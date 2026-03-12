ANZEIGE
ANZEIGE

Test: Shure SLXD24/N8SB, Funkmikrofon

Digitale Funktechnik mit moderner Mikrofonkapsel

12. März 2026
Praxistest: Shure SLXD24/N8SB, Funkmikrofon

Praxistest: Shure SLXD24/N8SB, Funkmikrofon

Mit der SLX-D-Serie hat Shure bereits im Jahr 2021 einen wichtigen Schritt vollzogen. Der Hersteller bringt digitale Funktechnik auf ein Niveau, das sowohl professionellen als auch ambitionierten semiprofessionellen Anwendern gerecht wird. Das hier getestete System Shure SLXD24/N8SB kombiniert die bewährte digitale Funkstrecke der SLX-D-Reihe mit einer der spannendsten Neuentwicklungen im Bereich der dynamischen Mikrofone, der Supernierenkapsel Nexadyne 8/S.

Kurz & knapp
Was ist es? Shure SLXD24/N8SB, digitales Funkmikrofonsystem mit Handsender und Nexadyne 8/S Supernierenkapsel.
  • Klang: Moderne, präsente Abstimmung mit hoher Sprach- und Gesangsverständlichkeit.
  • Funktechnik: Digitale Übertragung ohne Compander-Effekte bei hoher Betriebssicherheit.
  • Kapsel: Nexadyne 8/S mit Supernierencharakteristik für hohe Rückkopplungsfestigkeit.
  • Zielgruppe: Geeignet für Bühne, Verleih und hochwertige Festinstallationen.
  • Preis-Leistung: Angemessen positioniert im mittleren Segment mit professionellem Anspruch.

Inhaltsverzeichnis

Bewertung

Shure SLXD24/N8SB

Finger WegUngenügendBefriedigendGutSehr GutBest BuyNicht bewertet
Bewertung des Autors
Leser
Finger WegUngenügendBefriedigendGutSehr GutBest BuyNicht bewertet
Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.
ANZEIGE

In diesem ausführlichen Praxistest gehen wir zunächst auf die SLX-D-Serie als Ganzes ein und beleuchten ihre technischen Grundlagen sowie die wichtigsten Features. Anschließend widmen wir uns gezielt dem getesteten Modell und insbesondere der verbauten Mikrofonkapsel. Abschließend folgt eine realistische Einordnung typischer Einsatzbereiche sowie eine Empfehlung, für wen sich dieses System besonders eignet. In diesem Zusammenhang betrachten wir auch den Akkubetrieb inklusive der zugehörigen Ladeschale.

Der Lieferumfang des Shure SLXD24/N8SB

Shure liefert das komplette Set mit allem, was für den sofortigen Einsatz benötigt wird:

  • Handsender mit Mikrofonkapsel, Mikrofonhalter, Mikrofontasche und zwei Batterien
  • Empfänger mit Netzteil und zwei abnehmbaren Antennen
  • Set zum 19-Zoll-Rack-Einbau inklusive BNC-Adaptern und Kabelset für den abgesetzten Antennenbetrieb

So entfällt der separate Zukauf von Zubehör, der oft mit hohen Zusatzkosten verbunden ist.

Shure SLX-D: Digitale Funkstrecken für den professionellen Alltag

Die SLX-D-Serie positioniert sich bewusst zwischen den bekannten analogen Systemen wie der SLX-Reihe früherer Generationen und den höherpreisigen digitalen Serien QLX-D und ULX-D. Sie richtet sich an Anwender, die professionelle Audioqualität, hohe Betriebssicherheit und moderne Features benötigen, ohne in die absolute Oberklasse investieren zu müssen.

Dank der einfachen und übersichtlichen Grundinstallation eignet sich das System auch für weniger erfahrene Nutzer, die das System einschalten und direkt einsetzen möchten. Anstatt an dieser Stelle alle Details zu erläutern, verweise ich auf einen ausführlichen Praxisartikel auf AMAZONA.de

Digitale Übertragung hörbar und messbar

Herzstück der SLX-D-Serie ist die digitale Audioübertragung mit 24 Bit bei einer Abtastrate von 48 kHz. Im Vergleich zu analogen Funkstrecken entfallen Compander-Effekte sowie das typische Pumpen oder Atmen. Die Klangqualität bleibt über die gesamte Reichweite hinweg konstant, zudem zeichnet sich das System durch einen sehr niedrigen Eigenrauschpegel aus.

