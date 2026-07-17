Klares Konzept, starker Klang

Sontronics Zeta ist das neueste Mikrofon der englischen Mikrofonschmiede, die seit nunmehr 20 Jahren dafür steht, handgebaute Mikrofone „Made in England“ zu fertigen. Bei unserem heutigen Kandidaten handelt es sich um ein extrem simples Mikrofon mit Nierencharakteristik ohne weitere Schaltmöglichkeiten. Reduktion auf das Wesentliche also. Schauen wir uns an, ob dieses Großmembranmikrofon im Tonstudio überzeugen kann.

Kurz & knapp Was ist es? Sontronics Zeta, handgefertigtes Großmembran-Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik aus England. Klang: Voluminöser, detailreicher Sound mit leichter Höhenbetonung und eigenständigem Charakter.

Voluminöser, detailreicher Sound mit leichter Höhenbetonung und eigenständigem Charakter. Rauschen: Sehr geringes Eigenrauschen von 9 dBA, ideal für Sprache, Gesang und leise Signalquellen.

Sehr geringes Eigenrauschen von 9 dBA, ideal für Sprache, Gesang und leise Signalquellen. Ausstattung: Bewusster Verzicht auf Pad, Low-Cut und umschaltbare Richtcharakteristiken zugunsten eines fokussierten Konzepts.

Bewusster Verzicht auf Pad, Low-Cut und umschaltbare Richtcharakteristiken zugunsten eines fokussierten Konzepts. Praxis: Überzeugt bei Gesang, Sprache, Akustikgitarre und Klavier mit hochwertigen, gut weiterverarbeitbaren Signalen.

Überzeugt bei Gesang, Sprache, Akustikgitarre und Klavier mit hochwertigen, gut weiterverarbeitbaren Signalen. Empfehlung: Hochwertiges Allround-Mikrofon für Anwender, die ein charakterstarkes Großmembranmodell suchen.

Bewertung Sontronics Zeta Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Bewertung des Autors

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Übersicht über das Sontronics Zeta

Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass sich in der Mikrofonsammlung jedes Tonstudios mindestens ein hochwertiges Großmembranmikrofon befindet, ist es doch der Standard für die Aufnahme von Gesang und Sprache, aber auch für viele Instrumente wie Akustikgitarre, für Overheads bei Schlagzeug, Klavier und vieles mehr. Genau für diesen Aufgabenbereich präsentiert uns Sontronics seinen neuesten Sprössling, das Sontronics Zeta.

Wie schon angeteasert, handelt es sich dabei um ein auf das Wesentliche reduziertes Mikrofon mit lediglich einer Richtcharakteristik, nämlich der Niere. Dies ist gemeinhin ja auch die Richtcharakteristik, die man am häufigsten einsetzt. Und wer nicht oft mit größeren Ensembles arbeitet oder mehrere Musiker gleichzeitig aufnimmt, ist damit auch gut bedient und wird selten eine Acht oder eine Kugel brauchen.

Das Design des Zeta bezeichnet Sontronics bewusst als Eigenentwicklung. Es wird hier also kein Vintage-Vorbild nachempfunden. Stattdessen war das Ziel, ein Mikrofon mit eigenem Charakter zu entwickeln, das auf allen Quellen gut klingt und möglichst fertige Signale für den Mix liefert.

Das Design beruht auf einem JFET-Transistor. Mit JFET gebaute Mikrofone klingen üblicherweise direkter und klarer als ihre Röhren-Pendants. Außerdem bestechen JFET-Mikrofone durch eine hohe Impulstreue, d. h. Instrumente mit schnellen Transienten können gut verarbeitet werden, im Gegensatz zu eher trägen Röhrenmikrofonen. Zum Betrieb benötigt so ein Mikrofon, wie hinlänglich bekannt sein sollte, eine 48-Volt-Phantomspeisung, die vom Audiointerface oder dem Preamp bereitgestellt werden muss.

Um den Klang noch weiter zu formen und zu optimieren, ist auch ein hochwertiger Übertrager von Lundahl verbaut. Lundahl ist wohl einer der renommiertesten Hersteller dieser Bauteile und ihre Erzeugnisse kommen in vielen hochwertigen Audiogeräten zum Einsatz. Der Übertrager soll das Signal warm, voll und analog klingen lassen.

