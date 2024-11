Test: Softube Console 1 Fader MKIII, DAW-Controller

DAW-Controller für das Tonstudio

Der neue Softube Console 1 Fader MKIII Controller ist der Nachfolger des Softube Console 1 Fader Controllers und ergänzt den bereits auf AMAZONA.de getesteten Console 1 MK III Channel Controller bei der Steuerung des Console Core Mixing Systems.

Laut Softube kann der Console 1 Fader MKIII aber auch ergänzend eingesetzt werden, denn neben der Steuerung des Console 1 Plug-ins kann er auch in den Betriebsmodi Pro Tools HUI, Generic MCU und Apollo Central betrieben werden und ist mit Cubase und Logic integriert einsetzbar und mit diversen DAWs kompatibel (Ableton, Luna, Reaper, Bitwig). Herausragende Features sind die insgesamt 10 kapazitiven 100 mm Motorfader mit analogem Feeling und haptischem Feedback und die zehn den Fadern zugeordneten Farbdisplays. Das alles ist verpackt in einem eleganten Gehäuse mit Aluminiumdeckplatte, das vom Formfaktor und Design identisch zu dem Softube Console 1 Channel MKIII Controller ist.

Erster Eindruck zum Console 1 Controller

Im Karton mit der originellen Innenbeschriftung „You are about to level up“ befindet sich neben einer Karte mit einem Code zum Registrieren der Hardware noch ein Steckernetzteil mit einem kurzen USB-C-Kabel und ein zweites längeres USB-C-Kabel zur Verbindung mit dem Rechner. Warum die beiden Kabel nicht gleich lang sind, erschließt sich mir nicht. Für die Verbindung zum Rechner ist das kürzere Kabel recht knapp bemessen, für das Steckernetzteil ebenfalls, da sich die Steckdosen doch meist hinter dem Rechner befinden.

Die Hardware macht, wie schon beim Softube Console 1 Channel MKIII Controller, einen hervorragenden Eindruck. Die Fader fühlen sich hochwertig an und lassen sich sehr fein dosierbar verschieben. Die Aluminiumdeckplatte ist elegant und stabil, das Gehäuse verwindungssteif und die Taster haben einen guten Druckpunkt. Die Anschlüsse zur Außenwelt befinden sich hinten verdeckt links und rechts der mittigen Aufstandsfläche.

Die Benutzeroberfläche

Der obere Teil des Geräts wird von den Displays dominiert. Es handelt sich dabei nicht um einen Display-Streifen, sondern um zehn Einzel-Displays, die jeweils durch schmale auf die Display-Abdeckung aufgedruckte schwarze Streifen optisch getrennt werden. Die Displays sind bei meinem Testgerät nicht alle exakt gleich stark hintergrundbeleuchtet, was aber im Betrieb nicht auffällig ist.

Wesentlich wichtiger ist, dass die Displays eine gute Blickwinkelstabilität aufweisen. Links oben neben den Displays befindet sich wie auch beim Softube Console 1 Channel Controller MKIII der Display-on-Button (dazu später mehr) und zwei weitere Buttons mit Mode- und Favorite-Funktion. Darunter befindet sich die Fader Mode Sektion mit den Buttons Pan, Sends 1 bis 3 (mit Zweitfunktion Sends 4 bis 6) und ein Parameter-, Volume- und Shift-Button. Eine kleine LED im Button zeigt an, welcher Fader-Modus gerade aktiv ist.

Unter den Displays dann pro Kanal ein Solo- und Mute-Button mit Zweitfunktion Phase und Bypass, der Motor-Fader und unter dem Fader noch ein Select-Button mit mehrfarbiger LED, dessen Farbcode auch mit der farbigen Track-Nummer im Display korrespondiert.

Das Bedienfeld des Controllers wird rechts abgeschlossen mit Buttons für Settings, Preset-Anwahl, Bankwechsel und mehr sowie nochmal ein Mute- und Solo-Button und ein Encoder mit LED-Kranz mit den Funktionen Pan, Select und With. All das wirkt sehr aufgeräumt und gut organisiert. Lediglich das Fehlen eines dedizierten Potis pro Kanal, z. B. für Panorama, wundert mich dann doch. Ob das in der Praxis relevant ist, wird sich zeigen.

