprechen anderer Schallquellen spielten dabei keine Rolle. Zur Haptik gibt es nichts Besonderes zu sagen. Die Handhabung ist gut und entspricht dem, was man von einem System dieser Klasse erwartet.

Energieversorgung: Batterien oder Akku?

Ein weiteres praxisrelevantes Feature ist die flexible Energieversorgung. Der Handsender kann wahlweise mit AA-Batterien oder mit dem Shure SB903 Lithium Ionen Akku in Verbindung mit der passenden Ladeschale SBC203 betrieben werden.

In Kombination mit der passenden Ladestation ist ein konstanter Betrieb möglich. Das ist ein großer Vorteil für Hörsäle, Konferenzzentren, Theater und Festinstallationen. Die Betriebsdauer beträgt bei beiden Varianten bis zu acht Stunden. Das reicht in der Praxis für nahezu jeden Einsatz aus. Die aktuelle Restlaufzeit wird sowohl am Empfänger als auch am Sender im Display in Stunden und Minuten angezeigt.



Wie von Shure gewohnt überzeugt auch die SLX-D-Serie durch robuste Metallgehäuse, hochwertige Verarbeitung, gut ablesbare Displays und eine intuitive Menüführung. Der Handsender liegt gut in der Hand, die Kapsel ist sicher verschraubt und auch im rauen Live-Alltag macht das System einen sehr zuverlässigen Eindruck.

Für wen lohnt sich das Shure SLXD24/N8SB?

Das System richtet sich an Anwender, die eine professionelle digitale Funkstrecke suchen und regelmäßig in lauten Umgebungen arbeiten. Es spricht Nutzer an, die Wert auf hohe Klangqualität und eine hohe Rückkopplungssicherheit legen und ein System benötigen, das langfristig einsetzbar ist. Besonders interessant ist das Set für tourende Bands sowie für professionelle Verleiher und Veranstaltungsdienstleister. Auch Theater und Musical-Produktionen profitieren ebenso wie Festinstallationen mit hohem Qualitätsanspruch von den Eigenschaften des Systems.

Shure SLXD24/N8SB: Preis und Einordnung

Preislich liegt das Shure SLXD24/N8SB im mittleren Segment bei 959,- Euro und bewegt sich damit im Rahmen dessen, was für digitale Funktechnik von Shure in Kombination mit einer modernen Premium-Kapsel zu erwarten ist. In Relation zur gebotenen Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit lässt sich der Preis als angemessen bewerten. Aktuell wurden auf der NAMM 2026 die neuen SLX-D+-Modelle vorgestellt, die nach inzwischen fünf Jahren SLX-Laufzeit erwartungsgemäß zusätzliche Funktionen bieten.

Alternativen zum Shure SLXD24/N8SB