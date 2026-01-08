Kompaktes LED-Effektlicht mit Akku

Die Soundboks Lightboks ist ein kompaktes, tragbares Lichtgerät, das speziell für den mobilen Einsatz entwickelt wurde. Mit ihrem robusten Design und der praktischen Handhabung richtet sie sich an Nutzer, die auf Veranstaltungen oder im privaten Umfeld eine flexible Lichtquelle benötigen.

Kurz & knapp Was ist es? Soundboks Lightboks, tragbare LED-Effektlampe mit Akku und App-Steuerung für kleine Events und mobile Anwendungen Robust & mobil: kompaktes, stoßgeschütztes Gehäuse mit Tragegriff, ideal für unterwegs

kompaktes, stoßgeschütztes Gehäuse mit Tragegriff, ideal für unterwegs Einfache Bedienung: direkt einsatzbereit mit intuitiver Steuerung am Gerät oder per App

direkt einsatzbereit mit intuitiver Steuerung am Gerät oder per App Flexible Lichtmodi: Einstellbare Helligkeit, Farbwahl und drei Modi: Chill, Dance und Rave.

Einstellbare Helligkeit, Farbwahl und drei Modi: Chill, Dance und Rave. Gute Akkuleistung: mehrere Stunden Laufzeit ohne Steckdose, perfekt für Outdoor-Einsätze

mehrere Stunden Laufzeit ohne Steckdose, perfekt für Outdoor-Einsätze Nachteil: keine exakte Anzeige für den Akkustand, ohne DMX-Steuerung

Ein Überblick über die Soundboks Lightboks

Von der äußeren Erscheinung her wirkt die Soundboks Lightboks modern und funktional. Die Abmessungen sind kompakt, sodass das Gerät einfach transportiert werden kann, während das Gewicht von unter 5 kg die Mobilität unterstützt. Das Gehäuse besteht aus robustem Kunststoff mit leicht gummierter Oberfläche, die zusätzlichen Schutz vor Stößen bietet. Abgerundete Ecken und Kanten machen das Gerät griffig und verhindern ein unbeabsichtigtes Verrutschen auf glatten Oberflächen. An der Vorderseite ist das Lichtpaneel durch eine transparente Abdeckung geschützt. Die Verarbeitung ist hochwertig, und das Gerät wirkt auf mich sehr stabil. Insgesamt vermittelt die Lightboks einen robusten und langlebigen Eindruck.

An der Oberseite befinden sich die Bedienelemente, die übersichtlich angeordnet sind. Neben dem Ein- und Ausschalter gibt es Knöpfe zur Anpassung der Helligkeit und der Lichtfarbe. LED-Anzeigen informieren über den Ladezustand des Akkus und den aktuellen Lichtmodus. Ein seitlich angebrachter Tragegriff erleichtert den Transport. Auf der Rückseite ist ein Ladeanschluss untergebracht, geschützt durch eine kleine Klappe. Die Verarbeitung des Geräts wirkt durchweg solide, sodass auch ein Transport im Freien oder ein gelegentliches Umfallen keine Schäden hinterlässt.

Technisch basiert die Lightboks auf einem LED-System, das unterschiedliche Helligkeitsstufen und Lichtfarben ermöglicht. Das Licht kann gleichmäßig über das Paneel verteilt werden, wobei sowohl warme als auch kältere Farbtöne wählbar sind. Die maximale Helligkeit ist für den mobilen Einsatz ausreichend, um in einem kleinen Außenbereich oder Raum eine angenehme Beleuchtung zu erzeugen. Die Farbwiedergabe ist ausgewogen und die Lichtintensität lässt sich stufenlos anpassen.

Die Lightboks ist mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet. Je nach Helligkeitseinstellung kann das Gerät mehrere Stunden ununterbrochen betrieben werden. Durch den mobilen Akku kann die Lightboks unabhängig von Steckdosen eingesetzt werden, was insbesondere im Outdoor-Bereich von Vorteil ist.

