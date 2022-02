Test: Solid State Logic SSL BiG SiX, analoges Mischpult

BiG SiX: Ein echtes Six-Pack!

Unglaublich – mit der Ankündigung und dem zeitnahen Erscheinen des SSL BiG SiX gab es einen richtigen Internet-Sturm. Tests, Berichte, Vergleiche. Kaum ein Studiogerät der letzten Jahre hat so eine Welle geschlagen. Die YouTuber haben sich überschlagen und gelobt, gejammert, sie waren enttäuscht und gleichzeitig glücklich. Wahnsinn. Und ich habe vor, hier ein wenig Ordnung reinzubekommen. Am Ende dieses Berichts – so mein Anspruch – sollte Ihnen, verehrte Leser, zumindest klar sein, ob man den Kauf in Erwägung ziehen sollte und ob das Gerät den Hype wert ist.

SSL BiG SiX: Eine Einordnung

Der BiG SiX ist kein SSL Twelve oder ein aufgeblasener viel besserer „normaler“ SiX. Ich kann es beurteilen, denn seit über einem Jahr ist der SSL SiX ein treuer Begleiter in meinem Studio. Denn rein von der analogen Seite klingen die Geräte identisch. Der Superanalogue-Kanal ist im BiG SiX nicht besser und auch die Stereo-Channels sind klanglich identisch. Außerdem ist der kleine SiX ein rein analoger Mixer und benötigt für die Arbeit an der DAW ein Audiointerface. Ich habe dafür zwei Universal Audio Audiointerfaces im Studio: Ein Apollo X6 und ein TWIN X Quad. Der BiG SiX hat ein eigenes Audiointerface in the Box und es ist sehr spannend, wie sich dieses klanglich schlägt.

Der BiG SiX kann also direkt an die DAW angeschlossen werden und wird problemlos mit Logic, Ableton, Cubase und Co. funktionieren. Mit knapp 3.000,- Euro ist der BiG Six auch eine ganze Klasse z. B. über dem Korg MW-2408 einzuordnen, den ich erst neulich im Test hatte. Auch hier werden wir prüfen, ob der SSL seinen Preis wert ist. Es wird also spannend!

SSL BiG SiX: Die Ausstattung

Durch das deutlich größere Gehäuse im Vergleich zum kleinen SiX hat SSL diesen Platz auch gut genutzt, um die Channel-Strips sinnvoll zu erweitern und optisch etwas zu entzerren. Während der SiX auf den ersten Blick sehr überladen und komplex wirkt, findet man sich beim großen Bruder schnell(er) zurecht.

Es gibt vier Mono-Superanalogue-Channels, die wahlweise als Mic-Preamps oder als Line-Input genutzt werden können. Jeder Kanal hat ein Highpass-Filter, einen Hi-Z-Schalter und eine dedizierte 48 V Versorgung z. B. für Kondensatormikrofone. Darunter der Gain-Regler, der einen Phasenumkehr-Schalter spendiert bekommen hat und die Zuweisung für einen bestimmten USB-Kanal des internen Interfaces.

Dann von oben nach unten zwei Cue-Sektionen mit Post-Fader-Schalter ein 3 (!)-Band-Equalizer mit Bell-Option (= Kuhschwanz-Charakteristik) jeweils für die Höhen- und Bass-Bänder. Ein One-Knob-Kompressor, Panorama-Regler und ein schön sämig laufender langer Fader mit 8-teiliger LED-Peak-Anzeige. Insert, USB-Post-Fader, Pre-Fader-Schalter und ein Mute/Bus-B-Schalter ergänzen die Mono-Strips.

Die vier Stereo-Kanäle bieten ebenfalls zwei Cue-Sektionen, 3-Band-Equalizer (diesmal ohne Bell-Option), Balance und – bis auf die Insert-Option – eine identische Fader-Bedienung.

So kommen wir erst mal auf 12 Kanäle: 4x Mono und 4x Stereo. Hinzu gesellen sich noch zwei externe Inputs (Stereo), wodurch die 16 Kanäle erreicht sind.

