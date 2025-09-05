KI-Reverb mit kreativen Extras

Der österreichische Hersteller sonible ist bekannt für innovative Audio-Tools wie smart:EQ, smart:comp und smart:limit, die alle auf KI-gestützten Algorithmen basieren und Produzentinnen und Produzenten weltweit unterstützen. Mit sonible smart:reverb 2 knüpft das österreichische Unternehmen nahtlos an diesen Ansatz an und liefert erneut ein Plug-in, das Technologie und Kreativität vereint. Die zweite Version des KI-gestützten Reverbs deckt die Kernfunktionalität klassischer Hall-Plug-ins ab, geht aber mit einem völlig anderen Ansatz an das Thema: statt technischer Parameter wie Decay und Pre-Delay stehen perzeptive Steuerung und kreative Freiheit im Mittelpunkt.

Kurz & knapp Intuitives Design: Die Reverb-Matrix und das X/Y-Pad ermöglichen schnelles Arbeiten ohne Preset-Wüste. KI-Anpassung: Passt den Hall gezielt an das Audiomaterial an und sorgt für klare, transparente Mixes. Group Mode: Vernetzt mehrere Instanzen für homogene Tiefenstaffelung und effiziente Kontrolle. Kreativ-Tools: Manual Override und Creative Modes bieten Spielraum für Sounddesign und Effekte. Fazit: Natürlichere Klangqualität, flexiblere Steuerung und starkes Preis-Leistungs-Verhältnis.



Erster Eindruck: Frischer Workflow statt Preset-Wüste

Das GUI des smart reverb 2 wirkt aufgeräumt und lädt zum Experimentieren ein. Statt Preset-Listen gibt es die Reverb Matrix: Ein 2D-Pad für das stufenlose Überblenden zwischen Room, Hall, Plate und Spring.

Schon beim ersten Öffnen des Plug-ins fällt auf: sonible smart reverb 2 will nicht einfach ein weiterer Preset-KI-Hall sein, sondern ein Werkzeug, das Musikerinnen und Musikern erlaubt, den Hall im Kontext zu gestalten. Die Arbeit mit dem X/Y-Pad wirkt angenehm intuitiv – gerade in hektischen Sessions ein echter Zeitgewinn.

KI-Learning: Reverb, der zuhört

sonible smart reverb 2 nutzt eine Content-Aware-KI, die den Hall gezielt an das Audiomaterial anpasst. Wählst du z. B. Vocal, Snare oder Universal und klickst auf „Learn“, analysiert das Plug-in Spektrum, Dynamik und Charakter der Spur. Am Ende erzeugt die Engine ein maßgeschneidertes Reverb-Profil – abgestimmt auf dein Signal, ohne Maskierung oder zusätzlichen Matsch.

Der zentrale Slider „Source Adaption“ bestimmt, wie stark die KI-Anpassung wirkt (0 % = neutraler Reverb ohne KI-Fokus, 100 % = maximale Anpassung und bei mehreren Instanzen Cross-Channel Unmasking). Im praktischen Group-Modus werden Analysedaten gruppenübergreifend geteilt – das sorgt für eine einfache, cleane Tiefenstaffelung und einen homogenen Hallraum, perfekt für dichte Mixes. Arbeite mit verschiedenen Source-Adaption-Werten – etwa 50 % für subtile Unterstützung, 100 % für kraftvolle Tail-Optimierung.

Wichtig: Die KI liefert keine Lösung für alles, sondern eine solide Basis. Ihr behaltet die volle Kontrolle über Distance, Color, Clarity & Co.

Distance statt Dry/Wet – eine andere Denkweise

Statt eines klassischen Dry/Wet-Reglers bietet sonible smart reverb 2 den Parameter „Distance“. Dieser mischt nicht nur das Dry- und Wet-Signal, sondern passt auch Diffusion und Höhenfilterung an. So entsteht ein realistischer Eindruck von Nähe und Entfernung im Mix.

Wenn ihr puristischer arbeiten möchtet, lässt sich das Distance-Filter deaktivieren, wodurch der Parameter als reiner Dry/Wet-Regler arbeitet.

Im praktischen Einsatz zeigt sich: Mit Distance lassen sich Instrumente mühelos im Raum staffeln. Eine Kick kann vorne bleiben, während Snare und Vocals sanft nach hinten rücken – ohne lange mit Predelay zu arbeiten.

Sonible ersetzt die Decay-Time durch den Parameter Size, der je nach gewähltem Reverb-Typ (Room, Hall, Plate, Spring) unterschiedlich interpretiert wird. Pre-Delay-Funktionen sind in Distance integriert – je weiter hinten eine Quelle platziert wird, desto mehr „Pre-Delay“ wird automatisch eingerechnet.

Hier könnt ihr die Klangbeispiele für die vier verschiedenen Halltypen Hall, Room, Spring und Plate hören:

Für mich bedeutet die Arbeit mit Distance: weniger Parameter-Tuning und mehr Fokus auf den Gesamtklang. Besonders auffällig ist dabei die Geschwindigkeit, mit der man von einem trockenen, nahen Signal zu einem satten, weit entfernten Raum wechseln kann.

Group Mode: Alleinstellungsmerkmal des smart reverb 2

Im Group-Modus lassen sich mehrere Instanzen von sonible smart reverb 2 vernetzen. Das ermöglicht eine zentrale Steuerung aller Gruppenmitglieder aus einem einzigen Plug-in-Fenster. Praktisch: Größe und Entfernung mehrerer Spuren können per Multi-Slider gemeinsam angepasst werden. Zudem kommunizieren die Instanzen untereinander, um Überschneidungen im Nachhall zu vermeiden (Cross-Channel Unmasking).