Ziel war es laut Sontronics, dass mit dem Zeta aufgenommene Signale direkt „mix-ready“ sind, sprich, man nicht mehr lange mit dem EQ nachbearbeiten muss. Ob dieses Versprechen eingehalten wird, sehen wir später im Praxisteil.

Spezifikationen des Sontronics Zeta

Hellhörig macht die Tatsache, dass Sontronics das Eigenrauschen des Zeta mit lediglich 9 dBA angibt. Das ist ein sehr niedriger Wert und lässt das Sontronics Zeta als Kandidat für zum Beispiel die Produktion von Sprachaufnahmen, insbesondere Hörbüchern, prädestiniert erscheinen.

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Geliefert wird das Zeta in einem schwarzen Hartschalenkoffer, der es sicher vor Beschädigungen schützt. Das Mikrofon selbst kommt relativ schlicht im schwarzen Aluminiumgehäuse daher, das lediglich durch die goldene Inschrift mit dem Logo und einem Symbol für die Nierencharakteristik, das die Einsprechrichtung anzeigt, aufgewertet wird.

Zur Befestigung an einem Stativ ist eine einfache Schraubhalterung enthalten, nicht aber eine Spinne. Was ich zunächst als Nachteil empfand, entpuppte sich im Laufe des Tests überhaupt nicht als solcher. Körperschallübertragungen waren auch mit der einfachen Halterung nie ein Thema.

Gewichtsmäßig bringt das Zeta ca. 700 g auf die Waage und liegt gut und schwer in der Hand. Die Verarbeitung erscheint äußerst tadellos. Wie immer sollte man für so ein hochwertiges Mikrofon, das Zeta liegt bei knapp 1.000,- Euro, auch in ein gutes Stativ investieren, damit man keine bösen Überraschungen erlebt.

Kommen wir zu den technischen Daten. Beim Zeta von Sontronics handelt es sich, wie gesagt, um ein Großmembran-Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik. Der Frequenzgang wird von 20 Hz bis 20 kHz angegeben und die Empfindlichkeit liegt bei 33 mV/Pa. Als maximalen SPL gibt Sontronics 125 dB an. Da das Mikrofon keinen Pad-Schalter besitzt, muss man bei extrem lauten Signalen wie Kick-Drum oder Gitarren-Amps etwas Vorsicht walten lassen, um das Mikrofon nicht zu übersteuern.

Praxiseinsatz des Sontronics Zeta

Wie immer habe ich das Mikrofon während der Testphase für allerhand anfallende Arbeiten in meinem Tonstudio verwendet, um so die Alltagstauglichkeit besser einschätzen zu können. Dazu gehörten u. a. Sprachaufnahmen für Podcasts, Gesangsaufnahmen mit verschiedenen Sängern und Sängerinnen sowie einige Tracks, für die ich Akustikgitarre aufnehmen musste.

Gerade bei Sprachaufnahmen machte sich das geringe Eigenrauschen positiv bemerkbar, da man hier ja im Normalfall keine Background-Musik hat, die etwaige auftretende Nebengeräusche überdecken würde. Rauschen war dabei erwartungsgemäß, selbst bei sehr leisen Signalen, überhaupt kein Thema.

Das Zeta präsentierte sich dabei in allen Belangen als hochwertiges, professionelles Werkzeug, das man bedenkenlos in allen Recording-Situationen nutzen kann. Der Eigenklang ist dabei groß und voluminös mit einer schönen Betonung in den Höhen.

Kombiniert mit einem guten Preamp, wie in diesem Fall zum Beispiel einem Neve 1073, erhielt ich Signale, die richtig toll klingen und Spaß beim Mischen machen. Aber auch mit neutralen Preamps erhält man tolle Ergebnisse, wie ihr weiter unten in den Klangbeispielen hören könnt.

Ein fehlendes Pad oder einen Low-Cut habe ich nicht wirklich vermisst, da man Letzteres ja oft auch am Preamp zur Verfügung hat.

Das Sontronics Zeta könnte ein Mikrofon für all diejenigen sein, die noch ein hochwertiges Gesangsmikrofon in ihrem Arsenal brauchen und bisher vielleicht eher relativ neutrale oder extrem färbende Mikros zur Verfügung hatten. Aber auch wer sein erstes eigenes, vernünftiges und hochwertiges Mikrofon sucht und eine Vielzahl von Signalen aufnehmen muss oder darf, wird mit dem Zeta lange Jahre Spaß haben können und zufrieden sein.

