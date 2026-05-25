Kreativer Mixing-Controller mit starkem Workflow

Hardware-Controller sind für Softube kein Neuland. Mit der Console 1 brachte man einen DAW-Controller auf den Markt, mit dem man die Plug-ins von Softube und Universal Audio in Channelstrips steuern kann. Der jetzt erschienene Softube Flow Studio verfolgt ein etwas anderes Konzept, denn damit werden ganze Signalketten – von Softube „Flow“ genannt – direkt bearbeitet. Entwickelt, um „schnell zu arbeiten und Inspirationen sofort umzusetzen“. Die „Softube Flow Studio Suite“ gehört mit zum Lieferumfang, andere Softube Suites funktionieren aber auch. Dann schauen wir mal, ob und wie diese Intention umgesetzt wird.

Kurz & knapp Was ist es? Softube Flow Studio ist ein Hardware-Controller für das Softube-Flow-Ökosystem, mit dem sich Mixing- und Mastering-Signalketten haptisch steuern und intuitiv bearbeiten lassen. Workflow: Sehr schneller, kreativer Zugriff auf komplexe Signalketten über Makro-Regler statt klassischer Plug-in-Bedienung.

Sehr schneller, kreativer Zugriff auf komplexe Signalketten über Makro-Regler statt klassischer Plug-in-Bedienung. Lieferumfang: 25 Softube-Effekte und über 100 Flows im Paket, dazu hochwertige Hardware mit Display und taktilen Reglern.

25 Softube-Effekte und über 100 Flows im Paket, dazu hochwertige Hardware mit Display und taktilen Reglern. Bedienung: Durchdachtes Controller-Konzept mit hilfreichen Visualisierungen und direkter Einbindung in den Mixing-Prozess.

Durchdachtes Controller-Konzept mit hilfreichen Visualisierungen und direkter Einbindung in den Mixing-Prozess. Einschränkung: Funktioniert ausschließlich mit Softube-Plug-ins und unterstützt keine Drittanbieter-Effekte.

Funktioniert ausschließlich mit Softube-Plug-ins und unterstützt keine Drittanbieter-Effekte. Kritikpunkte: Teilweise verwirrende Lizenzierung, kleinere Installations-Unklarheiten und keine Transport-Steuerung für die DAW.

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Ein Hinweis vorab

Ich werde im Test von „der Flow Studio“ sprechen, da es ja ein Controller ist. Also eigentlich „der Softube Flow Studio Controller“ oder eben verkürzt „der Flow Studio“. Klingt irgendwie komisch im Zusammenhang mit dem Wort „Studio“, aber „das Flow Studio“ wäre nicht richtig.

Lieferumfang des Controllers

Zum Lieferumfang des Software Flow Studio gehören ein 2 m langes USB-C auf USB-C-Kabel – stoffummantelt, rostrot, mit Softube-Logo und aufgerollt (nicht geknickt), also durchaus hochwertig und mit Wiedererkennungswert. Auch vier kleine M4-Schrauben sind mit dabei. Damit lässt sich der Flow Studio in den für 85,- Euro optional erhältlichen – übrigens sehr ansehnlichen – „Single Unit Stand“ aus Walnuss-Holz einbauen. Für den Test hatte ich mir mit einem einfachen Tablet-Ständer aus Holz beholfen – kostet 5,- Euro und passte perfekt.

Statt eines Handbuchs und den üblichen Zetteln mit Sicherheitshinweisen gibt es einen Link und einen QR-Code, um mich zu registrieren und die dazugehörigen 25 Softube-Effekte herunterzuladen.

Diese Softube-Effekte gehören dazu

Der Flow Studio funktioniert ausschließlich mit den Suites von Softube, Dritthersteller werden nicht unterstützt. Die folgenden 25 Effekte gehören mit zum Lieferumfang. Sofern es die Effekte auch einzeln zu kaufen gibt, habe ich den Preis dahinter unter EP vermerkt.

