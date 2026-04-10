Tube-Mic made in UK

Mit dem Sontronics ARIA 2 bringt die britische Mikrofonschmiede Sontronics ihr neuestes Röhren-Großmembran-Kondensatormikrofon auf den Markt. Seit über 20 Jahren fertigt das Unternehmen in der südenglischen Grafschaft Dorset günstige Mikrofone, die sich dank ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses etabliert haben. Grundsätzlich baut Sontronics keine Clone berühmter Vintage-Klassiker, sondern ausschließlich eigenständig entwickelte Produkte.

Kurz & knapp Was ist es? Das Sontronics ARIA 2 ist ein Röhren-Großmembran-Kondensatormikrofon für Studioaufnahmen mit Fokus auf Gesang Klang: Ausgewogen, weich und „mix-ready“ mit kontrollierten Transienten und angenehmen Höhen.

Ausgewogen, weich und „mix-ready“ mit kontrollierten Transienten und angenehmen Höhen. Charakter: Warme Bässe, entspannte Mitten und unaufdringliche Höhen für viele Stimmtypen geeignet.

Warme Bässe, entspannte Mitten und unaufdringliche Höhen für viele Stimmtypen geeignet. Ausstattung: Hochwertige Verarbeitung, solides Zubehör, jedoch ohne Mikrofonspinne und Schatulle.

Hochwertige Verarbeitung, solides Zubehör, jedoch ohne Mikrofonspinne und Schatulle. Praxis: Einfaches Handling und vielseitig einsetzbar für Gesang, Instrumente und Raumaufnahmen.

Einfaches Handling und vielseitig einsetzbar für Gesang, Instrumente und Raumaufnahmen. Preis-Leistung: Klassischer Röhrenmikrofon-Klang zum fairen Preis.

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Sontronics ARIA 2: Übersicht

Wie der Name schon verrät, handelt es sich bei dem neuen ARIA 2 um ein Update des vor rund 12 Jahren erschienenen Modells ARIA, das zu einem beliebten Budget-Tube-Mic avanciert ist.

Der Nachfolger soll nun klanglich in einer höheren Liga spielen, daher hat Sontronics eine komplett neue Kapsel mit offeneren Höhen und kräftigeren Mitten entwickelt. Auch der Schaltkreis wurde für ein noch klareres, präsenteres Klangbild optimiert.

Sontronics ARIA 2 auf den ersten Blick

Das ARIA 2 wird in einem robusten ABS-Koffer samt Zubehör geliefert und erinnert wegen seiner schwarz-goldenen Optik auf den ersten Blick an die günstigen STC-Modelle von Sontronics.

Wie schon bei dem Vorgänger ist die Form des Korpus und des Mikrofonkorbs weitestgehend der eines Neumann U67 oder U87 nachempfunden, klanglich beschreitet das ARIA 2 aber einen ganz anderen Weg als diese beiden Vintage-Ikonen.

Die komplett schwarze Lackierung des zylinderförmige Metallkorpus wird durch eine gravierte, goldene Beschriftung und eine goldene Ringeinlage an der Verbindungsstelle zum Sockel ergänzt. Knapp 23 cm misst es in der Länge, wobei es einen Durchmesser von 5,5 cm hat und 0,75 kg auf die Waage bringt.

Rundum betrachtet wirkt die Verarbeitung des Korpus, Mikrofonkorbs und Kabelanschlussstückes sehr solide und hochwertig, alle Teile sind zudem sorgfältig aufeinander angepasst.

Unter dem feinmaschigen, aber dennoch widerstandsfähigen Korb lässt sich die schimmernde, goldene Mikrofonkapsel erkennen, die lediglich über eine Richtcharakteristik in Nierenform verfügt. Dementsprechend gibt es auch keine Einstellmöglichkeiten am Mikrofon, das Trittschallfilter und die Pad-Schaltung werden über das Netzteil aktiviert. Wie bei vielen Röhrenmikrofonen, ist für die Verbindung zwischen Netzteil und Mikrofon ein 8-Pol-Kleintuchelkabel notwendig, das im Lieferumfang enthalten ist und eine Länge von 5 m hat.

