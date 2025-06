Der Sonicware LIVEN Ambient Ø in der Praxis

In der Praxis zeigt sich ziemlich schnell, der Sonicware LIVEN Ambient will kein gewöhnlicher Synthesizer sein und auch keine typische Groovebox. Ungewöhnlich im Vergleich zu anderen Grooveboxen und Synthesizern ist das Fehlen von Sound-Presets. Vielmehr können nur die Layers als Preset abgespeichert werden. Auf diese Weise bringt der Ambient das Sequenzieren von Klangschichten in den Vordergrund und man begreift die Layers als eine Einheit von Sequenz und Sounddesign, was gewissermaßen das Alleinstellungsmerkmal der Maschine ist.

Das Herzstück des Sonicware LIVEN Ambient Ø und sein charakteristischer Modus Operandi ist genau diese vierfache Layer-Architektur. Sonicware verzichtet hier bewusst auf klassische, „harte“ Synthesegrenzen und erlaubt – ja initiiert – stattdessen eine fließende, organisch-geschichtete Klanggestaltung.

Der integrierte Step-Sequencer erlaubt es, für jeden Layer separat ein Pattern mit bis zu 64 Steps zu programmieren. Dabei steht sowohl klassisches Step-Editing (über die 16 Taster) als auch Echtzeit-Aufnahme zur Verfügung. In gewohnter Sonicware-Mentalität bietet der Sequencer alles, was man braucht und lässt sich nach kurzer Einarbeitung flüssig und geradlinig bedienen und programmieren.

Eine besondere Ambient-Spezialität des Sonicware LIVEN Ambient Ø: Der Sequencer kann extrem lange Notenwerte programmieren wie „Ganze Oktupel Note (Maxima)“ oder „Vierfach Ganze Note (Longa)“, was natürlich auch wieder sich langsam ausbreitende Soundscapes hervorbringt.

Das Motion Recording ist im Ambient-Kontext natürlich essentiell. Damit können Bewegungen an Parametern wie Filter, Modulation oder Detune direkt aufgenommen werden, wodurch sich langsam morphende, lebendige Klangverläufe erzeugt werden können. Zudem lassen sich Parameter-Randomisierungen gezielt anwenden – entweder auf Noten oder auf Werte wie Filter, Wave oder Modulation. Das sorgt für spontane Variation oder gezielte Zufallsexperimente, was erneut für eine organische Bewegung sorgt.

Was ich als hilfreich empfand, ist die Tatsache, dass alle Regler, die man anfasst, auf „Abholen“ sind: Es gibt als keine harten Parametersprünge, wenn man live an den Reglern dreht, sondern alles bleibt sanft und weich.

Reverb und Raumgestaltung

Der Reverb ist beim Sonicware LIVEN Ambient Ø nicht einfach nur Effekt, sondern ein zentrales Ausdrucks- und Stilmittel. Zwar gilt der gewählte Reverb-Typ global für alle Layers, aber der individuelle Send-Level pro Layer erlaubt eine differenzierte Raumverteilung: Drones verschwinden in der Unendlichkeit, während perkussivere Elemente im Vordergrund bleiben können.

Etwas schade ist es aber doch, dass nur ein Reverb-Typ für alle vier Layers gleichzeitig verfügbar ist, denn irgendwie sind die verschiedenen Reverbs des Typ H/M/L (High/Mid/Low) ja prädestiniert für einzelne Layers, die ja auch verschiedene Frequenzbereiche abdecken. Also den Infinity.L für den Drone mit mehr Bassanteil und den Small.H für das Rauschen mit mehr Höhen.

Dennoch, die Qualität des Reverbs ist wirklich gut und er vermag ordentlich Atmosphäre zu erzeugen. Besonders die Infinity-Reverbs und der Shimmer-Typ verleihen dem Sound eine große Tiefe, wobei ich Shimmer eher dezent als wirklich hörbar einsetzen mochte. Dass der Reverb-Regler auf dem Gerät schnell und direkt einstellbar ist, hilft der Reverb-Gestaltung im Performance-Kontext.

Bedienung und Live-Flow

Der Sonicware LIVEN Ambient spielt seine Stärken vor allem dann aus, wenn man nicht versucht, ihn wie eine Groovebox zu behandeln, sondern ihn als Klangfeld-Zeichner begreift. Kleine Änderungen an Modulation oder Schwingungsform, das stumme Ein- oder Ausblenden von Layern, das Aufzeichnen einer Filterbewegung – all das führt zu langsam fließender Veränderung statt abruptem Pattern-Wechsel.