30W Top Boost – Nachbildung eines 3-Channel Guitar Amps von 1964

American Mainstayer 100W – Guitar Amp auf Basis des Mesa Boogie Rectifiers

Bad Speaker – Emulation von Lo-fi-Speakern (EP: 59,- Euro)

Bass Standard Line V8 – Bass Amp für mehr Punch im Keller

British Class A Drive – ein Saturator aus der “berühmten britischen Analog-Konsole“. Hat da jemand Neven gesagt? (EP: 39,- Euro)

British Class A Equalizer – der Equalizer aus derselben Konsole (EP: 99,- Euro)

Clipper – Peak Clipper mit zwei Clipping-Stufen (EP: 79,- Euro)

Core Dimensions – Reverb mit fünf Algorithmen (EP: 79,- Euro)

Deesser – De-Esser mit Frequenzerkennung (EP: 79,- Euro)

Dirty Tape – Lo-fi Distortion/Modulation mit Drive und Dirt (EP: 59,- €)

Equalizers – Equalizer mit flexiblem M/S L/R-Routing (EP: 99,- Euro)

FET Compressor MKII – Nachbildung des Universal Audio 1176 LN (EP: 149,- Euro)

Kraft – Overdrive/Distortion-Pedal (EP: 19,- Euro)

Layers – Doubler/Widener mit sechs Widening-Algorithmen (EP: 149,- Euro)

Lion Head – Vibrato-Pedal

Model 72 Envelope Filter – Kombination aus Envelope Follower und regelbarem Drive aus dem Minimoog (EP: 59 Euro)

Model 84 Chorus – Chorus aus dem Juno-106 (EP: 29,- Euro)

OPTO Compressor – der T4 Opto-Cell aus den frühen 60ern (EP: 149,- Euro)

Pacific Dual Tremolo 100W Black – klassischer Combo-Verstärker für Gitarre und Bass aus dem Jahr 1966 (EP: 29,- Euro)

Pacific Dual Tremolo 100W Silver – ein weiterer Guitar Amp

Stereo Delay – Digital Delay mit 80er-Jahre Chorus (EP: 59,- Euro)

Tinnerö – Tremolo-Pedal

Tube – Overdrive-Pedal

Vocal Tuner – Pitch Correction mit Pitch- und Formant-Shifting und Oktaven (EP: 199,- Euro)

Widener – Stereo Imager mit fünf Algorithmen (EP: 79,- Euro)

Rechnet man die Einzelpreise zusammen, kommt auf rund 1.500,- Euro – und da sind die sieben Effekte, die es nicht einzeln gibt, noch gar nicht mit berücksichtigt. Insofern ist der Preis von aktuell 389,- Euro inklusive der Hardware sicherlich nicht zu hoch angesetzt.

Anders als bei den Abonnements von Softube gehört Nutzern die Flow Studio Suite nach dem Kauf des Controllers auf Lebenszeit und muss später weder verlängert noch neu bezahlt werden.

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Der Flow Studio Controller funktioniert auch mit den anderen Plug-in-Suiten von Softube, wie Flow Mastering Suite oder Flow Mixing Suite.

Registrierung und Installation der Software

Für die Registrierung der Plug-ins, die in der „Flow Studio Suite“ zusammengefasst sind, benötigt man einen Softube-Account und ein iLok auf dem Rechner, der mit dem Account verknüpft sein muss. Nach Eingabe des 16-stelligen Lizenzcodes wechseln wir in die Softube Central App, um die Flow Studio Suite zu installieren. Was problemlos gelang, „installiert und aktiviert“, meldete die App.

Allerdings tauchte die Studio Suite dann aber nicht in meiner DAW auf (Fender Studio Pro) und war auch nicht als Plug-in auf meiner Festplatte zu finden – nur die schon zuvor installierten Suites Flow Mastering und Flow Mixing.

Also beim Support nachgefragt. Antwort: „That’s expected. You will not see a plug-in called Flow Studio in your DAW. You will need to load the Flow Mixing Suite.“ Und tatsächlich findet auch Kollege Toneup – der sich den Flow Studio Controller privat gekauft hat und bis dahin keine Softube Suites besaß – lediglich die Flow Mixing Suite in seiner DAW. Das Mixing Suite-Plug-in scheint also hier mit installiert zu werden, allerdings ohne die Effekt-Plug-ins, die zum Mixing-Abo gehören. So erklärt es sich auch, dass auf der Produktseite des Flow Studio aktuell das Flow Mixing Suite Plug-in im Lieferumfang mit aufgeführt ist (mit dem Zusatz „no subscription required“). Etwas missverständlich, räumt auch der Softube Support ein. Man wolle das mal mit dem Marketing- und Sales-Team besprechen.

