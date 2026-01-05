Gamechanger für die Postproduktion?

Unser heutiger Testkandidat, das Plug-in Sound Radix Auto Align Post 2, findet sich zwar auch im Bereich der Phasenreparatur wieder, allerdings in einem ganz anderen Feld. Wie das „Post“ im Namen schon andeutet, geht es hier vor allem um die Postproduktion bei Film und Fernsehen. Was das Plug-in kann, verraten wir euch im folgenden Testbericht.

Kurz & knapp Was ist es? Sound Radix Auto Align Post 2 ist ein spezialisiertes Plug-in zur dynamischen Phasen- und Laufzeitkorrektur in der Film- und TV-Postproduktion. Einsatzgebiet: Optimiert Phasenprobleme bei Mehrmikrofon-Aufnahmen mit bewegten Schallquellen, etwa Lavalier- und Boom-Mikrofonen am Set.

Optimiert Phasenprobleme bei Mehrmikrofon-Aufnahmen mit bewegten Schallquellen, etwa Lavalier- und Boom-Mikrofonen am Set. Funktionsweise: Analysiert Referenz- und Zielspuren automatisch und gleicht Phasenlage sowie Laufzeit dynamisch oder statisch an.

Analysiert Referenz- und Zielspuren automatisch und gleicht Phasenlage sowie Laufzeit dynamisch oder statisch an. Workflow: Nahtlose Integration per ARA oder AudioSuite, schnelle Analyse und optionales Rendering für maximale Stabilität.

Nahtlose Integration per ARA oder AudioSuite, schnelle Analyse und optionales Rendering für maximale Stabilität. Fazit: Extrem leistungsfähig und zeitsparend für Profis in der Post-Production, für gelegentliche Anwendungen jedoch preislich ambitioniert.

Phasenauslöschungen

Ein großes Problem bei Musikaufnahmen mit mehreren Mikrofonen waren schon immer Phasenauslöschungen. Nimmt man etwa eine Gitarre mit zwei Mikrofonen auf und diese sind nicht exakt im gleichen Abstand zur Schallquelle positioniert, treffen die Schallwellen zu unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlicher Phasenlage ein. Führt man diese Signale im Mix zusammen, ergibt sich oft ein dünner und hohler Klang – der gefürchtete Kammfiltereffekt.

Ursprünglich begegnete man in der „alten Schule“ der Tontechnik diesem Problem, indem man die Abstände der Mikrofone zur Schallquelle sorgfältig per Maßband ausmaß. Der heutigen Generation von Tonschaffenden fehlt dazu oft das Wissen oder schlicht die Zeit. Daher haben sich nützliche Helferlein etabliert, die diese Probleme im Nachgang lösen, indem sie die Phasenlage analysieren, den Zeitversatz messen und automatisch ausgleichen. Alternativ kann man natürlich auch die Wellenform in der DAW seiner Wahl manuell so hinschieben, bis es perfekt klingt.

Das Szenario: Dynamische Phasenprobleme

Man stelle sich folgendes Szenario vor: Eine Szene für einen Film oder eine Fernsehsendung wird mit vier bis fünf Protagonisten gleichzeitig gedreht. Alle werden per Lavalier-Ansteckmikrofon abgenommen. Zusätzlich gibt es noch eine Angel (Boom), die die Atmo der Szene einfängt. Man kann sich nun lebhaft vorstellen, dass dieses Setup massive Phasenprobleme produzieren kann.

Das kommt spätestens dann zum Tragen, wenn mehrere der Protagonisten gleichzeitig sprechen oder sich ins Wort fallen. Solange immer nur einer spricht, kann man sich damit behelfen, alle anderen Mikrofone einfach stummzuschalten. Der Nachteil liegt jedoch auf der Hand: Das ist extrem aufwendig. Man muss wirklich jeden Clip in die Hand nehmen, Fade-ins und Fade-outs setzen, damit alles natürlich klingt. Und wie gesagt, sobald sich zwei Protagonisten gegenseitig ins Wort fallen, ist es mit dieser Methode nicht mehr möglich, ein vernünftiges Ergebnis zu bekommen. Man müsste von Hand anfangen, die Wellenformen so zu schieben, dass es möglichst erträglich klingt.

Bekannte Plug-ins zur Optimierung der Phasenlage, wie etwa MAutoAlign von MeldaProduction, sind hier oft nicht sehr hilfreich. Solche Tools gehen davon aus, dass die Signale zueinander feststehen und sich der Abstand nicht verändert – wie bei der Mikrofonierung eines Schlagzeugs. Dort ist das Mikrofon immer am gleichen Punkt und man kann per Algorithmus berechnen, inwiefern die Phase gedreht oder Laufzeitdifferenzen ausgeglichen werden müssen.

Beim Dreh an einem Set haben wir es aber mit Menschen zu tun. Im besten Fall befinden sie sich am gleichen Ort und bewegen sich nur leicht. Im schlimmsten Fall ändern sie ihre Position im Raum ständig und laufen hin und her. Man braucht also ein Tool, das auf diese dynamischen Abläufe reagiert. Genau hier kommt unser heutiger Testkandidat Sound Radix Auto Align Post 2 ins Spiel.

Was macht Sound Radix Auto Align Post 2 anders?

Das Plug-in ist genau auf solche Szenarien hin optimiert und kann die Korrektur der Phasenlage und der Laufzeitdifferenzen dynamisch für uns erledigen. Sprich: Wenn sich zwei Protagonisten voneinander weg bewegen, wird es automatisch die Phasenlage entsprechend angleichen – so zumindest das Versprechen des Herstellers. Inwiefern das gut funktioniert, sehen wir weiter unten im Praxisteil und hören es auch in den Klangbeispielen.

