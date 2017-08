Test: Soundboks Proboks, Interface

Cleveres Interface

Mit der Proboks der Marke Soundboks kann man den trendigen Akku-Lautsprecher Soundboks erheblich aufwerten. Die Redaktion Stage hat das brandneue Interface für euch getestet und kann nicht nur Gutes berichten.

Schon seit einiger Zeit ist die Soundboks als lautester Akku-Speaker der Welt in aller Munde. Nicht nur die erreichbare Lautstärke dieses Bluetooth-Lautsprechers ist ein Argument, auch die sehr lange Akku-Laufzeit und das coole Design weit weg vom Mainstream scheinen weltweit zu gefallen. Die AMAZONA.de Redaktion Stage hatte bereits das Vergnügen, diese musikalische Ausnahmeerscheinung im Detail zu untersuchen und war vom Gesamtkonzept der Soundboks recht angetan. Diese „Kiste“ mit ihrer eigenwilligen Erscheinung hat einen enormen Coolness-Faktor. Hier ist der Link zum Testbericht.

Unterschiedliche Quellen anschließen

Was der Soundboks bisher fehlte oder nur auf Umwegen mit Hardware von anderen Herstellern funktionierte, war eine Möglichkeit, unterschiedliche Quellen gleichzeitig an der Soundboks anzuschließen, um sie so vielleicht auch für Straßenmusiker oder andere Anwenderkreise interessant zu machen. Denn die Soundboks kennt lediglich Bluetooth oder gibt das wieder, was ihr über die einzige 3,5 mm Mini-Klinkenbuchse einverleibt wird. Also wurde von den Anwendern wahrscheinlich nicht selten in der Adapterkabel-Kiste gewühlt, wenn die Soundboks neben ihrer Domäne als Partykracher auch für die Wiedergabe ganz anderer Zuspielungen (Akustikgitarre, Bassgitarre, Gesang …) Verwendung finden sollte.

Der dänische Hersteller Soundboks hat prompt reagiert und mit der Proboks genau diese Lücke geschlossen.

Mixer und Splitter

Die Proboks ist ein aktiver, mobiler Mixer-Splitter-Wandler mit variablen Anschlussmöglichkeiten für Line- oder Mikrofonsignale im Eingangsbereich. Aber nicht nur das, die Proboks kann bis zu sechs (!) einzelne Soundboks(en) mit diesen Signalen versorgen. Na, wenn da nicht ultimative Flexibilität und vor allem Power garantiert sind.

Kurze Rechnung: Bei einem aktuellen Ladenpreis von 749,- Euro pro Soundboks kommen für 6x Soundboks eine Summe von knapp 4.500,- Euro zusammen – zuzüglich der Anschaffungspreis von rund 250,- Euro für die Proboks. Das ist unterm Strich nicht unbedingt wenig, stellt aber auch eine Maximallösung dar.