Zweite Ungereimtheit: Sieben der 25 Plug-ins, die zum Flow Studio gehören (das sind die sieben aus der Liste, die ohne Einzelpreisangabe sind), finden sich nicht in der Liste der Einzel-Plug-ins in meiner DAW wieder.

Dazu erklärt der Support: „ (…) those are effects that won’t be listed separately in Softube Central (or available as regular plug-ins in your DAW) and will only work inside Flow Studio/Flow Mixing Suite.” Und tatsächlich: Lege ich beispielsweise eigene Signalketten an, tauchen die fehlenden sieben dort im Angebot der Plug-ins auf – sie sind also irgendwo doch vorhanden, auch wenn sie bei mir als Einzeleffekte außerhalb einer Suite nicht nutzbar sind. Bei Kollege Toneup ließen die sich dagegen auch per Einzel-Installer nachträglich noch installieren, was bei mir eben nicht möglich war. Da geht also einiges (noch) durcheinander.

Verarbeitung und Design

Auf den ersten Blick (und aus größerer Entfernung) hat der Flow Studio Controller tatsächlich ein wenig Ähnlichkeit mit einem vergrößerten Gameboy: Rechteckig, oben das Display (leider nicht entspiegelt), unten die Knöpfe und Regler. Natürlich ist das Display hier um einiges größer – nämlich 4,3 Zoll groß und es handelt sich um ein High-Resolution-IPS Screen (ein Typ, der bekannt ist für eine exzellente Farbwiedergabe, hohe Farbgenauigkeit und große Betrachtungswinkel) – auch gibt es hier mehr Knöpfe als am Gameboy. Genauer: Zehn Knöpfe mit einem klaren Druckpunkt und fünf geriffelte, taktile Endlos-Drehregler, die wir uns gleich noch genauer ansehen werden.

Die Unterseite des anthrazitfarbenen Gehäuses (144 x 217 x 42 mm groß und 660 g schwer) mit den leicht abgerundeten Ecken besteht aus Kunststoff, die Oberseite aus eloxiertem Aluminium. Mit seiner dezenten Pultform kann man den Flow Studio auch recht gut liegend auf dem Tisch bedienen, noch besser aber ist – wie eingangs erwähnt – ein Stand. Die Verarbeitung ist hochwertig und einwandfrei, nichts wackelt, unsaubere Kanten gibt es auch keine.

Der Softube Flow Studio am PC

Der Softtube Flow Studio wird einfach mit dem USB-C-Kabel mit dem Rechner verbunden, Treiber oder eine zusätzliche Stromversorgung sind nicht notwendig. Einmal angeschlossen, kann man dann per Klick auf den Button „OSD“ das frei skalierbare Softube On-Screen-Display auf dem Bildschirm des PCs öffnen, das Einstellungen und Informationen zu den Tracks und den aktuell verwendeten Plug-ins anzeigt.

Beim ersten Mal musste ich das OSD im Test noch von Hand aus dem Softube-Verzeichnis heraus starten, anschließend funktionierte es aber reibungslos. Die Firmware des Flow Studio wird automatisch über das OSD aktualisiert.

Bedienelemente des Softube Flow Studio

Die Bedienoberfläche des Softube Flow Studios ist symmetrisch aufgebaut: oben das 4,3 Zoll IPS-Display, darunter im Halbkreis vier taktile Endlos-Drehregler für Parameter-Änderungen, deren Funktion vom jeweiligen Modus abhängt. Flow Studio besitzt drei Betriebsmodi:

Flow Modus – zur Auswahl und Bearbeitung der Signalketten

– zur Auswahl und Bearbeitung der Signalketten Detail-Modus – zum Bearbeiten einzelner Plug-in-Parameter

