Test: Soundbrenner Pulse, Vibrationsmetronom

Erstmals auf der diesjährigen Musikmesse vorgestellt, sprang mir die Werbung für das Soundbrenner Pulse gleich ins Auge. In der entsprechenden Messehalle angekommen, lief ich den auskunftsfreudigen Jungs der Firma auch direkt in die Arme. Die wie farbig blinkenden überdimensionalen Armbanduhren fielen am Eingang direkt auf. Neugierig geworden fragte ich gleich, um was es sich denn bei diesem futuristischen Armband handelt. Nach kurzem Gespräch war ich neugierig und freute mich, das Soundbrenner Pulse Vibrationsmetronom nun ausgiebig testen zu können.

Was ist es

Beim Soundbrenner Pulse handelt es sich um ein Metronom, das wie eine Uhr am Handgelenk oder wahlweise auch am Arm oder Bein befestigt wird. Nach eingestelltem Tempo spürt man dann die Impulse, die vom Vibrationsmetronom ausgehen.

Auspacken

Edel wirkt die Verpackung, ganz im Stil des bekannten kalifornischen Herstellers Apple und bringt somit schon mal Spaß beim Auspacken. Die optische Wertigkeit des Metronoms wird so schön unterstützt. Alles findet sich wohlgeordnet am richtigen Platz. Wer eine Schwäche für technische Designstudien hat und das sind nicht wenige in unserem erlauchten Kreise von Musikern, wird auch hier voll bedient.

Lieferumfang

Im durchgestylten Kästchen befindet sich außer dem Metronom eine Ladestation, die sich per Magnet an die Unterseite haftet. Zum Laden dient ein Mini-USB-Kabel. Zwei Bänder aus Silikon mit unterschiedlichen Längen liegen bei. Das Kürzere eignet sich gut zum Tragen am Arm bzw. Handgelenk. Auch bei schlanken Armen liegt der Soundbrenner angenehm an und stört nicht. Das längere Band dient zur Befestigung am Bein, zum Beispiel am Unterschenkel. Auch hier gibt’s ordentlich viel Spielraum, sollte jedem passen. Das Metronom verfügt über eine umlaufende Vertiefung, in die sich das jeweilige Band problemlos und sicher einfügt. Ladekabel und Bedienungsanleitung komplettieren das Set.