Praxistest

Im Praxistest zeigt sich die Lightboks als vielseitige Lichtquelle – nicht nur bei Indoor-Events. Auch bei Outdoor-Aktivitäten wie Camping, Picknicks oder Gartenpartys lässt sich das Gerät problemlos transportieren und aufstellen. Der Tragegriff erleichtert das Bewegen auch über längere Strecken. Die einstellbaren Helligkeitsstufen ermöglichen eine Anpassung an unterschiedliche Lichtbedürfnisse – von stimmungsvoller Hintergrundbeleuchtung bis zu heller Arbeitsbeleuchtung. Die Farbwechselfunktion kann dekorative Effekte erzeugen und sorgt für Flexibilität beim Einsatz in verschiedenen Szenarien.

Ein weiterer Vorteil ist die Widerstandsfähigkeit der Lightboks. Das Gehäuse ist gegen Spritzwasser geschützt, sodass Regen oder kleine Wasserspritzer keine Schäden verursachen. Die Reinigung ist einfach, da Staub und Schmutz leicht abgewischt werden können. Auch auf glatten Oberflächen steht das Gerät stabil, ohne zu verrutschen.

Die Bedienung des Gerätes gestaltet sich einfach und intuitiv. Die Tasten sind gut fühlbar und lassen sich leicht bedienen. LED-Anzeigen geben jederzeit Auskunft über den aktuellen Modus und den Akkustand. Die stufenlose Anpassung von Helligkeit und Farbe ermöglicht eine flexible Nutzung – auch wenn keine erweiterten Programme oder App-Steuerungen vorhanden sind. Für die meisten Anwendungsfälle ist die Bedienung ausreichend komfortabel und selbsterklärend. Am Gerät selbst kann zwischen drei verschiedenen Modi gewählt werden: Chill, Dance und Rave.

Die App-Steuerung mit der Soundboks App erweist sich als simpel und praktisch. Ich konnte das Gerät direkt per Bluetooth mit der App verbinden. Es lassen sich mehrere Geräte miteinander verbinden und synchron ansteuern. In der App können direkt verschiedene Modi ausgewählt werden – je nach gewünschter Lichtstimmung oder Musikrichtung. Eine DMX-Steuerung, wie sie es teilweise an deutlich günstigeren Geräten gibt, ist allerdings hier Fehlanzeige.

Im Vergleich zu anderen tragbaren Lichtquellen fällt die Lightboks durch ihre gute Verarbeitung und die einfache Handhabung auf. Viele kompakte Lampen sind weniger robust oder bieten nicht die gleiche Vielfalt an Helligkeits- und Farbstufen. Das Gewicht der Lightboks ist im Verhältnis zur Leistung angemessen, auch wenn es bei längeren Tragewegen spürbar ist. Ein kleiner Nachteil ist das Fehlen eines Displays für detaillierte Informationen über den Akkustand – hier liefern nur die LEDs eine grobe Orientierung.

Die Akkuleistung ist für die meisten geplanten Einsätze mehr als ausreichend. Die Ladezeit ist angemessen und ermöglicht einen schnellen Einsatz nach einer kurzen Aufladung. Für Outdoor-Nutzer ist die Unabhängigkeit von Steckdosen ein klarer Vorteil, da die Lightboks flexibel eingesetzt werden kann, ohne auf eine externe Stromquelle angewiesen zu sein.

Die Lichtqualität der Lightboks überzeugt im Test durch Gleichmäßigkeit und Flexibilität. Warme Farbtöne erzeugen eine gemütliche Atmosphäre. Die stufenlose Helligkeitsregelung erlaubt eine präzise Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Das Lichtpaneel leuchtet den Raum gleichmäßig aus und eignet sich für verschiedenste Szenarien, von Partys über Arbeitseinsätze bis zu Camping-Ausflügen.

Zusammenfassend lässt sich die Soundboks Lightboks als kompakte, robuste und leistungsfähige Lichtquelle beschreiben, die vor allem im mobilen Einsatz ihre Stärken ausspielt. Die Kombination aus einfacher Bedienung, hoher Akkuleistung, flexibler Helligkeits- und Farbanpassung sowie stabilem Gehäuse macht das Gerät zu einer praktischen Wahl für alle, die Licht unkompliziert transportieren möchten. Kleinere Einschränkungen, wie das Gewicht bei längeren Transportwegen oder das Fehlen eines detaillierten Displays, fallen im Alltag kaum ins Gewicht.