Sound Radix Auto-Align Post 2: Überblick und Workflow

Zunächst verschaffen wir uns einen Überblick. Das Tool läuft in einer ganzen Reihe von Anwendungen. Naturgemäß sind darunter auch Videoschnitt-Applikationen wie etwa DaVinci Resolve. Für uns Tonschaffende sind eher Anwendungen wie Nuendo oder Pro Tools sinnvoll. Mit Letzterem habe ich das Plug-in auch getestet. Hier kann es etwa über die Pro-Tools-eigene AudioSuite-Schnittstelle angewendet werden. In der Praxis finde ich die Einbindung über ARA (Audio Random Access) aber wesentlich intuitiver und schneller.

Hat man in Pro Tools eine entsprechende Stelle gefunden, die „phasig“ klingt und die man reparieren möchte, wählt man zunächst die beteiligten Clips aus und kann diese nun per Rechtsklick im entsprechenden Menü in das ARA-Plug-in Sound Radix Post Align 2 laden.

Auto-Align Post 2 möchte, dass man jetzt eine Spur als Referenz wählt. Das sollte immer die Spur sein, die am wichtigsten für die Szene ist (meistens die Boom/Angel oder der Hauptsprecher). Danach analysiert die Software alle anderen ausgewählten Spuren und gleicht automatisch die Phase an.

Voreingestellt ist der Modus Dynamic, der – wie eingangs besprochen – darauf reagiert, wenn sich zwei Signale aufeinander zu oder voneinander weg bewegen. Es gibt auch einen Static-Modus, den ich aber in diesem Anwendungsfall nicht verwendet habe.

Außerdem kann man den Phase Mode ändern:

Spectral: Dieser ist standardmäßig eingestellt. Er fügt dem Signal Phasenverschiebungen hinzu und versucht, alle Frequenzen entsprechend anzupassen.

Polarity: Diese Version deaktiviert das Allpass-Filter und nutzt lediglich einen simplen Phasenschalter (Phase Switch), wie man ihn vom Mischpult kennt.

In der Praxis ist „Spectral“ natürlich meist die deutlich bessere Wahl. In der Wellenform-Darstellung kann man farblich sehen, wo Auto-Align Post 2 eingegriffen hat: Die pinke Wellenform repräsentiert die Referenz, Türkis stellt die bearbeitete Wellenform dar und weiße Bereiche zeigen an, wo sich beide Wellenformen überschneiden.

Nach der Analyse kann man sich im ARA-Fenster das Ergebnis anhören. Diese Analyse geht übrigens auch bei größeren Strecken extrem schnell. Ich habe mir angewöhnt, bei der Bearbeitung einer neuen Szene diese sofort auf Phasenprobleme zu prüfen, dann wenn nötig zunächst mit Auto-Align Post 2 zu fixen und erst dann alle weiteren Bearbeitungen (wie Crossfades, Rauschreduzierung oder EQ) vorzunehmen.

Ist man mit dem Ergebnis zufrieden, rechnet man dieses in die Clips ein (Rendering). Das spart zum einen Rechenpower, zum anderen muss man keine Angst haben, dass sich im Nachhinein doch noch etwas verschiebt oder Artefakte entstehen. Sollte man mit dem automatischen Ergebnis nicht zufrieden sein, kann man auch Hand anlegen und einzelne Problemstellen manuell fixen – in der Praxis kam es bei mir aber nie dazu.

Praxis: Sound Radix Auto Align Post 2 im Härtetest

Nachdem ich das Plug-in installiert und mich mit der Arbeitsweise vertraut gemacht hatte, kam der Praxistest. Bei der Mischung für TV-Formate, an denen ich gerade arbeite, habe ich es ausführlich eingesetzt und dabei immer auf die Uhr geschielt. Ich habe verglichen, wie viel Zeit ich früher für solche Tätigkeiten gebraucht hätte.

Im Ergebnis kann man sagen: Das Sound Radix Plug-in liefert nicht nur hervorragende Ergebnisse, sondern stellt auch eine echte Zeitersparnis dar. Wortwörtlich in Sekundenschnelle hat man Probleme gefixt, für die man früher gut und gerne eine halbe Stunde geopfert hat. Im Rahmen des Tests sind mir keine Szenarien untergekommen, bei denen ich von Hand nachbessern musste, ich konnte mich immer auf das berechnete Ergebnis verlassen.

Klangbeispiele Sound Radix Auto-Align 2 Post

Um euch das Ganze zu demonstrieren, habe ich eine Versuchsanordnung aufgebaut, in der ich mich selbst mit einem Ansteckmikrofon (Lavalier) aufgenommen und zusätzlich noch ein Großmembranmikrofon im Raum aufgestellt habe.

Ihr könnt hören, wie ich eine kurze Passage spreche und mich dabei im Raum bewege. Achtet mal auf diesen hohlen, nasalen Klang, der durch Phasenprobleme und Laufzeitverschiebungen entsteht. Im Beispiel danach hört ihr die Version, die ich mit Post Align 2 gefixt habe.

Auch wenn es nicht primär dafür gedacht ist, habe ich auch ein musikalisches Beispiel für euch: eine Schlagzeugaufnahme mit diversen Mikrofonen. Achtet vor allem auf den Klang von Bassdrum und Snare. Diese klingen nach der Bearbeitung viel runder, dicker und voller.

In diesem Fall habe ich den Static Modus von Auto-Align Post 2 genutzt. Natürlich ist das Plug-in für diesen Zweck völlig überdimensioniert – hier reicht auch die “normale” Version von Auto-Align 2 (vom selben Hersteller) oder das eingangs erwähnte MAutoAlign von MeldaProduction.