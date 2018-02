Test: Sonuscore Lyrical Vocal Phrases, Vocal-Library

Mit Gesangs-Sample-Librarys ist das so eine Sache. Ob Solo oder Chor – solange von denen nicht mehr verlangt wird als „aaaaaah“ oder „oooooh“, funktionieren die ja recht ordentlich. Problematisch wird es, wenn Text ins Spiel kommt. Dann nämlich wird man in ein starres Korsett aus vorgegeben melodischen Verläufen und festgelegten Wortphrasen gezwängt, was wenig Raum für kreatives Arbeiten lässt. Manche Librarys versuchen, das Problem mit Silbenbaukästen zu lösen – etwa der WordBuilder von EastWest in den Symphonic Choirs (bei dem man ziemlich tricksen muss, um hörenswerte Ergebnisse zu bekommen) oder die (leicht künstlich klingenden) Vertreter der Vocaloid-Serie. Sonuscore versucht es mit einem Kompromiss: Die Sonuscore Lyrical Vocal Phrases sind zwar festgelegt in Melodie und Text, versuchen jedoch, die daraus resultierenden Limitierungen durch eine große Auswahl an Bausteinen und einigen technischen Tricks ein wenig zu aufzubrechen. Ob das gelingt, soll der nachfolgende Test zeigen.

Nur als Download

Die Lyrical Vocal Phrases gibt es für 99 Euro ausschließlich als Download. Entweder direkt von der Sonuscore-Website oder über einschlägige Stores. Das funktioniert auch mit eher „geht-so-schnellen“ Internetverbindungen: Mit rund 4,5 Gigabyte Größe ist die Library im Vergleich zu anderen Sample-Monstern vergleichsweise schlank. Auch auf der Festplatte beansprucht sie nur unwesentlich mehr Raum. Die Installation ist simpel: runterladen, in ein Verzeichnis der Wahl entpacken und Kontakt 5 mitteilen, wo die neue Klangbibliothek zu finden ist – fertig.

Wichtig: Die Lyrical Vocal Phrases funktionieren nur mit der Kontakt-Vollversion ab der Versionsnummer 5.6.8, und nicht – wie die meisten anderen Sonuscore-Produkte – mit dem kostenlosen Kontakt Player. Wer die nicht hat (ist auch in Komplete 11 enthalten), darf noch einmal 399 Euro auf den Preis für die Library draufrechnen (und bekommt dafür dann aber auch ein mächtiges Werkzeug und die gute Kontakt-Library, ist also kein „rausgeschmissenes Geld“).

Die Lyrical Vocal Phrases laufen ab Windows 7 aufwärts (aktuelles Service Pack, 32/64 Bit), auf dem Mac ab OSX 10.10 und benötigen einen Intel Core Duo oder einen Athlon 64 sowie mindestens 4 GB RAM – deren 6 werden empfohlen. Sofern man da sämtliche Samples auf einen Rutsch – also als ein einziges Instrument – in den Speicher lädt, ist das eine durchaus berechtigte Empfehlung; zur Not kommt man aber auch mit weniger aus. Auf meinem (etwas in die Jahre gekommenen) Testsystem mit Win 7, einem Intel Core i5-6500 und 16 GB RAM lief die Library jedenfalls problemlos.

Ja wer singt denn da?

Eingesungen wurden die Phrasen der Library von der deutschen Sängerin Conny Kollet, der man ihre klassische Gesangsausbildung (an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main) deutlich anmerkt: Ihre Stimme ist ausdrucksstark und facettenreich, sowohl im Alt- als auch im Sopranbereich zu Hause und auch in leiseren Passagen intonationssicher. Laut Sonuscore hat sie auch das besondere Talent, „authentisch und glaubwürdig Fantasie-Sprachen zu kreieren“. Das hat sie zumindest in Videospiel-Soundtracks wie „Anno 2070“, „Halo Legends“, „Runes of Magic“, „Spellforce 2“ oder „Stranglehold“ unter Beweis gestellt – und kommt auch in den Lyrical Vocal Phrases zum Tragen. Dazu aber gleich mehr.

Videogames deshalb, weil Library-Entwickler Sonuscore ein Label von Dynamedion ist – die wiederum schon seit vielen Jahren für praktisch alle größeren Videospielprojekte in Deutschland und für viele internationale Produktionen (z.B. „Horizon Zero Dawn“) den Soundtrack liefern. Das nur kurz als Hintergrund.

Von Keyswitches, Phrasen und Themes

Stilistisch konzentrieren sich die Lyrical Vocal Phrases auf den ruhigen, getragenen Sound Richtung Fantasy, Ethno etc. mit langgezogenen Tönen und gemäßigten Melodieverläufen ohne große Sprünge. Da hier – neben rein tonalen Phrasen – eine nicht zu aufdringliche Fantasiesprache zum Einsatz kommt, ist die Library aber recht vielseitig einsetzbar. Im Angebot sind insgesamt 17 „Songs“ bzw. Themen; ein Großteil davon in Moll, dazu ein paar Kirchentonarten (dorisch, lydisch) plus drei gesprochene und ein geflüsterter (als Bonus). Diese 17 Songs lassen sich über Klickboxen je nach Bedarf und Platz einzeln, aber auch teilweise oder komplett in den Speicher holen; befinden sich mehrere im Speicher, kann per Keyswitch zwischen den Songs umgeschaltet werden, was dann natürlich die Auswahl an möglichen Phrasen enorm vergrößert.