2x ADAT und solide Verarbeitung, das sieht nach einem guten Kauf aus für Windows- und MacOS-Nutzer. Ein bisschen was sagt SSL auch zu Linux:

„SSL 18 is not officially supported under Linux. However, many Linux Operating systems and audio drivers support class compliant devices. We have not tested nor can we recommend any Linux OS.“

Es könnte also unter Linux funktionieren, aber man ist in Managerkreisen noch nicht so weit, es mal von den hauseigenen Techies anzuschließen zu lassen und wenigstens wachsweich zu schreiben, dass es mit dieser oder jener Linux-Distribution funktioniert hat.

Dann eben nicht. Focusrite hat auch schöne Interfaces und unterstützt wenigstens einen Linux-Entwickler in der Community mit Hardware und technischen Infos.