Ich hatte während der Testphase praktisch keine Signale, bei denen ich dachte, hier passt das Mikrofon gar nicht und ich muss unbedingt ein anderes nehmen. Dazu kommt, dass das Zeta sehr gutmütig auf die Bearbeitung mit Equalizern reagiert und man ein Signal also immer noch in der Post-Produktion in die gewünschte Richtung biegen kann.

Sontronics Zeta: Klangbeispiele

Kommen wir zu den Klangbeispielen. Zunächst habe ich, wie immer bei einem Mikrofontest, eine Sprachaufnahme durchgeführt. Diesmal habe ich zusätzlich zu unserem Testkandidaten noch mein Studio-Standardmikrofon, ein Audio-Technica AT4047, aufgebaut. Einfach um ein Gefühl für die Klangfarbe des Sontronics Zeta zu bekommen.

Im direkten Vergleich hört man, dass das Audio-Technica ein wenig mehr Bass hat, was sich wiederum durch die Frequenzkurve des Sontronics Zeta relativ einfach erklären lässt. Dieses ist nämlich bei 50 Hz leicht abgesenkt, während das Audio-Technica eine leichte Anhebung im Tiefbereich hat. Das Sontronics Zeta klingt für meinen Geschmack sonst ein wenig heller und speziell bei meiner Stimme kommen die S-Laute stärker zur Geltung. Das sind aber wirklich Nuancen. In einem professionellen Kontext könnte ich mit beiden Mikrofonen und dem Ergebnis sehr gut leben.

Als Nächstes habe ich zwei Beispiele mit Akustikgitarre aufgenommen, einmal ein Picking- und einmal ein Strumming-Pattern. Beim Picking-Beispiel fällt auf, dass meine Akustikgitarre weniger dröhnt, als ich es gewohnt bin. Hier ist die leichte Absenkung bei 50 Hz sicher hilfreich. Ansonsten wird das Instrument sehr schön wiedergegeben und man hört das ganze Frequenzspektrum relativ ausgewogen. Selbiges gilt für das Beispiel mit den angeschlagenen Akkorden. Auch hier wird der Charakter des Instruments gut wiedergegeben und man erhält ein tolles Signal für die weitere Bearbeitung im Mix.

Wichtig zu wissen: Für Mikrofontests wie diesen nutze ich immer möglichst lineare Preamps, um wirklich nur die Klangeigenschaften des Mikrofons einzufangen. In einer echten Studio-Session würde ich es wahrscheinlich mit einem färbenden Preamp, zum Beispiel einem Neve 1073, kombinieren. Diese Kombination hat mir mit dem Sontronics Zeta sehr gut gefallen.

Auch ein leicht angezerrtes Riff mit der E-Gitarre habe ich für euch aufgenommen. Und wie man hören kann, meistert das Sontronics auch diese Mission, wenngleich es wohl nicht meine erste Wahl zur Aufnahme von E-Gitarren wäre, zumindest nicht als alleiniges Mikrofon. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es sich in Kombination mit einem dunkleren Mikrofon, wie zum Beispiel einem Bändchenmikrofon oder dem Klassiker SM57, perfekt ergänzen würde.

Zu guter Letzt könnt ihr noch eine kurze Aufnahme eines Klaviers hören – natürlich hier nur in Mono, da ich nur ein Exemplar des Sontronics Zeta zur Verfügung hatte. Auch hier wird der Charakter des Instruments sehr gut eingefangen und wiedergegeben.

Um aufzuzeigen, wie gut sich das Signal des Sontronics Zeta im Nachhinein optimieren lässt, habe ich noch ein zweites Piano-Beispiel erstellt. Es ist die gleiche Aufnahme, nur dass ich diesmal kräftig die Höhen mit der Emulation eines V76 Preamps von Siemens angehoben habe. Man kann hier schön hören, dass das Signal diese Bearbeitung gutmütig wegsteckt und einfach nur heller und strahlender klingt, ohne zu nerven. Auch das ist ein Qualitätsmerkmal für ein gutes Großmembranmikrofon.