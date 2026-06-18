Party pur, obwohl Musiker ignoriert werden

Soundboks schickt mit der Soundboks Mix einen kompakten Akku-Lautsprecher ins Rennen, der von Anfang an eines macht: Klare Kante zeigen. Wer das Gerät in die Hand nimmt, weiß nach 30 Sekunden, für wen es gebaut wurde und für wen nicht. Das ist öfter eine Tugend, als man denkt.

Kurz & knapp Worum geht es? Soundboks Mix, akkubetriebener Bluetooth-Lautsprecher und kompakte Party-Box mit Fokus auf einfache Bedienung, hohe Lautstärke und mobilen Einsatz Konzept: Reduzierter Funktionsumfang, Fokus auf schnelle Einsatzbereitschaft und einfache Bedienung.

Reduzierter Funktionsumfang, Fokus auf schnelle Einsatzbereitschaft und einfache Bedienung. Klang: Ausgewogen und kontrolliert, überraschend erwachsen abgestimmt für die Größe.

Ausgewogen und kontrolliert, überraschend erwachsen abgestimmt für die Größe. Mobilität: Wechselakku, IP65 und kompaktes Format machen die Soundboks Mix alltagstauglich.

Wechselakku, IP65 und kompaktes Format machen die Soundboks Mix alltagstauglich. Einschränkung: Keine direkten Mikrofon- oder Instrumenteneingänge, Nutzung für Musiker nur über Umwege möglich.

Keine direkten Mikrofon- oder Instrumenteneingänge, Nutzung für Musiker nur über Umwege möglich. Preis/Leistung: Kein Schnäppchen, aber stimmiges Gesamtpaket mit klarer Ausrichtung.

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Die Soundboks Mix im Überblick

Die Soundboks Mix ist ein akkubetriebener Bluetooth-Lautsprecher mit 10″-Woofer und 1,2″-Hochtöner. Der maximale Schalldruck beträgt 121 dB SPL. Das Gerät ist nach IP65 zertifiziert und verfügt über einen Wechselakku. Mit SKAA-TeamUP lassen sich mehrere Einheiten drahtlos verbinden. Die Steuerung erfolgt per App und der Straßenpreis liegt bei 699,- Euro.

Stärken:

konsequent reduzierte Bedienung, kein Feature-Overload

sehr gute Klangabstimmung für die Klasse, sauber und kontrolliert

robuste Verarbeitung, IP65, Silikon-Schutzecken

Wechselakku mit langen Laufzeiten, Akkukompatibilität mit Soundboks 4/3/Go

SKAA-TeamUP für kabellose Systemverkopplung mit bis zu fünf Lautsprechern

Einschränkungen:

keine Klangregelung am Gerät selbst, alles läuft über die App

kein Instrumenteneingang, keine Kickback-Monitorposition

Preis für die gebotene Ausstattung unter Markenaspekten akzeptabel

Die Anschlüsse der Soundboks Mix sagen alles

Manchmal verrät ein Produkt schon vor dem ersten Hören, was es ist und was es nicht sein will. Bei der Soundboks Mix reicht ein Blick auf die Rückseite. Bluetooth. Ein 3,5-mm-Miniklinkeneingang. Das war es. Kein XLR-Anschluss, keine Combo-Buchse, kein Mikrofoneingang, kein eingebauter Mixer.

Damit ist das Konzept sofort ersichtlich. Die Soundboks Mix will kein universeller Kleinbeschaller für alle Fälle sein. Sie richtet sich nicht an Musiker, die Mikrofone und Instrumente direkt anschließen wollen. Keine Stage-konforme Konnektivität, keine Kickback-Monitorposition für die Bühne, sondern Party-Power pur. Das ist eine bewusste Entscheidung und kein Versehen.

Das passt auch zur DNA der Marke, denn Soundboks baut seit Jahren Produkte, die sich erkennbar außerhalb klassischer Massenware positionieren. Kein austauschbares Design, kein Feature-Overkill. Dafür ein eigener Stil und eine eindeutige Nutzerphilosophie: Einschalten, verbinden, läuft. Ein Stück weit sind das Lifestyle-Produkte, aber nicht im Sinne von Deko oder Designspielerei, sondern als klares Statement. Die Soundboks Mix folgt dieser Linie konsequent.