Wie im kleinen Bruder, befindet sich im BiG SiX auch der berühmte G-Series Bus-Kompressor, der neben Threshold und Make-Up auch eine Auto-Release-Funktion bekommen hat.

Die Cue-Sektionen lassen sich einzeln pegeln und mit den „External“-Kanälen mischen. Es gibt zwei Kopfhörerbuchsen, die ebenfalls getrennt den Cues zugewiesen werden können.

Die Monitor-Source-Sektion ermöglicht die Wahl zwischen Main, Bus B, Ext 1 und Ext 2 in verschiedensten Kombinationen. Die Monitorbuchsen werden über einen Drehregler mit zusätzlicher Dim-Option gepegelt und können optional Mono geschalten werden. Ganz rechts dann schließlich die Master-Fader-Sektion mit den Summen-Optionen, Bus-B-Regler und einer sehr fein auflösenden 12-teiligen LED-Peak-Anzeige. Und nicht zuletzt besitzt auch der BiG SiX einen Talkback-Kanal inklusive 48 V und LMC-Kompressor-Schaltung (ich muss ihnen jetzt nicht noch mal die Geschichte von Phil Collins und dem „In the Air tonight“ Recording erzählen, oder?).

Die Rückseite überrascht, denn hier hat man sich entschlossen, ausschließlich TRS- bzw. Klinkenbuchsen einzusetzen. Die DB25-Buchsen, die im SiX für die Inserts zuständig waren, sind ebenfalls futsch und so muss man sich als Umsteiger (Aufsteiger) vom kleinen SiX erst mal neue Kabel zulegen.

Aber ebenso wie bei der kleineren Variante nutzt es überhaupt nichts, sich von vorne über das Gerät zu beugen, um ein Kabel anzuschließen. Auch beim BiG SiX sitzen alle Stecker und deren Beschreibung unter einem „Vordach“. Auch wenn SSL die Beschriftung zusätzlich kopfüber ergänzt hat. Einen SSL (BiG) SiX Mixer kann man nur sauber verkabeln, wenn man freie Sicht auf die Rückseite hat. Alternativ geht auch blind mit Foto oder der Quick-Start-Anleitung. Aber das ist und bleibt ein Gefrickel.

Dafür kann der Mixer sehr platzsparend aufgestellt werden und Kabel- und/oder Buchsen-Brücke sind nicht zu erwarten. Alles hat seine Vor- und Nachteile.

Also dann auf die Schnelle von links nach rechts die Rückseite:

Power-Schalter, 4-polige Buchse für das externe Netzteil, eine USB-C-Buchse für den Anschluss an den Computer, Main-Output (L&R), Main-Bus-Insert (je 2x Send und Return), Bus-B (L&R), Main-Monitor (L&R), Alt-Monitor (L&R), ST-Cues 1 & 2 (je L&R), Sum IP to Main (L&R), 4x Stereo-Inputs (je L&R) und 4x Superanalogue-Inserts (je 4x Send & 4x Return).

Die Stereo-Kanäle haben also keine dedizierten Inserts, was man aber über die Cues und External-Channels ersetzen kann. Optional kann man natürlich auch einen Kanal opfern.

SSL BiG SiX: Die Verarbeitung und das Handling

Ebenso wie beim SiX, merkt man sofort die Wertigkeit des Gerätes. Alle Regler, LEDs, Buchsen, Schalter und Bedieneinheiten sind von sehr hoher Qualität und vermitteln dies auch dem Besitzer. Im Gegensatz zum Korg MW 1608 / 2408 ist die Haptik hochwertiger und man spürt, dass man es mit einem echten SSL Gerät zu tun hat – wie auch schon beim kleinen SiX. Dafür zahlt man auch deutlich weniger. Der Korg MW-2408 kostet aktuell 1.399,- Euro und eigentlich müsste man sogar den kleineren MW-1608 als Vergleich heranziehen.

