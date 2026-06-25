Mehr als nur ein „Plus“ – das kann die neue SLXD+-Generation

Es gibt Produkte, bei denen man auf den ersten Blick nichts Weltbewegendes vermutet. Dann sitzt man damit auf der Bühne und merkt: „Hier hat jemand wirklich nachgedacht.“ Das Shure SLXD24+E/Beta58 ist so ein Fall. Wer das klassische Shure SLXD24/Beta58 ohne „+“ kennt, weiß: Die Basis war schon stark. Die neue Plus-Generation dreht jetzt an genau den Stellschrauben, die im Alltag am meisten nerven: Frequenzflexibilität, automatischer Frequenzwechsel im laufenden Betrieb, Fernsteuerung per App und, für viele vielleicht der spannendste Punkt, ein integrierter Feedback-Killer. Was das konkret bedeutet, schauen wir uns nun genauer an.

Kurz & knapp Was ist es? Shure SLXD24+E/Beta58, digitales Funkmikrofon-System mit Beta58A-Kapsel, automatischem Frequenzwechsel, DFR-Feedback-Unterdrückung und App-Steuerung. Funktechnik: Das SLXD24+ bietet bis zu 136 MHz Schaltbandbreite und wechselt bei Störungen automatisch die Frequenz.

Das SLXD24+ bietet bis zu 136 MHz Schaltbandbreite und wechselt bei Störungen automatisch die Frequenz. Feedback-Schutz: Die integrierte Digital Feedback Reduction reduziert Rückkopplungen direkt im Empfänger.

Die integrierte Digital Feedback Reduction reduziert Rückkopplungen direkt im Empfänger. Praxis: Im Test überzeugte das System mit stabiler Reichweite, sauberem Klang und sehr solider Verarbeitung.

Im Test überzeugte das System mit stabiler Reichweite, sauberem Klang und sehr solider Verarbeitung. Bedienung: Display und App brauchen etwas Einarbeitung, bieten danach aber viele Fernsteuerungsoptionen.

Display und App brauchen etwas Einarbeitung, bieten danach aber viele Fernsteuerungsoptionen. Fazit: Für Bands, Verleiher, Schulen, Kirchen und Konferenzen ist das Shure SLXD24+E/Beta58 eine starke Empfehlung.

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Das Funkmikrofon-Paket – Was steckt drin?

Das Shure SLXD24+E/Beta58 G65 ist ein vollständiges Handsender-System im Frequenzband G65 (470 bis 606 MHz). Im Paket stecken der neue SLXD4+-Empfänger und der SLXD2+/B58-Handsender mit der bewährten Beta58A-Supernierenkapsel. Dazu kommen Netzteil, zwei abnehmbare Antennen, BNC-Adapter und Rackmount-Material. Alles, was man zum sofortigen Einsatz braucht. Kein lästiges Nachkaufen von Zubehör. In der SLXD+-Reihe gibt es natürlich verschiedene Frequenzbereiche, Wechselkapseln und Taschensender. Das „65“ in der Signatur weist auf die erweiterte Bandbreite hin.

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Das bewährte Fundament: SLXD24

Um zu verstehen, was das Plus wirklich bringt, braucht man die Basis. Das klassische Shure SLXD24 hat sich seit seiner Einführung 2021 einen festen Platz bei Bands, Schulen, Kirchen, Verleihern und Festinstallationen erarbeitet. Die Gründe liegen auf der Hand: Die digitale Übertragung mit 24 Bit und 48 kHz klingt sauber und artefaktfrei. Kein Pumpen, kein Atmen, kein Compander-Effekt. Der Dynamikumfang von über 120 dB zeigt, wo das System angesiedelt ist: Eindeutig im professionellen Bereich.

Technisch solide ist auch die Funkseite: Automatische Frequenzsuche, True-Digital-Diversity und die volle Anbindung an die Shure Wireless Workbench. Die Sendeleistung ist zwischen 1 mW und 10 mW umschaltbar, die Reichweite beträgt bis zu 60 m, die Betriebsdauer bis zu 8 Stunden mit AA-Batterien oder dem SB903-Lithium-Ionen-Akku. Das Gehäuse besteht aus Metall, robust und bühnenbewährt. Kurz gesagt: Ein System, das man kauft, einschaltet und danach nicht mehr groß nachdenkt.

In diesem AMAZONA-Testbericht wird das Shure SLXD-System noch mal im Detail vorgestellt.