Das ARIA 2 wird vollständig in England von Hand gefertigt, kostet 1.974,- Euro und fällt damit rund 700,- Euro teurer als das Vorgängermodell aus.

Wer das Mikrofon 30 Tage nach dem Kauf registrieren lässt, erhält – wie bei allen Produkten von Sontronics – eine lebenslange Garantie auf alle Komponenten- und Herstellungsfehler.

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Technische Details des Sontronics ARIA 2

Den technischen Angaben seitens des Herstellers lassen sich nicht viele, aber ein paar grundsätzliche Informationen entnehmen:

Wie eingangs erwähnt, ist das ARIA 2 gegenüber dem Vorgängermodell mit einer eigenen und komplett neu entwickelten Kapsel ausgestattet. Ihre Membran hat einen Durchmesser von 34 mm und wird ganz klassisch mit Gold gesputtert. Außerdem verfügt sie über eine schwingende Lagerung, so dass laut Hersteller keine gefederte Mikrofonhalterung bei Aufnahmen notwendig ist. Für die Röhre verwendet Sontronics eine in der Slowakei gefertigte ECC83S von JJ Electronics. Diese 12AX7-Vorverstärker-Doppeltriode ist bekannt für ihren obertonreichen Klang, ein ausgeprägtes, definiertes Low-End und behutsame Höhen mit einem entspannten Ansprechverhalten. Hersteller wie Engl, Laney oder Hughes & Kettner benutzen diese Röhre auch gerne für ihre Gitarrenverstärker.

Das Frequenzspektrum des ARIA 2 reicht von 20 Hz bis 20 kHz. Ein Blick auf das von Sontronics angefertigte Frequenzdiagramm zeigt ein relativ lineares Klangverhalten mit einer dezenten Absenkung im Bassbereich und einer leichten Betonung der oberen Mitten und Höhen. Leider fehlen genaue Angaben zu dem Messverfahren und dem Abstand zum Mikrofon.

Für ein modernes Röhrenmikrofon ist das Eigenrauschen von -17 dB(A) eher durchschnittlich, dennoch fällt es gegenüber dem Vorgänger ein bisschen niedriger aus.

Als Wert für den Grenzschalldruck nennt Sontronics 135 dB (SPL), somit dürfen die Schallquellen vor dem Mikrofon eine hohe Lautstärke haben – im Zweifelsfall bietet die Pad-Schaltung noch eine Reserve von weiteren 10 dB. Die Ausgangsimpedanz des ARIA 2 liegt bei 200 Ohm.

Sontronics ARIA 2 Zubehör

Das ABS-Case des Sontronics ARIA 2 macht im Gegensatz zu den meisten gängigen Mikrofonkoffern aus Aluminium einen äußerst soliden und vor allem langlebigen Eindruck. Der Innenraum ist mit Laser geschnittenen Forminlays perfekt und äußerst straff auf den Inhalt angepasst, allerdings sind die einzelnen Schichten dieser Hartschaumeinlage nicht miteinander verklebt. Dadurch lösen sie sich immer beim Herausnehmen des Netzteils und müssen anschließend wieder hineingedrückt und in Form gebracht werden.

Das schwarze SBS-2 Netzteil ist identisch mit dem des Vorgängers. Es hat 18 cm Tiefe, 15,3 cm Breite und eine Höhe von 8,3 cm, wobei es stolze 1,92 kg wiegt. Auf der Rückseite befindet sich der Anschluss für das Kaltstromkabel und der Netzschalter, auf der Front sind eine 8-Pol-Kleintuchel- und XLR-Buchse für die Verbindung zum Mikrofon und Vorverstärker eingelassen. Die Pad-Schaltung gewährt einer Dämpfung von 10 dB, während das lineare Hochpassfilter des Trittschallschutzes bei 75 Hz greift. Sehr praktisch und ungewöhnlich ist die Röhrenbereitschaftsanzeige, die zu leuchten beginnt, wenn die Röhre ihre Betriebstemperatur erreicht hat. Darüber hinaus hat Sontronics sogar ein Netzfilter eingebaut, das Stör- und Schaltgeräusche reduziert.