Ich mag an dieser Stelle die Damen und Herren von SSL aber bitten, der USB-C-Buchse etwas mehr Aufmerksamkeit zu gönnen. Bei meinem Testgerät war diese schon sehr „ausgenackelt“, wie wir Bayern sagen und so hat das USB-Kabel zu wenig Halt und löste sich bei der kleinsten Erschütterung. Das ist aber wirklich meine einzige Kritik.

Das Handling ist mir ebenfalls sehr positiv aufgefallen: Nicht nur dass das größere Gehäuse, wie erwähnt, mehr Übersicht gibt. Dadurch, dass man hier keine digitalen Spielereien eingebaut hat, ist das Feeling maximal analog und sehr intuitiv. Das Audiointerface wird eigentlich gar nicht als solches wahrgenommen und man kann ganz einfach die jeweiligen Kanäle auf den USB-Bus schalten. Toll gelöst und es wird weder eine Software noch eine komplizierte Anleitung benötigt.

Nun, wie auch beim kleinen SiX, sind nicht alle Schalter durch LEDs markiert und so muss man ab und an genau hinschauen oder sogar fühlen, ob ein Schalter gedrückt ist oder nicht. Hier merkt man, dass es im Gegensatz zu den Korg Geräten kein Live-Mixer ist, der auch im Dunkeln bedient werden sollte. Es ist ein Studiogerät.

SSL BiG SiX: In der Praxis

Man braucht schon ein wenig, um zu erkennen, welche tollen Routing-Möglichkeiten im BiG SiX stecken. Wie schon beim kleinen Bruder, erschließen sich die Möglichkeiten erst nach und nach und dann ist man immer wieder verblüfft, wie gut das die Techniker bei SSL realisiert haben. Kopfhörer Mixes, Effektschleifen als Insert oder Aux-Wege einrichten, Summieren und einfach nur mischen. Man kann praktisch jeden Kanal mit jeder anderen Option verbinden und exakt einpegeln. Der BiG SiX weckt den Spieltrieb und es macht Spaß, immer mehr Konfigurationen auszuprobieren. Ja, es ist kein Digitalmixer und man kann die einmal gemachten Einstellungen (leider) nicht abspeichern – es ist eben ein analoger Mixer.

One-Knob-Kompressoren sind ja meist nur eine Notlösung, aber was SSL hier mit den grünen Reglern macht, ist echte Magie. Sie lassen sich punktgenau einstellen und sind in ihrer Wirkung sehr effizient und auf den Punkt. Ehrlich: Das ist oft viel besser, als per Software oder am komplexen Bus-Kompressor an den Ratios, Thresholds und Make-Ups zu drehen.

Mit dem Big Six bleiben Sie im Flow, was ein nicht zu unterschätzender Faktor ist. Auch wenn man dann vielleicht im Step 2 des Mixes einen Hardware Kompressor oder ein gutes Plug-in einsetzt: Die grünen Regler in der SiX-Reihe hilft Ihnen ungemein.

Das gilt ebenso für die Equalizer, die klanglich und in der Bedienung wirklich überzeugen. Optimal gesetzte Frequenzbänder und ein sehr satter und charakterstarker Klang. Ich bin hier begeistert. Ja, man kann natürlich lamentieren, warum die Stereo-Kanäle keine Bell-Option haben. Oder man freut sich über die tolle Option.

Die Kopfhörerverstärker kommen mit allem klar, was der Markt an sensiblen Headphones zu bieten hat und die Anschlussfülle lassen kaum einen Wunsch offen. Oder andersherum: Wer hier nicht sein gewünschtes Routing findet, der muss in ganz anderen Ligen suchen. Mir ist kein analoges Gerät bekannt, das solch eine Flexibilität bietet.

SSL BiG SiX: Wie klingt er?

