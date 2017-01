Test: Slate Digital FG-116 Blue, Kompressor-Plug-in

Steven Slate bietet mit den Slate Digital FG-116 BLUE ein zweites Set an: 1176-Kompressor-Plug-ins für ihr Virtual-Mix-Rack an. Außerdem gibt es den beliebten All-Buttons-In-Modus nun als eigenes kostenloses Plug-in. Da stellen sich automatisch die zwei Fragen, ob denn der schwarze FG-116 nicht schon gereicht hat und ob es überhaupt noch eines weiteren 1176-Style Kompressors bedarf. Die Antworten auf diese Fragen lesen Sie im Test.

Das Original stammt aus dem Jahre 1966 und wurde von Universal Audio Gründer Bill Putnam entworfen, eine Weiterentwicklung seiner 175/176 Limiting Amplifiers, bei der er Feldeffekttransistoren statt Röhren verwendete. Die ultraschnellen Attack-Zeiten des 1176 ab 20 µs wurden schnell in großen Studios legendär, u.a. für ihre treibende mittige Energie, die sowohl Gesang und Instrumente als auch als Percussions zu mehr „Größe‟ und Durchsetzungsfähigkeit verhalf. Seitdem hat das 1176-Konzept über 30 Hardware-Revisionen von Blue bis Black erfahren, alle mit verschieden Qualitätsgraden und eigenem Charakter. Beim Hardwarekauf sollte man daher sehr genau drauf achten, welches Modell man erwirbt. Als Software verhält es sich mit dem 1176 noch ausufernder. Fast jede Plug-in Firma hat einen in ihrem Sortiment. Was also können die Slate Digital FG-116 BLUE noch als Anreiz bieten?

Installation

Für die Details verweise ich auf den Test der Slate Digital 76/ 73 Preamps, da sich diesbezüglich nichts geändert hat. Daher nur als Überblick:

Die FG-116 Plug-ins benötigen zum einen die Virtual-Mix-Rack-Umgebung, in dem die einzelnen Slate Digital Plug-ins laufen. Das VMR is quasi das Äquivalent der modularen 500er Lunchbox-Serie. Die VMR als auch der Slate Digital FG-116 Blue benötigen ein iLok2- oder ein iLok3-Dongle. Eine iLok-Autorisation über Festplatte wird nicht angeboten. Die Seriennummer für eine „leere‟ VMR erhalten die Käufer nach Kauf und Registrierung der FG-116 in ihrem kostenlosen Konto auf der Slate Digital Homepage.

An dieser Stelle möchte ich auch noch mal auf die Lizenzierungsmodelle von Slate Digital eingehen, denn man kann die Plug-ins kaufen oder mieten. Üblicherweise macht mieten für Hobby und semiprofessionelle Anwender keinen Sinn, weil es sich nicht rechnet.

Nun aber sind Slate Digital mal wieder Pioniere und zwar beim Mietmodell. Der Mietbetrag wurde auf monatliche $14.99 bzw. $149 jährlich gesenkt und man erhält derzeit 26 Plug-ins sowie jedes zukünftige Plug-in von Slate Digital – bei gleichbleibendem Preis. Wobei allerdings drei Plug-ins (Trimmer, Revival, Monster) kostenlos sind und mit der „leeren‟ VMR mit installiert werden.

Das bedeutet effektiv, die Jahresmiete kostet ungefähr so viel, wie ein gekauftes Plug-in pro Jahr. Bis man hier also „draufzahlt‟, können also locker mal über 20 Jahre ins Land gehen und mit den neuen Plug-ins für Hall, Delay und Distressor ist die ganze Bandbreite der ITB-Mix-Anforderung sinnvoll abgedeckt. Das würde sich selbst für Hobby-Anwender rechnen.

Aber natürlich, mieten ist mieten und trägt zu den monatlichen Belastungen bei. Es ist ja nicht so, als wären diese Beträge eine isolierte Ausgabe und stünde nicht in Konkurrenz mit anderen Attraktionen in der Online- und Offline-Welt, wie es gerne dargestellt wird. „Kostet ja nur soviel wie ein Kaffee.‟ Ja klar, zum Schluss habe ich das Äquivalent von 30 Tassen Kaffee am Tag und bin trotzdem am Verdursten.

Alternativ kann man das Plug-in natürlich auch über den Fachhandel beziehen, was im Hinblick auf den Support durchaus seine Vorteile haben kann. Hier kostet das einzelne Plug-in dann rund 135,- Euro, Schluss fertig aus, keine sonstigen Belastungen und es ist eben ein deutschsprachiger Ansprechpartner vorhanden. Bei schwierigen technischen Problemen sicherlich nicht zu unterschätzen. Letzten Endes muss halt jeder selber rausfinden, was er für sich und seine Musik braucht. Daran führt kein Weg vorbei.

Eine wichtige Info noch: Was passiert mit den bereits oder zukünftig gekauften permanenten Lizenzen, wenn man sich für einen Mietplan entscheidet? Die Antwort: Gar nichts, die beiden Optionen laufen völlig parallel.

Vintage & Modern

Slate Digital FG-116 Blue besteht aus zwei Plug-ins: Vintage und Modern. Beide besitzen noch einen Schalter, mit dem zwischen zwei recht verschiedenen Schaltungen umgeschaltet werden kann. Man erhält also quasi vier verschiedene Versionen des 1176.

FG-116 Vintage repräsentiert ein normales „rev A‟ Modell. Schaltkreis 1 (116V1) liefert den mittig-treibenden Charakter, der den „Standard‟ 1176 so berühmt machte. Er färbt besonders die oberen Mitten und fügt Gesang, Bass, Schlagzeug und Gitarren eine warme Präsenz hinzu. Im Vergleich zum schwarzen FG-116 der kostenpflichtigen VMR ist der 116V-1 bei den Höhen und unteren Ende des Spektrums weicher sowie akzentuierter bei den Transienten wegen der harmonischen Verzerrung des Mittenbereiches.

Schaltkreis 2 (116V2) basiert auf einem überholten und modifizierten „rev-A‟, der hierdurch einen sehr eigenen musikalischen Klang erhielt. Verglichen mit dem 116V-1 bietet dieser Schaltkreis fettere Tiefen und weiche Mitten und Höhen.

FG-116 Modern basiert auf einer speziellen modifizierten und modernisierten Version des 1176, die es sonst nirgendwo gibt. Hier wurden der komplette Signalweg elektrisch bereinigt und die Ausgangstransformatoren neu angepasst, so dass sie keine Färbung des Ausgangssignals mehr erzeugen und die Attack-Schaltung wurde von der Release-Schaltung entkoppelt. Dadurch werden wesentlich längere Attack-Zeiten ermöglicht, als es der „Standard‟ 1176 erlaubt und damit eine „transientenfreundlichere‟ Bearbeitung des Audiomaterials möglich.

Schaltung 1 (116M1) ähnelt sehr dem Vintage-Model (116V1), ist aber wesentlich färbungsfreier und klarer im Klang.

Schaltung 2 (116M2) lässt dem unteren Ende des Spektrums mehr Raum zu atmen, ohne den Druck zu vernachlässigen.

Ansonsten gleichen sich die beiden Plug-ins in der Bedienung. Die Attack-Zeiten werden gegen den Uhrzeigersinn langsamer und der Mix-Regler erlaubt parallele Kompression, regelt also den Anteil des originalen Signals im Verhältnis zum bearbeiteten Signal. Neu gegenüber dem 116 Black ist das eingebaute Hochpassfilter im Side-Chain-Eingang und das Fehlen der Rausch-Option.