Der Workflow bleibt dabei angenehm direkt: Parameteränderungen gehen schnell über die sechs Encoder, Funktionen wie Copy/Paste, Clear und Mute sind live-tauglich nutzbar.

Weil das Gerät aber doch ziemlich vollgepackt mit Funktionen ist, befinden sich ganze zwei zusätzliche Ebenen auf der Oberfläche: Shift und Function. In der Praxis ist leider nicht immer klar, welche Doppelbelegung mit Shift und welche mit Function erreichbar ist. Dies erfordert doch eine gewisse Einarbeitung und ist nicht wirklich intuitiv.

Im Performance-Kontext habe ich auch gerne die integrierte Keyboard-Tastatur des Ambient Ø genutzt, um über die programmierte Sequenz noch eine Melodie zu spielen, was dank der 10-fach Polyphonie gut funktioniert. Die Tasten besitzen eine gute Federung, fühlen sich nicht klapprig an und sind relativ leise. Für diese Preisklasse geht die Tastatur wirklich klar.

Der Klang des Sonicware LIVEN Ambient Ø

Beim ersten Spielen der vorprogrammierten Presets fällt auf, die Sounds des Ambient Ø atmen. Der Blendwave Modulation Oscillator erzeugt mit seiner Wavetable-Synthsese Schwingungsformen, die nicht statisch sind, sondern sich organisch verändern lassen. In Kombination mit den sechs Structures entstehen Klangfarben, die zwischen ruhig schwebend, subtil vibrierend und leicht rau pendeln – ohne dabei künstlich oder steril zu wirken.

Der Klang des Sonicware LIVEN Ambient wirkt dabei nie aufdringlich oder vordergründig, sondern eher umhüllend, was ihn ideal für Ambient, Drone, Filmvertonung oder generative Musik macht. Auch bei voll belegten vier Layers bleibt der Gesamtklang ausgewogen und durchhörbar.

Die digitale Engine des Ambient klingt präzise und klar. Die Structures PAD2, ATMOS2 oder DRONE2 erzeugen komplexe Obertonstrukturen mit subtiler Instabilität – das macht den Sound wiederum lebendig.

Das Filter habe ich als sauber und eher weich wahrgenommen, merklich für die Ambient-Zwecke abgestimmt. Er neigt nicht zum „Zischen“ oder überbetonten Resonanzspitzen, sondern lässt sich musikalisch und subtil einsetzen. In Verbindung mit der einfachen Amp-Hüllkurve (Attack/Release) lassen sich sanft ein- und ausblendende Drones gestalten, ohne Artefakte oder digitale Kanten.

Der Bassbereich kommt schon ziemlich ordentlich daher. Drone-Layer in Verbindung mit Infinity-Reverb in tiefen Lagen gespielt schaffen auf jeden Fall eine starke, warme Tiefe.

Alternativen zum Sonicware LIVEN Ambient Ø

Mit seiner Blendwave Modulation Engine und den frei überblendbaren Schwingungsformen positioniert sich der Sonicware LIVEN Ambient Ø irgendwo zwischen Wavetable-Synthese, FM-Elementen und experimentellem Ambient-Design.

Es gibt auf dem Markt einige interessante alternative Desktop-Synthesizer mit morphbaren Schwingungsformen, auch wenn keiner davon exakt denselben Ansatz verfolgt. Mir kommen da der 1010 Music Nanobox Fireball, der Modal Electronics Argon 8X/8M oder der ASM Hydrasynth in den Sinn. Vor allem das Kombinieren von Layern, das Morphing per Encoder und die Reverb-lastige Klangästhetik machen den Sonicware Ambient Ø aber zu einer eigenständigen Lösung im Feld der Wavetable-Synthesizer.

Ich habe diesen Testbericht (wie auch die nachfolgenden Klangbeispiele) mit einem klaren Fokus auf das Hauptmerkmal und den Unique Selling Point des Sonicware LIVEN Ambient Ø erstellt und geschrieben: Ambient und Soundscapes. Klar ist aber auch: Man kann ihn natürlich auch für andere Stilistiken und Genres verwenden, denn es ist und bleibt ein flexibler digitaler Synthesizer mit Groovebox-Funktionalität und Sequencer. Seine Architektur, Namensgebung der Elemente und Workflow lädt halt zu einer bestimmten ambientigen Herangehensweise ein, was schließlich auch das Alleinstellungsmerkmal des Gerätes ist.