– zum Bearbeiten einzelner Plug-in-Parameter DAW-Modus – für DAW-spezifische Funktionen, wie Lautstärke, Panorama, Solo/Mute und Send 1-6

„Taktil“ bedeutet, dass es schon bei der Berührung eines Reglers zu einer Reaktion kommt. Im Flow-Modus werden Textinfos zu den verwendeten Plug-ins und ihrer Wirkweise eingeblendet – sehr hilfreich besonders für weniger erfahrene Tonbastler – im Detail-Modus hingegen die aktuellen Zahlenwerte der Parameter angezeigt. Jeder Drehregler ist von einem Multicolor-LED-Kranz umgeben, der die Werte auch optisch wiedergibt.

Zentral darunter befindet sich der große – ebenfalls taktile – Omni-Knopf mit gleich zwei LED-Kränzen. Seine Hauptfunktionen sind das Durchblättern durch die mehrseitigen Parameter-Listen im Detail-Modus oder die Steuerung von Klang und Lautstärke.

Im unteren Bereich sind die zehn Buttons angeordnet: drei übereinander, jeweils rechts und links, dazwischen vier nebeneinander. Mit einem Shift-Button sind den meisten der Knöpfe zwei Funktionen zugewiesen, die Anordnung folgt einer gewissen Logik: rechts unten die Buttons für die drei Modi DAW, Detail und FLOW (mit Shift: allgemeine Settings, Compact (kompakte Listen) und Save (der Benutzervoreinstellung).

Links unten der Shift-Button, die OSD-Anzeige und die Favoriten. Sehr interessant ist die Shift-Funktion beim OSD-Button. Damit kann ich nämlich verschiedene Visualisierungen des Klangs auf den Bildschirm holen. Dazu gehören ein Waveform-Viewer, ein Frequency-Analyzer, ein Frequency-Graph und – besonders wichtig – Stereo-Image und eine detaillierte LUFS-Anzeige.

In der Mitte unten befinden sich schließlich drei Buttons für die DAW-Bedienung, Mute, Solo und Track (zeigt die Liste der Tracks der Session an, mit Shift wird Flow Studio auf Bypass geschaltet). Solo und Mute haben in einigen Situationen auch die Funktion „ok“ und „cancel“ – daran muss man sich erst einmal gewöhnen.

Mit dem Action/Prev-Button schließlich werden kontextabhängig entweder Funktionen aktiviert oder zum nächsten/vorigen Element einer Liste gesprungen. Das klingt jetzt in der kompakten Zusammenfassung recht verwirrend und unübersichtlich, ist aber – bis auf einige etwas ungewöhnliche Sonderfunktionen – erstaunlich schnell erlernbar, da dem Ganzen eine gewisse innere Logik innewohnt.

Arbeiten mit dem Softube Flow Studio: Erste Schritte

Dann legen wir mal los. Ich starte meine DAW (Fender Studio Pro) und öffne eine alte Funk-Track-Idee. Noch zeigt das Display des Flow Studio nur eine Analoguhr an, auch ist der DAW-Modus noch funktionslos. Der Flow Studio erkennt nämlich nur die Spuren, auf die auch eine der Softube Suites liegt.

Sobald ich aber einen oder mehrere Tracks mit meiner Flow Mixing Suite versorgt habe, erscheinen diese auch auf dem Display. Dabei sollte man aber berücksichtigen, dass das zu Lasten der CPU geht, sofern die Tracks dann auch Flows zugeordnet werden.

Sehr schön: Nicht nur die Track-Namen, sondern auch die Farben der Tracks, werden dabei übernommen. Und das nicht nur im Display, sondern auch auf dem LED-Kranz des Omni-Reglers. Mit dem scrolle ich durch die Tracks (die ohne Suite bleiben ausgegraut, ohne Namen und werden übersprungen) und bestätige bei den Drums mit „ok“ – auch in der DAW ist der jetzt der aktive.

Im Display sehe ich jetzt erst einmal zwei analoge und zweit digitale Pegelanzeigen für Input und Output-Level des Kanals, inklusive Kanalname, Farbe und den Namen der verwendeten DAW.