Einrichtung der Software und Inbetriebnahme

Damit der Controller mit dem Rechner kommunizieren kann, muss zunächst die Console Core Mixing Software heruntergeladen und installiert werden. Dazu ist die Installation der Softube Control Software Voraussetzung, über die dann die weiteren Installationen abgewickelt werden. Zum Betrieb ist auch ein iLok-Account erforderlich. Ein physischer Dongle ist aber nicht notwendig, der iLok Kopierschutz funktioniert auch lokal am Rechner oder über die Cloud.

Ist die Software einmal installiert und aktiviert, kann man den Controller mit dem Netzstecker und dem Rechner verbinden. Welche der beiden Buchsen am Gerät man verwendet, ist übrigens laut Handbuch egal, sie sind auch nicht beschriftet.

Der Softube MKIII Controller lässt sich auch mit Bus-Power betreiben, was aber bei der Verwendung von mehreren Controllern nicht empfohlen wird. Es lassen sich bis zu vier Controller untereinander mit USB-C-Kabeln verbinden und mit nur einer Datenverbindung zum Rechner betreiben, ein Netzteil kann zwei Units mit ausreichend Strom versorgen. Bei der Erstverbindung wird geprüft, ob die Firmware des Controllers aktuell ist, gegebenenfalls wird eine Update-Routine gestartet, danach ist der Controller betriebsbereit und die DAW kann gestartet werden.

Arbeiten mit den Console 1 Plug-ins

Damit der Fader MKIII Controller im Console-Modus kommunizieren kann, muss zunächst in der DAW in jedem Audio- und Instrumentenkanal, am besten im letzten Insert-Slot, das Console 1 Plug-in eingesetzt werden. Von Softube empfohlen wird auch, das VST3-Plug-in zu verwenden. Der im Console 1 Plug-in eingegebene Spurname wird dann auch in den Displays des Controllers angezeigt.

Der Workflow des Controllers ist eigentlich selbsterklärend. Mit dem Fader wird die Lautstärke eingestellt, was wirklich äußerst smooth und feinfühlig von der Hand geht. Da die Fader berührungsempfindlich sind, wird durch bloßes Antippen der jeweilige Kanal aktiviert. Alternativ kann auch ganz klassisch über die Track-Select-Buttons unter den Fadern der Kanal aktiviert werden. Die Displays sind sehr gut ablesbar und ausreichend schnell für die Pegeldarstellung. Durch Druck auf den Pan-Button kann man das Stereopanorama mit dem Fader regeln, das geht überraschend gut und dank des langen Fader-Wegs auch sehr genau, ist aber zumindest am Beginn gewöhnungsbedürftig.

Ganz klassisch funktioniert das Einstellen der Sendepegel. Send Button 1 bis 3 (oder über die Shift-Funktion 4 bis 6) drücken, Fader an die gewünschte Position bringen, fertig. Viel besser und direkter als mit Maus oder Trackball, hier spielt der Controller seine Stärken aus.

Darüber hinaus lassen sich den Fadern im Parameter-Mode alle Parameter der Console Core Mixing Suite zuweisen. Dazu muss man den Parameter-Button drücken und halten und kann dann mit dem Encoder den gewünschten Parameter aus einer Liste auswählen. Bequemer geht das, wenn man einen Console 1 Channel MKIII Controller am Start hat. Dann drückt und hält man den Parameter-Button am Fader-Controller, es leuchten alle möglichen Parameter am Channel-Controller auf und können per Touch darauf zugewiesen werden. Sehr elegant gelöst! Der zugewiesene Parameter ist dann für alle Tracks, die am Fader anliegen, identisch, es können verschiedenen Tracks also nicht unterschiedliche Parameter zugewiesen werden. Trotzdem ist dieses Feature ein Pluspunkt, da die Parameter sich mit den Fadern schneller fahren lassen als mit den Drehreglern.