Mit einem Dynamikumfang von über 120 dB bewegt sich die SLX-D-Serie im professionellen Bereich. Stimmen und Instrumente werden sauber, transparent und ohne hörbare Artefakte übertragen. Das fällt insbesondere bei Sprachbeschallung und Gesang sofort auf.

Shure SLXD24/N8SB, Empfänger von vorne

Empfänger des Shure SLXD24/N8SB von vorne

Frequenzmanagement und Betriebssicherheit

Gerade in Zeiten immer dichter werdender Funkumgebungen ist ein zuverlässiges Frequenzmanagement entscheidend. Shure setzt hierbei auf bewährte Technologien wie eine automatische Frequenzsuche, True Digital Diversity sowie eine stabile HF-Performance auch beim parallelen Betrieb mehrerer Systeme.

ANZEIGE

Die SLX-D-Serie lässt sich problemlos in größere Systeme integrieren und ist vollständig kompatibel mit der Software Shure Wireless Workbench. Diese erlaubt die Überwachung und Konfiguration der Anlagen aus der Ferne. Das macht sie nicht nur für Live-Veranstaltungen interessant, sondern auch für Festinstallationen, bei denen Planungssicherheit, Monitoring und eine schnelle Fehlersuche im Vordergrund stehen.

Reichweite und Sendeleistung flexibel anpassbar

Ein wichtiger Punkt in der Praxis ist die Reichweite. Für das SLX-D-System wird sie mit 60 m angegeben. Im Rahmen unseres Praxistests war in einer Halle mit 30 m Länge auch noch Empfang hinter der nächsten Wand möglich.

Besonders angenehm ist die Möglichkeit, die Sendeleistung des Handsenders umzuschalten:

  • 1 mW für kurze Distanzen und HF dichte Umgebungen,
  • 10 mW für größere Bühnen, Hallen oder Outdoor-Events.

Diese Umschaltbarkeit ist keineswegs selbstverständlich und erlaubt es, das System optimal an die jeweilige Veranstaltung anzupassen. Eine geringere Leistung bedeutet neben einer längeren Laufzeit auch eine geringere Störanfälligkeit, etwa auf kleinen Bühnen oder in Konferenzräumen, in denen benachbarte Räume nicht beeinträchtigt werden sollen. Eine höhere Leistung sorgt für zusätzliche Sicherheitsreserven, zum Beispiel auf großen Bühnen oder bei Open-Air-Veranstaltungen. Innerhalb des Portfolios von Shure ist das System mit unterschiedlichen Sendefrequenzen erhältlich.

Das Shure SLXD24/N8SB im Test

Das getestete Set des Shure SLXD24/N8SB besteht aus einem SLX-D Empfänger und einem digitalen Handsender, der mit der Mikrofonkapsel Nexadyne 8/S bestückt ist. Der Handsender ist bewusst modular aufgebaut und erlaubt den Einsatz unterschiedlicher Shure Kapseln.

Shure SLXD24/N8SB, Handsender

Handsender des Shure SLXD24/N8SB

Kapselkompatibilität als echter Vorteil

Ein großer Pluspunkt des Systems ist die Kompatibilität des Handsenders mit verschiedenen Shure Mikrofonkapseln sowie mit kompatiblen Modellen von Fremdherstellern. Anwender können das Klangverhalten gezielt anpassen oder vorhandene Kapseln weiterverwenden. Dadurch bleibt die Funkstrecke langfristig flexibel und wirtschaftlich interessant, insbesondere für Verleiher oder Veranstaltungsdienstleister.

Nexadyne-Serie: Neue Generation dynamischer Mikrofone

Mit der Nexadyne-Serie bringt Shure eine komplett neue Mikrofonfamilie auf den Markt, die speziell für moderne Live-Anwendungen entwickelt wurde. Die hier verbaute Nexadyne 8/S ist die Variante mit Supernierencharakteristik. Technisch besonders interessant ist die sogenannte Revonic™ Dual Engine Technologie. Im Unterschied zu klassischen dynamischen Mikrofonen arbeitet die Nexadyne 8/S mit zwei dynamischen Wandlern, die laut Shure gemeinsam zu einer Reduzierung von Körperschall beitragen, einen gleichmäßigeren Frequenzgang ermöglichen, den Nahbesprechungseffekt besser kontrollieren und Verzerrungen auch bei hohen Pegeln verringern.