Darüber hinaus beinhaltet das Zubehör noch eine einfache, aber robust und widerstandsfähig wirkende Ringhalterung für das Mikrofon. Leider wurde auf eine separate Mikrofonschatulle verzichtet, die bei dem Vorgänger noch zum regulären Lieferumfang gehörte. Selbstverständlich ist das ARIA 2 in dem ABS-Case sicher verwahrt, aber gerade zum Schutz vor Staub ist eine separate Mikrofonbox immer sinnvoll – insbesondere, wenn das Mikrofonkabel auf einem schmutzigen Boden lag und wieder aufgewickelt in den Koffer neben das Mikrofon gelegt wird.

Sontronics ARIA 2 in der Praxis

Der Aufbau des Sontronics ARIA 2 gestaltet sich sehr einfach, die Ringhalterung lässt sich bequem an dem Anschlusssockel festschrauben und gewährt einen sicheren Halt. Grundsätzlich sollte das verwendete Stativ einen breiten Fuß haben, um das hohe Gewicht des Mikrofons beim Ausfahren des Schwenkarms kompensieren zu können. Bei leichten Mikrofonständern empfiehlt sich die Verwendung eines Gegengewichts, um die Balance zu halten.

Das 5 m lange Kleintuchelkabel hat an beiden Enden einen Drehverschluss, mit dem es sowohl am Mikrofon als auch am Netzteil arretiert wird. Für die Audioverbindung zum Vorverstärker ist schließlich noch ein XLR-Kabel notwendig. Nach dem Aktivieren des Netzteils braucht die Röhrenbereitschaftsanzeige ca. 10 bis 15 Minuten, bis sie leuchtet und damit signalisiert, dass das Mikrofon nun einsatzbereit ist.

Laut der Beschreibung von Sontronics wurde das ARIA 2 vornehmlich für Gesangsaufnahmen konzipiert, natürlich lässt es sich aber auch für unterschiedlichste akustische Instrumente oder als Raum- oder Stützmikrofon verwenden. Dabei überzeugt es konstant mit einem äußerst ausgewogenen und edlen Klang.

Zunächst einmal hat es ein überaus gutmütiges Ansprechverhalten, wodurch Transienten sehr kontrolliert und zurückhaltend wiedergegeben werden. Auch Zisch- und Plosivlaute bettet es bei Gesangsaufnahmen wunderbar ein, ebenso stechen kräftigere Resonanzen nur geringfügig hervor. Dadurch haben die Ergebnisse stets einen sehr runden und weichen Charakter, so dass bei der Nachbearbeitung in der Tonmischung auch deutlich weniger korrigiert werden muss.

Das Gleiche gilt für das Frequenzspektrum, in dem eigentlich kein Bereich überbetont oder zu schwach ausgeprägt erscheint. Die Bässe und unteren Mitten verleihen dem Klang eine schöne Wärme, wobei sie nie zu stark hervortreten. Anhand der gleich folgenden Klangbeispiele lässt sich auch gut hören, dass die unteren Frequenzen selbst bei einer Nahbesprechung wohl dosiert wirken. Darüber hinaus haben sie auch eine sehr saubere, straffe Kontur, die für eine klare Definition im Lowend sorgt.

Generell sind die oberen Mitten bei Gesangsaufnahmen anfällig für Probleme, da sie schnell zu harsch oder scharf erklingen können. Das ARIA 2 meistert diesen sensiblen Bereich mit Bravour, so dass er stets behutsam in Erscheinung tritt, aber trotzdem eine angenehme Präsenz hat. Natürlich trägt das zuvor genannte Ansprechverhalten auch einen großen Teil dazu bei.