Äußeres und Verarbeitung der Soundboks Mix

Das Gehäuse ist gut verarbeitet und besteht aus robustem Kunststoff mit stylischen, runden Silikon-Schutzecken an allen Kanten. Die Front ist vergittert, allerdings ohne zusätzliche Gaze gegen Staubpartikel. Mit 9,7 kg ist die Soundboks Mix handlich genug, um sie schnell allein auf ein Stativ zu heben oder in den Kofferraum zu laden. Zum Vergleich: Die Soundboks 4 liegt bei 16,1 kg.

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Der Tragegriff ist ordentlich dimensioniert und auch ein Stativflansch ist zu finden. IP65-Spritzwasserschutz ist mittlerweile fast schon serienmäßig und auch hier vorhanden. Die großzügig dimensionierten Silikon-Schutzecken federn Stürze ab und halten die Soundboks Mix weit genug vom Boden entfernt, damit eine Getränkepfütze nicht stört. Die Verarbeitungsqualität hinterlässt einen guten Eindruck.

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Power-up mit Akku

Der Wechselakku sitzt hinten im Gehäuse. Mitgeliefert wird das Battery Pack BB4, ein LiFePO4-Akku mit 99,84 Wh, fünfstufiger LED-Anzeige und USB-C-Port zum Laden von Mobilgeräten. Laut Hersteller sind bis zu 40 Stunden bei moderater Lautstärke und rund 8 Stunden bei Vollgas möglich. In der Praxis liegt man je nach Preset irgendwo dazwischen, aber die Laufzeit ist hier keine Schwäche.

Wichtig: Die Soundboks Mix hat keinen 230-V-Eingang, sondern lediglich einen USB-C-Ladeanschluss. Darüber kann sie allerdings mit einem 65-W-Netzteil in etwa 2 Stunden geladen werden. Wer die Soundboks Mix ohne Akku betreiben will, benötigt 12 V DC und den passenden Hohlstecker. Ich habe das nicht nachgemessen, es dürften aber 5,5/2,1 mm sein.

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Positiv: Die Soundboks Mix ist mit den Akkus der Soundboks 4 kompatibel. Wer mehrere Soundboks-Geräte im Einsatz hat, kann diese also einfach tauschen.

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10″-Woofer, 1,2″-Hochtöner, zwei Class-D-Endstufen mit je 72 Watt

Maximalpegel laut Datenblatt: 121 dB SPL

Frequenzbereich: 40 bis 20.000 Hz

Bluetooth 4.2, SKAA-Funkprotokoll für kabellose Verkopplung mit bis zu vier weiteren Soundboks-Lautsprechern

Der Analogeingang ist auf 3,5 mm beschränkt, ein Adapter auf Klinke oder RCA ist allerdings schnell besorgt.

Zum Vergleich: Die Soundboks 4 kommt auf 126 dB und verfügt über zwei XLR/6,3-mm-Combo-Eingänge und einen 3,5-mm-Ein-/Ausgang. Die Soundboks Mix ist also nicht die abgespeckte Soundboks 4, sondern ein bewusst anders gestaltetes Produkt mit anderem Einsatzschwerpunkt. Sie ist leichter, kompakter und in der Handhabung entspannter.

No-Brainer mit App, Soundpresets und 6-Band-EQ

An der Hardware finden wir die Einschalttaste, einen Lautstärkeregler, eine Verbindungstaste für TeamUP und den Bluetooth-Knopf. Das war es. Wer Musik hören will, braucht nicht mehr. Einschalten, koppeln, loslegen.

Beim Klick ins Bild gibt es mehrere Screenshots der App:

Wer tiefer einsteigen will, nutzt die App. Dort gibt es drei Presets (Indoor, Outdoor, Bass+) sowie einen grafischen Equalizer mit sechs Punkten für eigene Kurven. Dazu kommen Sicherheitsfunktionen, Firmware-Updates, Stereo-Konfiguration und TeamUP-Steuerung.

