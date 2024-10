Test: Soma Pulsar-23 Screw, semi-modularer Drumsynthesizer

Preis runter und Daumen hoch für den Pulsar-23 Screw

Der semi-modulare Drumsynthesizer Pulsar-23 aus dem Hause Soma braucht vor allem bei treuen AMAZONA.de-Lesern wahrscheinlich keine Vorstellung mehr. Die von Soma betitelte „Organismic Drummachine“ machte sich sehr schnell äußerst beliebt und hat es auch bereits in einige namhafte Produktionen geschafft. Nun gibt es jedoch eine neue Version dieses ungewöhnlichen Drumsynthesizers: den Pulsar-23 Screw. Aufbau, Funktionen und Klang sind zwar komplett identisch, jedoch ist der Preis deutlich gesunken. Weshalb das so ist und ob wirklich alles identisch ist, wollen wir heute in unserem Testbericht herausfinden. Bevor es losgeht, würde ich euch gerne noch ein paar Artikel zum Pulsar-23 ans Herz legen. Im Testbeitrag wird nochmals detailliert auf das Grundprinzip des Soma Synthesizers eingegangen. Die beiden Workshops sollen das Potenzial zeigen und für eigene Ideen anregen.

Wie unterscheiden sich Pulsar-23 und Pulsar-23 Screw?

Der Soma Pulsar-23 liegt aktuell bei 2.058,- Euro, wohingegen die Screw-Variante mit 1.499,- Euro wesentlich erschwinglicher ist. Hauptfaktor für den deutlich günstigeren Preis ist die Umrüstung von den speziell angefertigten Metallstiften auf handelsübliche Gewindestangen. Diese dienen als Patch-Punkte und werden mit Krokodilklemmen verbunden. Bei einer Anzahl von 122 dieser Patch-Punkte kommt da natürlich einiges an Ersparnis zusammen.

Ein weiterer Faktor ist jedoch auch die ursprünglich im Lieferumfang enthaltene Tragetasche. Die Tragetasche kann auch einzeln erworben werden und ist mit einem Preis von 50,- Euro meiner Meinung nach sogar recht günstig. Falls jemand auch mit dem Soma Pulsar-23 Utilities liebäugelt, diesen gibt es auch in einer günstigeren Screw-Variante.

Robust und schwer: Die Verarbeitung des Pulsar-23 Screw

Der Soma Pulsar-23 Screw hat selbstverständlich eine ebenbürtige hochwertige Verarbeitung wie sein Vorgänger. Mit einem Gewicht von 4 kg fällt er definitiv in die Kategorie Schwergewicht. Egal ob Potis, Patch-Buchsen, die rückseitigen Anschlüsse oder die Touch-Sensoren, qualitativ gibt es beim Soma Pulsar-23 Screw wirklich nichts zu bemängeln.

Ein- und Ausgänge des Soma Pulsar-23 Screw

Möchte man den Soma Pulsar-23 Screw in ein bestehendes Setup einbinden, stehen einem alle Türen offen. Auf der Rückseite gibt es neben den obligatorischen An/Aus-Schalter mit 12 V DC Anschluss, einen MIDI-Eingang und sechs 6,3 mm Klinkenbuchsen, die wahlweise als Ein- oder Ausgänge genutzt werden können. Zu guter Letzt gibt es noch einen 6,3 mm Summenausgang und einen 3,5 mm Kopfhörerausgang. Auf der Oberfläche stehen 8 Patch-Buchsen zur Verfügung, um CV- oder Audiosignale aus einem Modularsystem mit einzubeziehen. Darunter finden wir einen MIDI/CV-Konverter, auch die rückseitigen Klinkeneingänge können links unten auf der Bedienoberfläche abgegriffen werden.

Die 4 Synthese-Module

Der Soma Pulsar-23 Screw besteht aus 4 Synthese-Modulen für Bassdrum, Bass, Snaredrum und HiHat. Das mag etwas eingeschränkt klingen, jedoch lassen sich alle Module auch zweckentfremden. Zum Beispiel lässt sich das Bass-Modul per Kippschalter zu einem Percussion-Modul verwandeln, wahlweise per MIDI oder CV ansteuern, und das HiHat-Modul eignet sich auch hervorragend für Cymbals, um nur mal Offensichtliches zu nennen. Da wir bereits einen ausführlichen Test zum Pulsar-23 hatten, erspare ich mir die Mühe, die Module nochmals im Detail aufzulisten. Auf dem YouTube-Kanal von Soma findet man dazu auch Erklärvideos zu jedem Modul, die mit einer Länge von bis zu 50 Minuten bereits deutlich werden lassen, wie komplex es hier zugeht.