Was ist neu beim Shure SLXD24+E/Beta58?

Shure hat beim Plus-Upgrade nicht an einer Schraube gedreht, sondern gleich an sechs. Und alle sechs betreffen echte Alltagsprobleme.

1. Erweiterte Schaltbandbreite

Der SLXD4+-Empfänger arbeitet mit einer Schaltbandbreite von bis zu 136 MHz. Das ist eine deutliche Erweiterung gegenüber dem Vorgänger. Das bedeutet: Mehr freie Frequenzen zur Auswahl, bessere Koordination mehrerer paralleler Systeme und mehr Sicherheitsreserve in intensiv genutzten Funkumgebungen.

2. Automatisches Frequenzsprungsverfahren FHSS – der stille Retter im laufenden Betrieb

Das ist die Funktion, von der man hofft, sie nie zu brauchen. Und die man liebt, wenn man sie doch braucht. Stell dir vor: Der Soundcheck ist durch, alles läuft einwandfrei. Dann erscheint kurz vor dem Auftritt ein weiterer Musiker auf der Neben- oder Hauptbühne mit seinem eigenen Funksystem und plötzlich liegt seine Sendefrequenz mitten in deinem Band. Beim klassischen SLXD24 wäre das ein Problem, das manuelles Eingreifen erfordert. Beim Shure SLXD24+ regelt sich das selbst.

Der SLXD4+-Empfänger überwacht kontinuierlich die HF-Umgebung. Sobald er auf der eingestellten Frequenz Interferenzen erkennt, egal ob durch einen neuen Funksender oder eine andere externe Quelle, läuft automatisch ein Scan nach einer freien Frequenz ab. Das Entscheidende dabei: Über die ShowLink-Ease-Steuerverbindung wird nicht nur der Empfänger umgestimmt. Der Sender – also das Handmikrofon in der Hand des Sängers – wird gleichzeitig und automatisch auf die neue Frequenz synchronisiert. Das System hört nicht auf, es wechselt einfach. Für den Anwender unsichtbar und ohne Unterbrechung.

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Was das in der Praxis bedeutet: Kein Rauschen, kein Dropout, keine hektische Aktion auf der Bühne während eines laufenden Programms, um am Sender herumzufummeln. Das System löst das Problem, bevor es überhaupt hörbar wird. Gerade bei mehrkanaligen Systemen – beispielsweise Band, Moderation und Backline-Funksystem von der Nebenbühne – ist dieser automatische Frequenzwechsel ein echter Sicherheitsgewinn, der im Stressmoment eines Live-Auftritts Gold wert sein kann.

Wichtig: Dieses automatische Frequenz-Hopping mit Sender-Synchronisierung ist ausschließlich mit SLXD+-Komponenten möglich. Empfänger und Sender müssen also beide aus der Plus-Generation stammen. Mit einem alten SLXD-Sender am neuen SLXD4+-Empfänger funktioniert zwar die Grundfunktion, aber der automatische Frequenzwechsel bleibt deaktiviert.

3. ShowLink-Ease – Fernsteuerung per Bluetooth

Eng verknüpft mit dem Frequenz-Hopping ist ShowLink-Ease, die neue Bluetooth-Low-Energy-Steuerverbindung zwischen Empfänger und Sender. Sie ist die Grundlage, auf der das automatische Frequenz-Hopping überhaupt funktioniert. Außerdem bietet sie weitere nützliche Möglichkeiten: Gain des Senders anpassen, Sender sperren oder entsperren, Firmware aktualisieren. Alles, ohne das Handmikrofon physisch in die Hand nehmen zu müssen.

Wer schon einmal während eines laufenden Soundchecks den Sänger gebeten hat, kurz zu warten, weil man die Frequenz am Sender umstellen muss, weiß, was das im Alltag wert ist. Hinzu kommt: Über eine iOS- und Android-App lässt sich das gesamte System auch vom Smartphone aus per Bluetooth, WLAN oder Ethernet überwachen und steuern.

4. Digital Feedback Reduction – der eingebaute Feedbackkiller

Das wohl spannendste neue Leistungsmerkmal für einen großen Teil der Anwender: Shures Digital Feedback Reduction (DFR) ist in jeden SLXD4+-Empfänger eingebaut und erkennt aufkommende Rückkopplungen automatisch, um sie dann gezielt zu unterdrücken, bevor aus einem leichten Ansatz ein lautes Pfeifen wird.