Das Konzept ist schlüssig: Die Box selbst bleibt einfach und übersichtlich. Wer bestimmte Vorlieben beim Sound hat, stellt das einmal in der App ein und lässt es dann so. Man muss nicht ständig am Gerät herumfummeln. Natürlich gibt es Anwender, die lieber alles direkt am Gerät hätten, für die Zielrichtung der Soundboks Mix ist der App-Weg aber konsequent.

Klang derSoundboks Mix: Besser als erwartet

Nach dem Einschalten gibt es Stille. Kein Grundrauschen, kein Brummen. Die Soundboks Mix spielt insgesamt ausgeglichen und präsent. Der 10″-Woofer macht sich bemerkbar, ohne zu wummern. Das Klangbild ist aufgeräumt und homogen, der Bass kontrolliert. Er wirkt weniger grob als bei der Soundboks 4, die bei gleicher Lautstärke mehr Druck mitbringt, dafür aber weniger fein auflöst.

Das Outdoor-Preset betont den Bass leicht und nimmt die Mitten etwas zurück. Das ist sinnvoll für Open-Air-Anwendungen, wo Hochmitten durch fehlende Reflexionen wegfallen. Das Indoor-Preset liefert eine lineare Abstimmung ohne Übertreibungen. Bass+ ist eher für Techno, Trap und die Tanzfläche ausgelegt und macht genau das, was der Name impliziert.

Ich sage das explizit, weil man es nicht automatisch erwartet: Die Soundboks Mix klingt in vielen Situationen etwas zivilisierter als die Soundboks 4. Wer nicht maximalen Pegel braucht, sondern guten Klang auf mittlerem Niveau, liegt mit der Soundboks Mix in vielen Fällen sogar besser. Für reinen Maximalpegel bleibt die große Schwester klar vorne.

Die Aufstellung beeinflusst das Klangbild deutlich. In Wandnähe oder auf dem Boden wirkt der Bass durch Reflexionen stärker. Auf dem Stativ klingt der Lautsprecher hingegen sauberer und definierter. Das ist keine Eigenheit der Soundboks Mix, sondern Physik, aber dennoch erwähnenswert. Auch der 6-Band-EQ macht, was er soll und greift gut hörbar ins Geschehen ein.

Als Musiker ist die Soundboks Mix nur über Umwege nutzbar

Klanglich hätte die Soundboks Mix das Potenzial für Musikanwendungen. Sie spielt sauber genug, ist robust genug und hat genügend Pegel für kleine Auftritte. Aber die Anschlussseite verhindert den direkten Einsatz, denn es gibt keine XLR-Buchse, keinen Mikrofoneingang und keinen Instrumenteneingang. Stattdessen nur der winzige 3,5-mm-Klinkeneingang.

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Ich habe eine Musikanwendungen mit einem Behringer Flow 8 ausprobiert und das Mischpult dazu via Adapter in den 3,5-mm-Eingang gesteckt, während am Mischpult ein Mikrofon und ein Instrument angeschlossen war. Und das klappt sehr gut. Die Soundboks Mix gibt das Signal ordentlich wieder und die Qualität reicht für kleine Auftritte. Aber damit wird der Lautsprecher Teil eines Systems und verliert genau das, was ihn eigentlich ausmacht: Die maximale Einfachheit.

Das ist wahrscheinlich kein Versehen, sondern Teil der USP-Strategie: Soundboks will keinen halbfertigen PA-Kompromiss bauen. Lieber eine klar definierte Party-Lösung als ein Produkt, das alles ein bisschen kann und nichts richtig. Wer also als Musiker mit Soundboks beschallen will, greift zur Soundboks 4 oder kombiniert die Soundboks Mix mit einem kleinen Pult.

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Eine kleine Unschönheit ist mir allerdings aufgefallen: In den Spezifikationen steht, dass der USB-Anschluss auch externe Geräte mit 5 V / 2 A speisen kann. Fabelhaft, denke ich, denn es ist genau das, was mein Behringer Flow 8 braucht. Leider hat das Pult den Anschluss mit diversen Störgeräuschen quittiert. Mit der Powerbank lief hingegen alles normal.