Mit einem Klick auf den FLOW-Button erscheint die Liste aller verfügbaren Flows (aka Signalketten). Mehr als hundert sind mit dabei, aber zum Glück kann ich alle blitzschnell mit dem linken Drehregler in Kategorien filtern, die sich von Suite zu Suite unterscheiden. Mit dabei sind Instrumentengruppen, aber auch Flows für Mix Bus, Sends und Mastering.

Apropos Mastering: Ich kann auch die Softube Flow Mastering Suite auf den Main-Bus oder den Listen-Bus legen und mit dem Flow Studio ansteuern. Oder eben auch die Mixing Suite oder die Flow Suite für eine Gesamtanpassung des Sounds.

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Ich wähle also „Drums“ als Kategorie aus und muss anschließend auch nichts bestätigen. Sofort reduziert sich die Anzeige auf die Drums-Flows. Der „Punchy Drum Bus“ klingt, als könne er meinen dünnen Drums mehr Power verleihen. Also „ok“, der Flow wird kurz in der DAW auf den Track geladen, fertig.

Wie in den Softube Flows üblich, bearbeite ich nicht die drei dazugehörigen Effekt-Plug-ins (hier: Tonelux Tilt, American Class A und Clipper), sondern verändere mit einem Regler gleich mehrere, inhaltlich zusammenhängende Parameter (Makros). Welche das sind, erfahre ich, sobald ich einen der taktilen Regler berühre, sehr praktisch.

Bis zu acht (vier Regler plus Shift) stehen jeweils zur Auswahl. Hier sind es Tilt/Tone, LowCut/Compression, High Cut/Drive und Sustain & Punch/Clipper. Bei Betätigung eines Reglers erscheint auch der aktuelle Zahlenwert und die Kurven der Effekt-Plug-ins. Zu klein? Ein Knopfdruck genügt und ich hole mir zusätzlich das OSD auf den PC-Bildschirm.

Ich schalte den Kanal mit dem passenden Button auf Solo und passe den Sound nach Gehör an. Erst ganz grob mit dem Omni-Regler, (omnis (lat) = alle), mit dem ich alle Parameter gleichzeitig verdrehe, um zu hören, wie es klingt. Was mir auch optisch durch mehrere farbige Kreise samt Erklärungen angezeigt wird. Dann noch mal gezielter, indem ich mit den vier Reglern einzelne Parametergruppen ändere. Das ist ein ganz anderes Arbeiten als die Parameter-Schieberei mit der Maus am Bildschirm, wo ich von einem Plug-in zum Nächsten hangele und ständig um Abstimmung bemüht bin.

Was mir gut gefällt: Praktisch wäre es, wenn Flow Studio eine Transport-Sektion für die DAW hätte. Mich selbst stört das Fehlen weniger, da ich dafür ohnehin den ATOM-Controller daneben stehen habe. Alle anderen müssen halt dann aber doch noch zur Maus oder zur Tastatur greifen.

Arbeiten mit dem Softube Flow Studio: Mehr Details

Wer nun über die Flows/Signalketten hinaus mehr ins Detail gehen möchte, kann das mit dem Flow Studio machen. Mit dem Detail-Button bekomme ich eine Übersicht über alle im Flow eingesetzten Plug-ins, scrolle mit dem Omni-Button und bestätige mit ok – und schon habe ich Zugriff auf sämtliche Parameter jedes einzelnen Plug-ins. Und das können dann – je nach Plug-in – schon mal 60 und mehr sein, da ist dann einiges an Scrollen, Suchen und Klicken angesagt.

Zum Glück lassen sich Parameter als Favoriten kennzeichnen, die dann stets ganz oben in der Liste erscheinen. Trotzdem ist das dann weniger „Flow“, sondern eben mehr Parameter-Frickelei. Die wiederum mit der Maus am Bildschirm fast noch einfacher ist. Aber trotzdem schön, dass die Möglichkeit besteht.