Affiliate Links
Shure Nexadyne 8/S
Shure Nexadyne 8/S
Kundenbewertung:
(14)
355,00€ Thomann

Das Ergebnis ist ein technisch sehr aufwendig aufgebautes Mikrofon. Auf der Abbildung ist die Kapsel mit abgeschraubtem Einsprachekorb zu sehen, inklusive der seitlichen akustischen Laufzeitelemente sowie der aufwendigen Körperschallentkopplung.

Shure Nexadyne 8/S Kapsel ohne Einsprachekorb

Die Kapsel des Shure Nexadyne 8/S ohne Einsprachekorb

Richtcharakteristik: Superniere vs. Niere

Die Nexadyne 8/S verfügt über eine Supernierencharakteristik, die besonders dann von Vorteil ist, wenn hohe Monitorlautstärken erforderlich sind, nur wenig Platz auf der Bühne zur Verfügung steht und Rückkopplungen zuverlässig vermieden werden müssen.

Polardiagramm Nexadyne 8/S

Diagramm der Richtcharakteristik des Shure Nexadyne 8/S (Superniere)

Zum Vergleich bietet Shure mit der Nexadyne 8/C auch ein Modell mit Nierencharakteristik an. Diese verzeiht Ungenauigkeiten bei der Mikrofonführung eher, bietet jedoch geringere Rückkopplungsreserven.

Polardiagramm 8C

Diagramm der Richtcharakteristik des Shure Nexadyne 8/C (Niere)

Gerade auf lauten Bühnen spielt die Superniere ihre Stärken (bei richtigem Einsatz) klar aus, während die normale Niere etwas toleranter bei Einsprache auch außerhalb der Hauptachse ist, dafür allerdings auch mehr seitlichen Schall einfängt und leichter koppelt.

Klangcharakter der Nexadyne 8/S im Detail

Klanglich präsentiert sich die Nexadyne 8/S ausgesprochen modern. Ohne direkten Vergleich lässt sich das Klangbild als sehr direkt mit fokussierten, präsenten Mitten beschreiben. Der Bass wirkt straff und kontrolliert, während die Höhen offen bleiben, ohne dabei scharf zu wirken.

Klangvergleich: Shure SM58 vs. Nexadyne-8/S

Um einen Vergleich mit einem bekannten Klangbild zu ermöglichen, habe ich ein klassisches Shure SM58 herangezogen. Dieses Mikrofon dient vielen Anwendern als vertraute Referenz. Dabei gehe ich bewusst davon aus, dass die Funkstrecke selbst klanglich keinen relevanten Einfluss hat. Zudem habe ich die unterschiedlichen Richtcharakteristiken, Niere beim SM58 und Superniere bei der Nexadyne, außer Acht gelassen.

SLXD24/N8SB und SM58 im Vergleich

Das Shure SM58 und das Shure SLXD24/N8SB im Vergleich. Durch die Perspektive scheint der Handsender größer, als er ist.

Den Klangeindruck des Shure SM58, basierend auf Tests und Erfahrungswerten, würde ich als warm und vertraut beschreiben. Die Höhen wirken weich, das Mikrofon reagiert sehr gutmütig auf wechselnde Mikrofonführung und bleibt dabei angenehm unaufdringlich, auch wenn es weniger detailliert abbildet. Griffgeräusche fallen durch die geringe Körperschallübertragung kaum auf, zudem zeigt sich das SM58 unempfindlich gegenüber Plosivlauten.

Affiliate Links
Shure SM58 LC
Shure SM58 LC
Kundenbewertung:
(5668)
115,00€ Thomann

Im Vergleich dazu zeigt sich die Shure Nexadyne 8/S mit einer deutlich höheren Präsenz, was zu einer gesteigerten Sprach und Gesangsverständlichkeit führt. Die Bassabbildung wirkt minimal straffer, zudem bietet die Supernierencharakteristik eine höhere Rückkopplungsfestigkeit. Griffgeräusche fallen etwas geringer aus, was möglicherweise auch auf den robusten Korpus des Handsenders zurückzuführen ist. Gegenüber Plosivlauten verhält sich die Nexadyne 8/S ähnlich unempfindlich wie das Shure SM58. Der Nahbesprechungseffekt setzt hörbar bei etwas tieferen Frequenzen ein als beim Shure SM58 und bleibt bei geübter Anwendung gut kontrollierbar.

Shure SLXD24/N8SB, Empfänger von hinten

Empfänger des Shure SLXD24/N8SB von hinten

Im direkten Vergleich wirkt das Shure SM58 fast schon klassisch retro und insgesamt etwas zurückhaltend. Die Shure Nexadyne 8/S tritt hingegen moderner und durchsetzungsstärker auf. Gerade bei lauten Bühnenbedingungen oder in einem dichten Klanggemisch fällt der Unterschied deutlich auf.
Im direkten Live-Einsatz auf einer Anlage, die ich gut kenne, hat mir der transparente Klang des Shure SLXD24/N8SB ohne größere Eingriffe am Equalizer sehr gut gefallen. Rückkopplungen oder Übersprechen anderer Schallquellen spielten dabei keine Rolle. Zur Haptik gibt es nichts Besonderes zu sagen. Die Handhabung ist gut und entspricht dem, was man von einem System dieser Klasse erwartet.

Kollege Karim auf der Bühne mit dem Handsender vom SLXD24/N8SB

Kollege Karim auf der Bühne mit dem Handsender vom Shure SLXD24/N8SB

Energieversorgung: Batterien oder Akku?

Ein weiteres praxisrelevantes Feature ist die flexible Energieversorgung. Der Handsender kann wahlweise mit AA-Batterien oder mit dem Shure SB903 Lithium Ionen Akku in Verbindung mit der passenden Ladeschale SBC203 betrieben werden.

Affiliate Links
Shure SB903
Shure SB903
Kundenbewertung:
(31)
57,00€ Thomann
Ladeschale Shure Shure SBC203-E mit aufgestecktem Handsender

Die Ladeschale Shure SBC203-E mit aufgestecktem Handsender des Shure SLXD24/N8SB.

 

Shure Li-Ion-Akku SB 903

Der optional erhältliche Shure Li-Ion-Akku SB 903

In Kombination mit der passenden Ladestation ist ein konstanter Betrieb möglich. Das ist ein großer Vorteil für Hörsäle, Konferenzzentren, Theater und Festinstallationen. Die Betriebsdauer beträgt bei beiden Varianten bis zu acht Stunden. Das reicht in der Praxis für nahezu jeden Einsatz aus. Die aktuelle Restlaufzeit wird sowohl am Empfänger als auch am Sender im Display in Stunden und Minuten angezeigt.

Affiliate Links
Shure SBC203-E
Shure SBC203-E
Kundenbewertung:
(31)
139,00€ Thomann

Verarbeitung, Bedienung & Alltagstauglichkeit

Wie von Shure gewohnt überzeugt auch die SLX-D-Serie durch robuste Metallgehäuse, hochwertige Verarbeitung, gut ablesbare Displays und eine intuitive Menüführung. Der Handsender liegt gut in der Hand, die Kapsel ist sicher verschraubt und auch im rauen Live-Alltag macht das System einen sehr zuverlässigen Eindruck.

Für wen lohnt sich das Shure SLXD24/N8SB?

Das System richtet sich an Anwender, die eine professionelle digitale Funkstrecke suchen und regelmäßig in lauten Umgebungen arbeiten. Es spricht Nutzer an, die Wert auf hohe Klangqualität und eine hohe Rückkopplungssicherheit legen und ein System benötigen, das langfristig einsetzbar ist. Besonders interessant ist das Set für tourende Bands sowie für professionelle Verleiher und Veranstaltungsdienstleister. Auch Theater und Musical-Produktionen profitieren ebenso wie Festinstallationen mit hohem Qualitätsanspruch von den Eigenschaften des Systems.

Shure SLXD24/N8SB: Preis und Einordnung

Preislich liegt das Shure SLXD24/N8SB im mittleren Segment bei 959,- Euro und bewegt sich damit im Rahmen dessen, was für digitale Funktechnik von Shure in Kombination mit einer modernen Premium-Kapsel zu erwarten ist. In Relation zur gebotenen Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit lässt sich der Preis als angemessen bewerten. Aktuell wurden auf der NAMM 2026 die neuen SLX-D+-Modelle vorgestellt, die nach inzwischen fünf Jahren SLX-Laufzeit erwartungsgemäß zusätzliche Funktionen bieten.