Pulsar-23 Screw: Modulation mal anders

Auf den ersten Blick scheint es beim Pulsar-23 Screw nicht allzu viele Modulatoren zu geben. Es gibt zwar lediglich einen LFO, jedoch lassen sich mit etwas Geschick durch andere Module ganz schnell weitere Modulationsquellen bilden und vor allem abändern. Darüberhinaus gibt es zwei Touch-Sensoren, um manuell zu modulieren und speziell das Shaos-Modul hat es wirklich in sich.

Shaos ist eine Eigenkreation des Herstellers Vlad Kreimer und beschreibt, vereinfacht gesagt, eine Kombination aus einem Schieberegister mit einem Zufallsgenerator und ist neben dem Looper meiner Meinung nach der größte Spaßfaktor . Es gibt aber auch allerhand, zum Teil ungewöhnliche Hilfsmittel, um weitere Modulationen hinzuzufügen. Neben der Master-Clock mit 8 Teilern, VCAs, Inverter- und Switch-Modulen, gibt es noch eine Diode, 2 Kondensatoren und 2 Puls-Konvertierer. Auch hier möchte ich gerne nochmals auf meinen Workshop verweisen, in dem verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt werden und alle Module zum Einsatz kommen.

Der Looper/Recorder

Der integrierte Looper bzw. Recorder darf gerne als eine Art 4-Spur-Sequencer verstanden werden. Jedes Synthese-Modul hat seine eigene Spur, von denen jede ihre eigene Geschwindigkeit haben kann. Der Looper-Recorder kann anstelle eines klassischen Step-Sequencers eher als virtuelles Tonband gesehen werden. Es gibt 4 Bänke zur Programmierung, allerdings ohne Speicherfunktion. Mit Quantisierung und Anschlagsstärke ist die Feature-Liste dann zwar auch schon voll, jedoch bleibt der Looper-Recorder ein starkes Element des Pulsar-23 Screw und ist voll und ganz auf eine Live-Performance ausgerichtet.

Der Effektprozessor des Soma Pulsar-23 Screw

Die Effekte des Soma Pulsar-23 Screw sollte man nicht als klassische Effektsektion betrachten. Mit den vielen Patch-Punkten soll ja schließlich zum Experimentieren eingeladen werden. Es gibt ein Delay und einen Reverb mit jeweils 3 Modi. BPF steht für Bandpassfilter (Delay = 1-Tap-Delay, Reverb = Classic Hall), DBL steht für Double (Delay = 2-Tap-Delay, Reverb = weitere Variante vom Classic Hall) und PCH steht für Pitch (Delay = 1-Tap-Shift-Delay, Reverb = eine Art Shimmer-Reverb). Durch die Einschleifwege und dem sogenannten MAD!-Pin lassen sich hiermit ungeahnte Effekte erzeugen.

Wie klingt der Soma Pulsar-23 Screw?

Der Soma Pulsar-23 Screw bietet eine charaktervolle Klangpalette und macht sich vor allem gut für härtere Genres und allerlei Experimentelles. Mit etwas Geschick lässt er sich aber auch subtiler einsetzen und behält dabei seinen Wiedererkennungswert. Von (recht) klassischen Drums, über Drones, bis hin zu Melodien und Lead-Sounds – man bekommt beinahe alles hin mit dem Soma Drumsynthesizer. Vor allem zu Beginn sollte man jedoch etwas Geduld mitbringen, denn es gilt, den Soma Pulsar-23 Screw kennenzulernen, um ihn auch effektiv nutzen zu können. Für Spiel, Spaß und Spannung sorgt er jedoch immer wieder. Wie für jeden Synthesizer ist der Klang natürlich Geschmacksache, über die Qualität lässt sich hier aber sicherlich nicht streiten. Die Klangbeispiele für diesen Test zeigen nur ein paar typsiche Funktionen auf, die zu Beginn verwiesenen Artikel zeigen das ganze Potential des Soma Pulsar-23.