Rein analog sehe ich die SSL SiX Gebrüder in der Spitzengruppe aller aktuellen Mischpulte. Wenn man den speziellen SSL Sound sucht, dann wird man diesen hier in Reinkultur bekommen. Das Gerät bietet so viel Wucht, Volumen und Charakter bei einer sehr schönen und natürlichen Auflösung. Verschiedene Becken, Gitarren-Pickups, Klaviere und Stimmen: Sie werden mit dem Big SiX nicht nur jede Nuance und jedes Detail hören – nein, Sie geben diesen Quellen auch ihren ganz professionellen Touch, wie man es von besten Studioaufnahmen gewohnt ist. Immerhin verbaut hier SSL die identische Channel-Strip-Technik, wie in den ganz großen Konsolen. SSL SiX und SSL BiG SiX transportieren dieses Charisma und diese Frequenzen in Ihr Studio. Und allein das ist schon sehr beeindruckend.

Fällt denn die digitale Sektion dagegen ab? Nein, denn sie transportiert völlig unauffällig und neutral den Charakter des BiG SiX in Ihre DAW. Da gibt es nichts zu kritisieren. Auch wenn hier bei 96 kHz Schluss ist: Ich würde hier nur bei absoluten High-End-Anforderungen über einen höherwertigen Wandler gehen. Warum ich das schreibe? Das fällt nur im direkten Vergleich auf, wenn ich die unkomprimierte digitale Quelle über den Universal Audio X6 abspiele. Hier sind die Wandler und das Umfeld eben noch mal eine Klasse für sich – und so kostet ein X6 eben auch schon alleine fast so viel, wie der BiG SiX.

Sind Sie aber ein „normales“ Focusrite Scarlett, Steinberg UR oder Presonus Audiointerface gewohnt, dann werden Sie sicher erfreut sein, wie gut die Wandler im BiG SiX klingen.

Bei den Klangbeispielen habe ich einen kleinen Jam mit Bongo, Shaker, Korg Grandstage (Grand-Piano), Akustikgitarre über Mikro, Akustikgitarre über Tonabnehmer gemacht. Erst die rohen Einzelspuren und dann den Mix. Alles wurde live eingespielt und nicht weiter bearbeitet. Im Mix dann nur ein paar Reverbs eingefügt.

Insbesondere an der Sologitarre hört man die große Dynamik der Super-Analogue-Channelstrips und die Natürlichkeit der Percussion. Der „Mix“ ist hier nur ein schnelles Mixup der Stems.

SSL BiG SiX: Abschließende Bemerkungen

Ich will hier noch mal auf die am Anfang gestellten Fragen eingehen:

Sollten Sie den Kauf einen SSL BiG SiX erwägen?

Wenn Sie den kleinen SiX und ein gutes Audiointerface haben und wenn sie mit den Kanälen und der Ausstattung zufrieden sind, dann lautet die Antwort nein . Der BiG SiX wird ihre Studioarbeit klanglich nicht verbessern.

. Der BiG SiX wird ihre Studioarbeit klanglich nicht verbessern. Wenn Sie einen Mittelklasse-Mixer haben und ein durchschnittliches Audiointerface, dann empfehle ich Ihnen den BiG SiX wärmstens. Ihre Produktionen werden durch das Gerät einen spürbaren Schritt machen. Der BiG SiX bietet hier absoluten Profistandard.

Ist das Gerät den Hype wert? Ich sage ja. Es ist kein „Game Changer“, wie man es im amerikanischen Sprachgebrauch gerne sagt, aber die Qualität und Professionalität dieses Gerätes ist am Markt aktuell einmalig und Sie werden das Grinsen beim Blick auf dieses Gerät nicht mehr wegbekommen.

Und somit ist der BiG SiX auch in Sachen Preis absolut realistisch eingestuft. Er ist weder zu billig noch zu teuer. Er überrascht mit mehr Möglichkeiten, als zunächst aus dem Datenblatt klar wird und überzeugt klanglich sowie qualitativ. Und bevor ich es vergesse: Ja, ein internes Netzteil wäre schön gewesen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Superanalogue-Channel-Strips sehr sensibel auf EM-Strahlung reagieren. So kann ich mir das externe Netzteil zumindest schöndenken.