Rückkopplungen entstehen nicht, weil ein System schlecht ist. Sie entstehen, weil Mikrofon, Lautsprecher, Raum und Anwender nicht ideal zusammenarbeiten. Das ist der Alltag: Der Sänger hält das Mikrofon plötzlich vor den Monitor oder die Schülerin läuft mit dem Funksender direkt vor die PA. In solchen Situationen entscheidet sich, ob ein betreuender Techniker schnell reagiert. Bei Veranstaltungen ohne Techniker hat man ein Problem.

Das DFR ersetzt keine gute Beschallungsplanung und keine erfahrene Hand am Pult. Aber es gibt eine aktive Sicherheitsreserve, die besonders in Schulen, Kirchen, Konferenzräumen und bei wechselnden Anwendern echten Wert hat. Direkt im Empfänger, ohne Zusatzgerät, ohne Kabel, ohne Einrichtung.

5. AES-256-Verschlüsselung und geringere Latenz

Jedes SLX-D+-System ist serienmäßig mit AES-256-Verschlüsselung ausgestattet. Für Corporate-Events, Konferenzen oder vertrauliche Inhalte ist das kein unwichtiges Detail. Dazu kommt eine leicht verbesserte Latenz: 2,8 ms statt 3,2 ms beim Vorgänger. Ein weiteres Zeichen dafür, dass Shure hier konsequent optimiert hat.

6. Fernsteuerung per App „Wireless Workbench Mobile“

Die App kann in den jeweiligen Stores heruntergeladen werden.

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SLXD24 vs. SLXD24+ im Direktvergleich

Merkmal SLXD24 (klassisch) SLXD24+ (neu) Audioqualität 24 Bit / 48 kHz 24 Bit / 48 kHz (identisch) Dynamikumfang >120 dB >118 dB Schaltbandbreite Schmal Bis zu 136 MHz (breit) Latenz 3,2 ms 2,8 ms Automat. Frequenzhopping Nein Ja (Sender + Empfänger synchron) ShowLink Ease Nein Ja (Bluetooth) Feedbackkiller (DFR) Nein Ja (integriert) AES-256-Verschlüsselung Nein Ja Wireless Workbench Ja Ja (erweitert) Sendeleistung 1 / 10 mW 1 / 10 mW Akkubetrieb (SB903) Ja Ja Betriebsdauer Bis zu 8 Stunden Bis zu 8 Stunden Bluetooth-App-Steuerung Nein Ja

Die Beta58A -Kapsel – bewährt, robust und bühnentauglich

Das Paket kombiniert die neue Plus-Technik mit der Shure Beta58A, einer dynamischen Supernierenkapsel, die seit Jahren zu den meistgenutzten Gesangsmikrofonen auf Bühnen weltweit gehört. Der Grund ist einfach: Die Beta58A-Mikrofonkapsel klingt präsent, durchsetzungsstark und ist gleichzeitig angenehm unempfindlich gegen Nahbesprechungseffekte und Plosivlaute.

Die Supernieren-Charakteristik sorgt für eine engere Richtungsempfindlichkeit im Vergleich zur normalen Niere. Bei korrekter Einsprache bedeutet das deutlich mehr Rückkopplungsreserve. Gerade in Verbindung mit dem integrierten DFR des SLXD4+ entsteht so ein System, das auf zwei Ebenen gegen Feedback absichert: Akustisch durch die Kapsel und elektronisch durch den Empfänger.

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Klanglich liegt die Beta58A zwischen dem warmen, klassischen SM58 und moderneren Hochpräsenzkapseln wie der Nexadyne 8/S. Wer einen vertrauten, ausgeglichenen Bühnensound sucht, transparent genug für Sprachverständlichkeit, warm genug für Gesang, ist mit der Beta58A sehr gut bedient. Der Wechsel auf andere Shure-Kapseln ist dank des modularen Sendersystems jederzeit möglich.

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Praxistest des Shure SLXD24+E/Beta58

Ich habe das Shure SLXD24+E/Beta58 in mehreren echten Einsätzen getestet, unter anderem bei einer Veranstaltung des deutschen Musikverbandes mit wechselnden Orchestern, Ansprachen und Moderation. Eines vorweg: Die Verarbeitung ist top. Handsender und Empfänger fühlen sich absolut solide an. Kein Klappern, keine wackeligen Teile, keine billigen Plastikeindrücke. Das ist das Gehäuse, das man vom Shure SLXD24 kennt und mag. Und das Plus bringt genau dieselbe Qualität mit.