Soundboks Mix vs. Soundboks 4 mit Einordung

Die wichtigsten Features im Vergleich

Feature Soundboks Mix Soundboks 4 Einordnung Grundidee kompakter, mobiler Akku-Speaker größere, flexiblere Performance-Box Die Soundboks Mix ist klar einfacher und spontaner gedacht. Die Soundboks 4 geht stärker in Richtung mobile PA. Maximalpegel 121 dB 126 dB Die Soundboks 4 hat hörbar mehr Reserven. Bestückung 1 x 10″ Woofer, 1 x 1,2″ Tweeter 2 x 10″ Woofer, 1 x 1″ Tweeter Die Soundboks 4 ist größer und auf mehr Druck ausgelegt. Leistung 2 x 72 Watt 3 x 72 Watt Auch hier ist die Soundboks 4 klar stärker auf maximale Leistung ausgelegt. Frequenzbereich 40 Hz bis 20 kHz 40 Hz bis 20 kHz Auf dem Papier gleich. Gewicht 9,7 kg 16,1 kg Einer der wichtigsten Unterschiede im Alltag. Die Soundboks Mix nimmt man deutlich eher einfach mit. Abmessungen 48 x 34 x 27/28 cm 66 x 43 x 32 cm Die Soundboks Mix ist deutlich kompakter. Akku Wechselakku Wechselakku Bei beiden ein großes Plus für mobile Einsätze. Akkulaufzeit bei hoher Lautstärke ca. 8 Std. ca. 6 Std. Die Soundboks Mix hält auf Vollgas etwas länger durch. Akkulaufzeit bei mittlerer Lautstärke ca. 40 Std. ca. 40 Std. Beide sind alltagstauglich für lange mobile Einsätze. Bluetooth ja ja Gehört bei beiden zum Grundkonzept. TeamUP / SKAA ja ja Beide lassen sich im Soundboks-Kosmos koppeln. App-Steuerung ja, zentral für viele Funktionen ja Bei der Soundboks Mix ist die App wichtiger, weil viele Einstellungen dort erfolgen. EQ / Presets per App ja ja Bei beiden vorhanden, jedoch app-basiert. Direkte Klangregelung an der Hardware nein nein bzw. nicht als klassischer Hardware-EQ ausgelegt Bei Soundboks läuft vieles bewusst reduziert und über die App. Analoge Eingänge 1 x 3,5-mm-Miniklinke 2 x XLR/6,3-mm-Kombo + 1 x 3,5-mm-Ein-/Ausgang Das ist einer der größten Praxisunterschiede. Mikrofon direkt anschließen nur mit Umweg / externem Mixer sinnvoll ja, deutlich realistischer Die Soundboks 4 ist hier deutlich flexibler. Instrument direkt anschließen nur mit externem Mixer sinnvoll eher machbar durch Kombobuchsen Auch hier ist die Soundboks 4 näher an einer kleinen PA. Integrierter Mixer nein nein Beide sind keine echten Mixer-Speaker. Die Soundboks 4 ist flexibler, ersetzt aber kein Mischpult. Reverb / interne Effekte nicht vorgesehen nicht vorgesehen Typische PA- oder Akustik-Features wie Hall gehören bei beiden nicht zum Konzept. Monitor-Schräge / Wedge-Form nicht vorgesehen nicht vorgesehen Beide sind keine klassischen Bühnenmonitore mit Monitorschräge. Stativaufnahme ja ja Für mobile Einsätze sinnvoll und bei beiden praxisnah. Spritzwasserschutz / Outdoor-Fokus ja, IP65 klar outdoor-orientiert Die Soundboks Mix ist in den Unterlagen ausdrücklich mit IP65 angegeben. Charakter leichter, moderner, aufgeräumter im Sound druckvoller, gröber, flexibler Die Soundboks Mix ist die alltagstauglichere Lösung, die Soundboks 4 das stärkere Werkzeug. Typische Nutzung Gartenparty, Sport, spontane Outdoor-Anwendungen, kleine Side-Areas größere Gruppen, flexiblere Event-Anwendungen, mehr Live- und Mikrofonanwendungen Hier trennen sich die Konzepte am deutlichsten.

Alternativen zur Soundboks Mix