Viel für das Auge: Drei Bildschirme

Wer es mag, kann sich auf die drei Bildschirme des Controllers die Mixing-Infos geben lassen. Da ist zum einen das kleine Display am Controller, das eigentlich schon ausreicht. Der OSD, der über den Controller zugeschaltet wird, bildet das Display nicht 1:1 ab. Die Aufteilung ist etwas anders, zusätzlich gibt auch es noch einen Überblick über die Flow-aktiven Tracks und die im Flow eingesetzten Effekte. Und schließlich habe ich im OSD sämtliche Parameter auch ohne Shift-Taste als Balken im Blick, die farblich mit den LED-Kränzen korrelieren. Das frei skalierbare OSD liegt fest immer im Vordergrund über allen anderen Fenstern auf dem Computer-Bildschirm, ist nicht für Maus-Aktionen vorgesehen und kann auch nur über den Flow Studio-Controller wieder geschlossen werden.

Zuletzt gibt es noch das Flow-Plug-in-Fenster der DAW. Das reagiert ebenfalls auf die Eingaben am Controller, zeigt alle Drehregler mit farbigen Kreisen und auch alle eingesetzten Effekte des Flows. Die ich hier aber – anders als im OSD – ja auch auswählen kann, um sie einzeln im Detail zu bearbeiten. Über einen Mangel an Visualisierungen muss man sich also nicht beschweren.

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Wer braucht den Softube Flow Studio? Und wer nicht?

Der Softube Flow Studio kommt mit 25 Plug-ins und 102 Flows (Signalketten). Klingt nach viel Inhalt, ist aber zum einen mit der Auswahl der Plug-ins und den recht vielen Amp-Simulationen und Effektpedalen ein wenig gitarrenlastig (auch wenn damit natürlich auch andere Genres/Instrumente bearbeitet werden können). Zum anderen verwenden einige der mitgelieferten 102 Flows auch schon mal Plug-ins, die nicht zum Lieferumfang gehören und daher innerhalb der Flows ausgegraut sind. Die muss man dann also entweder einzeln nachkaufen oder gleich eine der größeren Suiten abonnieren. Bspw. die Flow Mixing Suite oder die Flow Mastering Suite (je 14,99 Euro/mtl.) oder beide zusammen als Flow Complete Suite (24,99 Euro/mtl.). Da dient der Softube Flow Studio Controller wohl auch ein wenig als Köder, nach dem Motto „Wenn ich schon mal fast 400,- Euro für den Softube Flow Studio ausgegeben habe, will ich den auch vollumfänglich nutzen.“

Wer zu weiteren Käufen bereit ist, oder wie ich schon eine oder mehrere Softube Suites (oder viele Einzel-Plug-ins) besitzt, bekommt mit dem Flow Studio ein recht interessantes Mixing-Konzept geboten. Auch wenn der Flow Studio im Grunde genommen ja nichts weiter ist als ein Makro-Controller für Softubes Flow-Universum, gestaltet sich das Mixing mit der Hardware noch intuitiver und zugänglicher als das Hantieren mit der Maus an den Plug-ins auf dem Computer-Bildschirm.

Man probiert einfach mehr (weil unkomplizierter) herum, verliert sich nicht in Details, bleibt mehr im „Flow“ und verlässt sich wieder stärker auf seine Ohren. Die Flows sind ja auch so angelegt, dass sie den Sound auch komplett verändern können. Worauf man mit den schnellen Hardware-Reglern eben viel eher stößt als mit vorsichtigem Maus-Einsatz – der Mensch ist nun mal ein sinnliches Wesen, das anfassen und berühren will. Dass es dann obendrauf auch viele hilfreiche Visualisierungen sowohl bei der Effektbearbeitung, aber auch bei der Kanalkontrolle gibt, ist einfach ein weiterer Pluspunkt.

Allerdings ist der Softube Flow Studio letztendlich nur für die interessant, die beim Mixing und Mastering komplett auf Softube-Plug-ins setzen. Denn Effekte von Drittanbietern werden – zumindest Stand jetzt – nicht unterstützt. Solange die nicht in die Flow Suites eingebunden werden können, bleiben sie außen vor. Das dürfte den Kreis der potentiellen Nutzer drastisch einschränken.

Softube Flow Studio und Softube Console 1

Kollege Toneup hat sich das Flow Studio zusätzlich zu seiner Console 1 gekauft. Hier sein kurzer Vergleich der beiden Controller und seine Meinung zum Flow Studio.