Reichweite

Bei der Reichweite gibt es nichts zu meckern: Der Test lief in einer mittelgroßen Halle mit etwa 1.000 Personen und das System blieb die gesamte Zeit über stabil. Kein einziger Aussetzer, komplett frei von Dropouts. Auch in Bereichen, in denen ich mit anderen Systemen schon Probleme hatte, hat das Shure SLXD24+ einfach weiter sauber gesendet. Das habe ich bei einer Reichweitentest-Begehung vor der Veranstaltung geprüft.

Klang

Zum Klang: Die Beta58A-Kapsel klingt genau so, wie man es von ihr erwartet: Präsent, direkt, durchsetzungsstark. Ich hätte im Nachhinein nicht sagen können, ob ich gerade über Funk oder über Kabel gehört habe. Kein Verlust, kein Rauschen, kein Unterschied. Genau das erwarte ich von einem guten digitalen Funksystem. Und das Shure SLXD24+E/Beta58 liefert.

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Frequenz-Scan

Interessant war auch die Reaktion, als ich mit einem anderen Sender genau die Systemfrequenz störte. Innerhalb von circa drei Sekunden scannte der Empfänger innerhalb seiner Gruppe einen freien Kanal und schaltete Sender und Empfänger komplett um. Klasse.

Digital Feedback Reduction (DFR)

Der nächste Testpunkt: Der automatische Feedback-Killer DFR wurde aktiviert. Auch hier gibt es viel Lob, denn die schnelle Erkennung und Eliminierung von Feedbacks in allen Frequenzlagen mit bis zu 16 Filtern ist schon eine gute Leistung. Das hilft auch Ungeübten oder bei einem überraschenden Kontakt zwischen Lautsprecher und Mikrofon, der Situation etwas den Schrecken zu nehmen.

App-Anbindung

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es, wenn man die gesamte Leistungsfähigkeit des Systems nutzen will: Die Bedienung über das Display und die Smartphone-App ist nicht ganz selbsterklärend. Wer das System zum ersten Mal in die Hand nimmt, sollte sich eine gute Viertelstunde Zeit nehmen, um sich mit der Menüführung und der App-Anbindung vertraut zu machen. Wer erwartet, dass man einfach einschaltet und alles sofort intuitiv verständlich ist, wird vielleicht kurz gestoppt. Ein Blick ins Handbuch oder ein kurzes YouTube-Video helfen und danach läuft es.

Für wen lohnt sich das Funkmikrofon?

Bands und Sänger

Mehr Monitorlautstärke, mehr Reserve gegen Feedback, automatischer Frequenzwechsel, wenn ein weiterer Musiker mit Funk auf der Bühne auftaucht. Das Shure SLXD24+ hält die Show am Laufen, ohne dass jemand eingreifen muss.

Verleiher und Veranstaltungstechniker

Mehr Frequenzreserve, Bluetooth-Fernsteuerung für schnelles Arbeiten und das automatische Frequenzsprungverfahren als stille Sicherheitsversicherung, wenn fremde Funksysteme die HF-Landschaft verändern. Ideal zur Vermietung, da für die Basisfunktionen kaum Erklärungen erfordern.

Schulen und Aulen

Wechselnde Anwender, keine feste Tontechnik am Pult. Der Feedback-Killer macht den Unterschied zwischen einer nervigen und einer entspannten Veranstaltung.

Kirchen und Gemeindehäuser

Lange Nachhallzeiten, ehrenamtliche Technikerteams, wechselnde Sprecher. Die aktive Feedback-Unterdrückung ist hier ein echter Sicherheitsgewinn.

Corporate-Events und Konferenzen

AES-256-Verschlüsselung, ungeübte Sprecher am Mikrofon, wechselnde Räume. Das Shure SLXD24+ puffert all das zuverlässig ab.

Hörsäle und Konferenzräume

Durch Akkubetrieb und Ladeschale ist ein kontinuierlicher Einsatz ohne Batteriewechsel möglich.

Alternative Systeme

Man merkt, dass mir das Shure SLXD24+E/Beta58 ausgesprochen gut gefällt. Natürlich sollen bei der Auswahl des eigenen Systems auch Alternativen genannt werden: