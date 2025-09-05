ANZEIGE
ANZEIGE

Test: sonible smart reverb 2, Reverb-Plug-in

KI-Reverb mit kreativen Extras

5. September 2025
sonible smart reverb 2 test

sonible smart reverb 2, Reverb-Plug-in

Der österreichische Hersteller sonible ist bekannt für innovative Audio-Tools wie smart:EQ, smart:comp und smart:limit, die alle auf KI-gestützten Algorithmen basieren und Produzentinnen und Produzenten weltweit unterstützen. Mit sonible smart:reverb 2 knüpft das österreichische Unternehmen nahtlos an diesen Ansatz an und liefert erneut ein Plug-in, das Technologie und Kreativität vereint. Die zweite Version des KI-gestützten Reverbs deckt die Kernfunktionalität klassischer Hall-Plug-ins ab, geht aber mit einem völlig anderen Ansatz an das Thema: statt technischer Parameter wie Decay und Pre-Delay stehen perzeptive Steuerung und kreative Freiheit im Mittelpunkt.

Kurz & knapp

    • Intuitives Design: Die Reverb-Matrix und das X/Y-Pad ermöglichen schnelles Arbeiten ohne Preset-Wüste.
    • KI-Anpassung: Passt den Hall gezielt an das Audiomaterial an und sorgt für klare, transparente Mixes.
    • Group Mode: Vernetzt mehrere Instanzen für homogene Tiefenstaffelung und effiziente Kontrolle.
    • Kreativ-Tools: Manual Override und Creative Modes bieten Spielraum für Sounddesign und Effekte.
    • Fazit: Natürlichere Klangqualität, flexiblere Steuerung und starkes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Affiliate Links
Sonible smart:reverb 2 Download
Sonible smart:reverb 2 Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
125,00€ Thomann

Inhaltsverzeichnis

ANZEIGE

Erster Eindruck: Frischer Workflow statt Preset-Wüste

Das GUI des smart reverb 2 wirkt aufgeräumt und lädt zum Experimentieren ein. Statt Preset-Listen gibt es die Reverb Matrix: Ein 2D-Pad für das stufenlose Überblenden zwischen Room, Hall, Plate und Spring.

Sonible smart reverb 2 - Ansicht beim ersten Öffnen

Sonible smart reverb 2 – Ansicht beim ersten Öffnen

Schon beim ersten Öffnen des Plug-ins fällt auf: sonible smart reverb 2 will nicht einfach ein weiterer Preset-KI-Hall sein, sondern ein Werkzeug, das Musikerinnen und Musikern erlaubt, den Hall im Kontext zu gestalten. Die Arbeit mit dem X/Y-Pad wirkt angenehm intuitiv – gerade in hektischen Sessions ein echter Zeitgewinn.

KI-Learning: Reverb, der zuhört

sonible smart reverb 2 nutzt eine Content-Aware-KI, die den Hall gezielt an das Audiomaterial anpasst. Wählst du z. B. Vocal, Snare oder Universal und klickst auf „Learn“, analysiert das Plug-in Spektrum, Dynamik und Charakter der Spur. Am Ende erzeugt die Engine ein maßgeschneidertes Reverb-Profil – abgestimmt auf dein Signal, ohne Maskierung oder zusätzlichen Matsch.

Sonible smart reverb 2 - Der Learn-Prozess

Sonible smart reverb 2 – der Learn-Prozess

Der zentrale Slider „Source Adaption“ bestimmt, wie stark die KI-Anpassung wirkt (0 % = neutraler Reverb ohne KI-Fokus, 100 % = maximale Anpassung und bei mehreren Instanzen Cross-Channel Unmasking). Im praktischen Group-Modus werden Analysedaten gruppenübergreifend geteilt – das sorgt für eine einfache, cleane Tiefenstaffelung und einen homogenen Hallraum, perfekt für dichte Mixes. Arbeite mit verschiedenen Source-Adaption-Werten – etwa 50 % für subtile Unterstützung, 100 % für kraftvolle Tail-Optimierung.

Wichtig: Die KI liefert keine Lösung für alles, sondern eine solide Basis. Ihr behaltet die volle Kontrolle über Distance, Color, Clarity & Co.

Distance statt Dry/Wet – eine andere Denkweise

Statt eines klassischen Dry/Wet-Reglers bietet sonible smart reverb 2 den Parameter „Distance“. Dieser mischt nicht nur das Dry- und Wet-Signal, sondern passt auch Diffusion und Höhenfilterung an. So entsteht ein realistischer Eindruck von Nähe und Entfernung im Mix.

Wenn ihr puristischer arbeiten möchtet, lässt sich das Distance-Filter deaktivieren, wodurch der Parameter als reiner Dry/Wet-Regler arbeitet.

Im praktischen Einsatz zeigt sich: Mit Distance lassen sich Instrumente mühelos im Raum staffeln. Eine Kick kann vorne bleiben, während Snare und Vocals sanft nach hinten rücken – ohne lange mit Predelay zu arbeiten.

ANZEIGE

Sonible ersetzt die Decay-Time durch den Parameter Size, der je nach gewähltem Reverb-Typ (Room, Hall, Plate, Spring) unterschiedlich interpretiert wird. Pre-Delay-Funktionen sind in Distance integriert – je weiter hinten eine Quelle platziert wird, desto mehr „Pre-Delay“ wird automatisch eingerechnet.

Hier könnt ihr die Klangbeispiele für die vier verschiedenen Halltypen Hall, Room, Spring und Plate hören:

Für mich bedeutet die Arbeit mit Distance: weniger Parameter-Tuning und mehr Fokus auf den Gesamtklang. Besonders auffällig ist dabei die Geschwindigkeit, mit der man von einem trockenen, nahen Signal zu einem satten, weit entfernten Raum wechseln kann.

Group Mode: Alleinstellungsmerkmal des smart reverb 2

Im Group-Modus lassen sich mehrere Instanzen von sonible smart reverb 2 vernetzen. Das ermöglicht eine zentrale Steuerung aller Gruppenmitglieder aus einem einzigen Plug-in-Fenster. Praktisch: Größe und Entfernung mehrerer Spuren können per Multi-Slider gemeinsam angepasst werden. Zudem kommunizieren die Instanzen untereinander, um Überschneidungen im Nachhall zu vermeiden (Cross-Channel Unmasking).

Sonible smart reverb 2 – Group Mode

Hier habe ich den sonible smart reverb 2 auf ein simples heruntergestripptes Projekt mit den verschiedenen Einstellungen für jedes Instrument angewendet. Es war sehr interessant, welche Einstellungen mir das Plug-in vorgeschlagen hat.

Tipp: Regelmäßiges Überprüfen der Gruppenzuordnung und schnelles Neupositionieren via Rechteckauswahl spart Zeit in komplexen Produktionen.

Manual Override & Creative Modes – mehr als nur Raum

Mit dem Manual Override Panel des sonible smart reverb 2 lassen sich die Decay-Kurven für Low-, Mid- und High-Band separat formen. Hier entstehen auch Klassiker wie Gated-Reverb-Effekte oder moderne Tail-Duckings. Für Sounddesignerinnen und Sounddesigner ist diese Tiefe Gold wert.

Sonible smart reverb 2 – Manual Override am Beispiel einer Gated Snare, hier die Gated Snare im Klangbeispiel. Wie oben zu sehen, habe ich dabei mit Manual Override gearbeitet und den Tail des Reverbs bei 0,5 Sekunden abgeschnitten und die Höhen betont, wodurch ein typisches 80s-Hall-Gefühl entsteht. Hier könnt ihr es hören:

Die drei Creative Modes erweitern das Plug-in um Sounddesign-Tools:

  • Infinite: friert den Hall-Tail ein und verwandelt ihn in ein endloses Pad
  • Reverse: lässt den Reverb rückwärts einziehen – perfekt für Übergänge.
  • Bounce: erzeugt rhythmische Bewegungen im Hall, ideal für Percussion

Im Test entstanden so z. B. interessante Reverse-Snare-Effekte und der Infinite Mode erzeugte atmosphärische Klangteppiche. Auch auf Vocals schafft der Bounce-Modus interessante Reflektionen.

Color und Clarity gezielt einsetzen

Die Parameter Color und Clarity sind ideale Werkzeuge, um den Hall mit dem sonible smart reverb 2 schnell und effektiv an den Mix anzupassen.

Color steuert die Klangfarbe des Nachhalls – von warm und dunkel bis hell und glockig. Für dunkle Vocals oder organische Instrumente wählt ihr wärmere Einstellungen, während helle, perkussive Sounds von einem erhöhten Color profitieren.

Clarity wirkt wie ein Schärferegler: Bei zu matschigen oder dicht komponierten Parts hebt es die Transienten hervor und schafft mehr Durchsetzungskraft im Mix. Besonders hilfreich bei Snare und HiHats, die im Hall sonst schnell „verschwimmen“.

Zusammen bieten Color und Clarity eine schnelle Möglichkeit, den Hall perfekt an den Charakter der Quelle anzupassen, ohne lange mit EQ oder anderen Effekten rumzubasteln.

Automationen für mehr Bewegung

Der sonible smart reverb 2 lebt davon, dass seine Parameter nicht statisch sind. Gerade Distance lässt sich wunderbar automatisieren, um Instrumente im Arrangement lebendig zwischen Nähe und Ferne zu bewegen – etwa ein Vocal, das im Vers nah und präsent ist, im Refrain aber in einen großen Raum eintaucht. So gewinnt dein Mix an emotionaler Dynamik und räumlicher Tiefe.

Auch die Creative Modes sind prädestiniert für Automationen: Zum Beispiel kann man in Breakdowns den Reverse-Mode sanft hochfahren, um einen mysteriösen Hall-Rücklauf zu erzeugen, der vor dem Drop wieder abflaut. Oder mit Infinite in Pads arbeiten, um während eines Builds endlose Klangflächen zu erzeugen, die beim Übergang in den Drop abrupt ausklingen.

Achtet aber darauf, dass bei Mode-Wechseln der Hall-Tail kurz abgeschnitten wird – das kann man kreativ nutzen, aber auch ungewollt störend wirken. Eine geschickte Automation mit Fadeouts auf anderen Spuren hilft, die Schnitte zu kaschieren.

Insert-Effekt mit Wet-Option für Sends

Aktiviert man den Wet Mode, liefert das Plug-in ausschließlich den Hall-Anteil – ideal für klassische Send/Return-Setups. Diese Flexibilität erlaubt es, den Reverb sowohl in minimalistischen Arrangements als auch in komplexen Mixing-Szenarien einzusetzen.

Sonible smart reverb 2 – Wet Mode

CPU-Performance – moderat, aber beachten

Die KI-Analyse und Gruppenkommunikation verursachen mehr Rechenlast als bei traditionellen Reverbs. Auf älteren Systemen (wie meinem MacBook Pro aus 2019, 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9) sollte die CPU-Auslastung im Blick behalten werden, insbesondere bei hohen Size-Werten und aktivem Group Mode. Besonders bei komplexen Automationen im Creative Mode sollte man darauf achten, dass die CPU nicht an ihre Grenzen kommt.

Vergleich mit anderen Reverb-Plug-ins

Im Vergleich zu klassischen Hall-Plug-ins wie Valhalla Vintage Verb oder FabFilter Pro-R bietet sonible smart reverb 2 einen anderen Workflow. Während Valhalla durch sofortige Klangcharakteristik überzeugt und FabFilter maximale Feineinstellungen bietet, punktet sonible mit KI-gestützter Anpassung und Gruppierung mehrerer Instanzen.

Für große, dichte Mixe oder orchestrale Anwendungen stellt das Plug-in eine innovative Alternative dar.

Für rein kreative Soundeffekte bleibt für mich Eventide Blackhole unangefochten (das ist aber Geschmackssache), während smart reverb 2 stärker auf realistische Räumlichkeit und Mix-Transparenz abzielt.

ANZEIGE
Fazit

Im Vergleich zur ersten Version hat sonible smart:reverb 2 konsequent weiterentwickelt: Die Hall-Engine klingt nun deutlich natürlicher, fügt sich harmonischer in den Mix ein und vermeidet den etwas synthetischen Charakter der ersten Generation. Die neue Reverb-Matrix, die zusätzlichen Parameter wie Color und Clarity sowie der Group Mode mit Cross‑Channel Unmasking sorgen für ein flexibleres, praxisnäheres Handling, das besonders in dichten Produktionen punktet.

Statt klassischer Reverb-Parameter setzt smart:reverb 2 auf perzeptive Steuerung, die den Hall im Mixkontext denkbar einfach macht. Der Group Mode vereinfacht komplexe Setups, während Creative Modes und Manual Override ganz neue Möglichkeiten im Sounddesign eröffnen – von subtiler Tiefe bis zu experimentellen Hall-Effekten. Wer Decay-Fader und Preset-Browsing sucht, muss zwar umlernen, bekommt dafür jedoch ein Tool, das moderne Workflows perfekt unterstützt.

Als Teil der smart-Serie von Sonible (u. a. smart:EQ, smart:comp, smart:limit) zeigt das Plug-in erneut, wie KI-gestützte Algorithmen die Arbeit im Studio vereinfachen können – ohne dabei kreative Freiheit einzuschränken.

Mit 89 Euro Einführungspreis (regulär 129 Euro) ist smart:reverb 2 ein starkes Angebot für alle, die einen Reverb mit musikalischem Fokus suchen – sei es für realistische Räumlichkeit, cleane Mix-Transparenz oder kreative Sounddesign-Experimente.

Plus

  • Intuitive Bedienung dank perzeptiver Parameter (Distance, Size, Color, Clarity) statt technischer Regler wie Decay oder Pre-Delay
  • Group Mode erlaubt zentrale Steuerung mehrerer Instanzen und verbessert Mix-Transparenz (Cross-Channel Unmasking)
  • Creative Modes (Infinite, Reverse, Bounce) bieten großes Potenzial für Sounddesign und Experimente
  • KI-Learn-Funktion liefert maßgeschneiderte Reverbs als Ausgangsbasis – besonders hilfreich in komplexen Mixes
  • Flexible Einsatzmöglichkeiten: als Insert-Effekt oder im Wet Mode für klassische Send/Return-Setups

Minus

  • Kein klassischer Dry/Wet-Regler – Umgewöhnung für traditionelle User nötig
  • Creative Modes beim Umschalten mit hörbaren Tails-Cuts
  • CPU-Last etwas höher bei vielen Instanzen und aktivem Group Mode auf älteren Systemen

Preis

  • 125,- Euro

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Sonible smart:reverb 2 Download
Sonible smart:reverb 2 Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
125,00€ Thomann
Klangbeispiele
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
IK Multimedia Prism Reverb, Hall-Plug-in

IK Multimedia Prism Reverb, Hall-Plug-in

02.08.2025 |6
Test: u-he Twangström, Federhall Plug-in

Test: u-he Twangström, Federhall Plug-in

02.07.2025 |28
UVI Bloom, Hall-Plug-in für macOS und Windows

UVI Bloom, Hall-Plug-in für macOS und Windows

23.06.2025 |0
iamReverb Audio, Hall Plug-in für die DAW

iamReverb Audio, Hall Plug-in für die DAW

28.03.2025 |7
Valhalla Supermassive 4.0, kostenloses Reverb & Delay Plug-in

Valhalla Supermassive 4.0, kostenloses Reverb & Delay Plug-in

22.11.2024 |31
Wave Alchemy Magic 7, kostenloses Bricasti M7 Hall-Plug-in

Wave Alchemy Magic 7, kostenloses Bricasti M7 Hall-Plug-in

11.11.2024 |18
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
  1. Profilbild
    Flowwater AHU

    Das »smart:reverb« von Sonible habe ich schon eine Weile auf dem Schirm. Nicht unbedingt wegen der KI-Fähigkeiten, die angeblich den richtigen Raum für jede Art und Eingangsmaterial herausfindet und bla blub. Sondern wegen der kreativen Fähigkeiten. Ich habe von denen schon das »true:balance« (großartige Orientierungshilfe zum Abgleichen von für Frequenzbänder, insbesondere für verschiedenen Tracks eines Albums) und das »smart:limit« (noch gar nicht eingesetzt). Deswegen mache ich mir keine Sorgen, dass das »smart:reverb 2« auch gut einsatzbar ist.

    Gekauft habe ich es deswegen noch nicht, weil ich immer noch über beide Ohren (harr harr) in das »LX-24« von Arturia verliebt bin (Nachbau des Lexicon 224), und natürlich in das »VintageVerb« von ValhallaDSP. Immer schön eine Komponente nach der anderen. Außerdem gibt es ein paar ganz ganz großartige und bewusst für den kreativen Einsatz gedachte kostenlose (!) PlugIns für Reaper (in JSFX programmiert), die ich auch noch ausgiebig testen möchte.

      • Profilbild
        Flowwater AHU

        @Filterpad Mag schon sein, mich ganz privat persönlich interessiert es nur nicht (oder sagen wir mal: nicht sonderlich). Warum will ich denn einen natürlichen passenden Raum haben, wenn die Sounds bei mir alle komplett elektronisch erzeugt sind? Ja, OK, dass da irgend welche Frequenzen durch den Raum nicht zumatschen, verstanden. Aber klingt das dann auch interessant? Ich vertraue da erst mal meinen Ohren.

      • Profilbild
        Flowwater AHU

        @geryzenz Ist bei mir gar nicht so wild: Der PlugIn verlangt bei mir zwischen 4,5 % und 5,5 % der PC-Leistung. Das ist also bei meiner Uralt-CPU von AMD mit 8 Cores knapp die 1/2 der Leistung eines CPU-Cores. Da ich den »LX-24« immer nur als Send-Effekt/Bus verwende und maximal zwei Instanzen davon einsetze (kurzer Hall und langer Hall, ganz klassisch also, zumindest wenn man in der analogen Welt den Luxus von zwei Lexicon »224« hatte, hust keuch) und eben nicht auf jedem Instrument eine eigene Instanz habe (klingt im Mix sowieso deutlich schlechter), entstehen damit keine Probleme. 🙂

    2. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X