Für die Zielgruppe, die Wert auf Mobilität, Widerstandsfähigkeit und einfache Handhabung legt, bietet die Lightboks eine solide Lösung. Sie eignet sich sowohl für private Aktivitäten im Freien, bei kleineren Veranstaltungen als auch für dekorative Zwecke. Wer ein tragbares Lichtgerät sucht, das flexibel einsetzbar, langlebig und einfach zu bedienen ist, findet in der Lightboks eine geeignete Option. Natürlich handelt es sich um eine kleine Lampe, die lediglich einen dekorativen Charakter erfüllt oder durch ihre Musiksteuerung DJs oder private Events unterstützen kann. Für Bands oder größere Veranstaltungen ist die Lampe ungeeignet. Zielgruppe sind hier wirklich kleine Events oder Partys.

Alternativen

Varytec Giga Bar HEX 3 BAT Bundle

Das Varytec Giga Bar HEX 3 BAT Bundle ist ein Set aus vier kabellosen LED-Bars, bei denen jede Leiste mit drei 12-W-6-in-1-LEDs (RGBAW + UV) bestückt ist und damit ein sehr breites Farbspektrum von Grund- bis Spezialfarben abdeckt. Dank des integrierten Akkus laufen die Bars ohne Netzkabel (Laufzeit bei voller Helligkeit ca. 5 Stunden). Sie lassen sich über eine mitgelieferte IR-Fernbedienung oder über das LC-Display am Gerät steuern und bieten zusätzlich DMX-Steuerung (3/4/6/9/11 Kanäle), Master/Slave-Modi, interne Programme, Farb-Macros sowie Sound-to-Light – ideal für tragbare Setups oder kleinere Events, bei denen Flexibilität und kabelloser Betrieb wichtig sind.

ADJ Starburst

Der ADJ Starburst ist eine rotierende LED-Kugel mit fünf starken 15-W-HEX-LEDs (Rot, Grün, Blau, Weiß, Gelb + Violett), die 34 messerscharfe, farbige Lichtstrahlen abstrahlt und so eine futuristische „Sternenhimmel“-Ästhetik erzeugt. In drei Betriebsmodi (Autolauf, Sound-aktiv, DMX) lassen sich Bewegung, Farbe und Strobing sehr flexibel steuern – ideal für dynamische Lichteffekte in kleinen bis mittelgroßen Venues.

Varytec LED Derby ST

Der Varytec LED Derby ST erzeugt mit seinen vier 3-W-RGBW-LEDs kräftige, farbige Derby-Strahlen und wird durch zusätzlich 16 weiße 0,5-W-LEDs zu einem dynamischen Stroboskop-Effekt erweitert. Dadurch sind sowohl lebendige Farbwechsel als auch knallige Blitze möglich. Er ist extrem flexibel steuerbar – per DMX (wahlweise 1 oder 4 Kanäle), über Automatik- oder Sound-to-Light-Modus, Master/Slave-Verkettung – und kann dank der mitgelieferten IR-Fernbedienung bequem aus der Ferne bedient werden. Besonders geeignet für mobile DJs und kleinere Veranstaltungsorte.

Stairville SonicPulse 4 Par Set

Das Stairville SonicPulse 4 Par Set besteht aus vier kompakten LED-Panels mit jeweils drei Segmenten, die feine Lauflichteffekte ermöglichen und bietet 36 vorprogrammierte Programme samt einstellbaren Parametern für Geschwindigkeit, Farbwechsel und Stroboskop. Es verfügt über einen optimierten Sound-to-Light-Modus mit „Pulse“- und „Fade“-Übergängen, Steuerung per Fußschalter, IR-Fernbedienung, DMX (inklusive 7 Kanäle + Legacy-Modus) sowie ein robustes Aluminiumgehäuse mit 45° drehbaren Köpfen, LCD-Anzeige und Montagegewinden – ideal für Bands, DJs oder kleinere Bühnen.