Während man am Console 1 Channel MKIII Controller die Inhalte der Displays direkt am Controller konfigurieren kann, ist das am Fader MKIII nicht möglich, die Inhalte sind fix zugewiesen und zeigen für alle Kanäle immer die identischen Parameter.

Auf die Besonderheiten der Core Mixing Software und des Onscreen-Displays möchte ich hier nicht näher im Detail eingehen, da diese im Test des Console 1 Channel MKIII Controllers bereits ausführlich beschrieben wurde. Erwähnenswert sind aber Features wie Favoriten, eine deutlich verbesserte Preset-Verwaltung und natürlich die Möglichkeit, Projekte unterwegs auch einmal ohne angeschlossenen Controller öffnen zu können.

Softube Console 1 Fader MKIII – Integration in Cubase

Vorweg, die Integration in Cubase ist noch im Betastadium, dennoch war ich natürlich neugierig, ob der Console 1 Fader MKIII Controller meinen SSL UF-8 Controller ersetzen könnte. Zunächst muss man im Setup-Menü beim Punkt DAW-Fernsteuerung ein Häkchen setzen. Nach Neustart des Rechners öffnet Cubase automatisch den MIDI Remote Manager und zeigt den Softube Console 1 Fader MKIII Controller als verbunden und aktiviert an. Tatsächlich kann man nun auch bei Kanälen, in denen nicht das Softube Console 1 Plug-in eingesetzt ist, den Fader des gewählten Kanals fernsteuern, auch der Kanalname wird in vollem Umfang angezeigt, was bei SSL ja leider nicht der Fall ist, da diese auf ein veraltetes Protokoll setzen, das nur maximal acht Charakter anzeigen kann.

Ebenso kann man die Solo- und Mute-Funktion einsetzen. Die integrierte Steuerung von Cubase 13 Pro hat im Testzeitraum unauffällig und ohne Abstürze funktioniert. Die Funktionalität umfasst derzeit Spuranwahl, Lautstärke, Panorama, die sechs Send-Pegel, Solo und Mute. Ein vollständiger Controller für Cubase mit Automationssteuerung, Recording-Steuerung oder Transportfunktionen ist der Softube Console 1 Channel MKIII Controller im aktuellen Betastadium noch nicht. Fraglich ist auch, ob sich das mit den vorhandenen Bedienelementen überhaupt umsetzen lässt.

Softube Console 1 Fader MKIII im Tonstudio

Der Softube Console 1 Fader MKIII Controller ist als Ergänzung zum Softube Console 1 Channel MKIII Controller konzipiert. Zusammen ergeben die beiden ein sehr gut aufeinander abgestimmtes und sehr produktives System im Verbund mit der Console Core Mixing Suite Software – ein perfektes Match. Ein Fader MKIII alleine ohne den Channel Controller überzeugt nicht in vollem Umfang, eben weil er diesen nicht abbilden kann. Hat man aber einmal mit dieser Kombination gearbeitet, möchte man diese nicht mehr missen.

Man kann mittlerweile auch UAD und Fab-Filter Plug-ins in die Console 1 Core Mixing Suite einbinden und mit dem Channel-Controller auch zumindest teilweise bedienen. Bei Plug-ins anderer Anbieter ist man auf zusätzliche universelle Controller oder eben die Maus angewiesen.

Möchte man mit der Anschaffung des Console 1 Fader MKIII Controllers auch die universelle Bedienung seiner DAW umsetzen, sollte man sich genau über den jeweiligen Status bei der Integration in Cubase und Logic informieren, damit man sicher ist, ob der jeweilige Workflow abgedeckt ist. Auch fehlen dem Console 1 Fader MKIII Transporttasten oder direkt erreichbare Buttons für die Aufnahme und Aktivierung von Automationen. Das geht zwar über die Funktionalität der Steuerung der Console Software hinaus, wäre aber im Hinblick auf anvisierte direkte Integration in Cubase und Logic durchaus sinnvoll gewesen. Solche Aufgaben muss im derzeitigen Beta-Stadium ein zusätzlicher Controller wie z. B. ein SSL UF-1 übernehmen.