Alternativen zum Shure SLXD24/N8SB

Affiliate Links
Shure SLXD24E/Beta58 G59
Shure SLXD24E/Beta58 G59
Kundenbewertung:
(27)
798,00€ Thomann
Sennheiser EW-D 835-S Q1-6
Sennheiser EW-D 835-S Q1-6
Kundenbewertung:
(25)
675,00€ Thomann
Sennheiser EW-D 965 S1-7
Sennheiser EW-D 965 S1-7 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.119,00€ Thomann

ANZEIGE
Fazit

Das Shure SLXD24/N8SB ist ein durchdachtes, modernes Funksystem, das in vielen professionellen Anwendungen überzeugt. Die Shure SLX-D-Serie bietet eine stabile digitale Übertragung, hohe Betriebssicherheit und praxisnahe Features. Die Nexadyne-8/S-Kapsel setzt dabei ein deutliches klangliches Statement und hebt sich in ihrer Klangsignatur deutlich von klassischen Standards wie dem Shure SM58 ab. Das System richtet sich an Anwender, die modernen Live-Sound, hohe Zuverlässigkeit und flexible Einsatzmöglichkeiten suchen und dabei keine Abstriche bei Qualität und Handhabung machen möchten.

Plus

  • robuste Verarbeitung (Metall)
  • Einbindung ins Shure Wireless Workbench für Monitoring und Remote-Einstellung
  • exzellente akustische Daten ohne die typischen Artefakte analoger Übertragung
  • kompatibel mit Wechselkapseln von Shure und anderen Herstellern
  • Mikrokapsel Shure Nexadyne 8/C mit modernem und transparentem Sound
  • betriebssichere und einfache Bedienung
  • vollständiges Zubehör im Lieferumfang
  • Akkubetrieb und Ladeschale erweitern den Einsatzbereich

Preis

  • 959,- Euro
Affiliate Links
Shure SLXD24/N8SB H56
Shure SLXD24/N8SB H56 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
959,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Shure SLXD24/N8SB H56
Shure SLXD24/N8SB H56 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
959,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Jörg Kirsch StageAID RED

CEO bei StageAID.de--
Jörg Kirsch studierte ab 1981 Elektrotechnik in Kaiserslautern. An der Universität leitete er zwei Jahre lang das Kulturreferat und startete parallel dazu seine Firma für Veranstaltungstechnik mit eigener Ingenieur- und Entwicklungsabteilung. Auf sein Konto gehen weit mehr als 10.000 persönlich betreute Veranstaltungen, unter anderem die Realisation eines Bon-Jovi Konzertes zusammen mit Jet-West. Als gefragter Partner für Eventberatung ist er für mehrere Firmen ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Shure SLX-D digitales Drahtlossystem

Test: Shure SLX-D digitales Drahtlossystem

07.01.2021 |0
NAMM 2026: Shure SLX-D+

NAMM 2026: Shure SLX-D+

22.01.2026 |0
Test: Shure Nexadyne 8/C und 8/S, dynamisches Gesangsmikrofon

Test: Shure Nexadyne 8/C und 8/S, dynamisches Gesangsmikrofon

04.07.2024 |0
Test: Mipro ACT-5801/580H 5,8 GHz Funkmikrofon-Set

Test: Mipro ACT-5801/580H 5,8 GHz Funkmikrofon-Set

09.01.2025 |3
Test: Thomann Black Edition Shure Funkmikrofon

Test: Thomann Black Edition Shure Funkmikrofon

10.09.2020 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
    • Profilbild
      TomH AHU

      @Numitron Man kann auch stärkere (3000mWh +) 1.5V Wiederaufladbare Lithium Akkus nehmen. Die sind inzwischen auch günstiger zu haben, sind aber immer teuerer wie die NI-MH Akkus (enelop 2000 mWh) und verlangen auch nach eigenen Ladgeräten.
      Es gibt die zum Teil mit praktischen 8er Ladecases, die zum Laden und aufbewahren taugen.
      USB-C Anschluß am Ladecase.
      Verwende die mit Sennheiser EW-D Funksystemen, geht gut.
      Einfach mal beim anderen A suchen nach „AA Wiederaufladbare Lithium Akkus 8 Pack mit Ladegerät“

  2. Profilbild
    Jörg Kirsch StageAID RED

    Hat bei mir funktioniert, ich benutze selbst die weißen Eneloops. Die Laufzeit habe ich nicht geprüft, allerdings erwarte ich da auch keine negativen Überraschungen.

    Eins ist dabei noch wichtig: In der Ladeschale wird ausschließlich der Shure Akku geladen, eingelegte AA Akkus werden NICHT geladen.

    3. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X