Auch die hohen Frequenzen wirken sehr wohldosiert und haben einen unaufdringlichen, weichen Klang mit einem schönen Rolloff. Sie sind nicht so stark ausgeprägt wie bei Mikrofonen im Stile eines ELA M 251 oder so brillant wie die der Brauner VM-Serie, wodurch sich das ARIA 2 aber auch für hellere Stimmen eignet.

Die Röhrenschaltung fängt erst bei hohen Schalldruckpegeln an Sättigungseffekte mit einer dezenten, aber charmanten Verzerrung zu erzeugen. Damit einher geht natürlich auch eine leichte Kompression, die Pegelspitzen sanft abfängt und für ein bisschen mehr Headroom sorgt.

Grundsätzlich haben die Aufnahmen mit dem ARIA 2 einen sehr kompakten Klang, so als wären sie bereits leicht nachbearbeitet – oder eben „mix-ready“.

Klangbeispiele

Für diesen Test kam das Sontronics ARIA 2 in verschiedenen Positionen bei einer Gesangs- und Schlagzeugaufnahme zum Einsatz. Als Vorverstärker diente ein Neve 1073 DPX Channelstrip ohne aktivierten Equalizer, die Signale wurden mit einem RME Fireface 800 in Logic aufgezeichnet.

Alle Aufnahmen sind wahlweise im WAVE-Format (44,1 kHz, 24 Bit) oder als MP3s (320 kBit/s) aufrufbar.

Gesang

Die ersten Beispiele hat wieder einmal Mani Mathia in drei verschiedenen Abständen zum Mikrofon eingesungen, dabei wurde ein Standard-Pop-Schutz von König & Meyer verwendet und das Trittschallfilter am Netzteil aktiviert.

In der ersten Aufnahme hat Mani eine Distanz von ca. 13 cm zum ARIA 2. Der Nahbesprechungseffekt ist im Vergleich zu den späteren Aufnahmen deutlich zu hören, fällt allerdings wesentlich geringer aus als erwartet: Die oberen Bässe und unteren Mitten sind kräftig, aber nicht überbetont, während die Höhen wesentlich zurückhaltender erklingen:

Bei dem zweiten Beispiel wird der Abstand zum Mikrofon verdoppelt und beträgt nun etwa 25 cm.

In dieser Position klingt Manis Stimme am ausgewogensten, das Topend öffnet sich deutlich und die tieferen Frequenzen sind etwas schwächer ausgeprägt als zuvor, verleihen der Aufnahme aber trotzdem eine schöne, warme und voluminöse Substanz:

In der dritten Position vergrößert Mani den Abstand auf knapp 40 cm. Das Mikrofon fängt nun erwartungsgemäß mehr vom Raumklang ein, die tiefen Frequenzen treten nochmals etwas zurück. Insgesamt hat die Aufnahme einen sehr angenehmen, luftigen Charakter:

Schlagzeug

Weiter geht es mit drei Schlagzeugaufnahmen, die Arne Denneler mit einem Tama Club Jam Pancake Drumkit für diesen Test eingespielt hat. In drei Standard-Settings soll das ARIA 2 sein Können demonstrieren, das Trittschallfilter ist dabei deaktiviert.

Alle gewählten Positionen meistert das Mikrofon sehr gut, wobei es auch hier stets kompakte, runde Ergebnisse liefert und besonders die Becken gelungen einbettet.

Bei dem ersten Beispiel steht das ARIA 2 als „Close Ambient Mic“ mit einem Abstand von

ca. 1,20 m vor dem Schlagzeug, die Kapsel befindet sich ungefähr auf Höhe der Snare.

Als nächstes wird das Mikrofon waagerecht mit einer Distanz von grob 1,10 m über der Snare als „Overhead Mic“ positioniert.

In dem letzten Beispiel dient das ARIA 2 als Raummikrofon. Für diesen Zweck steht es mit einem Abstand von 3,20 m mittig vor dem Schlagzeug und hat in etwa eine Höhe von 1,05 m.