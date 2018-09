Test: Softube Tube-Tech MKII, EQ-, Kompressor- und Channel-Strip-Plug-ins

Weiche digitale Röhren

Die Softube Tube-Tech-Plug-ins sind in ihrer ersten Inkarnation bereits seit 2010 auf dem Markt und haben sich einen festen Platz unter den EQ- und Kompressor-Plug-ins erstritten. Im Mai 2018 nun wurde die lang überfällige Erneuerung der Plug-in-Serie veröffentlicht: Softube Tube-Tech Mk-II. Wiederum in enger Zusammenarbeit mit Tube-Tech, dem dänischen Hersteller der Hardware-Vorlagen (die ihrerseits wiederum Kopien bekannter Klassiker sind) wurde die neueste Signalverarbeitungstechnologie sowie Komponentenmodellierung genutzt, um die Plug-ins auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen und deren Klang noch zu verbessern.

Wer mehr darüber erfahren möchte, wie die Plug-ins der Hardware nachempfunden werden, kann das in diesem Artikel unter der Überschrift „Von der Hardware zur Software“ machen. Die Plug-ins basieren auf einer Kombination von Physical-Modelling und manueller Anpassung.

Dieser Test stellt die neuen Funktionen vor und stellt ein paar Vergleiche mit der Legacy-Version (Mk I) an. Da hier auch ein EQP-WA von WarmAudio steht (der dem PE 1C von Tube-Tech entspricht), bietet sich natürlich ein kleiner Blick über den Plug-in-Tellerrand hinaus an.

Installation und Formate der Softube Tube-Tech MKII Plug-ins

Auf dem Mac werden AU-, VST2- und VST3- Versionen der Softube Tube-Tech Mk-II Plug-ins installiert. Auf Windows-Systemen entsprechend die VST2- und VST3-Versionen. Der empfohlene Weg geht dabei über die „Gobbler“-App für Windows und Mac. „Gobble“ heißt soviel wie schlingen und stellt eine weitere dieser Apps dar, die unnötig Daten sammeln, natürlich nur um es den Nutzer „einfacher“ zu machen. Zudem verlangt die App auch noch Zugriff auf den iLok-Account.

Wenn man sich gegen die Gobbler-App entscheidet, gibt es zum Glück auch noch die Möglichkeit, die Plug-ins über einen iLok-Account zu autorisieren. Die Prozedur, das aber auch tatsächlich so zu machen, ist von allerlei Inkonsistenzen auf der Website begleitet, die nicht gerade hilfreich sind. Beinahe hätte ich aus Frust doch noch den Gobbler verwendet. Alles in allem komme ich mir als legitimer Nutzer der Software (als Tester für immerhin 356 Tage) bei solchen Spielchen immer veräppelt vor.

Danach läuft es aber auch über den iLok-Account und ich kann die verschiedenen Pakete installieren. Zum Test stand mir die Complete Edition zur Verfügung, die alle Softube-Versionen der Tube-Tech-Geräte enthält. Im Shop kann man drei verschiedene Pakete erwerben:

1) Tube-Tech Equalizer Collection – 175,- Euro

Die Tube-Tech EQ Collection enthält die EQs PE 1C MkII + ME 1B MkII als ein Plug-in

2) Tube-Tech Compressor Collection – 269,- Euro

Die Tube-Tech Compressor Collection enthält den Kompressor CL 1B Mk II

3) Tube-Tech Complete Collection – 399,- Euro

Die Tube-Tech Complete Collection enthält die o.g. Plug-ins sowie den kompletten Channel-Strip.

Man kann also die Plug-ins nicht einzeln erwerben, sondern immer nur in diesen Bundles. Netterweise sind die jeweiligen MKI-Versionen mit enthalten.

Des Kaisers neue Kleider

Bedeutet nicht, dass die GUI der Softube Tube-Tech MK II nur noch aus Nullen und Einsen besteht, sondern dass die Oberflächen der Plug-ins alle ein erhebliches Facelift erhalten haben. Zunächst einmal sind sie wesentlich größer als ihre Vorgänger. Gefühlt ist die Oberfläche doppelt so groß, gemessen wurde sie um den Faktor 1,66 vergrößert.

Dabei wurde auf die Fluchtpunktdarstellung der MKI-Versionen verzichtet, so dass jetzt eine einheitliche Draufsicht besteht. Gefällt mir persönlich wesentlich besser. Mit Größe kommt Verantwortung und so haben eben die Softube Tube-Tech MKII Versionen mehr Platz auf dem (immer zu kleinen) Monitor zu verantworten. Sicherlich hätte man an der ein oder anderen Stelle Platz sparen können – die Präsentation des Tube-Tech-Brandings nimmt z.B. ein schlappes Viertel der Plug-in-Oberfläche ein.

Aus Anwendersicht muss das wirklich nicht sein, erklärbar ist es vielleicht so: Es besteht laut Webseite tatsächlich eine freundschaftliche Verbindung zwischen dem schwedischen Hersteller Softube und dem dänischen Tube-Tech Hersteller Lydkraft. So sind auch die Plug-ins von Softtube im Tube-Tech-Shop aufgelistet – ein schönes Beispiel, dass es nicht immer auf Hardware kontra Software hinauslaufen muss, hier wird auf Synergieeffekte gesetzt.

Die höhere Auflösung ändert auch nichts am Einstellbereich der Regler, diese überstreichen immer noch exakt die selben Werte und sind ebenfalls immer noch gerastert, jedoch waren in Version 1 des Kompressors Schritte von 0,05 bei den Einstellungen Attack und Release erlaubt. In Version 2 sind die Schritte nun 0,1 groß. Die Schritte gibt es übrigens auch beim Hardware-Pendant. Um bessere Reproduzierbarkeit zu erreichen, sind die Potis gerastert.

Alles auf einen Blick bei den Softube Tube-Tech MKII Plug-ins

Die Preset-Verwaltung der Softube Tube-Tech MKII Plug-ins wurde überarbeitet und wartet mit einem modernen Antlitz und einigen Voreinstellungen für verschiedene Instrumente auf. Eigenen Presets können Tags gegeben werden, nach denen nachher gesucht werden kann. Auch ein Bild für das Preset ist möglich, beschränkt sich aber auf das PNG-Format.

Alle Tags werden aufgelistet und man kann somit nach verschiedenen Kombinationen filtern. Leider fand ich keine Möglichkeit, schon bestehende Tags für neue Presets zu nutzen; ich musste sie immer neu eingeben. Presets können importiert und exportiert werden. Legt man ein Preset in einem VST-Plug-in an, so steht es auch in der AU-Version zur Verfügung. Selbstverständlich hat jedes Plug-in seine eigene Preset-Verwaltung.