Hier habe ich den sonible smart reverb 2 auf ein simples heruntergestripptes Projekt mit den verschiedenen Einstellungen für jedes Instrument angewendet. Es war sehr interessant, welche Einstellungen mir das Plug-in vorgeschlagen hat.

Tipp: Regelmäßiges Überprüfen der Gruppenzuordnung und schnelles Neupositionieren via Rechteckauswahl spart Zeit in komplexen Produktionen.

Manual Override & Creative Modes – mehr als nur Raum

Mit dem Manual Override Panel des sonible smart reverb 2 lassen sich die Decay-Kurven für Low-, Mid- und High-Band separat formen. Hier entstehen auch Klassiker wie Gated-Reverb-Effekte oder moderne Tail-Duckings. Für Sounddesignerinnen und Sounddesigner ist diese Tiefe Gold wert.

Sonible smart reverb 2 – Manual Override am Beispiel einer Gated Snare, hier die Gated Snare im Klangbeispiel. Wie oben zu sehen, habe ich dabei mit Manual Override gearbeitet und den Tail des Reverbs bei 0,5 Sekunden abgeschnitten und die Höhen betont, wodurch ein typisches 80s-Hall-Gefühl entsteht. Hier könnt ihr es hören:

Die drei Creative Modes erweitern das Plug-in um Sounddesign-Tools:

Infinite: friert den Hall-Tail ein und verwandelt ihn in ein endloses Pad

friert den Hall-Tail ein und verwandelt ihn in ein endloses Pad Reverse: lässt den Reverb rückwärts einziehen – perfekt für Übergänge.

lässt den Reverb rückwärts einziehen – perfekt für Übergänge. Bounce: erzeugt rhythmische Bewegungen im Hall, ideal für Percussion

Im Test entstanden so z. B. interessante Reverse-Snare-Effekte und der Infinite Mode erzeugte atmosphärische Klangteppiche. Auch auf Vocals schafft der Bounce-Modus interessante Reflektionen.

Color und Clarity gezielt einsetzen

Die Parameter Color und Clarity sind ideale Werkzeuge, um den Hall mit dem sonible smart reverb 2 schnell und effektiv an den Mix anzupassen.

Color steuert die Klangfarbe des Nachhalls – von warm und dunkel bis hell und glockig. Für dunkle Vocals oder organische Instrumente wählt ihr wärmere Einstellungen, während helle, perkussive Sounds von einem erhöhten Color profitieren.

Clarity wirkt wie ein Schärferegler: Bei zu matschigen oder dicht komponierten Parts hebt es die Transienten hervor und schafft mehr Durchsetzungskraft im Mix. Besonders hilfreich bei Snare und HiHats, die im Hall sonst schnell „verschwimmen“.

Zusammen bieten Color und Clarity eine schnelle Möglichkeit, den Hall perfekt an den Charakter der Quelle anzupassen, ohne lange mit EQ oder anderen Effekten rumzubasteln.

Automationen für mehr Bewegung

Der sonible smart reverb 2 lebt davon, dass seine Parameter nicht statisch sind. Gerade Distance lässt sich wunderbar automatisieren, um Instrumente im Arrangement lebendig zwischen Nähe und Ferne zu bewegen – etwa ein Vocal, das im Vers nah und präsent ist, im Refrain aber in einen großen Raum eintaucht. So gewinnt dein Mix an emotionaler Dynamik und räumlicher Tiefe.

Auch die Creative Modes sind prädestiniert für Automationen: Zum Beispiel kann man in Breakdowns den Reverse-Mode sanft hochfahren, um einen mysteriösen Hall-Rücklauf zu erzeugen, der vor dem Drop wieder abflaut. Oder mit Infinite in Pads arbeiten, um während eines Builds endlose Klangflächen zu erzeugen, die beim Übergang in den Drop abrupt ausklingen.

Achtet aber darauf, dass bei Mode-Wechseln der Hall-Tail kurz abgeschnitten wird – das kann man kreativ nutzen, aber auch ungewollt störend wirken. Eine geschickte Automation mit Fadeouts auf anderen Spuren hilft, die Schnitte zu kaschieren.

Insert-Effekt mit Wet-Option für Sends

Aktiviert man den Wet Mode, liefert das Plug-in ausschließlich den Hall-Anteil – ideal für klassische Send/Return-Setups. Diese Flexibilität erlaubt es, den Reverb sowohl in minimalistischen Arrangements als auch in komplexen Mixing-Szenarien einzusetzen.

CPU-Performance – moderat, aber beachten

Die KI-Analyse und Gruppenkommunikation verursachen mehr Rechenlast als bei traditionellen Reverbs. Auf älteren Systemen (wie meinem MacBook Pro aus 2019, 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9) sollte die CPU-Auslastung im Blick behalten werden, insbesondere bei hohen Size-Werten und aktivem Group Mode. Besonders bei komplexen Automationen im Creative Mode sollte man darauf achten, dass die CPU nicht an ihre Grenzen kommt.

Vergleich mit anderen Reverb-Plug-ins

Im Vergleich zu klassischen Hall-Plug-ins wie Valhalla Vintage Verb oder FabFilter Pro-R bietet sonible smart reverb 2 einen anderen Workflow. Während Valhalla durch sofortige Klangcharakteristik überzeugt und FabFilter maximale Feineinstellungen bietet, punktet sonible mit KI-gestützter Anpassung und Gruppierung mehrerer Instanzen.

Für große, dichte Mixe oder orchestrale Anwendungen stellt das Plug-in eine innovative Alternative dar.

Für rein kreative Soundeffekte bleibt für mich Eventide Blackhole unangefochten (das ist aber Geschmackssache), während smart reverb 2 stärker auf realistische Räumlichkeit und Mix-Transparenz abzielt.